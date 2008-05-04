Мифология карьеры женщины

Развенчаем мифы о женской деловой и профессиональной несостоятельности, несовместимости женственности и роли хранительницы очага с карьерным продвижением:

Истинная женщина не стремится к карьере

Свой первый выбор девушка делает в 16 лет либо в пользу своей женственности и следования за лидером, либо в пользу своей индивидуальности и самореализации. По мере создания семьи и достижения детьми самостоятельности личностные ресурсы женщины высвобождаются, и она вновь может посвятить себя какому-либо делу.

Если женщина умна или талантлива, богатые внутренние потенции рано или поздно непременно поставят ее на путь профессиональной самореализации.

Женщина не так умна

Мужчина и женщина действительно отличаются друг от друга, по строению своего мозга, например. Поэтому получаемая информация обрабатывается у них по-разному. У женщин относительный вес мозолистого тела - пучка волокон, связывающего левое и правое полушария, - больше, чем у мужчин, и это обеспечивает лучший обмен информацией между полушариями. Данный феномен объясняет необыкновенную интуицию женщин, которая считается ее бессознательным разумом, так называемой женской логикой.

Женскому уму и интуиции присущи операции индуктивного плана: от частного к общему, от деталей и отдельных признаков их целостному охвату. Интеллектуальные операции мужского ума - от общего к частному. Мышление мужчин более абстрактное и символическое, у женщин конкретное и образное. У женщин более развит эмоциональный и вербальный интеллект, способности восприятия, а у мужчин зрительно-пространственный интеллект и технические способности.

Женщины лучше выполняет тесты на быстроту восприятия знаковой информации и изображений, лучше запоминают локализацию предметов в пространстве, их взаиморасположение, у них лучше развита тонкая моторика и скорость выполнения математических операций.

Женщинам проще сделать карьеру

Для продвижения по служебной лестнице необходимо быть заметным, и женщины в этом смысле имеют больше возможностей - элегантная одежда, умение пользоваться косметикой, эмоциональность. Однако "заметность" женщины компенсируется в карьеристской борьбе нежеланием продвигать этих самых женщин - предпочтение всегда отдается мужчине. Женщина имеет больше препятствий для служебного роста, чем мужчина.

Продвигаясь по служебной лестнице, а это сопровождается все большей конкурентной борьбой на этапе высших эшелонов власти и финансового капитала, она натыкается на "стеклянный потолок", и дальше ей путь заказан. Весь крупный финансовый капитал, как и регулирование денежных потоков, принадлежит мужчинам, поскольку, чем выше человек продвигается по карьерной лестнице, тем больше агрессии и конкурентной борьбы. В женской ментальности существует запрет на прямое выражение агрессии, да и тестостерона, гормона достижений, изначально больше у мужчины.

Карьера - это удел одиноких женщин

В большинстве случаев статус замужней женщины определяется статусом ее мужа. Если женщина чувствует себя социально защищенной, если она счастлива в браке и семье, то придает меньшее значение работе и своим отношениям с коллегами. Незамужним женщинам, а также тем, чей заработок жизненно важен для семьи, уверенность в завтрашнем дне особенно необходима. Одинокая женщина более существенную роль придает профессиональному росту и карьере. В этой связи различают карьеру как "нужду" и карьеру как "хотение".

У бизнеса не женское лицо

Во времена "дикого капитализма", возможно. Сравнение же этических установок мужчин и женщин-бизнесменов позволяет сделать следующее утверждение: в бизнесе женщины сильнее зависят от других, и поэтому их принципы и этичность бизнеса в целом в большей степени определяются нравственными предпосылками. Социальная ответственность женщин в предпринимательстве выше, нежели у мужчин.

По данным психологического анализа, наибольшего успеха в бизнесе достигают женщины, имеющие "калейдоскопное" мышление, предрасположенность к лидерству, адекватность самооценки и склонность к воспитательному поведению.

Женщины недостаточно честолюбивы

По мотивации достижений и стремления к лидерству женщины не только не уступают, но даже и превосходят мужчин, тем не менее, лидерская роль считается маскулинной. Чтобы получить ту же менеджерскую должность, женщина должна продемонстрировать более высокую по сравнению с мужчиной компетентность, дабы снять влияние предубеждения против нее.

Амбиции женщин, скорее, завышены, ведь она всегда отдает предпочтение мужчине с более высоким положением в обществе, считая свою молодость, здоровье и физическую привлекательность наивысшей ценностью.

Руководить должен мужчина

Может, это просто привычка к сильной руке или патернализм деловой культуры России? Женщины, однако, обладают эффективными, но не репрессивными способностями оказывать влияние, поэтому им удается руководить, не подавляя. Женщина не приспосабливается к мужскому стилю управления, а творчески использует нетрадиционный стиль управления, "гуманный и впечатляющий менеджмент" (способность быть привлекательным для других людей, добиваться их симпатии и любви).

"Симбиотическая" модель управления сегодня более соответствует изменяющимся условиям деятельности фирм и способствует переходу к новой управленческой культуре. Суть ее - отход от управленческого рационализма в сторону большей открытости и гибкости по отношению к постоянно изменяющимся требованиям внешней среды.

Делая карьеру, она теряет женственность

Делая карьеру, женщина, по данным общественного мнения, "теряет женственность", а "вина" перед близкими за отсутствие должного внимания к ним может заставить женщину делать вещи, подсознательно разрушающие ее карьеру, - считают психологи. Сами работающие женщины часто саботируют свои достижения. Замечено, что они могут делать что-то деструктивное по отношению к себе или, например, начинать задаваться вопросам о смысле и необходимости своей профессиональной деятельности (а мне это надо?) именно тогда, когда они действительно начинают делать успехи в своей карьере.

