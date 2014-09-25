В жизни каждого человека наступает момент, когда он решает уволиться с работы. Причины могут быть разными: усталость, низкая зарплата, конфликты в коллективе, более выгодное предложение работы, решение сменить сферу деятельности. Для молодых мам частая причина - невозможность совместить материнство и регламентированный график работы. Больничные, родительские собрания и прочее – редкий работодатель захочет идти навстречу.

По какой бы причине вы не собирались уйти, лучше сделать это красиво, расставшись по-хорошему. Или сделать это с максимальной для себя выгодой. Поэтому нужно знать, как правильно уволиться.

В первую очередь, советую спокойно взвесить все «за» и «против» при принятии такого решения. Не идите на поводу внезапных эмоций. Хорошо подумайте. В спокойной обстановке возьмите лист бумаги и по пунктам напишите все положительные и отрицательные моменты, связанные с вашей работой в конкретной организации.

* Подумайте, может что-то можно изменить? Может это в ваших силах? Если проблема в размере оплаты за ваш труд - попробуйте поговорить с шефом - возможно, он пойдет вам навстречу. В общем, «не наломайте дров»!

* Если вы все-таки решили уволиться с работы, постарайтесь не уходить "в никуда", это опасно. Чем дольше вы остаетесь без работы, тем меньше ваша ценность, как специалиста.

* Чтобы правильно уволиться, постарайтесь предварительно найти новое место работы. Разместите свое резюме на сайте с вакансиями, разузнайте у знакомых - может быть, где-то нужен новый сотрудник. Но об этих поисках не должны узнать ваши коллеги, особенно если вы еще не сообщили о своем решении уволиться. Вас могут посчитать предателем и перебежчиком, а если они расскажут об этом шефу до того, как вы подадите заявление об уходе, проблемы гарантированы.

В своей статье я бы хотела выделить следующие моменты:

Юридическая составляющая.

Социальная составляющая.

Некоторые моменты по выплатам.

Увольнение молодой мамы.

Документы, которые вам необходимо сразу, при увольнении, попросить у работодателя.

Юридические тонкости

Увольнение может быть спровоцировано как желанием работника, так и работодателя.

При увольнении работника по инициативе работодателя возникает гораздо больше моментов, на которые следует обращать внимание. Статья 81 ТК РФ выделяет 12 случаев, в которых работодатель может расторгнуть трудовой договор с работником:

1. При ликвидации/банкротстве организации либо прекращении деятельности.

2. При сокращении численности или штата работников организации.

3. При несоответствии работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации.

4. В случае смены собственника имущества организации (в отношении руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера).

5. При неоднократном неисполнении работником без уважительных причин трудовых обязанностей в случае, если он имеет дисциплинарное взыскание.

6. В случае однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей, а именно:

— при прогуле;

— при появлении на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;

— при разглашении охраняемой законом тайны, ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей;

— при совершении по месту работы хищения чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения (если они установлены вступившим в законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях);

— при нарушении работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия.

7. При совершении виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности.

8. При совершении работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы.

9. При принятии необоснованного решения руководителем организации, его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации.

10. В случае однократного грубого нарушения руководителем организации, его заместителями своих трудовых обязанностей.

11. В случае представления работником работодателю подложных документов при заключении трудового договора.

12. В случаях, предусмотренных трудовым договором с руководителем организации, членами коллегиального исполнительного органа организации.

Важным моментом здесь является то, что причина увольнения обязательно должна быть документально подтверждена. Например, нельзя уволить работника за появление на работе в нетрезвом виде без результатов медицинского освидетельствования или расторгнуть контракт по причине несоответствия занимаемой должности без решения аттестационной комиссии с участием представителя профсоюза.

Кроме того, во втором случае, а также при сокращении штатов увольнение допускается только тогда, когда не существует возможности перевода работника (с его письменного согласия) на другую имеющуюся у работодателя работу, которую работник в состоянии выполнять. При этом работодатель вправе не предлагать вакансии, имеющиеся у него в другой местности, если это не оговорено в коллективном или трудовом договоре.

