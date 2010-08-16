Как грамотно составить резюме

За время своей работы в должности рекрутера в кадровом агентстве, а затем и менеджера по персоналу, мне не раз приходилось сталкиваться с уникальными экземплярами резюме. Одни кандидаты не могли грамотно преподнести себя. Другие – поражали замысловатостью составления автобиографии. Что же такое резюме, и каким оно должно быть для того, чтобы достичь своей цели?

РЕЗЮМЕ (или curriculum vitae = CV) – краткий автобиографический документ, содержащий информацию об образовании, опыте работы, профессиональных знаниях, навыках и умениях соискателя на какую-либо должность. Резюме не зря называется визитной карточкой кандидата, эффективным инструментом самопрезентации. Его основная цель - привлечение внимания работодателя, создание положительного впечатления в рамках заочного знакомства.

Разберемся по порядку, как следует и как ни в коем случае не стоит составлять резюме.

1. Личные данные

Фамилия, имя (отчество). В некоторых российских компаниях сохраняется традиция обращения по имени и отчеству, в то время как зарубежные организации ратуют за обращение по имени (эту особенность имеет смысл учесть при составлении автобиографии). Дата рождения (в скобках стоит отметить полный возраст). Семейное положение (женат/замужем, холост/не замужем, наличие детей). Адрес проживания (как правило, можно ограничиться указанием района, в котором вы живете). Контактная информация: номер домашнего/рабочего/мобильного телефона, адрес электронной почты, другие средства связи (в этом пункте необходимо отметить время, подходящее для телефонного интервью).

Советы

Не стоит писать в начале автобиографии слово «Резюме», она должна начинаться с ваших ФИО в именительном падеже.

Не стоит прикреплять фотографию, только если это требование не указано в тексте вакансии (вы ищете работу, а не потенциального спутника жизни).

Указывайте контактные данные в начале резюме, чтобы для рекрутера не составило труда найти информацию о том, как с вами связаться.

Заведите специальный ящик электронной почты (видя такие адреса, как sexybaby@ или konfetka@, начинаешь сомневаться в серьезности намерений кандидата).

Что лучше опустить

Антропометрические данные (рост, вес и т.д.), только если речь не идет о вакансии, для которой эти параметры являются критичными.

Состояние здоровья, только если работа не предполагает тяжелые физические нагрузки.

Сексуальная ориентация, т.к. это не имеет никакого отношения к профессиональным качествам соискателя и является личным делом каждого.

Вероисповедание, т.к. данный вопрос не принято обсуждать на рабочем месте, а в иностранных компаниях считается табу.

Политические взгляды, т.к. это никоим образом не связано с работой, только если вы не планируете работать в одной из политических партий.

Другие личные данные, не относящиеся к профессионально значимым вопросам (знак зодиака, любимое блюдо и т.д.).

Пример «+»

Петрова Светлана (Ивановна)

17.08.1977 (32 года)

Замужем, двое детей

Место проживания: Октябрьский район

8-900-000-00-00 (с 14:00 до 18:00)

s.petrova@pochta.ru

Пример «–»

Девушка на вакансию профконсультатнта прислала резюме, в котором указала, что она «сова, поэтому не очень хотелось бы вставать рано утром, чтобы ехать на работу», а еще она «скорпион по знаку зодиака» и любит читать «Паоло Коэльо в свободное от общения с друзьями время». К резюме она прикрепила фотографию в полный рост в весьма откровенном наряде.

2. Цель резюме

Наиболее уязвимое место всех автобиографий. Многие, пытаясь «объять необъятное» и захватить как можно больше работодателей одним резюме, указывают, что им хотелось бы работать и преподавателем, и менеджером по продажам, и директором овощебазы и т.д. Именно поэтому, так же как в случае с резюме, в которых цель не указана вовсе, очень сложно понять, что в действительности ищет человек. Кто-то использует данные, которые не соответствует заявленной позиции. Как правило, в данном случае речь идет об устаревшем резюме, которое у претендента «не было времени обновить».

Совет

В данном разделе должна стоять конкретная должность (продавец-консультант, товаровед, менеджер по логистике). Может быть также указан отдел или функциональное направление (продажи, логистика) и сфера деятельности предприятия (ТНП, промышленность).

Пример «+»

Претендую на должность менеджера по продажам промышленного оборудования.

Пример «–»

Молодой человек, претендующий на должность менеджера по работе с клиентами, написал: «Хочу работать с людьми, т.к. у меня лучше всего это получается».

3. Образование

Не стоит указывать все образовательные учреждения, в которых вам довелось учиться. Некоторые соискатели при составлении резюме готовы вписать и дошкольное, и среднее общее образование. В автобиографии нужно отмечать то образование (среднее/высшее профессиональное), которое перекликается с заявленной вакансией. Если ваша квалификация не соответствует желаемой должности, то акцент нужно сделать на опыте работы и дополнительном образовании на аналогичном посту (если таковые имеются). Если вы хотите начать освоение данной должности с «нуля», то имеет смысл сделать ставку на личные качества (целеустремленность, обучаемость и т.п.).

Пример «+»

Из резюме претендента на должность менеджера по продажам промышленного оборудования:

Образование

1994-1999

Уральский государственный технический университет – УПИ (Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина)

Факультет: Электротехнический

Кафедра: Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов

Дополнительное образование

11.2005

Тренинговая компания «…», г. Москва

Курс «Эффективные переговоры»

06.2001

Консалтинговая компания «…», г. Екатеринбург

Тренинг «Технологии продаж»

Пример «–»

Женщина, претендующая на вакансию рекрутера, указала в своем резюме: «Я учитель начальных классов, но хочу работать в подборе персонала». Еще одна девушка в разделе «Дополнительное образование» отметила, что посещала кулинарные курсы, в то время как претендовала не на должность повара, а на позицию администратора.

4. Опыт работы

Места работы располагаются в обратном хронологическом порядке с указанием занимаемых должностей и функциональных обязанностей. Необходимо также отметить название организации и профиль её деятельности. В этом пункте не лишним будет перечислить профессиональные достижения и положительные результаты вашей работы на предыдущем месте работы.

Советы

Не стоит указывать незначительный опыт работы. Если в студенческие годы вы подрабатывали курьером или официантом, лучше это опустить, если, конечно, этот опыт не перекликается с той должностью, на которую вы претендуете.

Не стоит указывать весь профессиональный опыт (в резюме нужно отметить только те места работы, которые имеют отношение к данной вакансии).

Если у вас нет опыта работы, то лучше поставить сначала раздел «Образование». В том случае если у вас есть, по крайней мере, небольшой опыт работы в данном направлении, укажите его (даже если речь идет о практике или стажировке, работе временного характера и т.п.).

Не стоит указывать все обязанности, которые вы выполняли в каждой компании: стоит ограничиться основным функционалом (не более 7 пунктов), иначе внимание рекрутера может рассеяться на второстепенные моменты.

В пункте «Достижения» необходимо ссылаться на конкретные цифры, при описании своих выдающихся результатов лучше использовать глаголы (привлекла, увеличила, разработала, участвовала и т.п.).

Пример «+»

30.06.1999-13.08.2004

ООО «Компания»

Профиль деятельности: производство и продажа промышленного оборудования

Должность: менеджер по продажам

Обязанности:

- Поддержание текущей клиентской базы

- Поиск и привлечение новых клиентов

- Подготовка технико-коммерческих предложений

- Проведение переговоров на разных уровнях

- Заключение договоров

- Сопровождение документооборота, связанного с продажами.

Достижения: за время своей работы привлекла 100 новых клиентов, увеличила оборот компании на 15%.

Пример «–»

Девушка прислала резюме на вакансию офис-менеджера: «Работала 3 месяца секретарем в фирме «…».

5. Дополнительная информация

Владение иностранным языком (в т.ч. и уровень владения языком по международной классификации). Знание ПК, Интернет и специализированных программ. Владение оргтехникой (факс, принтер, сканер, копировальный аппарат). Наличие водительского удостоверения (необходимо указать категорию и стаж вождения). Личные качества (необходимо указать те качества, которые будут рассматриваться как преимущество на данной должности: например, аккуратность, трудолюбие, исполнительность - для бухгалтера, нацеленность на конечный результат, амбициозность, активность – для менеджера по продажам). Увлечения (стоит указать только те увлечения, которые отражают профессионально значимые качества личности: например, чтение специализированной литературы).

Пример «+»

Английский язык – уровень Advanced

Степень владения ПК – уверенный пользователь (MS Office, Интернет)

Владение оргтехникой (копир, сканер, принтер, факс)

Целеустремленность, активная жизненная позиция, коммуникабельность

Увлечения: чтение профессиональной литературы

Пример «–»

Из резюме девушки, претендующей на должность администратора: «Уверенная в себе, амбицЕозная девушка. В совершенстве владею Exell, Vord и Интернет. В свободное время люблю ходить в кино, встречаться с друзьями и путешествовать».

Общие советы

Не допускайте грамматические ошибки. Если сомневаетесь в грамотности составленного резюме, запустите проверку правописания или обратитесь к знакомым, которые помогут исправить возможные ошибки. Исключите всю лишнюю, незначительную информацию – резюме должно содержать основные сведения о вас и вашем профессиональном опыте. В идеале резюме должно занимать одну страницу формата А4. Следуйте установленным правилам оформления резюме: оптимальным будет использование шрифтов Arial и Times New Roman, размер – 12-14 кеглей. Не стоит использовать «экзотический» шрифт и слишком крупный или маленький размер. Придерживайтесь единого профессионально-делового стиля без использования разговорных слов и жаргонизмов, а также специальных терминов. Не увлекайтесь оформлением: резюме должно быть четким, ясным, лаконичным. Если вы являетесь представителем творческой профессии, отразите свою креативность и нестандартность мышления в портфолио.

В следующем материале специально для пользователей портала ю-мама мы расскажем, как правильно составить портфолио и что такое - видеорезюме.