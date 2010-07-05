В наше время одной из наиболее актуальных проблем является вопрос трудоустройства. Острее данный вопрос стоит для беременных женщин, а также женщин, решивших выйти на работу после отпуска по уходу за ребенком: ни для кого не секрет, что тем сложнее найти работу, чем больше времени вы провели в декрете.

По мнению работодателей, данная категория прекрасной половины человечества не может качественно выполнять профессиональные обязанности из-за невозможности выдерживать физические и психологические нагрузки (в случае с беременными), а также из-за частичной или полной утраты профессиональных навыков вследствие длительного перерыва и сложностей с адаптацией на рабочем месте (в случае с женщинами с маленькими детьми).

Как правило, в качестве причин отказа подобным соискателям выступают несоответствие опыта работы предъявляемым к должности требованиям, отсутствие ключевых умений и навыков (обычно речь идет о знании иностранного языка или владении той или иной профессиональной компьютерной программой). Этические нормы и трудовое законодательство вкупе с Конституцией РФ не позволяют работодателям называть истинную причину отказа, хотя в большинстве случаев она очевидна и доказуема при условии объективного соответствия вакансии и знания главных законов, регулирующих трудовое взаимодействие работника и работодателя.

Для того чтобы справиться с недобросовестными работодателями, необходимо ознакомиться с основными статьями правовых документов, регламентирующих трудовые отношения.

К ним относятся Конституция РФ, Трудовой кодекс РФ, федеральные законы и законы субъектов РФ, а также коллективные договоры, соглашения, локальные нормативные акты и иные государственные нормативные акты (указы Президента РФ, Правительства РФ и т.д.), содержащие нормы трудового права.

* Статья 37 Конституции РФ подтверждает тот факт, что любой человек имеет право на труд независимо от пола, расы, цвета кожи, национальности, религиозных и политических убеждений, языка, происхождения, имущественного, социального, семейного и должностного положения, возраста, места жительства.

Основой взаимодействия работодателя и работника является трудовой договор, который выступает в качестве письменного подтверждения трудовых отношений.

Необходимо помнить о том, что работодатель не имеет право включать в трудовой договор такие пункты, как дополнительные основания для увольнения, не установленные законом дисциплинарные взыскания. Таким образом, беременность женщины или наличие у нее малолетних детей не является причиной для ее увольнения или для отказа в приеме на работу.

* Статья 64 ТК РФ гласит о том, что соискатель имеет ряд гарантий при заключении трудового договора. В частности запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора; какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора, не связанных с деловыми качествами работников; запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей и в других случаях. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. Нельзя забывать о том, что отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд.

Ряд работодателей пытаются уволить сотрудниц, находящихся в положении, под видом непрохождения испытательного срока. Безусловно, испытательный срок устанавливается практически всем категориям работников, кроме отдельных сотрудников, включая беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 1,5 лет (ст. 70 ТК РФ). Поэтому, даже в том случае, если вы проработали всего лишь один день, работодатель не имеет право уволить вас по данному пункту. Законным путем беременную женщину можно уволить только в случае ликвидации предприятия или же в случае совершения противоправных действий - ст. 81 ТК РФ (например, совершение по месту работы хищения чужого имущества, растраты, умышленное его уничтожение или повреждение).

* Глава 41 ТК РФ подробно описывает гарантии и компенсации при наступлении беременности:

- перевод на другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов, с сохранением среднего заработка по прежней работе (по медицинскому заключению или по личному заявлению);

- сохранение среднего заработка при прохождении обязательного диспансерного обследования в медицинских учреждениях;

- запрет на направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни;

- запрет на расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременными женщинами, за исключением случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем;

- предоставление перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком ежегодного оплачиваемого отпуска независимо от стажа работы у данного работодателя;

- предоставление отпуска по беременности и родам;

- предоставление отпуска по уходу за ребенком.

Отпуск по беременности и родам («декретный отпуск», «декретный больничный»):

- до родов - 70 календарных дней (в случае многоплодной беременности - 84);

- после родов - 70 календарных дней (в случае осложненных родов - 86, при рождении двух или более детей - 110);

- начисление ежемесячного пособия в размере 100% от средней заработной платы;

- выплата единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в женских консультациях в ранние сроки беременности.

Отпуск по уходу за ребенком:

- начисление единовременного пособия при рождении ребенка;

- до 1,5 лет – ежемесячное пособие по уходу за ребенком.

Таким образом, знание правовой стороны трудовой деятельности поможет не только тем женщинам, которые только планируют выйти на работу, но и тем из них, которые уже задействованы в трудовом процессе и опасаются за свою дальнейшую профессиональную судьбу.

Зная свои права, женщина не только оградит себя от нечестного работодателя, но и создаст для себя условия, необходимые для качественного выполнения функциональных обязанностей и благоприятного развития малыша.

Удачи в трудоустройстве!