10 способов испортить карьеру

Можно быть очень хорошим профессионалом, но при этом склочным завистливым интриганом. Может ли такой человек быть хорошим сотрудником?

1. Грубость, хамство и неумение общаться.

Абсолютное большинство людей на работе предпочитает иметь дело с доброжелательными, отзывчивыми, симпатичными лично им коллегами. Пусть даже они не самые лучшие профессионалы в своей области, зато всегда помогут, улыбнутся и чаю нальют.

Человек, склонный к унынию, ворчливый, капризный или грубый рано или поздно оказывается в изоляции, а для изгоев путь наверх по карьерной лестнице практически закрыт. Согласитесь, что общаться, пусть даже и по делу, с вечно недовольной, капризной и хамоватой «звездой», которая, прежде чем вы получите от нее то, что вам надо, ткнет вас носом во все ваши ошибки, крайне неприятно.

2. Неумение или нежелание работать в команде.

Талантливые одиночки обычно достигают успеха в творческих профессиях, а бизнес чаще всего – это командная работа. Умение сотрудничать, распределять профессиональные роли, делиться полномочиями – одно из важнейших условий успеха.

Человек, который в командном проекте тянет одеяло на себя или, того хуже, приписывает себе чужие заслуги, вызывает раздражение. Может быть, раз или два ему удастся выслужиться перед руководством, но нечестная игра рано или поздно ему аукнется. И отрицательным образом скажется на дальнейшей карьере интригана.

3. Необязательность и непунктуальность.

Если срок завершения проекта – среда, а вы сдаете его в четверг, не удивляйтесь, что вашей работой, пускай и прекрасно выполненной, останутся недовольны. Более того, в следующий раз ответственное задание достанется не вам, а человеку с, возможно, более скромными способностями, но более ответственному.

То же с обязательностью. Если вы назначили встречу со своими подчиненными на 3 часа дня в среду, а в 12 дня в четверг оповестили их, что она переносится на следующий вторник, будьте готовы, что ваши сотрудники отнесутся к совещанию, как к мероприятию необязательному. А к вам – как к начальнику, не заслуживающему доверия. И будьте уверены, мнение подчиненных – тоже важный фактор карьерного роста.

4. Личные дела в рабочее время.

Рабочий телефон и компьютер – инструменты решения служебных задач, а не личных. К тому же во многих компаниях вся рабочая почта просматривается, а разговоры по рабочему телефону записываются.

Посчитать, сколько вашего рабочего времени ушло на бронирование авиабилетов и поиск гостиниц в нужном вам городе очень легко. Может быть, сразу вам никто ничего и не скажет, но при случае не преминут напомнить. Так что будьте осмотрительны в выражении своих чувств, особенно к начальству, — приватность общения по служебному телефону или со служебного компьютера не гарантирована.

5. Замкнутость.

Люди, замыкающиеся в своей скорлупе, оказываются в невольной изоляции от ценных источников информации. Они перестают ориентироваться в служебной обстановке, лишают себя необходимой поддержки коллег, а потому могут «прозевать» открывающиеся карьерные возможности.

К тому же не стоит забывать, что многие люди замкнутость и стеснительность принимают за высокомерие. Вроде как, сидит себе человек тихонько, ни с кем не общается, когда к нему обращаются, вежлив и немногословен, а весь отдел считает его зазнайкой, потому что он не пьет чай вместе со всеми и не делится подробностями своей личной жизни. Поэтому, если вы решили избрать вежливо-отстраненную линию поведения, задумайтесь о том, какое впечатление вы произведете на ваших коллег.

6. Служебный роман.

Прекрасно, когда чувства разгораются прямо на рабочем месте: не нужно тратить время на встречи с возлюбленным. Однако демонстрация бурной страсти в офисе чревата такими неприятными последствиями для вашей деловой репутации, что лучше бы этой страсти и не было. Особенно, когда она угасает, а последствия, наоборот, проявляются в полной мере.

Если вы состоите в браке, роман с боссом или коллегой может очень скверно сказаться на вашей деловой репутации – человек, способный на интрижку втайне от супруга, утрачивает доверие также в глазах коллег и партнеров: можно ли положиться на того, кто уже продемонстрировал свою ненадежность и непостоянство? Но даже если вы не связаны узами брака, служебный роман вряд ли пойдет вам на пользу. В любом случае вы станете жертвой досужих пересудов и пристрастного внимания.

7. Нерешительность и страх перед неудачами.

Вообще-то осторожность и страх потерпеть неудачу – вполне понятные человеческие чувства. Другое дело, что в бизнесе разумная доля риска необходима: любая инновация – это всегда риск.

Если вы сами в себя не верите, то кто-то другой тоже поверит в вас с трудом. Конечно, безрассудный авантюризм лишь в крайне редких случаях способен вознести вас к вершине, в остальных же он просто может погубить вашу карьеру. Но разумный риск никому не мешал. Вместо того чтобы говорить себе: «Я никогда ничего подобного не делала», — лучше скажите: «Я попробую». И не бойтесь совершить ошибку и потерпеть неудачу. Опасливая расчетливость может оказаться более губительной для вашей карьеры, чем пара промахов.

8. Отсутствие целей и амбиций.

«Я не знаю, чего хочу» — к этой мысли рано или поздно приходят многие. Вроде, есть и работа, на которой исправно платят зарплату, и коллектив хороший, и от дома недалеко. А вот ради чего мы работаем и каких перспектив ждем от тех сорока часов в неделю сформулировать может не каждый.

Главная беда не в том, что вам не удалось добиться своей цели, а в том, если цели у вас нет. Сформулируйте свои долгосрочные задачи и планируйте свою ежедневную активность таким образом, чтобы шаг за шагом приближаться к намеченным целям. Иначе ваша активность рискует превратиться в беспорядочную суету со случайными результатами.

9. Неправильный внешний вид.

Кто-то скажет, что «правильного» внешнего вида не бывает, и с общечеловеческой точки зрения будет прав. Однако если ваш внешний вид в чем-то не соответствует писанным и неписанным правилам компании, вас могут счесть за бунтаря, которому нельзя доверять, или за синий чулок, который ничего путного сделать не может.

Пусть по большому счету это и несправедливо, но в человеческих отношениях привлекательная внешность играет огромную роль. Человеку неприятной наружности люди меньше доверяют и склонны приписывать ему всяческие слабости и недостатки. И наоборот.

10. Опрометчивость.

Не забывайте, что курительные холлы, коридоры, лифты – это не ваше личное пространство, где вы могли бы вести себя абсолютно раскованно. Будьте осмотрительны в том, когда и где, что и кому вы говорите. Избегайте некорректных шуток, сплетен, кулуарной критики начальства. Свобода слова – прекрасное завоевание демократии, но злоупотребление ею может стоить вам карьеры.

Даже если вы абсолютно доверяете тому, с кем вы секретничаете в курилке или на офисной кухне, не стоит забывать, что в большинстве современных компаний уши имеют не только стены, но и полы, потолки, шахты лифтов и металлические пепельницы перед входом. А руководству очень интересно знать, что о нем думают сотрудники.