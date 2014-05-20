Как работает пожарная часть

К сожалению, пожар – дело непредсказуемое, страшное и невероятно опасное. Только в 2013 году в Свердловской области произошло 3888 пожаров, погибло 353 человека. 792 пожара произошло в Екатеринбурге, 67 человек погибло. Ежегодно пожарные спасают от огня более 3 тысяч человек.

Сегодня мы побываем в пожарной части № 8 г. Екатеринбурга, где нам расскажут о трудовых буднях смелых и отважных борцов с огнем. Мы узнаем, за сколько секунд должна выехать пожарная машина, что такое тепло-дымовая камера, зачем вытаскивать манекен из лабиринта и многое другое. Итак, мы в пожарной части. Начало рабочей смены.

Рабочий день пожарного длится 24 часа. Ребята заступают на смену ровно в 8.30 утра. Весь день расписан по часам.

После пожара

Самое главное в такой опасной профессии – это правильная защитная экипировка. Поэтому рабочий день начинается на посту ГДЗС (газодымозащитная служба). Тут хранятся средства индивидуальной защиты органов дыхания. Каждый из членов команды имеет свой индивидуальный баллон со сжатым воздухом и маску, которые проходят первичную проверку на манекене. На построение караул приходит уже в полном обмундировании.

В караул обычно заступает 14-15 человек. Как правило, это одни и те же люди, одна команда. В каждом карауле есть свое направление деятельности:

караул, который отвечает за газодымозащитную службу

службу караул, который несет ответственность за противопожарное водоснабжение и охрану труда

караул, который отвечает за рукавное хозяйство

караул, который несет ответственность за документы предварительного планирования и пожарно-техническое вооружение (стволы, зажимы, ломы, багры).

Каждое утро происходит смена караула. Начальник караула докладывает о том, что личный состав готов к построению, а начальник части принимает караул, подводит итоги выполненной работы и ставит задачи на день.

Смена караула

В тот день, когда мы посетили пожарную часть, сменяющийся отряд только прибыл с пожара. У всей команды уставшие лица, а в воздухе витает запах гари.

Построение строго регламентировано. Прямо на полу имеется разметка с буквенным сокращением. Например, на квадрате НК – всегда будет стоять начальник караула. Летом построение личного состава происходит на улице, где также имеется соответствующая разметка.

Разметка

Далее караул проверяет автомобили, принимает рукава, подготавливает пожарно-техническое оборудование. Каждый занят своим делом.

Всего в гараже части №8 четыре вида пожарных машин. Это автоцистерна, автолестница, рукавный автомобиль и пожарно-насосная станция.

Автоцистерна – наиболее распространенный вид пожарного автомобиля. В части № 8 автоцистерна полностью автоматизированная, современная машина с электронным пультом управления. До сих пор насосы включались вручную, а теперь в части есть такой ультрасовременный «агрегат». Автоцистерна снабжена пожарным насосом и ёмкостями для хранения жидких огнетушащих веществ.

Электронный пульт управления

Другой вид пожарного автомобиля – это пожарно-насосная станция. Такой вид машины предназначен для тушения особо крупных пожаров, где требуется много воды.

Раздвижная пожарная автолестница, которой пользуются в части № 8, достает до 16 этажа, ее длина 52 метра. Число мест для боевого расчета (включая место водителя) - 3 человека.

Автолестница

Рукавный автомобиль предназначен для транспортировки пожарных рукавов и другого пожарного оборудования. Используется при тушении крупных пожаров и только совместно с насосными станциями и автоцистернами.

После того, как машины и оборудование подготовлено к эксплуатации, начинается теоретическая и физическая подготовка.

С 10.00 до 13.30 начальник караула проводит занятия. Здесь все как в школе: лекции, семинары, рефераты. Раз в квартал сдаются зачеты. Учеба проходит не только за партами, один из видов тренировок проводится в тепло-дымовой камере. В помещении с тренажерами стоит теплопушка, и все физические нагрузки проходят в условиях, приближенных к температурам пожара.

Занятия в классе

Здесь же находится и лабиринт, который имитирует горящее помещение. Дым, темнота, красные световые языки огня, звуки пожара, качающийся пол, препятствия. Обстановка полностью приближена к реальной ситуации. Задача пожарного за определенное время найти очаг возгорания и вытащить манекен. Такие тренировки помогают всегда оставаться в форме.

В 13.30 пожарные идут на обед. Небольшая столовая, в которой работает приходящий повар, также оборудована холодильниками, в которых хранится еда, принесенная из дома. Как говорят ребята, со столовой им повезло: обеды готовят вкусные, почти домашние. До трех часов дня свободное время: кто-то смотрит телевизор, кто-то читает.

Лабиринт

А с 15.00 до 16.30 возобновляются занятия. Теперь пожарные изучают характеристики различных зданий города. Строятся новые объекты, торговые центры, поэтому этот аспект в обучении очень важен.

Следующие полтора часа идет административно-хозяйственная работа и уход за пожарной техникой.

С 18.00 до 19.00 можно поиграть в футбол, теннис, сходить в тренажерный зал.

В 19.00 вечера ужин и время самостоятельной подготовки. Бывает так, что по болезни или будучи в отпуске пожарный пропускает какой-либо учебный материал. В это время можно восполнить упущенное.

Дальше время отдыха. И отбой в 22.00

Комната для сна

Но в любой момент может прозвучать сигнал тревоги.

В диспетчерскую поступает сигнал о пожаре. Дежурный диспетчер записывает адрес и внешние признаки пожара, например, с 14 этажа идет черный дым. Заполняет путевой лист на выезд автомобиля.

С начала звучания сигнала и до выезда машины из гаража проходит не больше минуты. Существуют обязательные нормативы, которые сдаются пожарными. Так, чтобы получить оценку отлично, необходимо надеть снаряжение и обмундирование за 21 секунду, за 27 секунд – поставят только удовлетворительно. При этом куртка должна быть застегнута на все пуговицы и крючки, пояс застегнут и заправлен под пряжку, подбородочный ремень каски подтянут.

Диспетчер принимает вызов

Мы лично видели, с какой скоростью выезжают на пожар. И теперь могу однозначно сказать, что если пожарная машина задерживается – это не вина пожарных. Только пробка может задержать тех, кто спешит нам на помощь, ведь каждый из них знает, что сейчас кому-то грозит смертельная опасность, на них надеются и их ждут.

Смотрите экскурсию на видео

Видео: Дмитрий Сурин, Анна Рыбакова

30 апреля 2014 года исполнилось 365 лет пожарной охране России. 365 лет назад, 30 апреля 1649 года, царь Алексей Михайлович издал указ "О градском благочинии", в котором впервые были сформулированы основы организации пожарной охраны и устанавливался порядок тушения пожаров.

С тех пор пожарные достойно продолжают лучшие традиции своих предшественников. Благодаря их мужеству и героизму спасены тысячи жизней, тысячи судеб. Мы поздравляем пожарных с их профессиональным праздником и выражаем искрению благодарность пожарной части №8 г. Екатеринбурга за помощь в создании материала.