Резюме. Внимание на то, что «между строк»

Многие мамочки рано или поздно сталкиваются с ситуацией, когда необходимо выходить на работу. На прежнее место выходить не особо хочется, поэтому начинают активно подыскивать новое место работы. Сегодня большинство работодателей просят кандидатов прислать резюме.

Про резюме написано много. Много правил, много советов, много рекомендаций о том, как правильно писать резюме.

Представим, что вы, дорогой читатель, успешно написали резюме и отправили его работодателю. И вот, ваше резюме открыл в своем электронном письме рекрутер. Что же он увидит, на что обратит внимание, то есть как прочитает резюме «между строк»?

Даже сухое и шаблонное резюме может дать рекрутеру немало информации не только о фактах биографии, но и о психологических особенностях соискателя.

** Для справки: рекрутер – специалист, который ищет, подбирает и нанимает персонал в компанию.

Опытный рекрутер по малейшим деталям сможет с точностью до 90 % определить, насколько успешным будет кандидат на предполагаемой должности.

Прежде всего, взгляд рекрутера остановится на блоке «Опыт работы».

По переходам кандидата с одного места работы на другое рекрутер может судить о профессиональной успешности соискателя. Если кандидат на работу упорно движется вверх по карьерной лестнице и каждая последующая должность выше предыдущей, то такой соискатель будет успешнее, чем кандидат, сменивший несколько мест работы и везде работавший на примерно одинаковых позициях.

Исходя из опыта работы, можно определить и то, насколько устойчиво специалист придерживается выбранного рода деятельности. При высоко выраженной профессиональной направленности профиль специальности в учебном заведении соответствует области профессиональной реализации. Если периоды работы в тех или иных компаниях можно соотнести с бурным развитием этих отраслей и появлением в этих сферах «быстрых денег», – несложно сделать соответствующие выводы о лояльности данного специалиста.

Указание в резюме курсов повышения квалификации, тренингов, семинаров по профилю основной деятельности, свидетельствует о целенаправленности на карьеру и профессиональное развитие соискателя! И наоборот, наличие десятка сертификатов из различных областей деятельности говорит о соискателей, что он слишком «распыляется», «разбрасывается», не склонен к развитию в своей профессии.

Блок «Ожидаемая заработная плата»

расскажет рекрутеру о том, насколько адекватна самооценка соискателя. Явно завышенные суммы (особенно у кандидата без опыта, без образования) скорее всего говорят о завышенной самооценке, незнании рынка труда. Видя слишком заниженные суммы, рукрутер засомневается в компетентности кандидата, здесь срабатывает известный эффект «оценки качества через цену»: дешево хорошо не бывает.

Обратите внимание на блок «Достижения».

На сегодня это один из самых важный элементов в структуре резюме. Его даже рекомендуют размещать перед блоком «Образование»!

Что такое найм персонала? Это взгляд в будущее. Рекрутеру необходимо определить «здесь и сейчас», как кандидат будет работать в будущем в данной компании, будет ли он эффективен, производителен в данной должности. Об этом рекрутеру могут рассказать лишь неоспоримые факты. А эти факты были только в прошлом кандидата.

Если у соискателя в прошлом были какие-либо достижения на работе (увеличил количество продаж, лучший работник года и т.п.), то вероятнее всего данный соискатель и в будущем будет стремиться к достижениям, к росту. И наоборот, кандидат, у которого не было определенных достижений, результативности труда, вряд ли новое место работы будет «переломным» моментом в его жизни и он кардинально изменится.

Даже слова, которые подбирает соискатель в резюме, характеризует его. Обратите внимание, в резюме используются преимущественно глаголы первого лица единственного числа прошедшего времени совершенной формы: «организовал», «провел», «разработал», «вывел», или же, напротив, полностью состоит из отглагольных существительных: «работа», «разработка», «построение». В последнем случае речь идет не о достигнутых результатах, а о неких процессах с непонятными началом и концом.

Каждому рекрутеру хорошо знакомы так называемые самопиарщики, то есть соискатели, которые умеют себя подать, что далеко не всегда соответствует их истинным деловым качествам. Резюме пиарщика объемно (как минимум пара страниц), а текст в основном состоит из перечисления многочисленных обязанностей и достижений. Его главное оружие - знание «правильных» слов и выражений и умение подстроиться под запросы потенциального работодателя.

Рекрутер обязательно обратит внимание на данное резюме, и скорее всего, пригласит на собеседование. Если автор «идеального» резюме на самом деле тот, за кого себя выдает, то рекрутер будет рад принять такого кандидата на работу. Ну, а если резюме «по шаблону», то кандидат с легкостью выдаст свое истинное «Я», потому что при очном собеседовании уследить за своим «языком» сложно.

Блок «Интересы и увлечения»

позволяет рекрутеру заочно сформировать определенные представления о личных качествах соискателя. Увлечения могут быть связаны с умственной или с физической деятельностью, склонностью проводить время в общении или наедине с собой. Это в определенной степени позволяет делать выводы о социальной адаптивности, коммуникабельности и, что немаловажно, о степени выраженности профессиональной направленности. К примеру, если в сферу интересов web-дизайнера входят рисование или изучение специализированного программного обеспечения, вероятнее, что его способности и склонности максимально задействованы не только в работе, но и вне рабочего времени. А это говорит о том, что человек постоянно совершенствуется и обладает всеми признаками профессионала.

После того, как рекрутер проанализировал резюме кандидатов, он может уже с большей долей уверенности предположить, кто более других соответствует требованиям, предъявляемым к открытой вакансии, и кого стоит пригласить на собеседование.

Рекомендации: четко определите для себя, чем вы хотите заниматься всю жизнь, в какой сфере себя видите, развивайтесь именно в этом направлении, прикладывайте все силы, тогда появится и опыт, и достижения, и успех в жизни.