Как произвести впечатление на работодателя?

Многие сталкиваются с проблемой выбора наиболее подходящей вакансии. Я не была исключением, и после получения заветного диплома окунулась в поиски работы. Будучи недостаточно подкованной в вопросах прохождения собеседования, я скорее благодаря своему везению, а не компетентности смогла получить место в одном из лучших кадровых агентств нашего региона. Именно здесь я узнала много полезной информации об эффективном поведении на собеседовании, позволяющем укрепить свои позиции в глазах работодателя.

Для того чтобы знать, как заинтересовать рекрутера, необходимо понять, что именно вас может ожидать на интервью. И какие ошибки вас подстерегают.

Основные ошибки

1. Прийти неподготовленным. Многие кандидаты, надеясь на свои силы и возможность импровизации на ходу, не считают нужным заранее продумать стратегию собеседования. И тогда рекрутерам приходится выслушивать ряд невразумительных ответов на поставленные вопросы. Претендент, в свою очередь, начинает нервничать и проявлять себя не с лучшей стороны.

Именно в таких ситуациях, как правило, проявляется негативная «невербалика». Не раз приходилось мне и моим коллегам становится свидетелями того, как наши кандидаты позволяли себе в ходе интервью грызть ногти, теребить предметы в руках, в т.ч. и взятые со стола рекрутера (ручки, карандаши, блокноты и т.д.). Многие кандидаты не могут усидеть на месте: они ерзают на стуле, откидываются назад, потом резко наклоняются вперед. Другие делают излишне активные движения руками. Кто-то стучит ногами под столом во время интервью. Еще одна категория соискателей теребит кончик носа, накручивает волосы на палец или ручку. Всё это говорит о неспособности держать под контролем свои эмоции, о неуверенности в себе.

Хотелось бы также упомянуть о жестах, которые отрицательно характеризуют претендентов. Например, если кандидат отводит глаза, прячет их – это признак того, что он дистанцируется от рекрутера, что-то скрывает или не уверен в себе. Другая расшифровка этого жеста – смущение. Необходимо соблюдать «золотую» середину: слишком пристальный, немигающий взгляд также может оказаться признаком скрытности. Некоторые кандидаты во время беседы закрывают рот рукой: во-первых, это искажает речь, во-вторых, данный жест может свидетельствовать о склонности человека ко лжи. Не стоит допускать такие жесты, как подергивание бровей, покусывание губ, нервно дергающееся веко, подрагивающий подбородок – это также признаки скрытого либо смущенного человека. Отсутствие контроля над своей мимикой характерно для людей нервных, легко возбудимых, поддающихся внушению, опасающихся высказывать свое мнение, если, конечно, это не является следствием невралгии.

2. Прийти в неподходящей одежде. Уже много было написано о так называемом «дресс-коде». Тем не менее, иногда создается впечатление, что люди, приходящие на собеседование, перепутали место и цель встречи. В практике одной из моих коллег был интересный случай: девушка, претендующая на один из ключевых постов в крупнейшую компанию на IT-рынке, пришла на собеседование в коротенькой юбочке, кофточке в сеточку, с вызывающим макияжем и черным лаком на ногтях. Рекрутеру стоило немалых усилий забыть первое впечатление и раскрыть истинные таланты претендента. Менеджер по персоналу компании вряд ли был бы столь снисходительным, и ответ был бы однозначным. Именно поэтому моя коллега, прежде чем отправить девушку на собеседование с компанией-заказчиком, дала ряд рекомендаций по внешнему виду. Женщинам стоит забыть о ярком макияже, нарядах кричащих цветов, если они надеются на место в хорошей компании. Стоит на время отложить и столь любимые многими дамами украшения: одного-двух из них будет более чем достаточно. На моей памяти есть случай с претендентом на должность директора по развитию в компанию, специализирующуюся на автоаксессуарах. На собеседование пришел настоящий профессионал с внушительным опытом в автосфере. Единственным «но» были его грязные ногти и следы машинного масла на костюме, что, возможно, и допустимо для кандидата на должность автослесаря, но вряд ли подходит руководителю организации.

