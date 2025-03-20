Подработка для мам в декрете

Женщины в декрете часто ищут подработку, чтобы не было скучно, чтобы получить дополнительный доход, да и просто не потерять профессиональные навыки.

Какие же вакансии с частичной занятостью подойдут мамам в декрете?

1. Онлайн-ассистент в малый и средний бизнес

Это сотрудник, который помогает создать комфортные условия работы, разгружая босса от неважных задач. Обычно нанимают в тех случаях, когда дорого содержать офис-менеджера. Вести документооборот, сделать платёжку, подтвердить или назначить встречу, ответить на почту.

2. Менеджер чатов

Очень много бизнесов ведутся через чаты – службы доставки, запись в салоны красоты, клиники, да и вообще такие чаты обслуживают любой бизнес в сфере услуг.

3. Специалист колл-центра

На такие вакансии очень часто ищут банки. В эту же категорию попадают все службы поддержки. Обычно все сотрудники колл-центров работают по готовым сценариям, но также будет необходимо анализировать данные и быстро принимать решения.

4. Бухгалтер

Для работы в качестве бухгалтера потребуется обучение. Но если вы не претендуете на должность главбуха, то обучиться вести несложную «первичку» в небольших компаниях вполне под силу.

5. Рекрутер массового подбора или несложных вакансий

К таким специалистам обращаются кадровые агентства, когда нужно быстро набрать персонал в такси или «на стройку», а также «закрыть» 1-2 вакансии.

Как ещё можно заработать в декрете?

Работать по специальности, но только в более камерных компаниях и с частичной занятостью.

Монетизировать своё хобби – мыло ручной работы, домашняя консервация, вязаные вещи, шитье, услуги косметолога. Главное, быть активной. Писать про услуги в домовых чатах, друзьям, в соцсетях.

Евгения Рушенцева, глава кадрового агентства RUHUNTERS: