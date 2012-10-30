Как найти свое призвание и свою профессию
Куда пойти учиться? Куда пойти работать? Каким делом заняться в жизни? Да так, чтобы и самому нравилось, и удовлетворение приносило (моральное и материальное). Такие вопросы порой возникают в определенный период жизни, когда человек подходит к вопросу самоопределения и поисков призвания.
Что такое призвание?
Призвание – это склонность, внутреннее влечение к какому-либо делу, какой-либо профессии (при обладании или при убеждении, что обладаешь нужными для того способностями).
Но что такое призвание лично для каждого? Призвание – это некий индивидуальный смысл жизни, это не конкретная цель, а, скорее, общее направление движения. Это то, ради чего мы вообще появились на этот свет. Призвание – понятие очень широкое. Например: помогать людям в болезни; быть учителем (в широком смысле этого слова) и наставником; дарить людям ощущение радости; заботиться о красоте и чистоте природы; радовать мир произведениями искусства и т.д.
Призвание – это персональный смысл жизни, преобразованный в практическую цель. То есть в идеале человек согласно своему призванию выбирает конкретное дело (профессию), которым он будет заниматься.
Профессия – род, характер трудовой деятельности, служащий источником существования.
В идеале человек, следуя призванию, выбирает себе профессию по душе. Но это не значит, что он всю жизнь занимается одним и те же делом. Так, врач по призванию может сначала работать преподавателем в медицинской академии, затем квалифицированным стоматологом, после директором собственной клиники и т.д. При этом человек сохраняет свое собственное Я, какими бы разными не казались выбранные профессии.
Если же человека бросает из крайности в крайность – например, от инженера до художника - наверно, человек еще в поиске.)))
Надо ли искать «свое призвание» и «свою профессию»
Почему кто-то озадачен поиском своего предназначения и любимой работы, а кто-то живет, радуется жизни и даже не задумывается об этом?
Во-первых, потребность в самореализации у всех разная. Кто-то довольствуется малым, кому-то все-таки нужно вложить всю душу в свое дело, а кто-то просто умеет гармонично сочетать свои умения и внешние обстоятельства.
Часть людей, которые ощущают себя вполне счастливыми без поисков призвания, возможно, уже нашли его. Скорее всего, они его и не искали, а просто шли по жизни своим путем. Кто-то работает водителем в такси – и доволен, он получает удовольствие от вождения. А кто-то работает продавцом, но призвание у него – семья и дети, и человеку просто неважно, каким способом заработать на семью.
У каждого есть свое призвание, но не каждый его слышит. Истинное предназначение человека может заглушаться современными стереотипами о той или иной деятельности.
Что мешает следовать своему предназначению
Иногда человек чувствует тягу к чему-то, интуитивно знает свое призвание, понимает, где бы он мог раскрыть все свои таланты. Но жизнь сложилась почему-то по-другому (родители настояли на определенном ВУЗе или пошел с другом за компанию). А сложившуюся жизнь менять не хочется. Или хочется, но страшно. Или нестрашно, но невыгодно. И тогда, например, человек выбирает нелюбимую, но престижную и высокооплачиваемую работу.
Если человек действительно хочет следовать своему призванию, то на пути к нему он отбрасывает стереотипы и навязанные обществом ценности, некие «тормоза», которые не дают поменять ситуацию согласно голосу души. Например:
- я не могу бросить свою прежнюю работу, так как там хорошая зарплата, мои таланты мне не принесут такого же дохода;
- я не могу разочаровать родителей: они столько вложили в мое образование;
- я не могу подвести людей, на мне очень много завязано, кроме меня с этим никто не справится.
- у меня сейчас хороший статус в обществе; то, чем я хочу заниматься, мне такого статуса не даст;
- у меня нет времени заниматься любимым делом;
- уже слишком поздно что-либо менять;
- у меня нет достаточно знаний в интересующей меня отрасли.
Как выбрать свою профессию
С призванием разобрались. Как теперь определиться, какую профессию выбрать? Здесь, конечно, нет готового рецепта для каждого – но есть несколько подсказок.
*Тесты на профориентацию. Тесты такие, наверное проходил каждый. Набор вопросов-ответов, а в результате – рекомендации о выявленных наклонностях.
+ быстро, просто, доступно, бесплатно;
- не дают окончательного ответа, а только указывают предпочтительные направления, а иногда и несколько, из которых так же сложно бывает выбрать.
