Как я устраивалась на работу или Куда же делись воспитатели в детсадах?

Всю свою жизнь я находилась в педагогическом процессе, начиналось это в далеком 1981 году, когда я, выпускница детского сада, но уже первоклассница, взяла шефство над детьми-дошколятами. Так, приходя в свой детский сад, я проводила с детьми занятия.

Годы шли, и вот я уже ученица 4 класса, а увлечение мое меня не покидает. Я все так же хожу в детский сад, но при этом уже прихватила за собой новых первоклассников-второклассников, которых стараюсь обучить работе с детьми, при этом мы гордо называем себя Вожатыми. Жизнь идет, интересы не меняются, а наоборот, «сеть» моя растет. В 7 классе я возглавляю школьный, а затем и городской совет октябрят, обучая нынешних старшеклассников и взрослых тогда пионервожатых работе с детьми дошкольного и школьного возраста.

Так пролетела школьная жизнь, настало время выбора профессии. Собиралась тогда я себя посвятить медицине (хотя боюсь вида крови), но почему-то, по чьим-то рекомендациям, попадаю в педагогическое училище, которое успешно и заканчиваю с присвоением квалификации: преподаватель начальных классов, воспитатель.

Посвятив себя школе (работая более 15 лет), я заслужила не одну грамоту за свой труд! Одну из грамот, как я считаю, я получила за свой побег из роддома, в который меня положили раньше времени. Ведь у меня же дети - как они без учителя! Полежала я в роддоме сутки и решила, что не могу без работы. Тогда я с разрешения директора школы сбегаю из больницы, и вот уже с котомками в больничном наряде, но со стопкой детских тетрадей, стою на пороге своей школы с желанием продолжить учебный процесс.

По семейным обстоятельствам я покидаю школу и переезжаю в город Екатеринбург, где мне приходится на время забыть о своей педагогической деятельности, а искать работу, связанную с предоставлением жилья. Работа такая находится, пусть и в три раза менее оплачиваемая, чем педагог, но зато у меня и моей семьи появилось новое жилье. Но конечно, в свободное после работы время я вновь с детьми, только уже в различных общеобразовательных центрах, частных детских садах, на школьных праздниках.

Однажды посмотрела я на учебный процесс и праздник в школе, и у меня слезы появились на глазах. Где же те педагоги, которые меня окружали в моей жизни? Разница была налицо! Небо и земля… Разве это праздник, где ведущий не может оторвать глаз от бумажки и все подряд читает с листа? Или учитель, который сам не знает, как решить пример в 3 действия? Может быть, поэтому я тогда не оставляла свое увлечение, чтобы устроить для детей, окружающих меня, настоящий праздник, а не праздник для галочки? Ведь настоящий учитель должен уметь всё: и петь, и танцевать, рисовать, на дуде играть, если надо, то и в носу ковырять…

Проработав за жилье 10 лет, у меня появилась возможность быть основным работником, но при этом в учреждении иметь полставки, а работу выполнять, не приходя на работу, а в свободное мое время (при помощи компьютера и интернета). Имея такой свободный график, я, опять же, полностью посвящаю себя детям и по договору устраиваюсь в частный детский сад. За это время (почти на рабочем месте) у меня рождается второй ребенок. Но, к сожалению, ребенок растет, а частные детские сады все же рассчитаны на детей до 3-4 лет (дети получают путевки и уходят из садика).

Так, не имея большой перспективы для своего сынишки, я решила идти работать в государственный детский сад. И вот тут мое педагогическое «колесо» перестает катиться, появляется в нем палка.

Коли я в настоящий момент являюсь основным работником другого учреждения, в котором я связана жильем, то в садик меня могут принять только по совместительству, а совместителям по закону место в детском саду НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. Мало того, совместитель не имеет возможности работать более, чем 3 часа в день. И это при том, что почти в каждом детском саду слышен плач заведующих о нехватке воспитателей.

А еще с 1 сентября, по очередному закону нашего любимого государства, все те, кто ранее работал на должности воспитатель (пусть и стаж их деятельности подходит к 20-ти годам), но без педагогического образования, должны быть переведены на должность помощник воспитателя (няня).

Так, обойдя почти все садки, я дошла и до управления образования, до министерства образования. Но возможности убрать мою палку из колеса ни у кого нет, так как убрать палку - это нарушить закон. Вот и спрашивается, а где же взять воспитателей? С одной стороны, желающих не принимают, с другой стороны - работать некому.