Где найти работу маме?

Как найти работу? Этот вопрос волнует умы многих людей. Наиболее уязвимой категорией соискателей являются женщины с маленькими детьми. С чего начать поиски, какие пути при этом использовать и на какие вакансии рассчитывать – этому посвящена данная статья.

Поиск работы должен начинаться с постановки цели . Вы должны четко определить для себя профессиональную область, потенциальную должность и желаемый уровень оплаты труда.

* Выбирать профессиональную сферу необходимо, исходя из собственных компетенций – тех навыков и умений, которыми вы владеете. Соответственно, если вы не являетесь хотя бы средним пользователем ПК и не знаете азов компьютерной грамотности, вам трудно будет рассчитывать на должность контент-менеджера.

* Должность определяется в соответствии с выбранной сферой: если вы выбрали для себя IT, то возможными вариантами могут быть должности веб-дизайнера, сео-менеджера, линк-менеджера, администратора сайта и т.д.

* Желаемый уровень оплаты труда зависит от притязаний конкретного соискателя. Необходимо определить для себя минимальную плату, за которую вы готовы выполнить данную работу. Для того чтобы не занизить стоимость своих услуг, имеет смысл посмотреть вакансии на аналогичные должности и выявить реальную планку.

Далее нужно определиться с путями поиска работы, т.е. источниками информации о вакансиях. Согласно исследованию, проведенному одним из крупнейших работных порталов SuperJob, наши соотечественники более чем в 70% случаев отдают предпочтение Интернету. В то время как некогда популярные печатные издания и Ярмарки вакансий занимают далеко не первые места в рейтинге. Источниками могут служить сведения, полученные от родственников и друзей (более чем 50% россиян всё еще доверяют проверенным «связям»). Кадровые агентства и службы занятости населения выбирают 18% и 3% соответственно.

Наименее востребованным способом поиска работы является адресная рассылка резюме потенциальным работодателям. Таким образом, список популярных путей поиска работы выглядит следующим образом:

1. Интернет – 73%

2. Родственники и знакомые – 52%

3. Кадровые агентства – 18%

4. Печатные издания – 13%

5. Ярмарки вакансий и Дни карьеры – 5%

6. Службы занятости населения – 4%

7. Адресная рассылка резюме потенциальным работодателям – 3%

Интернет – пожалуй, самый удобный способ поиска работы, в первую очередь, благодаря значительной экономии времени и доступности информации. Именно поэтому хотелось бы обратить на этот путь поиска работы более пристальное внимание. Вакансии на специализированных сайтах обновляются регулярно, что обеспечивает большой выбор актуальных предложений о работе. Большинство работных сайтов предоставляют своим пользователям возможность бесплатно размещать резюме. Посредством электронной рассылки зарегистрировавшиеся соискатели могут получать информацию об откликах работодателей, а также ссылки на интересные аналитические статьи об эффективном поведении на рынке труда.

Сайты, содержащие сведения о вакансиях, можно разделить на несколько видов.

Сайты, которые полностью посвящены работе (здесь вы найдете вакансии от работодателей, резюме других соискателей, в которых сможете почерпнуть нужную для себя информацию, статьи о трудоустройстве и рекомендации специалистов по поиску работы): http://www.rabota66.ru/,

http://www.hh.ru/,

http://www.superjob.ru/,

http://www.career.ru/,

http://www.e-graduate.ru/,

http://www.futuretoday.ru/. Интернет-порталы, которые содержат раздел «Работа» (например http://ekat.ru/job/, http://www.uralfirm.ru/vacancies/). Сайты – электронные варианты печатных изданий:

Сайты кадровых компаний (вы сможете не только ознакомиться с вакансиями от ведущих работодателей, но и заполнить анкету в режиме on-line, которая перейдет в базу данных агентства):

Сайты центров содействия занятости студентов и выпускников:

Сайты, ориентированные на специалистов конкретной профессиональной сферы:

Сайты потенциальных работодателей (многие крупные компании размещают на своих сайтах электронные варианты анкет, а также информацию о текущих вакансиях):

Сайты служб занятости населения: http://www.sverdl.rostrud.ru/ (сайт Департамента ГСЗН Свердловской области).

Многие соискатели сталкиваются с реальной проблемой – как отличить вакансию серьезного работодателя от предложения мошенника .

Существует ряд правил, следуя которым вы без труда найдете заветную работу. Рекомендации дает Надежда Федорова, менеджер по персоналу одной из крупнейших компаний на рынке FMCG.

