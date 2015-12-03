Тайм-менеджмент для мам, работающих в интернете





Добрый день, дорогие друзья и читатели!

Спасибо, что нашли свободную минуту для знакомства с полезной информацией. Возможно, после прочтения вам откроются новые возможности по планированию своего времени. Не секрет, что большая часть аудитории нашего сайта – это мамы. Домашнее хозяйство, воспитание деток, красота и здоровье – не перечесть забот хозяйки дома. При этом вам хочется уделить внимание самореализации, не забирая драгоценное время у семьи, то есть грамотно и эффективно простроить свой день и получать денежный доход. Мечта? Легче всего поверить в нее на основе реальной истории. Мы все делимся друг с другом своим опытом, и чей-то быстрый успех гарантированно вдохновляет женщин, погруженных в семейные дела, на личный прогресс.

Сегодня мы беседуем с Натальей Жеуровой. Наталья по профессии – инженер-экономист, по призванию – жена и мама троих детей. Занимает должность директора интернет-проекта «Экспресс-карьера» с «Орифлейм». Откровенно, с полным доверием Наталья готова поделиться с вами, как изменилась ее жизнь с проектом.

До него у Натальи Жеуровой был опыт работы в других МЛМ-компаниях. Переломным моментом, подтолкнувшим к открытию собственного дела, стало рождение третьего ребенка. Это был замечательный старт к составлению планов самореализации и дальнейшему их воплощению.

Но пора сдержать обещание и раскрыть секрет, как многодетной маме удалось добиться карьерного роста, все успевать и не оставлять семью без внимания. С начала публикации первой статьи на ю-маме прошло достаточно много времени, и вот, мы снова беседуем с Натальей Жеуровой.

U-mama: Что лично для Вас планирование?

Н.Ж.: Для меня планирование – делать то, что нравится! Сейчас вы все поймете. Есть достаточно эффективные системы, построенные на решение конкретно поставленных задач. На полках книжных магазинов есть отдельные секции по тайм-менеджменту (далее ТМ). Например, книги Глеба Архангельского и ряда других специалистов, которые предлагают достаточно четкую систему планирования. Может некоторые читали книгу Светланы Гончаровой «Тайм-менеджмент для мам», где на мой взгляд очень интересный подход к роли женщины в семье и кругу близких. Для себя я выбрала несколько иной подход в ТМ. Это подход подсказали мне лекции к.ф.-м.н. Ю.Л. Огарковой, которая в свою очередь адаптировала к нашим реалиям работы Стивена Кови*. Это так называемый ТМ 4-ого поколения, построенный на принцип-центричном методе.

*Стивен Кови — американский консультант по вопросам руководства, управления жизнью, преподаватель и консультант по организационному управлению. (Прим.редакции)

U-mama: А о каких первых трех поколениях ТМ идет речь, чтобы мы понимали?

Н.Ж.: Отличный вопрос для того, чтобы понять к какому поколению вы, вероятно, принадлежите. Первое поколение – это памятки. Это значит как есть, так и есть, как идет так и идет – плыть по течению. Это делать себе какие-то пометки, списочек. Вот у вас на стене такие напоминалочки висят, вот у вас есть эти памятки. Вы просто заглядываете в них и смотрите, что из них там сделано. Что сделали, вычеркнули, что не сделали перенесли дальше. Все – система простая.

Второе поколение – это поколение планирования и подготовки. Здесь появляется в ежедневники, календари встреч, блокноты, т.е. вы не просто плывете по течению. Вы все-таки какие-то цели пытаетесь ставить, планируете какие-то события. Может быть, вы даже используете Outlook.

Третье поколение, которое сейчас считается самым продвинутым, Глеб Архангельский к этому поколению принадлежит. Это планирование, расстановка приоритетов и контроль. Здесь уже появляется понятие ценности. Вы задаете себе вопрос: чего я хочу? В этом смысле вы уже ставите свои долгосрочные цели. Третье поколение – про ценности, оно отвечает на вопросы как и куда вы двигаетесь, чего хотите. Вы строите ваши планы, исходя из ценностей. Вы пытаетесь расставить приоритеты в вашем ежедневнике, в вашем недельном плане, в вашем органайзере. Как-то все-таки памятуя, что вы в целом хотите достичь. Но в любом случае, вы уходите в систему, которая связана с часами, связана с тем, как оптимизировать свое время. Просто так или по направлению какой-то цели. Вот таким образом эти поколения работают.

