«Белая ворона» или что такое «моббинг»?

Одна из причин, по которым люди боятся менять работу, это страх перед новым коллективом, опасение, что трудно будет привыкнуть к новым коллегам, да и удастся ли вписаться в их коллектив вообще...

Освоиться в новом коллективе не так просто, особенно, если на предыдущем месте проработаны долгие годы и отношения складывались хорошие, дружеские.

Но одни люди умеют быстро завоевать уважение и дружбу коллег, другим для этого требуется довольно много времени и усилий, а кто-то, даже проработав на новом месте несколько лет, все равно остается нежелательным чужаком. И получается тогда, что привлекательная и зарплатой, и другими условиями работа становится источником постоянных стрессов и срывов.

Понятно, что нравиться всем без исключения нельзя, да и в любом коллективе время от времени случаются какие-то конфликты. Но случается и так, что весь коллектив словно объединяется против кого-то одного, создавая тем самым для человека невыносимые условия.

В чем причина такого поведения, как нужно себя вести, чтобы не стать «белой вороной»?

Причин для такого поведения коллег может быть несколько: это и конкурентная борьба, и зависть, и боязнь соперничества или сравнения старых служащих рядом с новичком, и пр. Причем, в такой травле может принимать участие и начальство, решившее по каким-то своим собственным соображениям «выжить» неугодного сотрудника.

На самом деле проявление агрессии, психологический прессинг со стороны сослуживцев взывает серьезное внимание специалистов-психологов. Существует даже название для такого поведения – «моббинг». Изначально словом «моббинг» называли поведение травоядных животных, которые, объединившись, выступали против хищника. В общественной жизни этот термин стал определением агрессии по отношению к тому или иному члену коллектива.

В отличие от европейских компаний, где статистика определяет, что «моббингу» подвергается каждый 25-й офисный служащий, в нашей стране такие данные не фиксируются. Но это не означает, что не существует и этой проблемы.

Обычно объектом «моббинга» становятся люди, неуверенные в себе. И это понятно, если нелюбовь коллектива не вызывает у их коллеги никаких эмоций, то его довольно быстро оставляют в покое, потому что главной задачей – вывести человека из состояния равновесия и заставить делать ошибки или вести себя неадекватно.

Поэтому, если так случилось, что вы стали жертвой преследования коллег на работе, ни в коем случае не показывайте, что вас задевают насмешки, шпильки и злословие окружающих. Безусловно, это трудно сделать, но в подобных случаях нельзя отвечать оскорблением на оскорбление и вообще – давать выход эмоциям.

Правда, подумайте вот о чем: если работа в данной фирме не является для вас пределом мечтаний, стоит ли тратить силы и нервы, чтобы преодолеть нелюбовь окружающих или начальства? Может быть, разумнее поискать другое место? В конце концов, здоровье несоизмеримо дороже.

А если вы решили побороться за свое «место под солнцем», постарайтесь все же понять, почему против вас так ополчились . Не всегда просто злобный нрав коллег становится единственной причиной такого их поведения. Очень многое зависит от и вас.

Есть некоторые моменты, которые всегда будут мешать вам установить нормальные рабочие отношения, поэтому стоит обратить на них внимание и пересмотреть свое поведение в том или ином случае.

Одним из таких «раздражителей» является привычка постоянно жаловаться. Если вы все время рассказываете на работе о своих проблемах, рано или поздно ваши коллеги перестанут их выслушивать и станут срывать на вас свое раздражение.

Судите сами: к постоянно жалующимся людям обычно относятся со смесью жалости и презрения. Да и люди приходят на работу работать, у каждого есть свои собственные заботы, вполне вероятно, гораздо более серьезные. Так почему они должны беспрестанно вас выслушивать, вникать, помогать, решать за вас ваши проблемы?

Точно также действуют и постоянные просьбы о помощи. Безусловно, нет ничего страшного в том, что вы обратитесь к кому-либо из коллег с просьбой помочь разобраться в сложном вопросе, но превращать это в обычную практику не стоит.

Не любят в коллективе и хвастовства. Если ваше материальное положение позволяет вам не думать о деньгах, вряд ли стоит распространяться о том, как вы проводите отпуск, в каких бутиках одеваетесь, сколько комнат в вашей квартире или как часто вы меняете автомобили.

Не все ваши коллеги могут себе такое позволить, а ваши рассказы вызовут у них чувство зависти, а, соответственно, со временем и неприязни. Будьте скромнее, окружающие это оценят.

Особенно негативную и единодушную реакцию вызовет хвастовство, смешанное со снобизмом. Вы можете считать себя самым замечательным специалистом, человеком всесторонне образованным и развитым, но даже если ваши коллеги все поголовно недалекие и умственно недоразвитые, не стоит им показывать, какого вы о них мнения. Потому что, объединившись в своей неприязни, они смогут вам настолько отравить жизнь, что вы со своей высочайшей квалификацией будет вынуждены искать другое место.

В каждом коллективе всегда складываются какие-то негласные правила, традиции. Их стоит уважать, даже если они вам не по душе. Пренебрежение к мнению большинства обязательно скажется на отношении к вам.

Точно также скажется на отношениях и ваша чрезмерная активность, например, ваши попытки очаровать всех коллег-мужчин вряд ли помогут вам установить хорошие отношения с женской частью коллектива. Напротив, сплетни, ревность, ехидные высказывания и шутки вам обеспечены.

Последствия «моббинга» могут быть более чем серьезными. Хорошо, если вы достаточно уверены в себе, и гонения, неприязнь, недоброжелательство коллег не уронят вашу самооценку. Тогда вы сможете спокойно взвесить все «за» и «против» и попытаться или скорректировать свое поведение, тем самым, изменив отношение коллег, или же вы просто уйдете с этой работы.

Но для человека слабого, неуверенного в себе, робкого, психологическое давление может оказаться губительным. Особенно, если он тратит силы, время и здоровье, чтобы доказать, что он не такой, каким его воспринимают.

Оказавшись в изоляции, неуверенный в себе человек испытывает сильную психологическую травму, становится уязвимым для множества болезней, в первую очередь, связанных с нервной системой.

Опять же, находясь в постоянном напряжении, вряд ли удастся сохранять ровные и спокойные отношения в семье, с детьми и мужем, с друзьями, особенно, если они не понимают, что с вами происходит.

Что и говорить, вокруг нас непростая, насыщенная волнениями и проблемами жизнь. За «место под солнцем» приходится бороться, и случается, к сожалению, довольно часто, некоторые люди для этого используют любые приемы и методы.

Берегите себя, взвешивайте свои силы и возможности, ввязываясь в такую борьбу. В конечном итоге, ни одна, даже самая замечательная работа, не стоит вашего здоровья, нервов и семейного благополучия.

Прежде всего, берегите себя и своих близких!

Женский журнал - Записки "дикой" хозяйки