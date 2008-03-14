Форум
Ольга Матаева
Женщина в мужском коллективе

Почему-то считается, что с мужчинами работать лучше и спокойнее. Так ли это? Как себя вести и что делать, чтобы работа в мужском коллективе стала приятной и проуктивной?

Почему-то считается, что с мужчинами работать лучше и спокойнее. Так ли это? Женская психология от личается от мужской - с этим ничего не поделаешь. Как себя вести и что делать, чтобы работа в мужском коллективе стала приятной и проуктивной? Попробуем рассмотреть несколько стереотипных мнений по этому поводу.

Мнение: Настоящие мужчины знают, что женщина существо слабое, поэтому они будут страховать даму, подавать руку и вести себя как джентльмены.

Нет! :( Как только женщина попадает в мужской коллектив, она перестает быть слабым полом. Никто не будет прощать вам промашки, утирать слезы, принимать во внимание плохое самочувствие. Могут нагрубить, сделать замечание.

И дело не в твердолобости мужчин или их бестактности, просто таковы правила игры в мужской команде. Здесь всегда жесткая борьба, всегда есть победители и побежденные, и приз – деньги или успех.

Вывод: женщина в мужском коллективе должна быть равноправным игроком. Иначе она проиграет. Поэтому вывод: стать командным игроком.

Мнение: В мужском коллективе женщина всегда находится под пристальным вниманием. Красивые платья и украшения, макияж и духи обеспечат ей всеобщее восхищение и продвижение по службе.

Опять нет! :( Мужчины увлечены работой гораздо больше, чем вы думаете, и не обратят внимания, чем от вас пахнет. В этом особенность мужской психологии – не замечать мелочей. Плюс к этому, постоянно находясь в центре внимания и переживая по поводу своего внешнего вида, вы можете получить стресс – так говорят психологи.

А ваша одежда, всякие кофточки с рюшами, платья с оборками и тем более мини-юбки, действуют на подкорку коллег противоположного пола раздражающе. Ну и выглядите вы чужой среди мужчин в костюмах.

Поэтому вывод: правильно одеваться!

Мнение: Все мужчины будут за вами ухаживать, а кто-нибудь может предложить руку и сердце.

Не факт :scratch: Мужчин на работе больше волнуют ваши профессиональные качества, и только потом они видят в вас женщину - в обеденный перерыв или после окончания рабочего дня. Да и искать избранника на рабочем месте – дело бесперспективное. Их связывают крепкие узы мужского братства.

Вывод: становитесь профессионалом. Не бойтесь учиться и повышать квалификацию.

Мнение: Даме, попавшей в мужской коллектив, надо забыть, что она – женщина, и общаться с мужчинами на равных.

Напрасно! :stop: Вы можете перенять их стиль поведения, накачать мускулы, научиться говорить басом, но «своей» вы все равно не станете. Мужчины на подсознательном уровне почувствуют, что этот стиль для вас – чужой. И поберегите свои нервы. Мужской стиль поведения отнимает силы и расшатывает нервную систему. Вам грозит преждевременная старость, негативное отношение со стороны мужчин и одиночеством.

Вывод: лучше быть великой «актрисой» и использовать личное обаяние. Никто из мужчин его не видит, но никто не может устоять.

Мнение: С мужчинами легко найти общий язык и подружиться.

Заблуждение! :acute:Мужчины самоутверждаются в работе, а дружить не сильно рвутся. Они к тому же очень боятся эмоций – непременного атрибута женской дружбы и разговоров. В их среде бытует мнение, что если женщина демонстрирует эмоции, то она истеричка.

В беседах с мужчинами исключите из разговоров темы о приготовлении пищи, о своих детях, не разбирайте личную жизнь и поведение сотрудников, не проявляйте интерес к чужой личной жизни, не сообщайте о своих болезнях

Вывод: проявляйте поменьше бурных эмоций, учитесь их скрывать и не нагружайте собеседника своими проблемами.

Мнение: Если на вас повысили голос, нельзя отмалчиваться, надо ответить или расплакаться, чтобы обидчик мучался угрызениями совести.

Все это ни к чему, поверьте :ugu: Если соперник увидит подобную вашу реакцию, то вы проиграли – таково правило мужского коллектива. Более того, это не реакция лично на вас, а на вас в вашей должности. И не держите обиду в себе долго, в мужском коллективе так не принято. А еще это убивает нервные клетки и вредит репутации.

Вывод: ответить грубияну спокойно, не выходя из себя, парировать очень тихо, выдерживая паузы. Это помогает.

Мнение: Мужчины абсолютно не приспособлены к жизни.

Они не такие, вы напрасно так думаете :nea:Не становитесь для них матерью или хозяйкой большого дома. Они не откажутся и непременно этим воспользуются.

Вывод: наберитесь смелости и направьте свои инстинкты в другое русло.

Мнение: Мужчины – люди дела и будут благодарны вам за ваши советы.

Никогда! :treaten: Любые советы, которые дает мужчинам женщина, воспринимаются ими как критика.

Вывод: нужно не критиковать, а хвалить!

Мнение: В мужском коллективе трудно прижиться. Мужчины считают женщину существом второго сорта.

Ошибочное мнение :meet:Эти мужчины могут оказаться замечательными людьми и хорошими коллегами по работе. Если вы будете соблюдать главное правило: быть нормальным человеком, знать правила игры в мужском коллективе и выполнять их, оставаясь при этом женщиной.

Мужчинам не нравится, когда женщина:

- громко и заливисто смеется;

- слишком много болтает;

- бросает укоризненные взгляды;

- долго раздумывает, прежде чем принимает решение;

- выставляет свои ошибки напоказ;

- объясняет свои неудачи в карьере мужским шовинизмом.

Мужчинам нравится:

- здоровый дух соперничества;

- признание их гениальности;

- умение рисковать;

- уверенность в себе;

- инициатива. :pozdr:

Журнал "Записки дикой хозяйки"

