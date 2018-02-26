Отпуск по уходу за ребёнком: время учиться

Многие нынешние молодые мамы, даже находясь в отпуске по уходу за ребёнком, стараются вести активную жизнь и не желают замыкаться только на доме. Они умудряются ещё и учиться, всесторонне развиваться и заниматься собой. Остаётся только удивляться, как и когда им это удаётся. Именно для таких мам и существуют курсы профессиональной подготовки.

Кому пригодится?

Курсы для молодых мам появились в нашей стране уже довольно давно и были придуманы для того, чтобы помочь женщинам восстановить квалификацию или даже получить новые профессиональные навыки, которые пригодятся на старой должности или при смене работы.

Отпуск по уходу за ребёнком сейчас довольно продолжительный. А выходить из него порой страшновато: за три года одни знания основательно подзабылись, другие и вовсе стали неактуальными. А если ещё и работа была нелюбимая или ехать до неё столько, что быстрее за границу слетать, то перспективы вернуться в строй могут казаться молодым мамам безрадостными. И если вы из числа тех, кто думает о работе с тоской или страхом, то, пожалуй, пришло время пройти курсы профессиональной профподготовки. Тем более, что такую возможность женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет, государство предоставляет бесплатно.

Как попасть?

Если ещё не истёк ваш отпуск по уходу за ребёнком до трёх лет, а вы жаждете новых знаний, отправляйтесь в Центр занятости населения по месту жительства. Там нужно будет написать заявление. При этом потребуется указать:

• полное наименование организации, в которой вы работаете (откуда уходили в отпуск по уходу за ребёнком); учитываются трудовые отношения с юридическим лицом независимо от организационно-правовой формы, физическим лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, и крестьянским (фермерским) хозяйством;

• профессию (специальность), по которой работали до отпуска по уходу за ребёнком;

• профессию, по которой желаете пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование.

Собравшись в Центр занятости, не забудьте взять все необходимые документы:

1. Паспорт гражданки РФ (или документ, его заменяющий) и его копию.

2. Свидетельство о рождении ребёнка, в отпуске по уходу за которым находитесь, и его копию.

3. Справку с места работы и копию приказа о нахождении в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет. Может понадобиться и заверенная копия трудовой книжки. Если вы не работаете, то можете пройти обучение по программе для безработных. В этом случае не забудьте и трудовую книжку (если она у вас есть).

4. Документы об образовании и их копии.

Если женщина, желающая пройти обучение, инвалид, то от неё могут потребовать ещё и индивидуальную программу реабилитации, содержащую рекомендации к прохождению профессионального обучения или получению дополнительного профессионального образования.

Чем помогут?

Направлением на курсы профподготовки помощь центров занятости населения не ограничится. Если вы пока пребываете в растерянности и не можете понять, кем хотите работать, то вам предложат пройти тестирование по профессиональному ориентированию. Кроме того, вам предоставят информацию о ситуации на рынке труда и наиболее популярных и востребованных профессиях.

Как проходит обучение?

Обучение мамы проходят в образовательных центрах, колледжах и даже ВУЗах, с которыми у конкретного Центра занятости заключены договоры. Поэтому список предлагаемых профессий везде разный. Можно выбрать как профильную специальность, так и совершенно новую. Список учебных заведений нетрудно узнать в Центре занятости или на его сайте.

Обучение проводится по очной или вечерней ( очно-заочной ) форме, чаще всего в группах. В некоторых центрах занятости предлагают дистанционное обучение.

Долго учиться не придётся, курсы краткосрочные, не дольше шести месяцев, обычно же 2–3 месяца. По окончании обучения выдаётся документ государственного образца.

Мы уже упоминали о том, что обучение для женщин полностью бесплатное. Более того, если вам придётся ехать для обучения в другую местность, то вам оплатят транспортные расходы от места жительства до места обучения и обратно и даже проживание.

Пусть меня научат!

Список профессий, которые могут получить мамы, не слишком большой, но всё же многие найдут интересные варианты. По наблюдениям сотрудников центров занятости, в последнее время больше других популярны профессии сферы услуг: мастер по маникюру, косметолог, парикмахер, кассир, флорист и другие. Охотно выбирают молодые мамы и специальности, связанные с компьютерами: компьютерный дизайн и графика, программирование и т. д. Но есть и те, кто интересуется бухгалтерским учётом, сметным делом.

Ложка дёгтя (увы, не одна)

Как видите, курсы для мам — идея хорошая и полезная, способная заинтересовать многих. Однако имеются и «отягчающие обстоятельства»:

• До окончания отпуска по уходу за ребёнком нужно не только успеть записаться на курсы, но и завершить обучение. Поэтому если вам до «дня икс» осталось всего ничего, о курсах профподготовки придётся или забыть, или отложить их до отпуска по уходу за следующим ребёнком.

• Курсы для мам проходят весьма интенсивно, скорее всего, вам предложат вариант пятидневной учебной недели с шести-восьмичасовой занятостью. А такой вариант себе могут позволить только те мамы, которым есть на кого оставить детей.

• В некоторых регионах можно пройти только переподготовку, а новую профессию получить не удастся. При этом сотрудники центров занятости ссылаются на недостаток финансирования или на нецелевое использование средств (так происходит, если выбранная женщиной профессия и её образование далеки друг от друга). Но попробовать побороться за свои права всё же можно.

• Выбор профессий обычно невелик: 5–6 вариантов, но бывают и исключения. Правда, иногда ждать, когда наберётся группа именно на интересующую вас специальность, приходится долго. Если вы очень заинтересованы в данной профессии, можно, конечно, и подождать, главное, чтобы за это время отпуск по уходу за ребёнком не закончился.

• Пройти обучение можно только один раз, многократно совершенствоваться и образовываться за счёт государства не получится.

• Обращаться по поводу обучения следует в Центр занятости только того территориального образования, в котором вы имеете постоянную регистрацию (правда, в некоторых центрах занятости соглашаются принять и женщин с временной регистрацией).

• Если женщина работает на дому или по условиям частичной занятости, то пройти обучение она не сможет.

• Отказать могут и в том случае, если у женщины есть медицинские противопоказания к занятию конкретной профессией.



Если вы по всем пунктам подходите под эталонный образ участника программы (см. выше), то смело пробуйте себя в новом деле. А вдруг благодаря этому вы найдёте работу своей мечты, ну, или хотя бы сможете самостоятельно стричь близких или профессионально составлять букеты?

Фото: www.globallookpress.com