3. Недооценить или переоценить себя в глазах рекрутера. Существует три категории соискателей: 1). Те, кто способен дать себе и своему профессиональному опыту адекватную оценку; 2). Кто излишне преувеличивает свои способности и профессиональные достижения; 3). Кто, несмотря на весомый опыт, фундаментальные знания и навыки, недооценивают свои возможности.

Претендентов, которые относятся ко второй категории, значительно больше, что в некоторых обстоятельствах может считаться «плюсом»: это может выгодно отразиться на способности «продать» себя интересующему работодателю. Предпринимателей привлекают сильные, волевые, целеустремленные люди. В данном случае главное – не переусердствовать, ведь лучше не получить работу, оставшись самим собой, чем быть принятым на неё, притворившись кем-то другим. Если вы припишите себе несуществующий опыт или знания, которыми вы не обладаете, это рано или поздно станет достоянием общественности и негативным образом отразиться на вашей деловой репутации.

Виды собеседования

1. Самая распространенная разновидностью собеседования - так называемое «структурированное интервью». Здесь рекрутер придерживается заранее установленной последовательности вопросов. Вначале задаются формальные вопросы – возраст, образование, опыт работы. Затем кандидата просят рассказать о функциональных обязанностях, которые он выполнял на предыдущем месте работы, и, соответственно, какие должности он занимал. Далее следуют вопросы о причинах смены работы, а также вопросы об увлечениях, сильных и слабых сторонах характера, а также дополнительных умениях и навыках.

2. Неструктурированное интервью , в отличие от предыдущего вида, строится в свободном порядке и может затрагивать любые темы. Данный вид собеседования, как правило, не имеет ограничений по времени.

3. Интервью по компетенциям . Этот вид интервью предполагает соотнесение требований компании с уровнем компетенций кандидата. Вопросы выстраиваются таким образом, чтобы проверить уровень знаний и умений человека. В качестве примера можно привести следующие вопросы:

· Каким количеством людей вам приходилось руководить и как вы распределяли обязанности между ними? · Расскажите о том, как Вы сумели предсказать и предотвратить возможные проблемы. · Расскажите, как Вы общались с разгневанным клиентом.

Вопросы в рамках данного вида интервью могут быть направлены на выявление таких компетенций, как навыки управления людьми, ориентация на коммерческий результат, творческий и инновационный подход к решению задач, коммуникативные навыки, аналитические способности и т.д.

4. Проективное интервью. Этот вид собеседования предполагает оценку соискателя по его личностному восприятию той или иной задачи. Очень часто применяется известный тест «Рабочее место». Необходимо на чистом листе бумаги изобразить свое рабочее место. Далее рекрутер производит анализ нарисованного. К примеру, если кандидат прорисовывает детали интерьера, то для него обстановка может оказаться важнее выполняемой работы. Если же он изображает людей, то у него, как правило, не возникает никаких сложностей в общении с коллегами и клиентами. Нередко кандидатов на должность просят изобразить свою семью, себя в настоящем времени и себя в будущем (скажем, через 5 лет).

5. Глубинное интервью. Этот вид интервью предполагает длительный контакт рекрутера с соискателем, позволяющий определить не только профессиональный опыт кандидата, но и его мировоззрение, ценности, жизненные принципы. Это своеобразный разговор «по душам», в котором устанавливается тесная связь интервьюер – кандидат.

6. Ситуационное интервью предполагает описание некоторой гипотетической ситуации с последующим вопросом, адресованным претенденту на должность. Дав ответ, кандидат может продемонстрировать свою профессиональную пригодность, умение анализировать, грамотно расставлять акценты, взаимодействовать с коллегами и подчиненными, находить выход из проблемных ситуаций. Примером может служить следующая формулировка: «Представьте себе ситуацию, когда вы застряли в лифте за 5 минут до начала совещания, на котором вам предстоит сделать презентацию для важных клиентов. От вашего выступления зависит исход крупной сделки. Как вы поступите в предлагаемых обстоятельствах?» Не нужно думать, что на данный вопрос непременно существуют правильные ответы. Работодатель проверяет в первую очередь вашу креативность – заимствование чужих идей вряд ли его заинтересует.

