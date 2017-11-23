Мама возвращается из декрета на работу. Как жить?

Выход из декрета - всегда волнительный момент для мамы. Как маме с маленькими детьми подготовить себя морально и технически к выходу на работу? Рассказывает Анна Зырянова, мама троих детей, генеральный директор SelfMama, топ-100 HR-директоров России, сооснователь сервиса по поиску удаленной работы WorkAtHome.

Для справки: 26 ноября 2017 года, в День матери, в онлайн-режиме пройдет главное событие для современных мам SelfMama Forum – крупнейшая в России ежегодная образовательная конференция для женщин, стремящихся совмещать материнство и самореализацию.Теперь уникальные знания и полезный опыт станут совершенно бесплатно доступны всем женщинам в России. Участие - бесплатное, необходима предварительная регистрация.

Есть ли секрет, как все успевать

Вопрос: Как подготовиться и чего ждать от новой жизни, в которой есть и работа, и семья с малышами?

Анна: Честно? Ждать, что будет сложно и что почти не останется времени на себя и непринужденное общение с друзьями. Все свободное от работы и пробок время будет занимать семья. Также не стоит надрываться и стараться с первого дня войти в рабочую колею наравне с тем, кто ни в каком декрете не сидел.

В корпорациях существуют программы адаптации для сотрудников, которые впервые вышли на работу, для сотрудников, которые переехали или получили повышение в должности. Точно такая же адаптация будет и у мамы с маленьким ребенком. Это и привыкание к новому режиму сна/работы/отдыха, и погружение в новую среду, и новые люди вокруг. Почти как ребенок, который впервые идет в детский сад. Современные мамы по-моему уже все изучили про адаптацию к детскому саду. При выходе на работу - самое время применить все те рекомендации из статей про адаптацию уже к себе любимой.

Морально подготовиться можно только одним способом, на мой взгляд. Мама должна быть уверена, что те люди и то место, где она оставляет малыша, пока отсутствует по работе, должно быть безопасно. То есть мама должна быть уверена в своих помощниках, как в себе самой. Дети очень чувствуют нашу тревогу и считывают «мама оставляет меня в небезопасном месте/с небезопасными людьми». От этой тревоги мамы и ребенка больше вреда, чем от неидеального детского сада или неидеальной няни. Мое ИМХО, разумеется.

Вопрос: Может быть, есть секрет такого ритма жизни, который позволит все успевать: делать важные дела по работе, быть с ребенком, при этом не забывать о себе?

Анна: Все всегда зависит от конкретной пары мама-ребенок, наличия помощников и папы. Например, со средним ребенком я успевала сделать все, что планировала. Есть такое устойчивое словосочетание - «подарочный ребенок». Так вот дочь как раз тот самый подарочным ребенок. Была. Пока ей не исполнилось 3 года. А потом у меня родился сын-катастрофа. И я перестала успевать есть и ходить в туалет, когда он начал ползать.

Единственный лайфхак, чтобы выкроить время на себя, который мне подсказали другие многодетные матери - подъем в 5:30 утра. Но я на такие подвиги пока не готова на регулярной основе.

Чувство вины: перед собой, ребенком, руководством

Вопрос:Многие женщины переживают, что мало времени проводят с детьми, испытывают вину перед ними. Но, может, все не так страшно на самом деле, и ребенку вполне хватает мамы? Как это понять?

Анна: Психологи всегда рекомендуют наблюдать за поведением конкретного ребенка конкретной мамы. Помимо мамы есть, например, еще и папа. В нашей семье папа - это такой же заботящийся взрослый, как и мама. Я не психолог, поэтому не хочу комментировать такую сложную тему. Напишу про свой опыт со своими детьми. Если моим детям становится мало мамы и папы, то они начинают плохо спать и болеть. Стараюсь этого не допускать.

Вопрос: Еще одно опасение работающих матерей: у ребенка возникнет привычка, что мама вечно занята вещами, которые поважнее его самого. Как сделать так, чтобы дети чувствовали, что они ценны для мамы, а мама открыта для них?

Анна: Выделять время для общения с ребенком не в формате «Как дела в школе? Что ты ел? Уроки сделал?», а вот именно лично уделить время каждому ребенку. Кому-то нравится играть в лего с детьми, кому-то читать и обсуждать прочитанное. Мне нравится болтать со своими перед сном. Сажусь на кровать и шепотом болтаем о том, что хорошего случилось за день у ребенка, что у меня. Это мои 15 минут в день, пожалуй, самого-самого полезного времени с детьми.

Но это не значит, что общение ограничивается 15 минутами в день. Для того, чтобы ребенок чувствовал, что он ценен для мамы, достаточно ребенка слушать и принимать его эмоции, не обесценивая. Не хочет в школу/садик с утра? Посочувствовать в первую очередь. Хотя, конечно, проще быстренько сообразить какую-нибудь манипуляцию в духе «если ты не.., то я…»

Меня в таких вопросах всегда смущает «а где же папа?»))) Почему детям не нужно чувствовать, что и папа открыт для них? У нас трое детей на двоих взрослых. Папа точно так же старается быть доступным для детей, точно так же читает книжки на ночь и укладывает спать.

