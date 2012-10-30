Форум
Войти
Ваш регион - Екатеринбург и область?
Реклама
Козявка Букарашечна
Карьера

Как найти свое призвание и свою профессию

Куда пойти учиться? Куда пойти работать? Каким делом заняться в жизни? Да так, чтобы и самому нравилось, и удовлетворение приносило.

Куда пойти учиться? Куда пойти работать? Каким делом заняться в жизни? Да так, чтобы и самому нравилось, и удовлетворение приносило (моральное и материальное). Такие вопросы порой возникают в определенный период жизни, когда человек подходит к вопросу самоопределения и поисков призвания.

Что такое призвание?

Призвание – это склонность, внутреннее влечение к какому-либо делу, какой-либо профессии (при обладании или при убеждении, что обладаешь нужными для того способностями).

Но что такое призвание лично для каждого? Призвание – это некий индивидуальный смысл жизни, это не конкретная цель, а, скорее, общее направление движения. Это то, ради чего мы вообще появились на этот свет. Призвание – понятие очень широкое. Например: помогать людям в болезни; быть учителем (в широком смысле этого слова) и наставником; дарить людям ощущение радости; заботиться о красоте и чистоте природы; радовать мир произведениями искусства и т.д.

Призвание – это персональный смысл жизни, преобразованный в практическую цель. То есть в идеале человек согласно своему призванию выбирает конкретное дело (профессию), которым он будет заниматься.

Профессия – род, характер трудовой деятельности, служащий источником существования.

В идеале человек, следуя призванию, выбирает себе профессию по душе. Но это не значит, что он всю жизнь занимается одним и те же делом. Так, врач по призванию может сначала работать преподавателем в медицинской академии, затем квалифицированным стоматологом, после директором собственной клиники и т.д. При этом человек сохраняет свое собственное Я, какими бы разными не казались выбранные профессии.

Если же человека бросает из крайности в крайность – например, от инженера до художника - наверно, человек еще в поиске.)))

Надо ли искать «свое призвание» и «свою профессию»

Почему кто-то озадачен поиском своего предназначения и любимой работы, а кто-то живет, радуется жизни и даже не задумывается об этом?

Во-первых, потребность в самореализации у всех разная. Кто-то довольствуется малым, кому-то все-таки нужно вложить всю душу в свое дело, а кто-то просто умеет гармонично сочетать свои умения и внешние обстоятельства.

Часть людей, которые ощущают себя вполне счастливыми без поисков призвания, возможно, уже нашли его. Скорее всего, они его и не искали, а просто шли по жизни своим путем. Кто-то работает водителем в такси – и доволен, он получает удовольствие от вождения. А кто-то работает продавцом, но призвание у него – семья и дети, и человеку просто неважно, каким способом заработать на семью.

У каждого есть свое призвание, но не каждый его слышит. Истинное предназначение человека может заглушаться современными стереотипами о той или иной деятельности.

Что мешает следовать своему предназначению

Иногда человек чувствует тягу к чему-то, интуитивно знает свое призвание, понимает, где бы он мог раскрыть все свои таланты. Но жизнь сложилась почему-то по-другому (родители настояли на определенном ВУЗе или пошел с другом за компанию). А сложившуюся жизнь менять не хочется. Или хочется, но страшно. Или нестрашно, но невыгодно. И тогда, например, человек выбирает нелюбимую, но престижную и высокооплачиваемую работу.

Если человек действительно хочет следовать своему призванию, то на пути к нему он отбрасывает стереотипы и навязанные обществом ценности, некие «тормоза», которые не дают поменять ситуацию согласно голосу души. Например:

  • я не могу бросить свою прежнюю работу, так как там хорошая зарплата, мои таланты мне не принесут такого же дохода;
  • я не могу разочаровать родителей: они столько вложили в мое образование;
  • я не могу подвести людей, на мне очень много завязано, кроме меня с этим никто не справится.
  • у меня сейчас хороший статус в обществе; то, чем я хочу заниматься, мне такого статуса не даст;
  • у меня нет времени заниматься любимым делом;
  • уже слишком поздно что-либо менять;
  • у меня нет достаточно знаний в интересующей меня отрасли.

Как выбрать свою профессию

С призванием разобрались. Как теперь определиться, какую профессию выбрать? Здесь, конечно, нет готового рецепта для каждого – но есть несколько подсказок.

*Тесты на профориентацию. Тесты такие, наверное проходил каждый. Набор вопросов-ответов, а в результате – рекомендации о выявленных наклонностях.