Что касается увольнения по причинам, описанным в пунктах 7 и 8, то по ним не допускается увольнять работника спустя год после обнаружения проступка, если он был совершен не по месту работы или не был связан с исполнением трудовых обязанностей.

Также не допускается увольнять работника по инициативе нанимателя в период нахождения работника в отпуске или во время его временной нетрудоспособности.

О планируемом сокращении численности или штата работников работодатель обязан за два месяца уведомить выборный орган первичной профсоюзной организации, а в случае массовых увольнений – за три месяца, под роспись.

При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников организации увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения.

На практике во многих случаях исключение составляет ликвидация предприятия, работники, обратившись в суд, в 99% случаях его выигрывают, их восстанавливают на работе и оплачивают время «вынужденного простоя». Главное, не пропустить срок обращения в суд – он составляет 1 месяц со дня увольнения.

Понятно, что дальше стоит с руководителем уже беседовать о подписании соглашения о прекращении трудового договора по соглашению сторон. Но в этом случае обычно присутствует денежная компенсация работнику, что немаловажно.

Если мы увольняемся по собственному желанию.

Заявление на увольнение по собственному желанию – самый спокойный и распространенный вариант увольнения. Дольше указанных двух недель задерживать вас на работе не имеют права. За это время бухгалтерия должна с вами полностью рассчитаться, выплатить компенсацию за неиспользованный отпуск (если он у вас накопился, а вы не успели его отгулять). В последний рабочий день вы расторгаете трудовой договор и получаете на руки ваши документы (трудовую книжку, необходимые справки). В течение двух недель вы имеете право отозвать свое заявление на увольнение. Если по истечении двух недель вы не расторгли трудовой договор, вы также можете продолжать трудиться, как ни в чем не бывало.

Теперь рассмотрим социальный аспект, назовем его

Правила хорошего увольнения:

- руководство должно узнать о вашем увольнении первым;

- объясните вашему руководителю причину увольнения;

- попросите руководителя дать вам хорошие рекомендации, в письменном виде. С указанием номера телефона, по которому ваши новые работодатели или кадровое агентство могут уточнить информацию о вас;

- обязательно скажите слова благодарности руководителю, похвалите компанию и коллектив, выделите положительные моменты, связанные с вашей работой в компании;

- устройте прощальную вечеринку для коллег или просто купите тортик и фрукты к обеду, объявите о своем решении. Оставьте о себе добрую память.

Выплаты при увольнении

Теперь разберем некоторые тонкости по причитающимся вам выплатам:

1. Правила при ликвидации организации мы уже рассмотрели.

2. Проверьте, правильно ли вам начислялись больничные, декретные, пособия по уходу за детьми – с 2011 года были введены новые правила расчета, поэтому вы вправе заменить расчетные годы при исчислении, особенно если в какой-то период трудовой деятельности вы находились в декретном отпуске. Если перерасчет возможен и выгоден для вас – попросите бухгалтерию (лучше написать заявление на имя руководителя организации с просьбой перерасчета). И сделайте это до увольнения.

3. Проверьте - нет ли у вас неиспользованных дней отпуска. Если есть - то в день увольнения вам выплачивают за них компенсацию.

А как быть с отпуском, "отгулянным" вперед? Часто такой отпуск женщины берут перед отпуском по беременности и родам. Если вы увольняетесь после отпуска по уходу за ребенком, по соглашению сторон, не выходя на рабочее место, то требовать от вас выплаченную сумму "авансовых" отпускных работодатель не может. Так как зарплату вы не получили в связи с увольнением.

4. Проверьте – начислялся ли уральский региональный коэффициент к вашей заработной плате. Если нет – советую его потребовать, для начала написав руководителю заявление в письменной форме.

