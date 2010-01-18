Ребёнок и учёба: как расставить приоритеты

Пишу о том, что действительно знаю - ребёнок и учёба в университете - понятия, на первый взгляд, несовместимые. Но всё не так уж плохо. Итак, несколько советов мамам-студенткам.

1. Академ или свободное посещение?

Академический отпуск конечно, явление хорошее, но… Потерять год, два, а то и три - не в ваших интересах. Тогда берём свободное посещение. Суть его в том, что вы посещаете лекции в свободном режиме, а вот сессию сдаёте вместе со всеми.

2. Кто мне поможет?

Не бойтесь вовлекать мужа, маму, тётушек, дядюшек, подружек в воспитание вашего малыша. Пока вы будете учиться, они, думаю не откажутся посидеть с малюткой часок-другой.

Ваши сокурсники могут помочь вам с лекциями, лабораторными, дать списать)))

Преподаватели в университете чаще всего лояльно относятся к мамам-студенткам и иногда разрешают сдавать экзамены раньше срока.

3. Как всё успеть?

Многое можно успеть, пока вы беременны – написать курсовую, взять список вопросов к экзамену у преподавателя, взять учебный план в деканате.

4. Деканат - наш лучший друг?

Несомненно, это так! Внесите номер деканата в свою телефонную книжку и звоните туда по поводу и без! Тогда методисты, преподаватели поймут, что вы не собираетесь бросать учёбу и очень серьёздно относитесь к ней.

5. Позитивнее?

Учиться на очном отделении и воспитывать ребёнка можно и даже нужно! Главное, всё делать вовремя. О новостях вам может сообщать староста группы. Самое главное - поверить в себя и не забывать, что только счастливые родители могут воспитать счастливых детей!