U-mama: В чем же суть ТМ 4-го поколения, и как он реализуется на практике?

Н.Ж.: Итак когда мы говорим об обычном ТМ, мы говорим о часах. Такой ТМ хорошо ставит головы на место и вызывает желание не тратить ни минуты зря. Часы олицетворяют наши обязательства, деловые встречи, планы, цели, конкретные дела, расписание с ежедневника. Это то, что привязано к каким-то моментам времени. По сути, не тратить ни минуты на то, что хочется: к примеру, на отдых.

В свою очередь при таком подходе мы не восполняем себя ресурсами и происходит всем знакомое выгорание, когда начатое на энтузиазме, хорошо спланированное дело – затухает практически не начавшись. В итоге нашу борьбу за приоритеты главного можно описать двумя инструментами, направляющими нас на нашем пути: часами и компасом. Компас — это ценности, принципы, миссии, видение – это то, что является для нас неким направление истинного севера, так называемого. Именно через принцип компаса строится ТМ 4-ого поколения.



Жизнь при таком подходе рассматривается в общем контексте. Работа же рассматривается, как некая переменная, не постоянная величина, поэтому так не сложно менять место работы, находясь в социальных обязательствах. По своему примеру тоже, когда ты занимаешься своим любимым делом, это приносит достойный поток финансов, когда доверяешь себе.

Давайте посмотрим кто мои партнеры по проекту: это молодые мамы, находящиеся в декретном отпуске, в их семьях иногда по нескольку детей, еще чаще это женщины, работающие на основной работе. И вот к ним и обращен в первую очередь этот ТМ. Т.е. по сути самые загнанные в часы люди. И начинаем мы, как это не странно, с тестирования. В первую очередь это тест «На индекс срочности», он помогает взглянуть на себя со стороны. Можно сказать, встряхнуться и увидеть, кто ты сейчас на самом деле. Тут в ход вступают квадраты срочности. Очень интересный и важный способ определить качество своей жизни, узнать в каком квадранте вы сейчас находитесь.





В рамках нашего короткого интервью невозможно описать систему подробно. Освоение ТМ 4-ого поколения занимает несколько тренингов в нашей группе. Но скажу, что эффективным является второй квадрант.

U-mama: К каким выводам приводит диагностика срочности?

Н.Ж.: Главное понимать, что мы – не функция, которая обязана делать то-то и то-то. Более того, вы будете гораздо более успешны в своих функциональных обязанностях, если в какой-то момент вы признаете, что вы личность. И вы имеете право и расслабиться, и где-то уйти от ответственности, если сейчас вам это, как личности, в целом нужнее. Вы имеете на это право, чтобы потом вернуться, эту ответственность на себя взять.

U-mama: Наемный работник - это функция?

Н.Ж.: Функция, конечно. Но вы это не только наемный работник. Вы это не только мама, не только жена, не только дочь или сестра, или менеджер. Вы это вы, это личность. И вот это важно. И на этом строиться единственно эффективная система тайм-менеджмента. Системе тайм-менеджмента, которая помогает вам не пройти мимо своих жизненных целей. Которыми в принципе пользуются люди, достигшие феерических результатов в своей области.

Смотрите, что происходит, когда мы встречаемся и задаем вопрос: ты кто? Что мы, в первую очередь ответим? Кто я по профессии. Или кем я работаю. Вы вспомните своих одноклассников, кто на эти встречи ходит. О чем речь? Кто кем работает. Потом замужем, не замужем, сколько детей. Это критерий: кто я, кем я работаю? Какая я функция? Элитная функция или так себе, не очень элитная функция. Точно так же, когда у человека спрашиваешь, как дела? Или как у тебя вообще? Как ты самореализуешься. Только про работу рассказывают. Привыкли отождествлять себя с функцией. На самом деле человек – это не функция. И польза человека, и ценность человека никак не связаны с тем, что он может делать. Четвертное поколение ТМ. Человек не функции, а личность. Ценность в том, чтобы быть, а не исполнять успешно какие-то функции. Такой подход вынуждает работать – менять мировоззрение.



И когда мы понимаем этот принцип, мы уже дальше продолжаем работать над собой, диагностируем самосознание, независимую волю, творческое воображение. Все это дает нам понять в каком квадранте срочности мы существуем, а уже после этого начинается действительно эффективная работа в жизни.

U-mama: Очень интересный подход! Порекомендуйте нашим читательницам, с чего начинать поиск эффективного планирования жизни, как настроиться?