+ быстро, просто, доступно, бесплатно;

- не дают окончательного ответа, а только указывают предпочтительные направления, а иногда и несколько, из которых так же сложно бывает выбрать.

Кому подходит:

  • школьникам;
  • тем, кто очень сильно затрудняется в выборе;
  • тем, кто уже определился, но хочет тестом подтвердить правильность своего выбора;
  • тем, кто верит в цифры и тесты.

*Консультация профориентолога. Такие консультации, как правило, тоже включают в себя разнообразные тестирования. Однако после тестирования есть возможность получить разъяснения и комментарии от специалиста.

+ профессиональная консультация, комментарии и советы опытного психолога, индивидуальный подход.

- платно, требуют времени.

Кому подходит:

  • школьникам;
  • тем, кто предпочитает обращаться за помощью к профессионалам;

      • *Увлечения из детства. Можно вспомнить все, чем нравилось заниматься в детстве и поразмышлять

      – а не скрыты ли там истинные таланты и наклонности, которые с годами почему-то были забыты?

      + доступно каждому, приятно и увлекательно погрузится в детские воспоминания;

      - есть некая трудность ассоциировать детские игры и увлечения с реальной профессией взрослого человека.

      Кому подходит:

      • тем, кто хорошо помнит свое детство и детские увлечение;
      • -творческим людям (так как все дети творческие личности и если Вы сохранили творческую натуру до взрослого возраста – значит, вы много взяли из детства)

      *Анализ хобби. Любимым делом, хобби, человек всегда занимается с удовольствием, поэтому стоит подумать - а не может ли хобби стать основной профессией.

      + легкий путь, так как о хобби, порой человек знает не меньше, чем об основной работе;

      - есть вероятность, что если хобби рассматривать как работу, то первое уже не будет таким увлекательным.

      Кому подходит:

      • тем, у кого есть хобби.

      *Действовать и интересоваться. Это вариант для активных людей, которым лучше один раз попробовать, чем сто раз подумать. То есть можно попробовать «погрузиться» в какую-либо интересующую область. Например, купить журнал по ландшафтному дизайну, изучить профессиональные сайты, самостоятельно облагородить клумбу в палисаднике. И понять - это «мое» или «не мое».

      + можно вживую прикоснуться к профессии, наглядно все увидеть, ощутить на практике;

      - много временных и материальных затрат.

      Кому подходит:

      • практическим людям, которые предпочитаю не размышлять, а действовать;
      • -тем, кто располагает достаточным интересом и запасом времени для «метода проб и ошибок».

      *Разговор с Богом. Это вариант для верующих. Мы все пришли в этот мир по воле Божьей. Для чего Бог создал именно Вас? Об этом и стоит поговорить с Богом в молитве, попросить направить по верному пути.

      + можно получить 100% верный ответ;

      - не просто, не быстро, требует моральных сил и терпения.

      Кому подходит:

      • верующим людям.

      *Спросить у себя. Действительно, а кто еще может знать ответ? Только это не так-то просто – заглянуть в себя, отбросить все комплексы, неуверенность, сомнения, отговорки, страхи, навязанные обществом ценности (материальное благополучие, статус и т.д.)

      + можно получить 100% верный ответ;

      - сложно;

      Кому подходит:

      • тем, кто хорошо умеет «копаться в себе».

      *Пофантазировать. Первый вариант. Представить себя полностью счастливым. Нарисовать себе этот образ счастья.

      Второй вариант: представить, что у вас неограниченный финансовый источник – что все квартиры-дачи-машины-яхты куплены, все родственники-дети обеспечены, Вы можете себе позволить купить все, что пожелаете, объездили уже весь мир и… чем бы Вы тогда хотели заняться?

      + отлично расширяются рамки поиска;

      - есть вероятность в полете фантазии придумать себе более возвышенные намерения, чем есть на самом деле.

      Кому подходит:

      • тем, кто умеет мечтать;
      • тем, кто в реальной жизни «зажат» различными обязательствами, которые ешают взглянуть шире.

      *Найти то, что Вы готовы делать бесплатно. То, что у вас хорошо получается, что вы делаете как бы между делом, не обращаете на это внимания, но делаете с удовольствием. Возможно, вы с удовольствием ходите с подругой по магазинам, чтобы помочь ей обновить гардероб, даете ей советы по стилю и моде. Или любите устраивать домашние праздники, развлекать гостей конкурсами, викторинами. В таких вещах так же можно поискать идеи для профессии.

      + истинные идеи от души;

      - непросто.

