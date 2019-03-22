Не устраивает работа. Что делать?
Работа — важная часть жизни: она приносит нам деньги, удовлетворение и занимает почти половину времени, когда мы не спим. Поэтому важно, чтобы она нравилась. Но если работа не устраивает — как быть? Стоит ли менять компанию или искать себя в новой профессии? Приведем советы экспертов рынка труда.
Разные периоды жизни — разные потребности
Карьерные консультанты напоминают: в разные периоды жизни у нас могут быть разные профессиональные потребности. Это зависит от характера и возраста человека, ценностей и жизненных обстоятельств.
Скажем, студент старших курсов или молодой специалист готов много работать и постоянно учиться, хорошо переносит стресс и переработки. Другое дело — мама двух дошкольников: для нее важнее иметь стабильную работу с нормальным уровнем нагрузки, без высокого стресса, зато с возможностью работать из дома или гибко перестраивать график. Но вот дети подрастают — и женщина чувствует себя свободнее, у нее появляются амбиции, при этом она уже знает, в каком направлении хочет развиваться. Еще один частый сценарий: после 40–50 лет специалисты устают штурмовать вершины и работают более расслабленно, в свое удовольствие.
Рекомендация. Не равняйтесь на других — прислушайтесь к себе, учитывайте свое состояние и обстоятельства. Это поможет понять, чего вы хотите от работы в текущий период жизни: драйва и крутых проектов или просто стабильного дохода и спокойствия. И помните, что это не навсегда. Пройдет время — и профессиональные запросы могут измениться.
Какой тип работы вам подходит
Порой людям кажется, что они неправильно выбрали профессию. Но на самом деле причина разочарования часто кроется в неправильном выборе типа работы. И если его перестроить, ощущения от работы станут совсем другими.
Для этого надо проанализировать свои склонности и понять, что вас привлекает. Все мы разные:
Творческий. Подходит очень увлеченным людям, для которых важнее всего интересное дело, самореализация, создание
Экспертный. Подходит увлеченным, но практичным людям, которые хотят реализовываться и развиваться как профессионалы. Для них важно интересное и общественно полезное дело, в котором они могут проявить себя, добиться признания как эксперты и получать за это достойные деньги. Боятся низких доходов, отсутствия роста и скучных обязанностей.
Карьеристский. Подходит практичным и амбициозным людям, для которых важна стабильность, комфорт, статус, престиж и хороший доход. Они не склонны к риску, их не привлекают туманные перспективы, лучше всего они проявляют себя в крупных надежных компаниях. Готовы подчиняться жестким правилам ради достойного дохода и продвижения по карьерной лестнице.
Статичный. Подходит людям, которым важна стабильность и психологический комфорт, а амбиции и высокий доход для них — не главное в жизни. Они хорошо справляются с рутинными ясными задачами и ровной нагрузкой, избегают высокого стресса и переработок, их трудно вовлечь в творческие рабочие процессы и нагрузить большой ответственностью.
Предпринимательский. Подходит активным и даже азартным людям, которым важна независимость, возможность ярко проявить себя, наращивать доходы и повышать статус. Эти люди хотят сделать нечто новое, что будет вызывать уважение, они получают удовольствие от развития новых проектов и умеют рисковать. Боятся рутины и роли исполнителя чужих приказов.
Рекомендация. Примерьте к себе описания типов работы, найдите максимально близкий. Если ваша текущая работа вас не устраивает, подумайте, как можно изменить ее с учетом вашего предпочтительного типа карьеры. Может быть, не придется менять компанию — достаточно будет обсудить с руководством свои обязанности, рабочий график и зарплату. А может быть, лучшим решением станет, например, уход на фриланс или открытие своего дела.
Преимущества мамочек на рынке труда
Вы хотите
У руководителей по поводу мамочек есть два главных страха:
- Сотрудница будет плохо работать и все время пропадать на больничных, а с работы убегать пораньше, чтобы забрать ребенка из садика.
- Она потеряла профессиональные навыки за время декрета и долго будет их восстанавливать.
Приготовьте контраргументы. Найдите человека, на которого сможете положиться, если малыш болеет или его надо рано забирать из сада. Начните читать свежие тексты по своей специальности, пройдите
А вот сильные стороны мам — акцентируйте на них внимание при переговорах:
- Вы очень хотите работать: насидевшись с детьми, женщины спешат окунуться во взрослую жизнь, сконцентрироваться на рабочих задачах и иметь целый час на обед. Вы не уйдете на «более теплое место» через полгода и будете ответственно работать, потому что цените стабильность и вам важно обеспечить хорошее будущее для себя и ребенка.
- У вас появились новые сильные навыки за время декрета: многозадачность, организованность, стрессоустойчивость. Вы привыкли быстро решать проблемы в быстро меняющихся условиях. Вы стали внимательнее к деталям, научились распределять время, отвыкли прокрастинировать и хорошо справитесь с задачами, в которых нужен постоянный контроль.
- Вы стали более терпеливыми и гибкими, готовы идти на компромиссы, готовы при необходимости работать из дома, когда ребенок болеет. При этом настроены на профессиональный рост и качественную работу, так что явно станете ценным сотрудником.
Рекомендация. Подготовьтесь к разговору или собеседованию, у работодателя должно сложиться впечатление, что у вас надежные помощники и четкий план по профессиональному росту. Относитесь к своему декрету как к огромному жизненному опыту, который помог сформировать ценные навыки.
Когда стоит менять работу, а когда нет
Частая смена работы отпугивает новых работодателей. Считается, что в российских компаниях нормально оставаться на одном месте 3–5 лет. Во всяком случае увольняться, проработав меньше года, — подозрительно. В течение года работник обычно только знакомится со всеми тонкостями работы в компании.
С работы не стоит уходить поспешно, если причины вашего недовольства не слишком серьезны: ваши взгляды и взгляды руководителя не совпадают и вы чувствуете себя уязвленными, вас не повышают в первый же год работы, до работы сложно добираться, вы обиделись на руководителя или сотрудников.
Но есть причины, которые эксперты считают весомыми для смены работы:
- работодатель недобросовестно выплачивает зарплату или неуважительно относится к сотрудникам;
- в компании нет перспектив для вашего профессионального развития;
- вас пригласили на привлекательную должность в другой компании;
- ваша должность не соответствует вашим знаниям и умениям в меньшую или большую сторону;
- низкая зарплата;
- объективно некомфортные условия труда.
Рекомендация. Сформулируйте свои претензии к работе. Посмотрите, можно ли их снять, не увольняясь, а просто
И желаем вам получать от работы удовольствие, достойные деньги, уважение и благодарность коллег и клиентов!
