Создать свое дело под силу любой женщине. Проверено на себе!

Все статьи, которые публикуются на u-mama, крайне интересны и местами познавательны. Но те, кто со мной знаком по реалити-шоу «Худеем к лету» догадается, что сейчас я напишу не совсем «стандартную» статью.

Я не буду писать о похудении или стройности. Я не буду писать о своём прекрасном сынишке. Я не буду писать о том, как познакомилась с мужем и обрела долгожданное счастье (хотя может когда-нибудь… в следующий раз…). Нет. Я буду писать о бизнесе. О женщинах в бизнесе. О мамах-бизнесвумен. Об успешных мамах-предпринимателях.

Я мама. Любимая и любящая жена. Владелица своего бизнеса. Точнее нескольких направлений, при том весьма разнообразных.

Думаю, что сейчас многие вспомнят, что действительно хотя бы пару раз задумывались об открытии своего дела. А статистика последних лет в России весьма оптимистична! Представляете, в последние годы женщин-предпринимателей стало практически столько же, сколько и мужчин-предпринимателей. Я горжусь! Честно!

На самом деле, мы (женщины) более хладнокровны, что ли… Мы меньше боимся, больше делаем, везде успеваем. Что обычно нас останавливает от начала своего дела?

Первое место по праву занимают финансы. Да, есть мнение, что без стартового капитала невозможно начать своё дело. Поспорю. Есть деятельность, которая не требует каких-то кардинальных вложений. Может быть, вы отличный бухгалтер и сможете, как фрилансер, вести пару-тройку предприятий, а со временем наберете такое количество клиентов, что придется брать сотрудников на работу.

Второе место по моему мнению: «Я мама, у меня ребёнок/дети, на мне уборка/готовка/стирка….» И далее до бесконечности. Буквально вчера я брала интервью (аха, я тут решила не просто общаться с успешными женщинами-предпринимателями, но еще и записывать всё это «безобразие», реально позитивно и мотивирует к различным подвигам) у одной прекрасной леди-предпринимателя из Самары. Она сказала, что о своём деле основательно задумалась, когда её дочери было 2 (ДВЕ!) недели (НЕДЕЛИ!). Знаете, что она сказала? Она сказала «Мне стало скучно!» СКУЧНО! С двухнедельным ребенком! Она решила в интернете поискать, как делать сайты. И правда, есть ресурсы, которые позволяют делать несложные сайты. На самом деле можно уверенному пользователю делать простенькие сайты за небольшие деньги в свободное время, буквально в декрете. Чем не старт?

К чему я всё это? К тому, что возможно всё. И свой бизнес в декрете. И свой бизнес с учетом семьи (даже многодетной).

Мы сильные. Мы смелые. Мы сообразительные. Мы находчивые. И всё это от природы.

Как-то между делом я наткнулась на статью, почему девочки начинают развиваться раньше мальчиков. По бОльшей части статья относилась к началу разговорной речи у детей (девочки начинают говорить раньше мальчиков), но смысл сводился утрировано к следующему: девочки изначально готовятся к материнству, дети требуют повышенной концентрации и внимания, мамы должны быстро и четко сказать фразу, привлекающую внимание в опасной ситуации. Теперь переносим на бизнес ключевые слова: быстро, чётко, в момент опасности принять решение. Идеально для ведения бизнеса, не так ли?

То есть, в нас с вами заложено умение вести своё дело. Главное – определиться, что это будет, в каком формате будет ваш бизнес. Может действительно во время декрета попробовать себя в новом деле?

Как ни странно, есть государственные и негосударственные фонды поддержки предпринимательства. Я не буду писать названия (мы же тут никого и ничего не рекламируем), но я испробовала на себе оба варианта и с уверенностью хочу сказать, что они действительно работают. Помогают как реально, так и материально. А порой «морально» бывает важнее материальной помощи. Крайне важно знать, что в сложной ситуации ты можешь кого-то «запытать». Так же важно получать мотивацию (читать и слушать интервью успешных женщин-предпринимателей, например. Спросить своего бизнес-наставника и так далее…).

Я не агитирую сейчас бросить всё и пойти делать. Нет. Не забудьте про взвешенный подход и рассчитанный бизнес-план (пусть и на тетрадном листочке, но с реальными цифрами!).

Завтра не наступит никогда. Утром проснулся – опять сегодня! Есть идея – запиши, посчитай, опроси всех знакомых, создай группу в соц.сети… Сделай что-нибудь прямо сейчас! Я в тебя верю!

Всегда ваша, готова к общению и на волне бизнес-позитива,

Олеся Русакова,

Мама, любимая и любящая жена, предприниматель.