Вопрос: С другой стороны, мамы часто опасаются, что мало внимания уделяют работе из-за больничных и своей вовлеченности в ребенка и дела семьи, и это может привести к недовольству руководства. Как направить свое внимание на трудовые обязанности и получать от этого радость после декрета?

Анна: Дети растут, и не всю жизнь будут малышами, требующими маминого внимания 24/7. Будет еще время на карьерный рывок! Важно быть с собой честной и не планировать серьезных карьерных рывков, если у тебя требовательный ребенок и мало помощи извне.

Есть профессии, совместимые с материнством. Самый большой риск для работодателя - непредсказуемость работающей мамы. Но фактор непредсказуемости нивелируется гибким графиком.

Ну а с недовольным руководством нужно обсуждать не количество часов, высиженных на работе, а достигнутые результаты.

Как работающей маме сохранить себя

Вопрос: Часто у женщины так много обязанностей на работе и дома, а еще - собственных желаний и планов в сфере карьеры, имиджа и образования, что их просто невозможно втиснуть в сутки, неделю, год… Приходит разочарование, протест. Как выбирать занятия и расставлять приоритеты, чтобы избежать истощения и недовольства собой?

Анна: Рецепт один. Быть честной с собой и не пытаться впихнуть невпихуемое. Расставлять приоритеты, планировать, делегировать и помнить, что дети растут. Я называю это «синдром мамы первого ребенка», когда кажется, что он никогда не научится есть ложкой/ходить на горшок/закрывать унитаз крышкой/делать уроки самостоятельно/не разбрасывать носки. Научится. Рано или поздно. Главное не потерять отношения.

Для того, чтобы расставлять приоритеты, возможно, потребуется более глубокая работа по осознаванию этих самых своих приоритетов, как в карьере, так и по жизни в принципе. Себя сложно услышать, потому что мы порой ориентируемся на моду, чужие инстаграмы и разные стереотипы.

Например, одна мама, будучи всю жизнь юристом, мечтала заниматься выпечкой. Но семья считала это занятие несерьезным и недостойным. Эта мама сама себе боялась признаться в том, что ей по-настоящему интересно. В таких случаях нужна помощь. И еще очень важна поддерживающая среда (семья, единомышленники, друзья). В программе SelfMama мы как раз это делаем.

Вопрос: По каким признакам можно заметить, что начинается истощение, чтобы вовремя снизить нагрузку и принять меры? И как бороться с истощением работающей маме, когда нельзя взять отпуск или отправить ребенка к бабушке?

Анна: Ответ НИКАК принимается? С истощением надо обращаться к профильным специалистам, потому что можно себя загнать так, что потом придется лежать в клинике неврозов.

Вопрос: Как мотивировать себя на работу, учебу и профессиональный рост, даже если все сложно, хочется уволиться и сидеть дома с малышом? Как поддерживать себя, чтобы сохранять силы и оптимизм?

Анна: Ответила двумя абзацами выше. Энергия и желание появляются тогда, когда человек занимается тем, что входит в резонанс с его принципами и системой ценностей. Многие мамы мне говорили, что вышли на работу из декрета, а работа «больше не прет» так, как раньше, что хочется больше смысла в работе и больше приносить пользы людям. Если уж я отрываю себя от семьи, где сформированы отношения доверия и безопасности, то хочется тратить это время на что-то стоящее. У каждого это «стоящее» свое, зависит от ценностей самого человека. Сохранять силы поможет режим для мамы (сон, спорт, правильное питание).

Вопрос: Где искать поддержку, если что-то не получается, чувствуешь себя неудачницей и пропащей душой?

Анна: Среди других мам со сходными проблемами. К счастью, мы живем в век фейсбука, где можно найти группу поддержки по любому вопросу. Но лучше всего обратиться к психотерапевту.



Вопрос: Стоит ли работающей маме задумываться о самоопределении и “поиске себя”? Или эту роскошь придется отложить до лучшей поры, когда дети подрастут, а времени и сил станет больше?

Анна: Само материнство для многих становится поиском себя. Быть честным с собой, осознавать свои желания и цели важно всегда. Счастливая мама-счастливый малыш.

Вопрос: Многие мамы маленьких детей не только работают, общаются и отлично выглядят, но и прекрасно себя чувствуют при этом, испытывают вдохновение и радость. Это больше похоже на норму в наше время - или все-таки исключение?

Анна: Это не норма и не исключение, это - Инстаграм. Я выкладываю фото, когда я с макияжем, в отпуске и улыбаюсь. А когда я ложусь спать в 5 утра, потому что форум через 3 дня, мне не до инстаграммов. Вот и кажется, что я все успеваю и дети у меня идеальные. Но видели бы вы меня сейчас))

Постоянно испытывают радость и вдохновение либо блаженные, либо наркоманы. Живые люди испытывают разные эмоции и в их жизни бывают разные периоды - и взлеты и падения. И это нормально.