      Кому подходит:

      • тем, кто знает, что есть вещи, за которые он берется с огромным энтузиазмов в любое время дня и ночи.

      Как направить ребенка по верному пути

      Да, часть ответственности за выбор профессии ребенка лежит на плечах родителей: сумели ли родители разглядеть талант, услышали ли мнение ребенка, дали ли ему полную свободу выбора. Несомненно, каждый родитель желает своему ребенку только лучшего. Но все-таки, как подвести ребенка к выбору любимой профессии; профессии, которая даст ощущение, что ты занимаешься своим делом в этой жизни. А успех и финансовая обеспеченность, если ребенку это действительно нужно, придут.

      Итак, с самого юного возраста можно просто наблюдать за ребенком. Предлагать самые разные занятие и отмечать, что же больше всего нравится ребенку. Дети занимаются исключительно тем, что им интересно: кто-то рисует, кто-то поет, а кто-то стоит на голове) Но вот интересы эти из года в год могут меняться.

      Ребят постарше полезно водить на разные секции и кружки, школы развития. Конечно, род занятий для малышей определяют родители. Дети постарше уже могут сами высказать свои пожелания, здесь стоит все-таки прислушаться к ребенку, даже если родитель не согласен с идеями сына или дочери. Даже если ребенок говорит, что хочет рисовать, но рисует только «палка-палка-огуречик», то все равно стоит дать шанс ему попробовать.

      Школьникам интересно будет узнать про разные профессии. Ведь иногда проблема выбора профессии скрывается не только в том, что ребенок не знает, кем он хочет быть, а в том, что ребенок не знает, как на самом деле много различных профессий. Он видит, например, чем занимаются мама и папа, видит, с каким увлечением они этим занимаются, и, полагая, что профессия родителей интересная и хорошая (а, может, еще и хорошо оплачиваемая), решает идти по их стопам.

      Да и родителям порой сложно сориентироваться во всем многообразии современных профессии. Для этого существуют справочники профессий

      https://www.e-xecutive.ru/professions/ - справочник профессий по отраслям и специализациям;

      https://www.ucheba.ru/prof - список профессий с подробным описанием деятельности, требованиям и навыкам, а также возможностям карьерного роста;

      https://kudapostupat.by/spec/all - справочник специальностей, профессий и квалификации.

      Еще одно увлекательное и полезное занятие – это профориентационные экскурсии. Для учащихся старших классов организовывают экскурсии в ВУЗы города. Кстати, подготовительные курсы в то или иное учебное заведение - тоже отличная возможность «присмотреться» к ВУЗу и его специальностям.

      Свердловская киностудия https://sverdlovskfilmstudios.com/

      Свердловская детская железная дорога http://www.dzd-ussr.ru/towns/ekburg/ дети управляют работой поездов.

      Экскурсионные программы для школьников https://www.u-mama.ru/read/excursion.html

      При выборе профессии полезными будут тесты на профориентацию. Эти тесты хоть и не укажут конкретный ВУЗ и специальность, но подскажут более подходящую область знаний для тех, кто затрудняется с выбором.

      Так же не лишним будет получить профессиональную консультацию у психолога-профориентолога. Грамотный психолог в личной беседе не только сможет подсказать предпочтительный род деятельности, но так же может поработать со страхами, неуверенностью и сомнениями при выборе профессии.

      На заключительном этапе родителям остается важная часть: морально поддержать подростка и помочь избежать некоторых ошибок при выборе профессии. Таких как:

      • идти по стопам родителей (этот вариант, конечно, возможен, только не потому, что надо продолжать семейные традиции, а потому что ребенку самому нравится этим заниматься);
      • учиться поближе к дому (удобно ездить) или, наоборот, подальше - в другом городе, чтоб родители не контролировали сильно;
      • идти туда, где ниже конкурс, чтобы легче было пройти вступительные испытания;
      • руководствоваться соображениями престижа;
      • главным фактором считать востребованность профессии на рынке;
      • ожидать, что будущая профессия принесет большой доход;
      • считать профессию не подходящей по половому признаку (например, юноша может не решиться идти на педагога, считая эту профессию женской);
      • выбрать профессию за компанию с другом-подругой и т.д.

      И, конечно, важно помнить: даже если произошла ошибка при выборе будущей профессии, то это не на всю жизнь. Профессию можно поменять, доучиться, и переучится, если есть на то желание. А согласно латинской пословице - «нет ничего невозможного для желающего».

Оставить комментарий
Реклама
Карьера
Реклама
Реклама