Кому подходит:
- школьникам;
- тем, кто очень сильно затрудняется в выборе;
- тем, кто уже определился, но хочет тестом подтвердить правильность своего выбора;
- тем, кто верит в цифры и тесты.
*Консультация профориентолога. Такие консультации, как правило, тоже включают в себя разнообразные тестирования. Однако после тестирования есть возможность получить разъяснения и комментарии от специалиста.
+ профессиональная консультация, комментарии и советы опытного психолога, индивидуальный подход.
- платно, требуют времени.
Кому подходит:
- школьникам;
- тем, кто предпочитает обращаться за помощью к профессионалам;
- тем, кто хорошо помнит свое детство и детские увлечение;
- -творческим людям (так как все дети творческие личности и если Вы сохранили творческую натуру до взрослого возраста – значит, вы много взяли из детства)
- тем, у кого есть хобби.
- практическим людям, которые предпочитаю не размышлять, а действовать;
- -тем, кто располагает достаточным интересом и запасом времени для «метода проб и ошибок».
- верующим людям.
- тем, кто хорошо умеет «копаться в себе».
- тем, кто умеет мечтать;
- тем, кто в реальной жизни «зажат» различными обязательствами, которые ешают взглянуть шире.
- тем, кто знает, что есть вещи, за которые он берется с огромным энтузиазмов в любое время дня и ночи.
- идти по стопам родителей (этот вариант, конечно, возможен, только не потому, что надо продолжать семейные традиции, а потому что ребенку самому нравится этим заниматься);
- учиться поближе к дому (удобно ездить) или, наоборот, подальше - в другом городе, чтоб родители не контролировали сильно;
- идти туда, где ниже конкурс, чтобы легче было пройти вступительные испытания;
- руководствоваться соображениями престижа;
- главным фактором считать востребованность профессии на рынке;
- ожидать, что будущая профессия принесет большой доход;
- считать профессию не подходящей по половому признаку (например, юноша может не решиться идти на педагога, считая эту профессию женской);
- выбрать профессию за компанию с другом-подругой и т.д.
*Увлечения из детства. Можно вспомнить все, чем нравилось заниматься в детстве и поразмышлять
– а не скрыты ли там истинные таланты и наклонности, которые с годами почему-то были забыты?
+ доступно каждому, приятно и увлекательно погрузится в детские воспоминания;
- есть некая трудность ассоциировать детские игры и увлечения с реальной профессией взрослого человека.
Кому подходит:
*Анализ хобби. Любимым делом, хобби, человек всегда занимается с удовольствием, поэтому стоит подумать - а не может ли хобби стать основной профессией.
+ легкий путь, так как о хобби, порой человек знает не меньше, чем об основной работе;
- есть вероятность, что если хобби рассматривать как работу, то первое уже не будет таким увлекательным.
Кому подходит:
*Действовать и интересоваться. Это вариант для активных людей, которым лучше один раз попробовать, чем сто раз подумать. То есть можно попробовать «погрузиться» в какую-либо интересующую область. Например, купить журнал по ландшафтному дизайну, изучить профессиональные сайты, самостоятельно облагородить клумбу в палисаднике. И понять - это «мое» или «не мое».
+ можно вживую прикоснуться к профессии, наглядно все увидеть, ощутить на практике;
- много временных и материальных затрат.
Кому подходит:
*Разговор с Богом. Это вариант для верующих. Мы все пришли в этот мир по воле Божьей. Для чего Бог создал именно Вас? Об этом и стоит поговорить с Богом в молитве, попросить направить по верному пути.
+ можно получить 100% верный ответ;
- не просто, не быстро, требует моральных сил и терпения.
Кому подходит:
*Спросить у себя. Действительно, а кто еще может знать ответ? Только это не так-то просто – заглянуть в себя, отбросить все комплексы, неуверенность, сомнения, отговорки, страхи, навязанные обществом ценности (материальное благополучие, статус и т.д.)
+ можно получить 100% верный ответ;
- сложно;
Кому подходит:
*Пофантазировать. Первый вариант. Представить себя полностью счастливым. Нарисовать себе этот образ счастья.
Второй вариант: представить, что у вас неограниченный финансовый источник – что все квартиры-дачи-машины-яхты куплены, все родственники-дети обеспечены, Вы можете себе позволить купить все, что пожелаете, объездили уже весь мир и… чем бы Вы тогда хотели заняться?
