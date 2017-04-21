Как заработать маме в декрете

Если искать информацию о том, как можно заработать женщине в декрете, действительно полезного находишь не много. Поэтому я готова поделиться с вами своим опытом и информацией (я нахожусь сейчас во втором декрете, и мне тоже было интересно, как заработать).

Собственное производство

Для тех, кого природа наградила какими-то способностями и руками, растущими из нужного места:

Подумайте, а что вы умеете лучше всех? Может, чем-то, сотворенным вами, восхищались родные и друзья. Это могут быть самодельные игрушки или вы классно шьете. Можно не уметь хорошо шить, но отладить пошив какой-то одной востребованной модели не сложно. Например, юбочка из фатина: стоит дорого, смотрится шикарно, найти сложно, шьется легко. Фатин и кружева вообще сегодня в моде, а скоро лето, можно найти в интернете много вариантов несложных моделей. Попробуйте сначала для себя, а потом оденьте подруг и родню, дальше - сарафанное радио. И понеслась, будете ночами строчить.

Может, вы очень вкусно готовите? Если у вас есть талант и возможность немного вложить денег, то вы можете стать кондитером. Не умеете печь, но умеете готовить вкусную и здоровую пищу, почему бы не продавать контейнеры с готовыми обедами? Питаться правильно сегодня в моде!

Список можно продолжать и продолжать, можно писать картины, заниматься декупажем (тоже был опыт в первом декрете, на массовый рынок не вышла, но родственники были с оригинальными подарками) и т.д.

Повезло тем, кто до декрета уже что-то умел, если же нет, у вас есть самое время чему-то научиться. Как говорится, декрет и кризис – это самое лучшее время для повышения квалификации.

Есть зеркальный фотоаппарат? Посетите курсы по фотографированию. В первом декрете я это и сделала - нашла бюджетный вариант курсов, овладела фотоаппаратом и научилась снимать не в зеленом квадрате. Мое дело в этом направлении не пошло, но половина нашей группы сейчас активно зарабатывают фотографированием. Повторюсь, вам нужен только фотоаппарат, студии с готовым светом всегда можно снять или вообще снимать на улице. На первые заработанные вы сможете купить и новые линзы, фильтры и т.д.

Можно пойти в сферу красоты. Реснички, маникюр, шугаринг, мехенди, прически, макияж и прочее. Купить набор для начинающего совсем не дорого. Если вы сами ходите на какие-то процедуры, поговорите со своим мастером, узнайте тонкости этого дела.

Если же вы хорошо управляетесь с детьми, то можно предложить свои услуги нянечки. Как говорится, где один, там и два, и три.

Для обладающих знаниями 1С можно вести бухгалтерию на дому, первичная документация, сдача отчетов и прочее. Но помните, если у вас нет установленной программы 1С, вам придется вложиться в ее покупку, но окупит она себя очень быстро.

Знающие программирование могут заниматься как администрированием сайтов, так и самим написанием, и продажей оных.

С одной стороны - самое простое, с другой стороны - самое рисковое предприятие. Если вы, как и я, чувствуете в себе неудержимое желание продавать, не важно что, вам сюда.

Это как раз то, что я делала в первом декрете, причем вполне успешно. Но стоит сразу оговориться, что кажущийся на первый взгляд самым простым, способ требует хорошей подготовки.

Для начала вам нужно понять, что вы будете продавать, где и что можно найти дешевле, будет ли это пользоваться спросом, является ли ваш товар уникальным и конкурентным, наконец, кому и где вы это будете продавать. Благодаря соц. сетям, проблем с площадкой для продажи у вас не будет. Вы можете создать отдельный аккаунт, можете постить в своем. В интернете масса информации о том, как успешнее всего продавать через соц. сети, хитрости, как найти нужных клиентов.

В свое время (методом проб и ошибок) я поняла, что самый ходовой товар для моей аудитории – купальники. Они у меня шли нарасхват по всей территории России. Сейчас же спрос на них несколько упал, так как с курсом доллара желающих поехать в отпуск на моря поубавилось.