5. Внимательно изучите ваш трудовой договор – нет ли там пунктов, например, о том, что в случае вашего увольнения вы обязаны возместить работодателю сумму, затраченную на вашу стажировку в другой стране или еще какое-либо доп.образование. То же самое касается полисов дополнительного медицинского страхования, фитнесс-клубов (элементов социальной поддержки сотрудников) и т.д.

Ну и еще – если в течение месяца после увольнения вы заболели, то работодатель обязан оплатить ваш больничный лист в размере 60%.

Далее, самый «щекотливый момент»:

Увольнение беременной или молодой мамы

Знайте: вас не имеют права уволить во время беременности (за исключением случая ликвидации предприятия) и если у вас ребенок до трех лет (за исключением увольнения по основаниям, предусмотренным пунктами 1,5-8, или 11 части первой статьи 81 или пунктом 2 статьи 336 ТК РФ). А если вы самостоятельная мама (семья неполная), или мама ребенка инвалида, то возраст ребенка ограничивается не тремя, а четырнадцатью годами.

Но что делать, когда такая ситуация – вроде и детки устроены в садик, и трех лет младшему еще нет, больничные один за другим, секции. Да и по достижении ребенком трех лет вас не особо ждут на работе, фактически на пару дней в месяц?

Я поступила следующим образом: написала официальное письмо руководителю, что мол прошу предоставить мне мое рабочее место, согласно Закону, с такого-то числа. Либо, если компания N не рассматривает меня в

дальнейшем в качестве потенциального сотрудника – оформить соглашение о прекращении трудового договора с выплатой компенсации. Согласятся принять вас – замечательно!

Выходите, все больничные вам оплатят, в крайнем случае, если переберете «лимит» по дням (на каждого ребенка по 60 дней оплачиваемого больничного), оформите больничный на себя – по нему ограничений в днях нет (я почти всегда болею вместе с детьми). Но, скорее всего, как было в моем случае, работодатель решит с вами расстаться и пойти на ваши условия. И тут уже все в ваших руках! Торгуйтесь! Мне удалось договориться о компенсации в 5 окладов.

Документы, которые вам необходимо попросить при увольнении

- Трудовая книжка;

- Письменная рекомендация (о том, какой вы замечательный сотрудник);

- Справка формы 2-НДФЛ за все годы работы;

- Все расчетные листки;

- Договор расторжения основного трудового договора;

- Справка для службы занятости (это особо актуально для молодых мам) – там форма особая, до увольнения рекомендую «вцепиться клещом» в бухгалтерию, чтоб ее оформили правильно (там много нюансов и совершенно особая форма). Можно с центром занятости даже сверить правильность ее заполнения по электронной почте. Я объясню, для чего это: встав на учет в службу занятости, вы сможете претендовать и на субсидии по ЖКХ, и на детские пособия и адресную помощь. А еще, пока вы ищите новое место службы, вы сможете получать пособие по безработице – оно варьируется от 977 до 5600 рублей в месяц.

В службе занятости вы можете пройти бесплатные курсы, если вы в них нуждаетесь. По собственному опыту говорю – есть полезные!

- Обязательно берете 2 справки на фирменном бланке о доходах, в свободной форме. Содержание такое: г-жа M работала в компании N в должности такой-то с такого-то числа по такое. Находилась в отпуске по уходу за ребенком (ФИО ребенка и дата рождения). С такого-то числа уволена. Ее доходы составляли: в первой справке перечисляют ваши доходы, включая копеечное пособие за ребенком до 3-х лет, за последние 3 месяца, предшествующие увольнению, во второй – за 6 месяцев. Первая справка вам потребуется в соцзащите, вторая – при оформлении жилищной субсидии.

Обязательно в справках должны быть подпись руководителя и главного бухгалтера, а также печать. Если главный бухгалтер в организации отсутствует, об этом пишется прямо в справке и тоже заверяется печатью.

Я надеюсь, смогла осветить ключевые моменты в этом нелегком вопросе, но очень жизненном для каждого из нас. Мое пожелание – не принимайте спонтанных решений, а если все-таки перемены неизбежны – считайте, что они всегда к лучшему!