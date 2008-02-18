«Белая ворона» или что такое «моббинг»?
Одна из причин, по которым люди боятся менять работу, это страх перед новым коллективом, опасение, что трудно будет привыкнуть к новым коллегам, да и удастся ли вписаться в их коллектив вообще...
Освоиться в новом коллективе не так просто, особенно, если на предыдущем месте проработаны долгие годы и отношения складывались хорошие, дружеские.
Но одни люди умеют быстро завоевать уважение и дружбу коллег, другим для этого требуется довольно много времени и усилий, а кто-то, даже проработав на новом месте несколько лет, все равно остается нежелательным чужаком. И получается тогда, что привлекательная и зарплатой, и другими условиями работа становится источником постоянных стрессов и срывов.
Понятно, что нравиться всем без исключения нельзя, да и в любом коллективе время от времени случаются какие-то конфликты. Но случается и так, что весь коллектив словно объединяется против кого-то одного, создавая тем самым для человека невыносимые условия.
В чем причина такого поведения, как нужно себя вести, чтобы не стать «белой вороной»?
Причин для такого поведения коллег может быть несколько: это и конкурентная борьба, и зависть, и боязнь соперничества или сравнения старых служащих рядом с новичком, и пр. Причем, в такой травле может принимать участие и начальство, решившее по каким-то своим собственным соображениям «выжить» неугодного сотрудника.
На самом деле проявление агрессии, психологический прессинг со стороны сослуживцев взывает серьезное внимание специалистов-психологов. Существует даже название для такого поведения – «моббинг». Изначально словом «моббинг» называли поведение травоядных животных, которые, объединившись, выступали против хищника. В общественной жизни этот термин стал определением агрессии по отношению к тому или иному члену коллектива.
В отличие от европейских компаний, где статистика определяет, что «моббингу» подвергается каждый 25-й офисный служащий, в нашей стране такие данные не фиксируются. Но это не означает, что не существует и этой проблемы.
Обычно объектом «моббинга» становятся люди, неуверенные в себе. И это понятно, если нелюбовь коллектива не вызывает у их коллеги никаких эмоций, то его довольно быстро оставляют в покое, потому что главной задачей – вывести человека из состояния равновесия и заставить делать ошибки или вести себя неадекватно.
Поэтому, если так случилось, что вы стали жертвой преследования коллег на работе, ни в коем случае не показывайте, что вас задевают насмешки, шпильки и злословие окружающих. Безусловно, это трудно сделать, но в подобных случаях нельзя отвечать оскорблением на оскорбление и вообще – давать выход эмоциям.
Правда, подумайте вот о чем: если работа в данной фирме не является для вас пределом мечтаний, стоит ли тратить силы и нервы, чтобы преодолеть нелюбовь окружающих или начальства? Может быть, разумнее поискать другое место? В конце концов, здоровье несоизмеримо дороже.
А если вы решили побороться за свое «место под солнцем», постарайтесь все же понять, почему против вас так ополчились. Не всегда просто злобный нрав коллег становится единственной причиной такого их поведения. Очень многое зависит от и вас.
Есть некоторые моменты, которые всегда будут мешать вам установить нормальные рабочие отношения, поэтому стоит обратить на них внимание и пересмотреть свое поведение в том или ином случае.
Одним из таких «раздражителей» является привычка постоянно жаловаться. Если вы все время рассказываете на работе о своих проблемах, рано или поздно ваши коллеги перестанут их выслушивать и станут срывать на вас свое раздражение.
Судите сами: к постоянно жалующимся людям обычно относятся со смесью жалости и презрения. Да и люди приходят на работу работать, у каждого есть свои собственные заботы, вполне вероятно, гораздо более серьезные. Так почему они должны беспрестанно вас выслушивать, вникать, помогать, решать за вас ваши проблемы?
Точно также действуют и постоянные просьбы о помощи. Безусловно, нет ничего страшного в том, что вы обратитесь к кому-либо из коллег с просьбой помочь разобраться в сложном вопросе, но превращать это в обычную практику не стоит.
Не любят в коллективе и хвастовства. Если ваше материальное положение позволяет вам не думать о деньгах, вряд ли стоит распространяться о том, как вы проводите отпуск, в каких бутиках одеваетесь, сколько комнат в вашей квартире или как часто вы меняете автомобили.
Не все ваши коллеги могут себе такое позволить, а ваши рассказы вызовут у них чувство зависти, а, соответственно, со временем и неприязни. Будьте скромнее, окружающие это оценят.
Особенно негативную и единодушную реакцию вызовет хвастовство, смешанное со снобизмом. Вы можете считать себя самым замечательным специалистом, человеком всесторонне образованным и развитым, но даже если ваши коллеги все поголовно недалекие и умственно недоразвитые, не стоит им показывать, какого вы о них мнения. Потому что, объединившись в своей неприязни, они смогут вам настолько отравить жизнь, что вы со своей высочайшей квалификацией будет вынуждены искать другое место.
В каждом коллективе всегда складываются какие-то негласные правила, традиции. Их стоит уважать, даже если они вам не по душе. Пренебрежение к мнению большинства обязательно скажется на отношении к вам.
Точно также скажется на отношениях и ваша чрезмерная активность, например, ваши попытки очаровать всех коллег-мужчин вряд ли помогут вам установить хорошие отношения с женской частью коллектива. Напротив, сплетни, ревность, ехидные высказывания и шутки вам обеспечены.
Последствия «моббинга» могут быть более чем серьезными. Хорошо, если вы достаточно уверены в себе, и гонения, неприязнь, недоброжелательство коллег не уронят вашу самооценку. Тогда вы сможете спокойно взвесить все «за» и «против» и попытаться или скорректировать свое поведение, тем самым, изменив отношение коллег, или же вы просто уйдете с этой работы.
Но для человека слабого, неуверенного в себе, робкого, психологическое давление может оказаться губительным. Особенно, если он тратит силы, время и здоровье, чтобы доказать, что он не такой, каким его воспринимают.
Оказавшись в изоляции, неуверенный в себе человек испытывает сильную психологическую травму, становится уязвимым для множества болезней, в первую очередь, связанных с нервной системой.
Опять же, находясь в постоянном напряжении, вряд ли удастся сохранять ровные и спокойные отношения в семье, с детьми и мужем, с друзьями, особенно, если они не понимают, что с вами происходит.
Что и говорить, вокруг нас непростая, насыщенная волнениями и проблемами жизнь. За «место под солнцем» приходится бороться, и случается, к сожалению, довольно часто, некоторые люди для этого используют любые приемы и методы.
Берегите себя, взвешивайте свои силы и возможности, ввязываясь в такую борьбу. В конечном итоге, ни одна, даже самая замечательная работа, не стоит вашего здоровья, нервов и семейного благополучия.
Прежде всего, берегите себя и своих близких!