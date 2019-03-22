Не устраивает работа. Что делать?

Работа — важная часть жизни: она приносит нам деньги, удовлетворение и занимает почти половину времени, когда мы не спим. Поэтому важно, чтобы она нравилась. Но если работа не устраивает — как быть? Стоит ли менять компанию или искать себя в новой профессии? Приведем советы экспертов рынка труда.

Разные периоды жизни — разные потребности

Карьерные консультанты напоминают: в разные периоды жизни у нас могут быть разные профессиональные потребности. Это зависит от характера и возраста человека, ценностей и жизненных обстоятельств.

Скажем, студент старших курсов или молодой специалист готов много работать и постоянно учиться, хорошо переносит стресс и переработки. Другое дело — мама двух дошкольников: для нее важнее иметь стабильную работу с нормальным уровнем нагрузки, без высокого стресса, зато с возможностью работать из дома или гибко перестраивать график. Но вот дети подрастают — и женщина чувствует себя свободнее, у нее появляются амбиции, при этом она уже знает, в каком направлении хочет развиваться. Еще один частый сценарий: после 40–50 лет специалисты устают штурмовать вершины и работают более расслабленно, в свое удовольствие.

Рекомендация. Не равняйтесь на других — прислушайтесь к себе, учитывайте свое состояние и обстоятельства. Это поможет понять, чего вы хотите от работы в текущий период жизни: драйва и крутых проектов или просто стабильного дохода и спокойствия. И помните, что это не навсегда. Пройдет время — и профессиональные запросы могут измениться.

Какой тип работы вам подходит

Порой людям кажется, что они неправильно выбрали профессию. Но на самом деле причина разочарования часто кроется в неправильном выборе типа работы. И если его перестроить, ощущения от работы станут совсем другими.

Для этого надо проанализировать свои склонности и понять, что вас привлекает. Все мы разные: кто-то любит инструкции, кто-то мечтает о творческих задачах, одни люди избегают стресса, а для других высокие нагрузки — это удовольствие. Из всех этих элементов складывается тип работы. Попробуйте найти свой тип, подходящий для вас на текущем этапе жизни.

Творческий. Подходит очень увлеченным людям, для которых важнее всего интересное дело, самореализация, создание чего-то нового, выдающегося. Они чахнут от рутинных задач и инструкций. Зато с удовольствием работают с креативными задачами, придумывают новые продукты или способы продвижения. У них горят глаза, они готовы работать «за идею». Они, конечно, ценят хорошую зарплату и комфорт, но возможность заниматься любимым делом — прежде всего.

Экспертный. Подходит увлеченным, но практичным людям, которые хотят реализовываться и развиваться как профессионалы. Для них важно интересное и общественно полезное дело, в котором они могут проявить себя, добиться признания как эксперты и получать за это достойные деньги. Боятся низких доходов, отсутствия роста и скучных обязанностей.

Карьеристский. Подходит практичным и амбициозным людям, для которых важна стабильность, комфорт, статус, престиж и хороший доход. Они не склонны к риску, их не привлекают туманные перспективы, лучше всего они проявляют себя в крупных надежных компаниях. Готовы подчиняться жестким правилам ради достойного дохода и продвижения по карьерной лестнице.

Статичный. Подходит людям, которым важна стабильность и психологический комфорт, а амбиции и высокий доход для них — не главное в жизни. Они хорошо справляются с рутинными ясными задачами и ровной нагрузкой, избегают высокого стресса и переработок, их трудно вовлечь в творческие рабочие процессы и нагрузить большой ответственностью.

Предпринимательский. Подходит активным и даже азартным людям, которым важна независимость, возможность ярко проявить себя, наращивать доходы и повышать статус. Эти люди хотят сделать нечто новое, что будет вызывать уважение, они получают удовольствие от развития новых проектов и умеют рисковать. Боятся рутины и роли исполнителя чужих приказов.

