Как устроиться на работу в период кризиса

- А у меня мужа уволили! Просто позвонили и сказали, что в его услугах больше не нуждаются! Официально он устроен не был. Кто ж знал-то? – тихим подавленным голосом поделилась со мной подруга. – Я в декрете, дочка маленькая ещё для садика, да и не потянем сейчас мини-садик. Что делать, ума не приложу...

Я, конечно, как настоящая подруга, попыталась её утешить, предложила варианты решения данной проблемы, но на душе было липко и противно. Про проблемы в течение недели мне говорила уже третья подруга: у одной мужа сократили, у другой кредит «висит», т.к. банк ограничил выдачу «налички» в день до 1000 руб. – приходится ходить туда каждый будний день – копить на платеж, а на любимой «u-маме» девчонки жалуются, что проблемы с работой.

Наверное, именно в этот момент я поняла, что вот оно! Вот и пришел в нашу жизнь экономический кризис! И захотелось мне поделиться с Вами моими наработками в плане поиска работы в тяжелой экономической ситуации. Буду очень благодарна за дополнения и замечания.

Для начала составим план и ответим на следующие вопросы:

1. Кем бы Вы хотели работать?

На этот вопрос ответить довольно просто. Мало кто хочет быть подчиненным, т.к. все хотят быть начальниками! Ну, хочешь быть начальником – будь им! Просто надо иметь маломальский опыт и наглость. А главное, огромное желание научиться качественно исполнять свои будущие обязанности!

Ну, а если по делу, то возьмите лист бумаги и напишите, кем бы Вы хотели работать: должность и отрасль. Идеально, если в данном пункте у Вас будет, как минимум, 5 – 7 позиций.

2. Кем Вы можете работать?

В стране кризис! Работы мало, а свободной рабочей силы много. Поэтому подумайте хорошенько, и составьте список профессий, кем бы Вы смогли поработать, если дома станет нечего кушать. Я, например, смело готова работать уборщицей, домработницей, няней, воспитателем в садике, репетитором, секретарем, кассиром, преподавателем в школе и продавцом в магазине. То есть, это те вакансии, на которые я готова пойти на срок «пока не найду хорошую постоянную работу».

Идеально, если Вам не придется устраиваться на эти специальности. Но работу можно искать долго, а деньги, как обычно, нужны уже сейчас.

3. Какое у Вас образование?

Этот вопрос сегодня интересует всех работодателей. Всем хочется, чтобы их сотрудники имели высшее образование, опыт работы от 5 лет и были не старше 25 лет. Поэтому совет, если Вы пишете резюме или заполняете его готовую форму, не указывайте, что учитесь заочно, очно, на вечернем и пр.

Для этого есть свои причины. Во-первых, вы заранее отпугнете секретаря или того человека на предприятии, которому «в нагрузку» поручили сделать выборку по резюме. Она просто не выберет Ваше резюме и его никогда не увидит её начальник. Во-вторых, это позволит Вашему будущему руководителю изначально отнестись к Вам предвзято: «А-а-а, Вы ещё и учитесь…».

Пусть представление о Вас у будущего работодателя сложится при личной встрече. А там уже Вы сможете договориться и о графике своей учебы и о специфике работы.

В случае если Вашего образования «не хватает», для выбранной Вами специальности, то при личной встрече у Вас есть реальный шанс убедить потенциального работодателя в том, что вашей квалификации более чем достаточно для выполнения данных обязанностей, а учиться и повышать квалификацию вы очень хотите.

4. Ваш опыт работы?

Мудрый руководитель никогда не верит, если Ваш предыдущий работодатель «костерит» Вас и обвиняет во всех смертных грехах. Он проверит эту информацию. Ведь не всегда мы со старой работы уходим по собственной воле и не все начальники «рады, что их ценный кадр ушел к соседу». Главное, чтобы Ваш опыт работы был реальным и соответствовал Вашим профессиональным навыкам. Не стоит врать себе и работодателю. Если Вы чего-то не умеете, то проще научиться этому «легально», чем получать выговоры от начальства на новой работе.

5. Желаемая зарплата?

Лучше указывать на порядок (например, на 5000 тыс. руб.) больше, чем Вы рассчитываете получать на самом деле. Доставьте удовольствие потенциальному работодателю поторговаться с Вами.

6. Профессиональные навыки и знания.

Ну, это не мне Вас учить!!! Каждый из нас хоть раз в жизни составлял резюме. Да и не это является целью данной статьи. Похвалите себя! Кто это сделает, лучше, чем Вы сами?

Ваш следующий шаг – на основании вышеуказанного составить резюме (примерно на 1 страничку, т.к. если оно будет на 5 листах, то его просто никто не дочитает до конца).

И можете рассылать через Интернет!

Что дальше

По опыту, самый эффективный способ поиска работы – это рассылать свое резюме адресно в те организации, которые подавали вакансию. Просто заполнить анкету на сайте по поиску работы и сидеть ждать, когда куча желающих наперегонки побежит звать Вас к себе на работу - это трата Вашего драгоценного времени.

Как показывает практика, 90 % просматривающих Ваше резюме – это представители Кадровых агентств нашего города. (Исключение, если особо ретивая и ответственная девочка Вам попадется). В большинстве своем работодатели, не имеющие специальной кадровой службы на предприятии, просто размещают свои вакансии на бесплатных сайтах, в газетах и ждут желающих у них поработать.

Но, следует отметить, что про Кадровые агентства тоже забывать не стоит. Это очень хорошая «школа». Даже если они не смогут предложить вам ту работы, о которой Вы мечтали, после трех-четырех собеседований в Кадровом агентстве в Вас умрет всякий страх перед потенциальным работодателем. Это поможет выявить все огрехи, которые Вы можете допустить, отвечая на вопросы, как соискатель должности. Список Кадровых агентств нашего города с адресами электронной почты есть на тех же сайтах по поиску работы.

Можно, конечно, обратиться на биржу труда, получать пособие и радоваться «халявным» деньгам, но… количество ненужных собеседований у Вас пропорционально увеличится. Появится список вакансий, которые Вам нужно будет обойти по направлению Службы Занятости. При этом Вам придется ещё и уговаривать потенциальных работодателей не брать Вас на работу, т.к. отказываясь от вакансии самостоятельно, вы рискуете остаться без пособия.

Ну вот, наверное, это и все! Конечно, я могу ещё много порассказать о форме одежды на собеседовании, форме ответов на каверзные вопросы типа «А что Вас не устраивало на предыдущем месте работы?», восприятию претендента потенциальным работодателем (из опыта работы в кадровой службе), психологических приемах, тестах при приеме на работу и этике делового общения, но это уже отдельная подробная тема для разговора.

Так что – все в Ваших руках! И кризис делу не помеха