Между тем современные преуспевающие деловые женщины, по данным ученых, отличаются яркой индивидуальностью в сочетании с женственностью. Такие женщины осознанно и с достоинством несут свой высокий титул, и это исключает холодность, жесткость и мужеподобность. Она украшает и облагораживает любое общество, любую деловую встречу. Ее отличает не только высокий уровень общей и интеллектуальной активности, но и в отличие от большинства мужчин постоянная забота о своей физической форме и внешности.

Женщины не хотят делать карьеру

Безусловно, женщины имеют некоторую предубежденность в отношении самих себя и своих деловых возможностей. По данным психологических исследований, женщины переоценивают мужские достижения и достоинства и недооценивают свои собственные. Мужчин они относят к более высокостатусной группе. Если успех мужчины чаще объясняется его способностями и другими стабильными причинами, то успех женщины чаще всего объясняется нестабильными причинами: удачливостью, случайностью, помощью и поддержкой окружающих. А компетентные женщины вообще не пользуются расположением ни женщин, ни мужчин. Правда, ситуация в связи с конкуренцией меняется в пользу более реалистичных предпочтений эффективного персонала вне зависимости от пола.

Женщины слишком зависимы

Драматизм женщины состоит в том, что она в большей степени, чем мужчина, является объектом внешних влияний, утрачивая в процессе развития значительную долю своего независимого существования, вытесняясь в область приватной жизни.

Как ни говори, а женщина является созависимым существом, что, собственно, и запускает механизмы межличностной привязанности и обеспечивает взаимную дополнительность, комплиментарность в паре. В этом смысле женственность может выступить консолидирующим звеном в любом коллективном образовании (будь то семья или Государственная дума), обеспечивая тенденцию "к..." в дополнение к мужской тенденции "от ...".

Семья и карьера несовместимы

Выполнение женщиной репродуктивной функции и роли медиатора эмоциональных отношений в семье могут вполне сочетаться с ее активным профессиональным продвижением, административной или политической карьерой при соответствующем настрое, установки на "соединение несоединимого" - развитие внутренних потенций без ущерба для женственности. Такая разносторонняя и разноплановая активность женщины делает ее более реализованной, эффективной и в полной мере благополучной.

Женщины могут предложить более эффективные и часто менее конфронтационные решения многих вопросов и проблем. Эмоционально они превосходят мужчин, их кооперативной, направленной на объединение стратегии, тактике принадлежит будущее.

Карьера, конечно, женского рода, но дело это мужское

Профессиональное развитие женщины имеет более сложный и противоречивый характер в отличие от мужчины, для которого профессиональная деятельность является не только ведущей, но часто единственной сферой самореализации. Выполнение женщиной высокопрофессиональной функции способствует появлению новообразований в ее психике, маскулинных по своей природе. Делая профессиональную карьеру, женщина действительно становится немножко мужчиной. Это задает целую группу противоречий: между маскулинностью и фемининностью, рациональностью и эмоциональностью, автономностью и принадлежностью женщины.

Преодоление этих противоречий, при сохранении собственной экспрессивной полоролевой доминанты, способствует появлению синергичности - установки на соединение несоединимого, обеспечивающей зрелость женщины. А столь противоречивые (внутренняя и внешняя) ситуации развития женщины стимулируют творчество, которое в свою очередь высвобождает резервы ее духовно-психического потенциала.

Ищите женщину в искусстве

Наибольшее количество талантливых женщин сегодня в области искусства, поскольку здесь легче проявить природную одаренность. Другие сферы самореализации в основном требуют профессиональной подготовки; хорошее образование, таким образом, является необходимым условием для формирования таланта.

Некоторым женщинам достался мужской ум, а некоторым мужчинам женская внешность

Мозг некоторых женщин подобен мужскому, и в одаренности у гениальных мужчин и женщин много общего. Исследования женщин-ученых показали, что они серьезны, в высшей степени интеллектуальны, обладают независимым мышлением, автономны и эмоционально устойчивы. Что знают о карьере мужчины, но не знают женщины, и наоборот?

Женщины воспринимают карьеру как личный рост, как самореализацию и не всегда придают значение некоторым вполне существенным вещам в своем окружении, таким как система отношений и информационных каналов в организации, возникающая на неофициальном уровне. Мужчины же понимают под карьерой престижные и перспективные должности.

Достижения женщин обратно пропорциональны их красоте

Существует мнение, что достижения женщин обратно пропорциональны их красоте. То есть чем женщина менее привлекательна и меньше надежд у нее на успех у мужчин, тем с большим рвением она отдается какому-либо виду деятельности. Часто женщина подавляет в себе стремление к творческому соревнованию, чтобы не разрушать своего женского очарования и остается привлекательной. Сделаешь карьеру - потеряешь семью, ведь мужчины умных женщин не любят. Так ли это? Ощущает ли успешная женщина свою неполноценность? Да, но только если рядом мужчина с консервативными наклонностями или просто неудачник.

Деловая женщина действительно испытывает психологическое одиночество вследствие особенной избирательности в контактах, подкрепленных ощущением собственной значимости и наличием экономической свободы.

На рынке невест, однако, особым спросом сегодня пользуются красавицы из известных компаний и с хорошей зарплатой. Так что умным и красивым женщинам разрываться не приходится.

