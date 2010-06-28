Работа на дому для мамы

Для многих женщин является актуальным вопрос совмещения профессиональной деятельности и реализации своего материнского начала. Возможно ли сделать очередной шажок по лестнице профессиональных и карьерных достижений и обеспечить при этом всю необходимую заботу малышу? Большинству женщин очень сложно не только вернуть себе былую физическую форму после продолжительного декретного отпуска, но и адаптироваться к своей уже несколько позабытой профессиональной роли.

Прекрасным выходом для мам, решивших не останавливаться на пути развития профессионально значимых умений и навыков, является работа на дому, позволяющая уделять достаточно времени ребенку, выполнять очередное задание по мере появления свободного времени (например, во время дневного или вечернего сна малыша) и зарабатывать деньги соразмерно объему и качеству сделанной работы.

Отличным примером может служить работа по копирайту и рерайту: если в первом случае речь идет о создании оригинальных статей, то во втором - о написании статей на основе уже имеющегося материала, т.е. о переписывании существующих статей с целью придания им уникальности. Существует ряд сайтов, на которых вы можете выложить образцы своих работ и ждать отклик со стороны заинтересованного лица, которому близка тематика написанных вами статей.

Оплата производится, исходя из стоимости за 1000 знаков (как правило, расценки варьируются в диапазоне от 0,5 до 1,5 долларов). Наиболее эффективным и выгодным вариантом является работа в качестве внештатного копирайтера в одной из компаний, специализирующихся на продвижении сайтов. Исходя из собственного опыта, могу сказать, что в данном случае начинающий специалист по копирайту и рерайту получает от 100 до 120 рублей за 1000 знаков (компания, как правило, заказывает серию статей из 20-40 публикаций объемом от 2000 до 5000 знаков каждая, что предполагает доход за одно задание от 4000 рублей).

Сроки написания статей варьируются от 1 до 2 недель, что предполагает написание ориентировочно 3 статей в день, что никоим образом не способно негативно сказаться на вашем общении с малышом, конечно, в том случае, если у вас есть хотя бы начальные творческие навыки. Данная работа подойдет начинающим журналистам и писателям, а также тем, кто еще не определился с профессией, но ощущает себя способным создавать литературные мини-шедевры.

Мамочкам с лингвистическим образованием можно посоветовать заняться письменными переводами. Перевод одной страницы письменного документа объемом 1800 знаков оценивается в 300-350 рублей, если речь идет о таких распространенных языках, как английский, французский, немецкий. Экзотические языки оцениваются значительно выше (до 550-600 рублей за перевод текста на иврите, турецком, китайском языках). Следует отметить, что обратный перевод, т.е. с русского языка на иностранный, оценивается еще выше. Важным является стиль переводимого документа: технический или юридический текст стоит дороже, чем художественный или публицистический. Подобная работа позволит не только заработать, но и развить навыки письменный речи, что особенно важно для тех, кто собирается в дальнейшем посвятить свою жизнь иностранным языкам/филологии.

Для тех же, кто не мыслит свою жизнь без научной деятельности, отличным выходом является создание научного проекта или написание диссертации. Мой личный опыт показывает, что воспитание малыша не является помехой для научных публикаций, подготовки и сдачи кандидатских экзаменов и сбора теоретического материала для создания будущего научного шедевра. Находясь на восьмом месяце беременности, я успешно сдала экзамен по иностранному языку, когда же малышу исполнилось 3 месяца, сдала экзамен по философии и истории науки. Безусловно, готовиться приходилось по вечерам, когда малыш уже крепко спал, но это никоим образом не отразилось на качестве подготовки. Конечно, в данном случае речь не идет о зарабатывании денег, но об интеллектуальном и профессиональном развитии, закладывании фундамента будущей карьеры, которая будет приносить не только моральное, но и материальное удовлетворение, что так важно для современной женщины, стремящейся проявить себя в различных ипостасях: и хранительницы домашнего очага, и нежной и ласковой мамы, и любящей и любимой жены, и профессионала, добившегося значительных успехов в своей работе.

Успехов мамочкам на этом пути!