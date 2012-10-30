Как найти свое призвание и свою профессию

Куда пойти учиться? Куда пойти работать? Каким делом заняться в жизни? Да так, чтобы и самому нравилось, и удовлетворение приносило (моральное и материальное). Такие вопросы порой возникают в определенный период жизни, когда человек подходит к вопросу самоопределения и поисков призвания.

Что такое призвание?

Призвание – это склонность, внутреннее влечение к какому-либо делу, какой-либо профессии (при обладании или при убеждении, что обладаешь нужными для того способностями).

Но что такое призвание лично для каждого? Призвание – это некий индивидуальный смысл жизни, это не конкретная цель, а, скорее, общее направление движения. Это то, ради чего мы вообще появились на этот свет. Призвание – понятие очень широкое. Например: помогать людям в болезни; быть учителем (в широком смысле этого слова) и наставником; дарить людям ощущение радости; заботиться о красоте и чистоте природы; радовать мир произведениями искусства и т.д.

Призвание – это персональный смысл жизни, преобразованный в практическую цель. То есть в идеале человек согласно своему призванию выбирает конкретное дело (профессию), которым он будет заниматься.

Профессия – род, характер трудовой деятельности, служащий источником существования.

В идеале человек, следуя призванию, выбирает себе профессию по душе. Но это не значит, что он всю жизнь занимается одним и те же делом. Так, врач по призванию может сначала работать преподавателем в медицинской академии, затем квалифицированным стоматологом, после директором собственной клиники и т.д. При этом человек сохраняет свое собственное Я, какими бы разными не казались выбранные профессии.

Если же человека бросает из крайности в крайность – например, от инженера до художника - наверно, человек еще в поиске.)))

Надо ли искать «свое призвание» и «свою профессию»

Почему кто-то озадачен поиском своего предназначения и любимой работы, а кто-то живет, радуется жизни и даже не задумывается об этом?

Во-первых, потребность в самореализации у всех разная. Кто-то довольствуется малым, кому-то все-таки нужно вложить всю душу в свое дело, а кто-то просто умеет гармонично сочетать свои умения и внешние обстоятельства.

Часть людей, которые ощущают себя вполне счастливыми без поисков призвания, возможно, уже нашли его. Скорее всего, они его и не искали, а просто шли по жизни своим путем. Кто-то работает водителем в такси – и доволен, он получает удовольствие от вождения. А кто-то работает продавцом, но призвание у него – семья и дети, и человеку просто неважно, каким способом заработать на семью.

У каждого есть свое призвание, но не каждый его слышит. Истинное предназначение человека может заглушаться современными стереотипами о той или иной деятельности.

Что мешает следовать своему предназначению

Иногда человек чувствует тягу к чему-то, интуитивно знает свое призвание, понимает, где бы он мог раскрыть все свои таланты. Но жизнь сложилась почему-то по-другому (родители настояли на определенном ВУЗе или пошел с другом за компанию). А сложившуюся жизнь менять не хочется. Или хочется, но страшно. Или нестрашно, но невыгодно. И тогда, например, человек выбирает нелюбимую, но престижную и высокооплачиваемую работу.

Если человек действительно хочет следовать своему призванию, то на пути к нему он отбрасывает стереотипы и навязанные обществом ценности, некие «тормоза», которые не дают поменять ситуацию согласно голосу души. Например:

я не могу бросить свою прежнюю работу, так как там хорошая зарплата, мои таланты мне не принесут такого же дохода;

я не могу разочаровать родителей: они столько вложили в мое образование;

я не могу подвести людей, на мне очень много завязано, кроме меня с этим никто не справится.

у меня сейчас хороший статус в обществе; то, чем я хочу заниматься, мне такого статуса не даст;

у меня нет времени заниматься любимым делом;

уже слишком поздно что-либо менять;

у меня нет достаточно знаний в интересующей меня отрасли.

Как выбрать свою профессию

С призванием разобрались. Как теперь определиться, какую профессию выбрать? Здесь, конечно, нет готового рецепта для каждого – но есть несколько подсказок.

*Тесты на профориентацию. Тесты такие, наверное проходил каждый. Набор вопросов-ответов, а в результате – рекомендации о выявленных наклонностях.

+ быстро, просто, доступно, бесплатно;

- не дают окончательного ответа, а только указывают предпочтительные направления, а иногда и несколько, из которых так же сложно бывает выбрать.

Кому подходит:

школьникам;

тем, кто очень сильно затрудняется в выборе;

тем, кто уже определился, но хочет тестом подтвердить правильность своего выбора;

тем, кто верит в цифры и тесты.

*Консультация профориентолога. Такие консультации, как правило, тоже включают в себя разнообразные тестирования. Однако после тестирования есть возможность получить разъяснения и комментарии от специалиста.

+ профессиональная консультация, комментарии и советы опытного психолога, индивидуальный подход.

- платно, требуют времени.

Кому подходит: