Как грамотно составить резюме
За время своей работы в должности рекрутера в кадровом агентстве, а затем и менеджера по персоналу, мне не раз приходилось сталкиваться с уникальными экземплярами резюме. Одни кандидаты не могли грамотно преподнести себя. Другие – поражали замысловатостью составления автобиографии. Что же такое резюме, и каким оно должно быть для того, чтобы достичь своей цели?
РЕЗЮМЕ (или curriculum vitae = CV) – краткий автобиографический документ, содержащий информацию об образовании, опыте работы, профессиональных знаниях, навыках и умениях соискателя на какую-либо должность. Резюме не зря называется визитной карточкой кандидата, эффективным инструментом самопрезентации. Его основная цель - привлечение внимания работодателя, создание положительного впечатления в рамках заочного знакомства.
Разберемся по порядку, как следует и как ни в коем случае не стоит составлять резюме.
1. Личные данные
- Фамилия, имя (отчество). В некоторых российских компаниях сохраняется традиция обращения по имени и отчеству, в то время как зарубежные организации ратуют за обращение по имени (эту особенность имеет смысл учесть при составлении автобиографии).
- Дата рождения (в скобках стоит отметить полный возраст).
- Семейное положение (женат/замужем, холост/не замужем, наличие детей).
- Адрес проживания (как правило, можно ограничиться указанием района, в котором вы живете).
- Контактная информация: номер домашнего/рабочего/мобильного телефона, адрес электронной почты, другие средства связи (в этом пункте необходимо отметить время, подходящее для телефонного интервью).
Советы
- Не стоит писать в начале автобиографии слово «Резюме», она должна начинаться с ваших ФИО в именительном падеже.
- Не стоит прикреплять фотографию, только если это требование не указано в тексте вакансии (вы ищете работу, а не потенциального спутника жизни).
- Указывайте контактные данные в начале резюме, чтобы для рекрутера не составило труда найти информацию о том, как с вами связаться.
- Заведите специальный ящик электронной почты (видя такие адреса, как sexybaby@ или konfetka@, начинаешь сомневаться в серьезности намерений кандидата).
Что лучше опустить
- Антропометрические данные (рост, вес и т.д.), только если речь не идет о вакансии, для которой эти параметры являются критичными.
- Состояние здоровья, только если работа не предполагает тяжелые физические нагрузки.
- Сексуальная ориентация, т.к. это не имеет никакого отношения к профессиональным качествам соискателя и является личным делом каждого.
- Вероисповедание, т.к. данный вопрос не принято обсуждать на рабочем месте, а в иностранных компаниях считается табу.
- Политические взгляды, т.к. это никоим образом не связано с работой, только если вы не планируете работать в одной из политических партий.
- Другие личные данные, не относящиеся к профессионально значимым вопросам (знак зодиака, любимое блюдо и т.д.).
Пример «+»
Петрова Светлана (Ивановна)
17.08.1977 (32 года)
Замужем, двое детей
Место проживания: Октябрьский район
8-900-000-00-00 (с 14:00 до 18:00)
Пример «–»
Девушка на вакансию профконсультатнта прислала резюме, в котором указала, что она «сова, поэтому не очень хотелось бы вставать рано утром, чтобы ехать на работу», а еще она «скорпион по знаку зодиака» и любит читать «Паоло Коэльо в свободное от общения с друзьями время». К резюме она прикрепила фотографию в полный рост в весьма откровенном наряде.
2. Цель резюме
Наиболее уязвимое место всех автобиографий. Многие, пытаясь «объять необъятное» и захватить как можно больше работодателей одним резюме, указывают, что им хотелось бы работать и преподавателем, и менеджером по продажам, и директором овощебазы и т.д. Именно поэтому, так же как в случае с резюме, в которых цель не указана вовсе, очень сложно понять, что в действительности ищет человек. Кто-то использует данные, которые не соответствует заявленной позиции. Как правило, в данном случае речь идет об устаревшем резюме, которое у претендента «не было времени обновить».
Совет
В данном разделе должна стоять конкретная должность (продавец-консультант, товаровед, менеджер по логистике). Может быть также указан отдел или функциональное направление (продажи, логистика) и сфера деятельности предприятия (ТНП, промышленность).
Пример «+»
Претендую на должность менеджера по продажам промышленного оборудования.
Пример «–»
Молодой человек, претендующий на должность менеджера по работе с клиентами, написал: «Хочу работать с людьми, т.к. у меня лучше всего это получается».
3. Образование
Не стоит указывать все образовательные учреждения, в которых вам довелось учиться. Некоторые соискатели при составлении резюме готовы вписать и дошкольное, и среднее общее образование. В автобиографии нужно отмечать то образование (среднее/высшее профессиональное), которое перекликается с заявленной вакансией. Если ваша квалификация не соответствует желаемой должности, то акцент нужно сделать на опыте работы и дополнительном образовании на аналогичном посту (если таковые имеются). Если вы хотите начать освоение данной должности с «нуля», то имеет смысл сделать ставку на личные качества (целеустремленность, обучаемость и т.п.).