+ отлично расширяются рамки поиска;
- есть вероятность в полете фантазии придумать себе более возвышенные намерения, чем есть на самом деле.
Кому подходит:
*Найти то, что Вы готовы делать бесплатно. То, что у вас хорошо получается, что вы делаете как бы между делом, не обращаете на это внимания, но делаете с удовольствием. Возможно, вы с удовольствием ходите с подругой по магазинам, чтобы помочь ей обновить гардероб, даете ей советы по стилю и моде. Или любите устраивать домашние праздники, развлекать гостей конкурсами, викторинами. В таких вещах так же можно поискать идеи для профессии.
+ истинные идеи от души;
- непросто.
Кому подходит:
Как направить ребенка по верному пути
Да, часть ответственности за выбор профессии ребенка лежит на плечах родителей: сумели ли родители разглядеть талант, услышали ли мнение ребенка, дали ли ему полную свободу выбора. Несомненно, каждый родитель желает своему ребенку только лучшего. Но все-таки, как подвести ребенка к выбору любимой профессии; профессии, которая даст ощущение, что ты занимаешься своим делом в этой жизни. А успех и финансовая обеспеченность, если ребенку это действительно нужно, придут.
Итак, с самого юного возраста можно просто наблюдать за ребенком. Предлагать самые разные занятие и отмечать, что же больше всего нравится ребенку. Дети занимаются исключительно тем, что им интересно: кто-то рисует, кто-то поет, а кто-то стоит на голове) Но вот интересы эти из года в год могут меняться.
Ребят постарше полезно водить на разные секции и кружки, школы развития. Конечно, род занятий для малышей определяют родители. Дети постарше уже могут сами высказать свои пожелания, здесь стоит все-таки прислушаться к ребенку, даже если родитель не согласен с идеями сына или дочери. Даже если ребенок говорит, что хочет рисовать, но рисует только «палка-палка-огуречик», то все равно стоит дать шанс ему попробовать.
Школьникам интересно будет узнать про разные профессии. Ведь иногда проблема выбора профессии скрывается не только в том, что ребенок не знает, кем он хочет быть, а в том, что ребенок не знает, как на самом деле много различных профессий. Он видит, например, чем занимаются мама и папа, видит, с каким увлечением они этим занимаются, и, полагая, что профессия родителей интересная и хорошая (а, может, еще и хорошо оплачиваемая), решает идти по их стопам.
Да и родителям порой сложно сориентироваться во всем многообразии современных профессии. Для этого существуют справочники профессий
https://www.e-xecutive.ru/professions/ - справочник профессий по отраслям и специализациям;
https://www.ucheba.ru/prof - список профессий с подробным описанием деятельности, требованиям и навыкам, а также возможностям карьерного роста;
https://kudapostupat.by/spec/all - справочник специальностей, профессий и квалификации.
Еще одно увлекательное и полезное занятие – это профориентационные экскурсии. Для учащихся старших классов организовывают экскурсии в ВУЗы города. Кстати, подготовительные курсы в то или иное учебное заведение - тоже отличная возможность «присмотреться» к ВУЗу и его специальностям.
Свердловская киностудия https://sverdlovskfilmstudios.com/
Свердловская детская железная дорога http://www.dzd-ussr.ru/towns/ekburg/ дети управляют работой поездов.
Экскурсионные программы для школьников https://www.u-mama.ru/read/excursion.html
При выборе профессии полезными будут тесты на профориентацию. Эти тесты хоть и не укажут конкретный ВУЗ и специальность, но подскажут более подходящую область знаний для тех, кто затрудняется с выбором.
Так же не лишним будет получить профессиональную консультацию у психолога-профориентолога. Грамотный психолог в личной беседе не только сможет подсказать предпочтительный род деятельности, но так же может поработать со страхами, неуверенностью и сомнениями при выборе профессии.
На заключительном этапе родителям остается важная часть: морально поддержать подростка и помочь избежать некоторых ошибок при выборе профессии. Таких как:
И, конечно, важно помнить: даже если произошла ошибка при выборе будущей профессии, то это не на всю жизнь. Профессию можно поменять, доучиться, и переучится, если есть на то желание. А согласно латинской пословице - «нет ничего невозможного для желающего».