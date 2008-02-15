Понятие дресс-код пришло к нам из Великобритании еще в пятидесятые годы, а сейчас оно получило у нас довольно широкое распространение. Сначала дресс – код определял требования руководства какой-либо фирмы к внешнему виду своих сотрудников. Впоследствии дресс-код стал определять принадлежность человека к определённой профессии, к какой либо социальной группе или общественному положению.

Недавно был проведён опрос руководителей различных фирм Европы и Америки. Он показал, что при прочих равных условиях, лучшую работу получает тот, кто более соответствует требованиям, предъявляемым к внешнему виду руководством фирм. Специалисты определили основные положения таких требований: одежда, причёска, макияж, аксессуары.

Взрослые женщины часто сами не приветствуют вольности в офисной одежде, а вот молодые люди наоборот зачастую приходят на работу, как в ночной клуб или на свидание. Но недаром русская пословица гласит:- « По одёжке встречают – по уму провожают», поэтому не стоит забывать, что ваш внешний вид, безусловно, влияет на производимое впечатление.

Многие крупные компании включают в правила внутреннего распорядка специальный раздел, регламентирующий внешний вид сотрудников, четко определяя, какой должна быть офисная одежда, а что носить не рекомендуется. Если же таких правил нет, то все равно стоит придерживаться общих требований к внешнему виду в соответствии с дресс-кодом и корпоративным поведением.

Так что, если вы хотите, чтобы вас воспринимали, как серьёзного делового человека, то при трудоустройстве и в дальнейшем, поступив на работу, стоит соблюдать некие требования, разработанные специалистами.

ОДЕЖДА. Каждая женщина в качестве офисной одежды, в своём гардеробе должна иметь, как минимум, два деловых костюма: для зимнего времени года тёмно-серый, тёмно-синий, тёмно-вишнёвый; для летнего времени года - бежевый, кремовый, нежно-оливковый.

Лучшая длина пиджака – не ниже линии бёдер, длина рукава – до запястья. Юбка не должна быть слишком облегающей и вытягиваться при сидении и ходьбе, а ее длина - не вызывающей. Оптимально - до середины колена, а зависимости от вашей фигуры, юбка может немного открывать колени.

Покупайте одежду высокого качества - это окупится со временем, а, кроме того, вы будете чувствовать себя увереннее. И по мере роста вашей карьеры, не забывайте менять одежду на более качественную и дорогую.

БЛУЗКИ. Блузки должны быть пастельных тонов (бежевые, кремовые, слоновой кости) и обязательно белые. Никогда не надевайте на работу блузки без рукавов, а если надели, то не стоит снимать пиджак или жакет. Вырезы у блузок не должны быть ниже уровня подмышек.

ПИДЖАК. Кроме костюмов, в гардеробе надо иметь, как минимум, два пиджака: серовато-бежевый, серовато-коричневый и обязательно яркий, но не кричащий: пурпуровый, или другой, темной, но сочной расцветки. Длина пиджака – не ниже линии бёдер.

ЮБКИ. Юбки, как уже говорилось, не должны быть облегающими. Цвет не контрастный по отношению к цвету пиджака.

БРЮКИ. Никогда не носите на работу шорты или юбку-брюки. Некоторые компании разрешают женщинам носить на работу брюки классического покроя с заутюженными стрелками. При устройстве на работу поинтересуйтесь дресс-кодом компании и выясните этот вопрос.

ПЛАТЬЕ. Оптимальный вариант одежды для приёмов, банкетов, других корпоративных мероприятий – маленькое, классическое коктейльное платье.

Имейте в гардеробе легкое изящное платье из шелка. Украсив такое платье брошью или булавкой, его легко превратить в вечернее. На работе на такое платье надевается пиджак.

ВЕЧЕРНИЙ ТУАЛЕТ. Его надевают в особо торжественных случаях на корпоративные мероприятия. Он не должен быть излишне вычурным, сильно декольтированным или блестящим.

ОБУВЬ. Всегда имейте несколько пар обуви. Она должна быть кожаной, не иметь открытых пяток и мысков, украшения на ней должны быть сведены к минимуму.

