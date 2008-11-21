Развитие речи для белых воротничков! Навыки общения для взрослых

Мы с вами – как взрослые люди – то и дело решаем жизненные задачи, продвигаем проекты и выслушиваем чужие предложения и требования. И всякий раз надеемся, что сможем договориться с другими. Притом, договориться лучшим образом. Потому что от этого зависит эффективность наших действий. А от чего зависит умение договариваться, или, как говорят психологи, в чем заключается коммуникативная компетентность?

В реальной жизни – это набор приемов, тактик и стратегий общения, которыми можно овладеть. Которые можно развить в себе! Не так давно мы говорили о коммуникативных навыках первоклассника, а сейчас займемся собой и посмотрим, какими навыками может владеть взрослый человек.

Зачем и сколько?

Задумаемся для начала: а зачем нам, вообще, нужны какие-то навыки общения? Навык – это то, что делается «само собой», на автопилоте. Например, зубы мы чистим, не задумываясь, чай завариваем точно также. И это прекрасно и удивительно выгодно, ведь так мы экономим себе немало энергии. Представьте, что было бы, начним мы каждый раз направленно, словно бы заново думать, как взять зубную щетку, сколько выдавить на нее пасты да куда затем ввернуть… То же происходит и с общением. Приступая к разговору с ближними, дальними и мимо проходящими, мы извлекаем из своего арсенала готовые коммуникативные формулы, и это экономит наши силы, а сэкономленную энергию мы можем направить на обдумывание предмета разговора. Именно так и происходят эффективные переговоры. Главное, чтобы формул в арсенале хватало и они выскакивали в нужное время.

Сегодня специалисты насчитывают около 50 коммуникативных умений, которые могут быть полезны в жизни современному человеку. Такое количество – это просто высший пилотаж, в обычной жизни мы обходимся 15-20 умениями (приветствие, прощание, просьба и т. д. – список вы примерно представите сами). А лет 150-200 каждый образованный человек (окончивший гимназию) владел 80 навыками! Что же получается? С одной стороны, кошмар и падение нравов, а с другой стороны, нам сегодня дышится гораздо легче, чем нашим образованным прадедам, которые были словно закованы в корсет общественных требований: шаг влево, шаг вправо – и вы изгой на этом празднике жизни.

Искать новую социальную нишу или развивать свои умения?

Почему же картина так разительно изменилась? А дело вот в чем.

Наши образованные прадеды обычно всю жизнь проводили в устойчивых обществах, с одними и теми же людьми. Представьте: один и тот же круг изо дня в день, деться некуда, ни ТВ, ни интернета, ни реальной прессы, и чтобы чувствовать себя сносно в этих условиях и быть принятым в них, приходилось вводить и выполнять больше правил… Например, соблюдать порядок обязательной застольной беседы.

В наши дни дела обстоят иначе. Мобильность населения высока, информационных каналов – хоть отбавляй, чуть что не так – снялся с места и поминай как звали. И именно с этой повысившейся мобильностью и возможностью найти себе новую подходящую социальную нишу взамен напряженной старой – связано отмирание многих коммуникативных умений. Судя по всему, в будущем отмирание навыков продолжится по нарастающей и ненужными могут стать даже такие умения, как извинение и просьба о помощи.

Такое положение дел – не хорошо и не плохо. По словам специалистов, важно владеть достаточным количеством навыков. Чтобы их хватало для того образа жизни, который вы ведете.

Как понять, хватает ли вам вашего количества коммуникативных навыков?

Если в общении вы не испытываете ощутимых трудностей и спокойно добиваетесь своих целей – то можно смело удовлетвориться своим набором общательных умений.

О нехватке навыков могут говорить две проблемные зоны:

· вам периодически сложно распознавать ситуацию общения: «о чем мы, вообще? чего он от меня хочет??»

· вам сложно адекватно, то есть одновременно честно и вежливо (притом, вежливо – не всегда означает бесконфликтно), реагировать на некоторые ситуации общения: «что сказать, что ответить??»

В таком случае вам, возможно, стоит задуматься о продвижении своей коммуникативной компетенции.

Навыки пассивные и навыки активные

Но сразу скажем, что навыки бывают пассивные и активные.