1. Обратите внимание на то, указано ли в тексте вакансии название организации. Если ответ положительный, то найдите информацию о компании в Интернете, СМИ, спросите у своих знакомых, слышали ли они об этом предприятии. У серьезной организации всегда есть официальный сайт, на котором размещены все важные сведения о компании и её положении на рынке. Если ответ отрицательный, то возможны два варианта: 1). данная компания предпочитает вести конфиденциальный поиск (при дальнейшем взаимодействии вам будет сообщено и название, и все дополнительные сведения об организации); 2). данная организация относится к разряду неблагонадежных компаний, скрывающих свое название, чтобы не спугнуть очередного кандидата.

2. Посмотрите, на каком почтовом сервере расположен e-mail компании-работодателя. В наше время любая уважающая себя организация имеет сайт в Интернете и корпоративные почтовые ящики для сотрудников. Если e-mail размещен на бесплатном почтовом сервере, например, yandex.ru или mail.ru, это как правило, тревожный признак.

3. Стоит обратить пристальное внимание на то, предлагается работа в офисе или на дому. За исключением ряда случаев (например, удаленная подработка для программистов, дизайнеров, копирайтеров) все серьезные компании предпочитают, чтобы их сотрудники работали в офисе. Предложения типа «работа в Интернете на домашнем компьютере», «обработка электронной почты», «прием телефонных звонков» не стоит даже рассматривать. Это либо пирамиды, либо предложения от мошеннических организаций, которые за деньги «накручивают» посещаемость сайтов-заказчиков.

4. Обстоятельно изучите структуру объявления – оно может быть подробным и кратким. Но в любом случае в нем должны содержаться сведения о компании, название вакансии, требования, предъявляемые к кандидатам, должностные обязанности, условия работы, а также контактная информация. Примером может служить следующее объявление:

Менеджер по продажам Компания «Название компании» - одна из крупнейших производственных компаний в Уральском регионе, работающая с 1991 года. Направление деятельности – производство и продажа промышленного оборудования. Требования · Высшее техническое образование. · Опыт работы в сфере продаж от 1 года. · Успешный опыт ведения переговоров с клиентами. · Уверенный пользователь ПК. · Развитые коммуникативные навыки. · Целеустремленность, нацеленность на конечный результат, активная жизненная позиция. · Наличие л/а, стаж вождения – от 1 года. Должностные обязанности · Поддержание базы постоянных клиентов. · Расширение клиентской базы Компании. · Ведение телефонных переговоров с клиентами. · Организация личных встреч с клиентами. · Заключение договоров, оформление необходимой документации. Условия · Трудоустройство по ТК РФ. · Полный рабочий день с 9:00 до 18:00. · Официальная заработная плата (оклад 20000 рублей + %% с продаж). · Оплата сотовой связи. · Предоставление корпоративного автомобиля, оплата ГСМ. · Перспективы профессионального и карьерного роста. Контактная информация: ФИО менеджера по персоналу (или другого лица, принимающего решение), телефон, e-mail, на который можно выслать свое резюме.

Вакансии для мамы с маленьким ребенком

Сейчас хотелось бы подробнее остановиться на вакансиях для мамочек с маленькими детьми. Предложений о работе для этой категории кандидатов не так много, в чем можно с легкостью убедиться, просмотрев вакансии в указанных выше источниках. Но умелое сочетание карьеры и материнства возможно.

Больше всего предложений о работе на дому и/или неполный рабочий день для IT-специалистов:

Веб-дизайнер – специалист, который генерирует дизайн сайта.

Необходимо: знание таких редакторов, как Adobe Рhotoshop, Adobe Illustrator, Macromedia Flash, Macromedia Dreamweaver, владение языками программирования JavaScript, PHP.

«Плюс»: одна из наиболее востребованных и высокооплачиваемых профессий.

«Минус»: требует специального художественного или технического образования, знания специализированных программ.

Линк-менеджер (link – ссылка) - специалист, деятельность которого направлена на увеличение количества ссылок на сайт.

Сео-менеджер (SEO – Search Engine Optimization) – специалист, деятельность которого ориентирована на оптимизацию сайта, т.е. его продвижение. Сео-менеджер должен уметь подбирать и анализировать конкурентность запросов.

Контент-менеджер – специалист по работе с информацией, которая размещается на сайте. В его обязанности входит поиск, редактирование, размещение текстов, аудио- и видеофайлов на сайте.

Администратор сайта – специалист, в обязанности которого входит следить за работой сервера. Может выполнять обязанности контент-менеджера, заниматься «раскруткой» сайта и вести статистику посещаемости.

«Плюс»: возможно самостоятельное освоение профессии.

«Минус»: желательно наличие специального образования, знание специализированных программ.

А также: менеджер веб-проектов, менеджер по тестированию сайтов, верстальщик и др.