Н.Ж.: Если совсем просто – это, конечно, определить свой личный «истинный север». Методы и способы поиска могут быть любыми, главное, чтобы это был ЛИЧНО ваш север. Ну, а на практике ничего так не помогает начать жизнь заново как внешний аудит. Это может быть что угодно: старые фотографии вставить в фотоальбом; убраться на антресолях; навести порядок на рабочем столе ноутбука; разобрать вещи детей, из которых они выросли, да что угодно, что принесет вам радость, удовольствие и чувства порядка. Далее, когда у вас есть система – вы сможете все.

U-mama: У Вас лично много ушло времени на освоение этого метода планирования?

Н.Ж.: Все то, чем я делюсь с людьми это плод многих часов работы над различными учебными методиками. Скажу, что поиск эффективной системы намного длительней, чем ее освоение. Это касается и само-мотивации, и планирования, ораторского и публичного искусства, а также поиск эффективных программ для работы с большим объемом информации. Как пример можно привести общение в форуме в рамках первого интервью. Было приятно получить большую поддержку от активных мам, а также ответить на их вопросы в рамках организованного форума «Экспресс-карьера с Орифлейм». Хочу отметить, что большинство возражений были адресованы больше к бренду, чем конкретно к проекту и возникали скорее от недопонимания сути работы или негативных проекций из прошлого опыта. Мы все помним то время, когда сетевой бизнес (на стадии его становления в России) носил более навязчивый, чем продуктивный характер. Тогда люди копировали иностранный опыт работы без учета культурной традиции и социальной ориентированности нашего народа. Сейчас, конечно, все намного лучше, особенно в интернет-проектах, связанных с МЛМ.

U-mama: А в чем Вы видите принципиальное отличие первых МЛМ-компаний и вашего проекта?

Н.Ж.: Во-первых, это то, что работа ведется только через интернет. Во-вторых, есть реальный продукт для продвижения. В-третьих, отсутствует такой элемент, как обязанность приобретения товаров или выкупа стартовых наборов. Четвертое, это наличие официальной регистраций и системы бесплатного обучения, что делает участие в проекте легким и доступным. Нам всем хочется самим планировать свои цели и достижения. Думаю, только при работе на себя можно в целом реализовать свой потенциал.

U-mama: Поделитесь знаковыми событиями в Вашей профессиональной сфере.

Н.Ж.: 5-8 октября от компании я с коллегами получила в подарок бесплатную (включая перелёт) поездку на Первую Конференцию за рубеж. Мы первыми побывали на Конференции от Компании, которые теперь станут ежегодными. Это незабываемая поездка, до сих пор вспоминаю, как будто только вчера встречалась со своими коллегами проекта Экспресс-Карьера, до поездки мы только общались в социальных сетях, а теперь мы все познакомились в живую. Приятно осознавать, что труд вознаграждается и поощряется не только деньгами, а ещё вниманием и заботой.



Хотелось бы, чтобы к предстоящей поездке (осенью 2016) присоединились как можно больше партнеров из нашей команды.

U-mama: Что бы Вы хотели пожелать нашим читательницам в наступающем году?

Н.Ж.: В наступающем году желаю всем счастья и здоровья. Особенно зимой. По своим детям вижу, как они радуются зиме, и хочется, чтобы они не болели. У нас, кстати, есть отличные продукты для здоровья детей. Говорю, как мама. Всем добра и любви. В завершении хочу рассказать очень мудрую притчу….



Несколько смелых лягушек решили переехать в новое большое озеро. Их уговаривали остаться в маленьком уютном родном болоте, но лягушки не послушали, и двинулись в путь. Несколько дней они шли, многие выбивались из последних сил и отказывались от своей цели. Они поворачивали обратно в родное болото. Все, кого встречали лягушки на своём нелёгком пути, отговаривали их от этой безумной затеи. И так их компания становилась всё меньше и меньше. И только одна лягушка не свернула с пути. Она не вернулась обратно в болото, а дошла до чистого красивого пруда и поселилась в нём.

Почему именно она сумела достичь цели? Может, она была сильнее других?

Как потом оказалось, эта лягушка не была сильнее и настойчивее других. Просто была глухая! Она не слышала, что это «невозможно». Не слышала, как её отговаривали, и поэтому она легко добралась до своей цели.

Если Вы хотите лично пообщаться с Натальей:

Сайт: www.zna2105.blogspot.ru

e-mail: zheurova.natalya@yandex.ru

skype: zna2105

tel: +7(932)129-89-97