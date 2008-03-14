Почему-то считается, что с мужчинами работать лучше и спокойнее. Так ли это? Женская психология от личается от мужской - с этим ничего не поделаешь. Как себя вести и что делать, чтобы работа в мужском коллективе стала приятной и проуктивной? Попробуем рассмотреть несколько стереотипных мнений по этому поводу.

Мнение: Настоящие мужчины знают, что женщина существо слабое, поэтому они будут страховать даму, подавать руку и вести себя как джентльмены.

Нет! Как только женщина попадает в мужской коллектив, она перестает быть слабым полом. Никто не будет прощать вам промашки, утирать слезы, принимать во внимание плохое самочувствие. Могут нагрубить, сделать замечание.

И дело не в твердолобости мужчин или их бестактности, просто таковы правила игры в мужской команде. Здесь всегда жесткая борьба, всегда есть победители и побежденные, и приз – деньги или успех.

Вывод: женщина в мужском коллективе должна быть равноправным игроком. Иначе она проиграет. Поэтому вывод: стать командным игроком.

Мнение: В мужском коллективе женщина всегда находится под пристальным вниманием. Красивые платья и украшения, макияж и духи обеспечат ей всеобщее восхищение и продвижение по службе.

Опять нет! Мужчины увлечены работой гораздо больше, чем вы думаете, и не обратят внимания, чем от вас пахнет. В этом особенность мужской психологии – не замечать мелочей. Плюс к этому, постоянно находясь в центре внимания и переживая по поводу своего внешнего вида, вы можете получить стресс – так говорят психологи.

А ваша одежда, всякие кофточки с рюшами, платья с оборками и тем более мини-юбки, действуют на подкорку коллег противоположного пола раздражающе. Ну и выглядите вы чужой среди мужчин в костюмах.

Поэтому вывод: правильно одеваться!

Мнение: Все мужчины будут за вами ухаживать, а кто-нибудь может предложить руку и сердце.

Не факт Мужчин на работе больше волнуют ваши профессиональные качества, и только потом они видят в вас женщину - в обеденный перерыв или после окончания рабочего дня. Да и искать избранника на рабочем месте – дело бесперспективное. Их связывают крепкие узы мужского братства.

Вывод: становитесь профессионалом. Не бойтесь учиться и повышать квалификацию.

Мнение: Даме, попавшей в мужской коллектив, надо забыть, что она – женщина, и общаться с мужчинами на равных.

Напрасно! Вы можете перенять их стиль поведения, накачать мускулы, научиться говорить басом, но «своей» вы все равно не станете. Мужчины на подсознательном уровне почувствуют, что этот стиль для вас – чужой. И поберегите свои нервы. Мужской стиль поведения отнимает силы и расшатывает нервную систему. Вам грозит преждевременная старость, негативное отношение со стороны мужчин и одиночеством.

Вывод: лучше быть великой «актрисой» и использовать личное обаяние. Никто из мужчин его не видит, но никто не может устоять.

Мнение: С мужчинами легко найти общий язык и подружиться.

Заблуждение! Мужчины самоутверждаются в работе, а дружить не сильно рвутся. Они к тому же очень боятся эмоций – непременного атрибута женской дружбы и разговоров. В их среде бытует мнение, что если женщина демонстрирует эмоции, то она истеричка.

В беседах с мужчинами исключите из разговоров темы о приготовлении пищи, о своих детях, не разбирайте личную жизнь и поведение сотрудников, не проявляйте интерес к чужой личной жизни, не сообщайте о своих болезнях

Вывод: проявляйте поменьше бурных эмоций, учитесь их скрывать и не нагружайте собеседника своими проблемами.

Мнение: Если на вас повысили голос, нельзя отмалчиваться, надо ответить или расплакаться, чтобы обидчик мучался угрызениями совести.

Все это ни к чему, поверьте Если соперник увидит подобную вашу реакцию, то вы проиграли – таково правило мужского коллектива. Более того, это не реакция лично на вас, а на вас в вашей должности. И не держите обиду в себе долго, в мужском коллективе так не принято. А еще это убивает нервные клетки и вредит репутации.

Вывод: ответить грубияну спокойно, не выходя из себя, парировать очень тихо, выдерживая паузы. Это помогает.

Мнение: Мужчины абсолютно не приспособлены к жизни.

Они не такие, вы напрасно так думаете Не становитесь для них матерью или хозяйкой большого дома. Они не откажутся и непременно этим воспользуются.

Вывод: наберитесь смелости и направьте свои инстинкты в другое русло.

Мнение: Мужчины – люди дела и будут благодарны вам за ваши советы.

Никогда! Любые советы, которые дает мужчинам женщина, воспринимаются ими как критика.

Вывод: нужно не критиковать, а хвалить!

Мнение: В мужском коллективе трудно прижиться. Мужчины считают женщину существом второго сорта.

Ошибочное мнение Эти мужчины могут оказаться замечательными людьми и хорошими коллегами по работе. Если вы будете соблюдать главное правило: быть нормальным человеком, знать правила игры в мужском коллективе и выполнять их, оставаясь при этом женщиной.

Мужчинам не нравится, когда женщина:

- громко и заливисто смеется;

- слишком много болтает;

- бросает укоризненные взгляды;

- долго раздумывает, прежде чем принимает решение;

- выставляет свои ошибки напоказ;

- объясняет свои неудачи в карьере мужским шовинизмом.

Мужчинам нравится:

- здоровый дух соперничества;

- признание их гениальности;

- умение рисковать;

- уверенность в себе;

- инициатива.

Журнал "Записки дикой хозяйки"