Предлагаемые цвета: для зимнего времени года - синий, черный, коричневый; для летнего времени года - серый, бежевый, пурпуровый.

Никогда не выбирайте белый цвет обуви. При носке такие туфли будут выглядеть неопрятно. Кроме того, на работе нужно иметь сменную обувь.

Неверно подобранные аксессуары могут испортить впечатление от самой дорогой и красивой одежды, поэтому будьте особенно внимательны в их выборе. Что же предписывает дресс-код для аксесуаров к офисной одежде?

ЧУЛКИ. Колготки или чулки - это обязательная деталь туалета в любое время года. Для более полных ног используйте темные оттенки, для худых - светлые тона. По цвету их лучше сочетать с юбкой или туфлями.

Подбирайте следующим образом: 5, 7, 10, 12 ден - для тёплого времени года; 15- 30 ден – для кондиционированных помещений; 30- 60 ден - сверхплотные для зимы.

ПРИЧЁСКА. Не носите на работу длинные распущенные волосы. Причёска должна быть не кричащей, а спокойной, строгой и привлекательной. Волосы уложены и, безусловно, чистые. При покраске волос старайтесь придерживаться своего естественного тона. Не употребляйте краску, чересчур ярких тонов, контрастирующую с цветом бровей.

МАКИЯЖ. Обычно по нему оценивают, как выглядит женщина, поэтому не наносите макияж на скорую руку. Это производит впечатление неухоженности, быстро потеряет свежесть, а вы будете выглядеть больной и усталой. Но, самое главное, он должен соответствовать моде наших дней. Поэтому лучше всего регулярно обращаться к специалисту, который подберёт для вас (и только для вас) косметические средства и обучит правильно ими пользоваться. Не забывайте, что техника макияжа быстро устаревает.

ДУХИ. Не употребляйте на работе духов с тяжелыми и резкими запахами.

КОСЫНКИ. Это лучшее средство чтобы освежить костюм или пальто. С помощью косынок вид одежды разительно меняется, но цвет их не должен быть кричащим.

ПОЯСА. Пояса подбирайте нейтральных цветов, и по возможности в тон обуви. Ширина подбирается в зависимости от вашей фигуры.

ПЕРЧАТКИ. Женщина может носить перчатки в любое время года и в любую погоду. Они могут быть шёлковыми, нитяными, капроновыми, кожаными, лайковыми и т. д. Их можно носить без головного убора. На вечерний приём на перчатку можно надеть браслет, но не кольцо. Перчатки должны быть спокойных расцветок.

СУМКИ. Сумочки, портфели, «дипломаты» старайтесь приобретать кожаные. Не носите с собой лишних вещей. Бумаги, косметичка и ключи должны лежать в портфеле или дипломате, а дамская сумочка должна быть миниатюрной.

ПИСЬМЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. Обязательно имейте при себе приличную перьевую ручку для подписания деловых бумаг. Шариковой ручкой принято пользоваться только на своем рабочем месте.

УКРАШЕНИЯ. Не принято носить на работу украшения из дерева, акрила, лент. Предпочтительно иметь украшения из драгоценных металлов и камней и их комбинаций. Серьги, как галстук для мужчины, для женщины обязательны, но они не должны быть слишком крупными и соответствовать овалу вашего лица. Ожерелье или нитка жемчуга будут более уместны в вырезе вашей блузки, чем например косынка. Украшения не должны быть броскими. Браслеты желательно не носить или же они должны быть тонкими и не бросающимися в глаза.

ЧАСЫ. А вот часы - это необходимый аксессуар на каждый день. Отсутствие часов говорит о том, что вы не цените время. Выбирайте модели классические, механические, желательно известных фирм и не носите мужских часов.

В наши дни дресс-коду придаётся огромное значение! Если женщина одета со вкусом, ведёт себя естественно и держится подобающим образом в любых обстоятельствах, то о ней складывается всегда благоприятное впечатление, как у потенциальных работодателей, так и у начальства, поэтому ваша офисная одежда вегда должна быть модной. стильной и элегантной.