Скажу по секрету: детские товары всегда пользуются спросом, несмотря ни на какой кризис, но рекомендую не распыляться на все подряд, а все-таки выбрать свою нишу. Продавать можно как от российских производителей, так и заказывать из-за границы. Можно рассмотреть варианты совместных закупок: если наберете хорошую аудиторию, сможете прилично заработать, да и себе накупить море отличной одежды и товаров.

Помимо продажи собственного товара, всегда можно заняться сетевым маркетингом, только не питайте иллюзий по этому поводу, много вы не заработаете. Яхты, теплые страны и прочее - это удел топовых менеджеров данной структуры, поэтому не набрасывайтесь на всех своих знакомых, впаривая данную продукцию.

Сначала обязательно ознакомьтесь со всем сетевым рынком и выберете наиболее близкий вам.

Репетиторство

Вам очень повезло, если вы специалист в какой-то области. Вы можете делиться своими знаниями с окружающими за деньги. Это может быть обычное репетиторство, от занятий по общему развитию для дошкольников до подготовки к ЕГЭ.

Можно попробовать продать свои умения и знания для широкого круга лиц. Например, вы знаете, как что-то дешево купить, как доставить товар из пункта А в пункт Б по минимальной цене, а может вы были юристом в прошлой жизни и теперь можете давать платные консультации.

Для студентов психологов можно практиковать психодиагностику по любимым методикам.

Можно писать рефераты и курсовые для студентов, в интернете много сайтов, где можно на этом заработать. Но будьте бдительны, мошенников тоже много! Прежде, чем отдать свои труды комы-то, почитайте отзывы.

Или вы можете пойти напрямую - в тех же соц. сетях море групп со студентами, разместите свое объявление там. Пара успешных работ и благодаря сарафанному радио у вас куча клиентов.

Если вы знаете какой-то язык, кроме своего родного, вы можете заработать и просто на переводах.

Обзовем одним словом «опросы» все то, что я перечислю в этом пункте.

Начнем с самих опросов. Проектов на эту тему можно найти море. Одна беда - платят мало, а порой и вообще переходят на товарные отношения, предлагая за ваши услуги какие-то подарки. К опросам еще можно отнести различные фокус-группы, где за 2-3 часа вы сможете заработать порядка тысячи рублей. У нас в Екатеринбурге такое есть, ходила у меня подруга.

Отдельно хочу отметить проверки тайным покупателем. Минут 30 вашего времени - и от 100 до 500 рублей вы заработали. Есть минус: платят они не сразу, а через месяц другой, но по факту бывает и того дольше. Я от случая к случаю хожу на такие проверки, часто беру на выходные или вечером, когда есть, с кем оставить детей. Знаю как минимум 2 организации, которые предоставляют такую работу.

Здесь же стоит рассказать и о раздаче листовок. Листовки можно раздавать как от магазинов, так и агитационную литературу в период выборов. Платят немного, порядка 100-150 рублей в час. Я в первом декрете раздавала листовки несколько недель, убивала сразу двух зайцев: и денег зарабатывала, и гуляла.

Собственный проект

Если есть коммерческая жилка и какие-то навыки, подумайте о создании своего проекта. Помню, читала я про мужчину, который прилично заработал, открыв интернет-магазин по продаже мебели. Он создал сайт и перепродавал мебель с фабрики, ничего заранее не покупая. Как только поступал заказ и оплата, он приобретал товар на фабрике и сразу отправлял его покупателю. Вот так на посредничестве можно хорошо заработать.

Обладающим организационными способностями можно самим организовывать семинары и тренинги.

Можно зарабатывать на рекламе, только для начала нужно организовать хорошую площадку для рекламодателей, например, аккаунт в соц. сети с большим количеством подписчиков.

Вариантов на самом деле очень много, главное - загореться желанием и понять, чем вы хотите заниматься и что приносит вам удовольствие, и даже если вы не получите желаемую прибыль сразу, уверяю вас, она не заставит себя долго ждать.

А пока вы будете думать, не забудьте и о своем работодателе, спросите в отделе кадров, вдруг вам что-то смогут предложить? Например, прозвонить базу клиентов или заполнить какой-то отчет.

То, что мы ищем, как правило, находится у нас под носом!

Желаю всем удачи!

Фото: http://globallookpress.com