В пассивный багаж любого образованного человека входят вообще все или почти все возможные коммуникативные умения. Это означает, что все их применения человек видел, и видел много. Если не в жизни - так в фильмах или в книгах. И способен опознать любое из данных умений, особенно если его к этому подтолкнуть (например, распознает изощренное объявление согласия или несогласия с изложенной позицией). Скорее всего, он даже любое из этих умений сможет воспроизвести – но только если будет морально готов и настроится заранее. Если не изыщет в себе сил – то махнет рукой.

Активный же багаж подразумевает любое из этих умений на уровне навыка - то есть неосознанно или полуосознанно, «на автопилоте» и без предварительной подготовки. То есть - привычно. И это уже пилотаж на самом деле высший.

Механизм формирования навыка

И прежде чем привести «офисный пакет» коммуникативных навыков современного успешного человека, давайте поглядим, каким образом формируются и усваиваются навыки. Как они переходят из пассивного пакета в активный.

Все начинается в детстве: ребенок следит за взрослым окружением, запоминает, какими формулами в тех или иных ситуациях пользуются старшие (а также герои сказок, фильмов и мультов) и заучивает их: «Спасибо!» - «На здоровье!» «Здравствуйте», «До свидания». А взрослые люди напоминают ребенку, какие слова нужно говорить в разных случаях. Так раз за разом путем повторов (десятки и сотни повторов) ребенок заучивает общательные формулы до автоматизма и тем самым формирует себе коммуникативные навыки. И получается, что коммуникативная компетентность ребенка полностью зависит от того, насколько повезло ему с воспитателями.

Если взрослый человек хочет самостоятельно привить себе коммуникативные умения, то технология будет мало отличаться. Основное отличие в том, что взрослый, опираясь на собственную решимость, сможет овладеть новым навыком быстрее.

Опыт показывает, что если вы хотите включить в свой активный словарь новое приглянувшееся слово, то его нужно использовать в речи от пяти до десяти раз, после чего оно уже будет «выскакивать» в нужных ситуациях само. С новым коммуникативным умением дело обстоит примерно также.

Но можно разбить процесс освоения умения на этапы:

· Если к вам пришла мысль, что в вашем багаже определенно не хватает некоторого умения, то вы формулируете это умение (пусть это будет Комплимент) и активно следите, как его применяют в общении окружающие люди, герои фильмов и книг. Обращаем внимание на два момента: ситуации, в которых комплименты уместны, и формулы, в которых комплименты подаются.

· Затем вы начинаете отслеживать реальные жизненные ситуации, в которых комплимент может быть применен. На этом этапе важно просто привыкнуть улавливать эти ситуации, чтобы впоследствии на автопилоте уметь вовремя выдать уместную формулу.

· Затем в уместных для комплимента ситуациях вы можете мысленно подбирать подходящие формулировки, перебирая их в уме, оттачивая и выбирая наиболее подходящие: от «Какая шляпа!» до «Джеймс Бонд носил такой же головной убор». Не фиксируйтесь на шаблонах, дайте волю фантазии! Тогда ваше умение дарить комплименты станет живым и гибким.

· Если вы чувствуете, что приходящие в голову формулировки уже вертятся на кончике языка, то переходите к делу и проговаривайте их в уместных ситуациях. Сначала вы будете отдавать этому процессу реальную часть своего внимания, но с опытом дело упростится: и отслеживание ситуации, и полет фантазии, и выбор формулировки, тона и тембра голоса – все будет делаться как бы «само». Это и есть уровень навыка.

На постановку навыка может уйти два-три месяца (или больше, в зависимости от ваших стараний). И постановка навыка – это достаточно трудоемкий процесс, как любое научение, будь то катание на горных лыжах или изучение иностранного языка. Поэтому не стоит взваливать на себя сразу несколько задач по отладке нескольких навыков. Это не просто сложно, дело в том, что так вы можете добиться худших результатов. Например, научиться действовать слишком уж шаблонно и с трудом ориентироваться в ситуациях, как это бывает с молодыми торговыми агентами, которые в начале своей карьеры проходят интенсив-курс по эффективному взаимодействию с клиентами.