Рекомендация. Примерьте к себе описания типов работы, найдите максимально близкий. Если ваша текущая работа вас не устраивает, подумайте, как можно изменить ее с учетом вашего предпочтительного типа карьеры. Может быть, не придется менять компанию — достаточно будет обсудить с руководством свои обязанности, рабочий график и зарплату. А может быть, лучшим решением станет, например, уход на фриланс или открытие своего дела.

Преимущества мамочек на рынке труда

Вы хотите что-то поменять в работе и у вас есть маленькие дети? — действуйте смелее! Работодатели все чаще фокусируются на сильных качествах молодых мам. Конечно, придется подтвердить словом и делом, что вы — ценный работник. Подготовьтесь к разговору с нынешним руководством или будущим работодателем и учтите следующие моменты.

У руководителей по поводу мамочек есть два главных страха:

Сотрудница будет плохо работать и все время пропадать на больничных, а с работы убегать пораньше, чтобы забрать ребенка из садика.

Она потеряла профессиональные навыки за время декрета и долго будет их восстанавливать.

Приготовьте контраргументы. Найдите человека, на которого сможете положиться, если малыш болеет или его надо рано забирать из сада. Начните читать свежие тексты по своей специальности, пройдите онлайн-курс , чтобы вернуться в профессиональный контекст и понять актуальные тенденции.

А вот сильные стороны мам — акцентируйте на них внимание при переговорах:

Вы очень хотите работать: насидевшись с детьми, женщины спешат окунуться во взрослую жизнь, сконцентрироваться на рабочих задачах и иметь целый час на обед. Вы не уйдете на «более теплое место» через полгода и будете ответственно работать, потому что цените стабильность и вам важно обеспечить хорошее будущее для себя и ребенка.

У вас появились новые сильные навыки за время декрета: многозадачность, организованность, стрессоустойчивость. Вы привыкли быстро решать проблемы в быстро меняющихся условиях. Вы стали внимательнее к деталям, научились распределять время, отвыкли прокрастинировать и хорошо справитесь с задачами, в которых нужен постоянный контроль.

Вы стали более терпеливыми и гибкими, готовы идти на компромиссы, готовы при необходимости работать из дома, когда ребенок болеет. При этом настроены на профессиональный рост и качественную работу, так что явно станете ценным сотрудником.

Рекомендация. Подготовьтесь к разговору или собеседованию, у работодателя должно сложиться впечатление, что у вас надежные помощники и четкий план по профессиональному росту. Относитесь к своему декрету как к огромному жизненному опыту, который помог сформировать ценные навыки.

Когда стоит менять работу, а когда нет

Частая смена работы отпугивает новых работодателей. Считается, что в российских компаниях нормально оставаться на одном месте 3–5 лет. Во всяком случае увольняться, проработав меньше года, — подозрительно. В течение года работник обычно только знакомится со всеми тонкостями работы в компании.

С работы не стоит уходить поспешно, если причины вашего недовольства не слишком серьезны: ваши взгляды и взгляды руководителя не совпадают и вы чувствуете себя уязвленными, вас не повышают в первый же год работы, до работы сложно добираться, вы обиделись на руководителя или сотрудников.

Но есть причины, которые эксперты считают весомыми для смены работы:

работодатель недобросовестно выплачивает зарплату или неуважительно относится к сотрудникам;

в компании нет перспектив для вашего профессионального развития;

вас пригласили на привлекательную должность в другой компании;

ваша должность не соответствует вашим знаниям и умениям в меньшую или большую сторону;

низкая зарплата;

объективно некомфортные условия труда.

Рекомендация. Сформулируйте свои претензии к работе. Посмотрите, можно ли их снять, не увольняясь, а просто кое-что изменив в работе. Подумайте хотя бы несколько дней, прежде чем действовать.

И желаем вам получать от работы удовольствие, достойные деньги, уважение и благодарность коллег и клиентов!

10 способов испортить карьеру Можно быть очень хорошим профессионалом, но при этом склочным завистливым интриганом. Может ли такой человек быть хорошим сотрудником? Какие качества вредят карьере?

Фото: www.pexels.com, globallookpress.com