Подработка для мам в декрете
Женщины в декрете часто ищут подработку, чтобы не было скучно, чтобы получить дополнительный доход, да и просто не потерять профессиональные навыки.
Какие же вакансии с частичной занятостью подойдут мамам в декрете?
1. Онлайн-ассистент в малый и средний бизнес
Это сотрудник, который помогает создать комфортные условия работы, разгружая босса от неважных задач. Обычно нанимают в тех случаях, когда дорого содержать офис-менеджера. Вести документооборот, сделать платёжку, подтвердить или назначить встречу, ответить на почту.
2. Менеджер чатов
Очень много бизнесов ведутся через чаты – службы доставки, запись в салоны красоты, клиники, да и вообще такие чаты обслуживают любой бизнес в сфере услуг.
3. Специалист колл-центра
На такие вакансии очень часто ищут банки. В эту же категорию попадают все службы поддержки. Обычно все сотрудники колл-центров работают по готовым сценариям, но также будет необходимо анализировать данные и быстро принимать решения.
4. Бухгалтер
Для работы в качестве бухгалтера потребуется обучение. Но если вы не претендуете на должность главбуха, то обучиться вести несложную «первичку» в небольших компаниях вполне под силу.
5. Рекрутер массового подбора или несложных вакансий
К таким специалистам обращаются кадровые агентства, когда нужно быстро набрать персонал в такси или «на стройку», а также «закрыть» 1-2 вакансии.
Как ещё можно заработать в декрете?
- Работать по специальности, но только в более камерных компаниях и с частичной занятостью.
- Монетизировать своё хобби – мыло ручной работы, домашняя консервация, вязаные вещи, шитье, услуги косметолога. Главное, быть активной. Писать про услуги в домовых чатах, друзьям, в соцсетях.
Евгения Рушенцева, глава кадрового агентства RUHUNTERS:
Как правило, на неполный рабочий день сотрудников ищут среди знакомых. Поэтому, во-первых, сообщите всем своим родственникам, коллегам, бывшим коллегам, что вы ищете работу. И делать это нужно регулярно, так как подработку очень быстро разбирают.
Во-вторых, всегда держите актуальным своё резюме и регулярно рассылайте его. Если очень хочется стать сотрудником определённой компании, в разговоре с представителем компании обязательно сообщите, что в данный момент находитесь в декере, готовы начать с неполного рабочего дня, чтобы затем выйти на полный день.