Пример«+»
Из резюме претендента на должность менеджера по продажам промышленного оборудования:
Образование
1994-1999
Уральский государственный технический университет – УПИ (Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина)
Факультет: Электротехнический
Кафедра: Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов
Дополнительное образование
11.2005
Тренинговая компания «…», г. Москва
Курс «Эффективные переговоры»
06.2001
Консалтинговая компания «…», г. Екатеринбург
Тренинг «Технологии продаж»
Пример «–»
Женщина, претендующая на вакансию рекрутера, указала в своем резюме: «Я учитель начальных классов, но хочу работать в подборе персонала». Еще одна девушка в разделе «Дополнительное образование» отметила, что посещала кулинарные курсы, в то время как претендовала не на должность повара, а на позицию администратора.
4. Опыт работы
Места работы располагаются в обратном хронологическом порядке с указанием занимаемых должностей и функциональных обязанностей. Необходимо также отметить название организации и профиль её деятельности. В этом пункте не лишним будет перечислить профессиональные достижения и положительные результаты вашей работы на предыдущем месте работы.
Советы
- Не стоит указывать незначительный опыт работы. Если в студенческие годы вы подрабатывали курьером или официантом, лучше это опустить, если, конечно, этот опыт не перекликается с той должностью, на которую вы претендуете.
- Не стоит указывать весь профессиональный опыт (в резюме нужно отметить только те места работы, которые имеют отношение к данной вакансии).
- Если у вас нет опыта работы, то лучше поставить сначала раздел «Образование». В том случае если у вас есть, по крайней мере, небольшой опыт работы в данном направлении, укажите его (даже если речь идет о практике или стажировке, работе временного характера и т.п.).
- Не стоит указывать все обязанности, которые вы выполняли в каждой компании: стоит ограничиться основным функционалом (не более 7 пунктов), иначе внимание рекрутера может рассеяться на второстепенные моменты.
- В пункте «Достижения» необходимо ссылаться на конкретные цифры, при описании своих выдающихся результатов лучше использовать глаголы (привлекла, увеличила, разработала, участвовала и т.п.).
Пример«+»
30.06.1999-13.08.2004
ООО «Компания»
Профиль деятельности: производство и продажа промышленного оборудования
Должность: менеджер по продажам
Обязанности:
- Поддержание текущей клиентской базы
- Поиск и привлечение новых клиентов
- Подготовка технико-коммерческих предложений
- Проведение переговоров на разных уровнях
- Заключение договоров
- Сопровождение документооборота, связанного с продажами.
Достижения: за время своей работы привлекла 100 новых клиентов, увеличила оборот компании на 15%.
Пример «–»
Девушка прислала резюме на вакансию офис-менеджера: «Работала 3 месяца секретарем в фирме «…».
5. Дополнительная информация
- Владение иностранным языком (в т.ч. и уровень владения языком по международной классификации).
- Знание ПК, Интернет и специализированных программ.
- Владение оргтехникой (факс, принтер, сканер, копировальный аппарат).
- Наличие водительского удостоверения (необходимо указать категорию и стаж вождения).
- Личные качества (необходимо указать те качества, которые будут рассматриваться как преимущество на данной должности: например, аккуратность, трудолюбие, исполнительность - для бухгалтера, нацеленность на конечный результат, амбициозность, активность – для менеджера по продажам).
- Увлечения (стоит указать только те увлечения, которые отражают профессионально значимые качества личности: например, чтение специализированной литературы).
Пример «+»
Английский язык – уровень Advanced
Степень владения ПК – уверенный пользователь (MS Office, Интернет)
Владение оргтехникой (копир, сканер, принтер, факс)
Целеустремленность, активная жизненная позиция, коммуникабельность
Увлечения: чтение профессиональной литературы
Пример «–»
Из резюме девушки, претендующей на должность администратора: «Уверенная в себе, амбицЕозная девушка. В совершенстве владею Exell, Vord и Интернет. В свободное время люблю ходить в кино, встречаться с друзьями и путешествовать».
Общие советы
- Не допускайте грамматические ошибки. Если сомневаетесь в грамотности составленного резюме, запустите проверку правописания или обратитесь к знакомым, которые помогут исправить возможные ошибки.
- Исключите всю лишнюю, незначительную информацию – резюме должно содержать основные сведения о вас и вашем профессиональном опыте. В идеале резюме должно занимать одну страницу формата А4.
- Следуйте установленным правилам оформления резюме: оптимальным будет использование шрифтов Arial и Times New Roman, размер – 12-14 кеглей. Не стоит использовать «экзотический» шрифт и слишком крупный или маленький размер.
- Придерживайтесь единого профессионально-делового стиля без использования разговорных слов и жаргонизмов, а также специальных терминов.
- Не увлекайтесь оформлением: резюме должно быть четким, ясным, лаконичным. Если вы являетесь представителем творческой профессии, отразите свою креативность и нестандартность мышления в портфолио.
В следующем материале специально для пользователей портала ю-мама мы расскажем, как правильно составить портфолио и что такое - видеорезюме.