7. Стрессовое интервью практикуют в тех случаях, когда работа предполагает нестандартный характер, связанный с повышенными эмоциональными, физическими или интеллектуальными нагрузками. На практике данный вид интервью проводится крайне редко. Рекрутеры ограничиваются, как правило, несколькими провокационными вопросами. Главная цель – проверить кандидата на стрессоустойчивость. Существует ряд компаний, в которых стрессовое интервью является излюбленным. Кто-то предлагает кандидатам сломанный стул, чтобы посмотреть, что они будут делать: попросят его заменить или будут стоять на протяжении всего собеседования в ожидании милости от работодателя. Кто-то, не стесняясь, курит в присутствии кандидата или позволяет себе использование ненормативной лексики. Есть и те, кто намеренно задерживает встречу на час или два, чтобы выяснить, выведет ли подобная неучтивость кандидата из себя. Мне знаком случай, когда работодатель позволял себе грубое поведение не только на первичном собеседовании, но и на протяжении испытательного срока, что стоило ему нескольких первоклассных специалистов. В любом случае – необходимо сохранять спокойствие. Если же поведение интервьюера переходит рамки приличий и задевает честь и достоинство, следует прекратить собеседование, не теряя при этом самообладания, и объяснить причину досрочного окончания интервью.

Следует отметить, что использование только одного вида собеседования встречается не так часто, в основном речь идет об их комбинации: например, сочетание структурированного собеседования с интервью по компетенциям с включением элементов стрессового собеседования.

Собеседование по плану

Если говорить о схеме, по которой проходит стандартное собеседование, то она может быть представлена в следующем виде:

1. Представление.

2. Уточнение цели встречи и причин объявления вакансии. Кандидату необходимо выяснить, в связи с чем открылась данная вакансия, существовала ли она ранее, что случилось с предыдущим сотрудником. Обычно рекрутер сам рассказывает об истории вакансии в самом начале интервью. Если же этого не происходит, то стоит уточнить данный момент самостоятельно.

3. Информация о компании. Рекрутер самостоятельно или по просьбе кандидата сообщает сведения, непосредственно связанные с компанией. Это позволяет оценить положение компании на рынке, её успешность и стабильность.

4. Беседа по резюме кандидата. Рекрутер задает вопросы об образовании, профессиональном опыте (если таковой имеется), навыках, достижениях и т.д.

5. Вопросы рекрутеру. Задаваемые кандидатом вопросы позволяют расширить представление рекрутера о соискателе, выявить его истинные мотивы, понять, насколько велика его заинтересованность в данной вакансии, какой фактор при принятии решения будет решающим.

6. Определение алгоритма дальнейшего взаимодействия. Необходимо выяснить у рекрутера, что будет происходить в зависимости от итогов собеседования. Результат может быть известен по завершении собеседования. Рекрутер может попросить подождать решения и позвонить по прошествии оговоренного времени. Это не говорит об отказе. Возможно, рекрутер должен встретиться с другими кандидатами либо согласовать некоторые детали с вышестоящими инстанциями.

7. Завершение собеседования. Если решение было принято уже по окончании интервью, возможно обсуждение следующих вопросов:

правила работы в компании;

требования к условиям работы;

конфиденциальность служебной информации;

срок, на который принимается работник, и срок испытания;

ответственность работника (система поощрений, наказаний);

система оплаты труда (ставка, надбавки, гарантированный минимум, налоги);

социальный пакет (включая льготы, больничные, отпуск, пенсию);

необходимые документы для дальнейшего трудоустройства.

8. Прощание.

Тестирование

Некоторые рекрутеры предпочитают применять наряду с традиционным собеседованием психологические тестирование , направленное не столько на выявление профессиональных умений и навыков, сколько на определение личностных качеств. И здесь имеет смысл говорить о наиболее распространенных тестах, используемых «эйчарами» при отборе персонала.

Тесты можно разделить на следующие группы: тесты способностей, разновидностью которых можно считать тесты интеллекта, тесты достижений, личностные тесты, проективные тесты, а также социометрические методики.