«Офисный набор» успешного специалиста

А теперь давайте приглядимся к тем навыкам, которые рекомендованы современным специалистам для успешной работы с людьми. Приглядимся и решим, что из этого нам реально может пригодиться в жизни, что из этого мы способны изобразить, если соберемся с силами, а чем пользуемся на постоянной основе в виде автопилотного навыка. Кстати, как в устном, так и в письменном варианте.

Приветствие. Прощание (с этим все просто, разве что стоит баловать себя и окружающих разнообразием формулировок)

Благодарность. Принятие благодарности.

Извинение. Принятие извинения.

Знакомство (разрешите познакомиться, позвольте представиться, очень приятно, рад знакомству) Представление себя (я - такой-то, меня зовут так-то, я занимаю такую-то должность, занимаюсь тем-то) Представление другого человека (вот такой-то, его зовут так-то…) Представление объекта (это то-то и то-то, оно для меня/нас значит то-то и то-то)

Приглашение. Принятие приглашения. Отклонение приглашения.

Предложение. Принятие предложения. Отклонение предложения.

Комплимент. Принятие комплимента. Иной ответ на комплимент.

Обращение (облегченный аналог извечного армейского «Товарищ сержант, разрешите обратиться?»)

Просьба о помощи, поддержке, услуге. Мотивация просьбы.

Предложение своей помощи, поддержки, услуги.

Предложение своего совета.

Жалоба. Мотивация жалобы (жалоба взрослого человека никак не связана с ябедничаньем в детском саду, она похожа, скорее, на разговор с врачом: «на что жалуетесь?» - и жаловаться можно и нужно корректно, ровно и информативно)

Вопрос (притом, ставить вопрос можно в разных техниках: открытый вопрос, закрытый, альтернативный, блокирующий) Расспрашивание.

Ответ на вопрос. Уточнение.

Наблюдение. Узнавание (эти навыки бессловесны, но очень полезны: иногда достаточно пронаблюдать ситуацию и опознать ее – и можно обойтись без Обращения, Вопросов, Уточнений и т. д.)

Слушание (просто слушаем) Активное слушание (это несколько иное умение, здесь слушатель дает рассказчику обратную связь жестами и микрокомментариями или уточнениями, замечаниями и перифразами)

Информирование о произведенном действии («Я собрал вас здесь, чтобы сообщить пренеприятнейшее известие») Информирование о произошедшем / предстоящем событии («К нам едет ревизор!» - а «Господа!» - было обращением) Информирование об обстоятельствах ситуации.

Отказ. Мотивация отказа.

Требование. Объяснение (мотивация) требования (в случае требования – да хоть «на основании статьи такой-то Уголовного Кодекса РФ»)

Объявление намерений. Объяснение (мотивация) намерений (я собираюсь… потому что…)

Выражение сочувствия (соболезнования и сорадости).

Выражение различных чувств и переживаний (на словах и с помощью приемлемых жестов)

Объединение с другим человеком / другими людьми (что называется, примазаться)

Дифференциация от другого человека / других людей (что называется, откреститься)

Выражение согласия с предъявленной позицией.

Выражение несогласия с предъявленной позицией.

Заявление своей позиции.

Заявление своих прав.

Объявление о принятии на себя, признании ответственности/обязательств.

Объявление о сложении с себя, передаче отвественности/обязательств.

Вот такой внушительный список. Хотя его и называют «офисным», многие перечисленные навыки будут очень полезны при общении с близкими и особенно детьми – активное слушание, например. При необходимости, какие-то пункты этого списка можно привить себе самостоятельно. Какие-то из них хорошо отрабатывать на тренингах коммуникативных навыков, которые организуются во всех крупных городах. Безусловно, эти тренинги не ставят целью отработку всех этих умений, обычно они концентрируются на каких-то темах и техниках: техника постановки вопросов, техника словесного выражения чувств, техника информационного диалога, - и все эти приемы очень удобно закреплять во время ролевых игр и упражнений в группе, перенося затем в повседневную реальность.

Пожелаем же взрослым ю-мамовцам легкого овладения нужными навыками, и пусть ваша речь льется рекой, помогая успешно договариваться с окружающими!