Полное описание профессий, связанных с разработкой и ведением сайтов можно посмотреть по ссылке: http://www.wmz-portal.ru/list-c-freelance_site.html

Модератор – специалист, отвечающий за соблюдение пользователями Интернет-ресурса необходимых норм поведения, проверку материалов на соответствие требованиям сайта.

«Плюс»: не требует специального образования.

«Минус»: главное требование – грамотность, умение писать без грамматических и орфографических ошибок (если у вас проблемы с русским языком, то данная работа вряд ли вам подойдет).

Копирайтер – специалист, который занимается написанием текстов для поисковой оптимизации сайтов (разновидность – сео-копирайтер ).

Рерайтер – специалист, который пишет тексты на основе готового материала, т.е. переписывает уже опубликованные статьи с целью придания им уникальности.

Необходимо: наличие портфолио с образцами работ (опубликованных или нет). Желательно изучить наиболее востребованные запросы и подобрать образцы в соответствии с ними. Здесь можно разместить ссылку на статью по портфолио.

«Плюс»: техническое или филологическое образование не является главным критерием, возможно самостоятельное освоение профессии; доходы возрастают по мере увеличения стажа (от 0,5 $/1000 знаков - для новичков, от 100 руб./1000 знаков – для опытных специалистов).

«Минус»: не подходит тем, у кого нет хотя бы первоначальных литературных способностей.

Подробнее о работе копирайтером и рерайтером можно узнать на сайтах: http://statiami.ru/rabota-kopiraiterom.php, http://www.etxt.ru/, http://www.textsale.ru/, http://www.neotext.ru/.

Главный «плюс» для данных специалистов: возможность удаленной работы по свободному графику, т.е. возможность совмещения счастливого материнства с профессиональной деятельностью.

Другими распространенными вакансиями для удаленной работы и работы по свободному графику или на неполный рабочий день являются переводчик, педагоги раннего развития и прикладного творчества, музыкальный работник, воспитатель-няня, специалист дистанционного обучения, бухгалтер на дому.

Переводчик – специалист, занимающийся профессиональными переводами текстов разной направленности. Переводы можно разделить на устные и письменные. Тексты можно отнести к разным стилям: научный, публицистический, официально-деловой, художественный и разговорный.

«Плюс»: работа профессионального переводчика высоко оплачивается – тем выше, чем «экзотичнее» язык и сложнее материал (перевод с английского, французского, немецкого языков оценивается в 300-350 руб./1800 знаков, с китайского, турецкого, иврита – 550-600/1800 знаков).

«Минус»: требует лингвистического образования, знания языковых норм, грамматических правил иностранного и русского языков.

Педагог раннего развития

«Минус»: необходимо наличие педагогического образования, владение методиками раннего развития (как правило, Монтессори).

Педагог прикладного творчества

«Минус»: желательно художественное образование.

Музыкальный работник в дошкольное учреждение (МДОУ или мини-садик)

«Минус»: необходимо владение музыкальным инструментом (желательно пианино, баян).

Воспитатель-няня в мини-садике

«Минус»: желательно наличие педагогического образования (рассматриваются студенты педагогических ссузов и вузов).

«Плюс» для данных специалистов: возможность реализовать себя в работе с детьми, как правило, работа данных специалистов строится по свободному графику (или занимает неполный рабочий день).

С вакансиями в педагогической сфере на неполный рабочий день можно ознакомиться по ссылке: http://cst.uspu.ru/vac_not_full_day.

Специалист по дистанционному обучению – специалист, который занимается разработкой и внедрением программ дистанционного обучения.

«Плюс»: удаленная работа, строится по свободному графику.

«Минус»: желательно наличие педагогического образования и/или специального образования, соответствующего профилю разрабатываемой программы обучения.

Бухгалтер на дому. Всё чаще организации прибегают к услугам бухгалтеров на дому с целью оптимизации своих расходов.

«Плюс»: возможность работать на дому, применять свои профессиональные навыки даже во время отпуска по уходу за ребенком.

«Минус»: необходимо специальное образование.

Вакансии бухгалтера на дому можно посмотреть здесь: http://job.upper.ru/vacancy/?search=%E1%F3%F5%E3%E0%EB%F2%E5%F0+%ED%E0+%E4%EE%EC%F3.

Возможны также следующие варианты работы: участник социологического опроса, оператор ПК и т.п., но эти вакансии сопряжены с большой долей риска и, как правило, исходят от мошенников.

Посмотреть перечень вакансий мамочкам можно по следующим ссылкам:

Если у вас есть какие-нибудь увлечения, то их также можно трансформировать в свою профессиональную деятельность. Например, если вы изготавливаете эксклюзивные фоторамки или превосходно шьете, то декретный отпуск – самое подходящее время для реализации своего творческого потенциала!

Как самостоятельно зарегистрировать ИП, подробно описано в статье на нашем сайте: http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=3357.