1. Тесты способностей – тесты, диагностирующие уровень развития общих и специальных способностей, определяющих успех обучения, профессиональной деятельности и творчества. Тесты интеллекта направлены на выявление уровня умственного развития человека. Чаще всего рекрутеры прибегают к тестам Амтхауэра и Айзенка.

Тест Амтхауэра ( http://www.funtest.ru/content.php?id=20 ) представляет собой тест интеллекта и одновременно профориентационный тест. Он ориентирован на исследование словарного запаса, способности к абстрагированию, математических способностей, комбинаторного мышления, пространственного воображения, способности к кратковременному запоминанию наглядно-образной информации.

Тест Айзенка ( http://gogolev.net/iq/ )– тест интеллекта, предназначенный для общей оценки умственных способностей испытуемого, с использованием словесного, цифрового и графического материала, с различными способами формулировки задач. В рамках своей работы в кадровом агентстве сталкивалась с ситуацией, когда работодатель просил организовать для кандидатов данный тест. По результатам теста производился отсев претендентов на должность. Что удивительно – из конкурса выбывали даже те кандидаты, которые изначально считались фаворитами благодаря своему внушительному профессиональному опыту. Ряд соискателей не смогли пересечь рубеж в 115 баллов.

2. Тесты достижений предназначены для оценки уровней овладения знаниями, умениями и навыками, а также для определения общей и профессиональной подготовки применительно к конкретным отраслям. Данная разновидность тестов широко представлена в США и странах Западной Европы, в России же примеров использования данных методик в HR-практике достаточно мало. Тем не менее, подобные тесты служат не только для отбора сотрудников, но и для последующей оценки как персонала низшего и среднего звена, так и топ-менеджеров.

3. Личностные тесты направлены на оценку эмоционально-волевых компонентов деятельности человека (отношений, мотивации, интересов, эмоций, особенностей поведения).

Самым популярным личностным тестом является 16-факторный опросник Кеттела ( http://www.respondent.su/dbt/kettel.htm , http://azps.ru/tests/16pf.html ), который затрагивает 3 основных направления: интеллектуальный блок, эмоционально-волевой и коммуникативный блоки, включающие 16 факторов (открытость-замкнутость, независимость-податливость, беспечность-озабоченность, сознательность-беспринципность, смелость-застенчивость т.д.).

К этой разновидности тестов можно отнести также личностный опросник Айзенка и Миннесотский многофакторный опросник MMPI.

4. Проективные тесты основаны на интерпретации проекций испытуемого на так называемый «стимульный материал».

Тест Люшера ( http://tests.kulichki.com/lusher.html ) в зависимости от цветовых предпочтений кандидата позволяет сделать выводы относительно работоспособности, профессиональных перспектив, выявить тревожное состояние и определить его причины и т.д.

Также к проективным тестам относятся:

методика Сакса-Леви ( http://psyport.ru/test/n_predl.htm ), анализирующая систему отношений испытуемого при помощи техники завершения предложений;

тест Сонди ( http://www.svetmayaka.ru/sondy.php ), основанный на определении свойств личности через оценку портретных предпочтений;

ТАТ - тематический апперцептивный тест (http://azps.ru/tests/tat/index.html - пример стимульного материала), позволяющий охарактеризовать личность испытуемого через интерпретацию изображенных ситуаций и т.д.

5. Социометрические тесты направлены на измерение межличностных взаимоотношений в малой группе. С их помощью определяется динамика межличностных и межгрупповых отношений, изучается типология социального поведения людей в условиях групповой деятельности, выявляется степень социально-психологической совместимости членов группы. Типичным примером может служить методика Лири «Диагностика межличностных отношений» ( http://psylist.net/praktikum/00059.htm ).

Тестирование – прекрасный способ выявить профессионально значимые качества личности. Главное – не забывать, что предлагаемые методики служат не только рекрутерам для выявления необходимых на данной должности умений, навыков и личностных качеств, но и кандидатам – для определения соответствия вакантному месту. Тесты могут стать основой для профессионального самоопределения, ведь для каждого человека важно найти свой путь в жизни и не ошибиться с выбором.