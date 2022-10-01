Озеро Эльтон. В России есть своё Мёртвое море

Если вы заранее планируете, где провести отпуск, и рассматриваете варианты не только отдыха, но и отдыха с лечением, рекомендуем открыть для себя озеро Эльтон - самое большое солёное озеро в Европе.

Находится оно на территории Волгоградской области, в 15 км от границы с Казахстаном.

Это не совсем обычное озеро. Его размер 18х14 км, а глубина в летний период составляет всего 5-7 см. Ну то есть купаться в нём точно нельзя. А вот любоваться им на закате, а также использовать рапу и минеральную сероводородную грязь для лечения некоторых заболеваний - на здоровье.

Рапой называется очень концентрированный раствор солей. Именно рапа находится на поверхности Эльтона. Ниже этого небольшого слоя жидкости - соль, а под ним – грязь. Так как грязь сероводородная, то около озера чувствуется характерный запах.

Рапа озера Эльтон в 1,5 раза превышает солёность Мёртвого моря, поэтому Эльтон иногда называют «русским Мёртвым морем».

«Эльтонская» грязь не только аналогична грязям Мёртвого моря, но даже превышает по показателям органики и содержанию сульфидов.

До 1882 года на озере Эльтоне добывали пищевую соль (так как одни из основных компонентов рапы Эльтона хлориды натрия и калия). В 1910 году там открыли санаторий «Эльтон» с грязелечебницей, до 1942 года грязелечебница была расположена прямо на дамбе.

Розовый оттенок озеру Эльтон придаёт единственное живое существо - одноклеточная водоросль дуналиелла, названная в честь француза Дюналя.

В 2001 году озеро и около 100 га прилегающей к нему местности стали охраняемой государством территорией и вошли в состав природного парка «Эльтонский».

Специализация санатория – профилактика и лечение болезней костно-мышечной системы и опорно-двигательного аппарата. Помимо этого в санатории лечат заболевания кожи и гинекологические заболевания, в штате даже есть врач акушер-гинеколог.

В назначениях у посетителей санатория как правило ванны с рапой (в ней высокая концентрация бишофита - минерала, который оказывает противовоспалительное, рассасывающее, антиспастическое, сосудорасширяющее действие, а также за счет наличия брома – успокаивающее) и грязелечение (ванны или аппликации).

Эксурсовод рассказала нам, что лечение в санатории такое действенное, что гости, приезжающие на лечение на костылях, покидают «Эльтон» без них.

Средний возраст отдыхающих 55+. Но санаторий принимает и детей от 4 лет. 70-80% гостей санатория приезжают повторно. Это не только россияне, среди посетителей жители Германии и Прибалтики.

Размещение можно выбрать от скромного (номера с подселением в старых корпусах) до класса люкс – в новом корпусе, построенном в 2015 году, или коттедже.

Стоимость путёвки на 14 дней начинается от 21 000 рублей (если проживание с подселением). Сюда же включено питание и процедуры - 6 ванн (или аппликаций) с грязью, 6 ванн с рапой, 6 сеансов массажа, 6 процедур ингаляций, 6 физиотерапевтических процедур.

Кроме этого, на территории есть центр досуга. Здесь вам и караоке, и настольные игры, и танцзал с кинозалом. Проводятся чемпионаты по дартцу, приезжают концертные коллективы.

Если хотите уединения, гуляйте по территории или ежедневно совершайте прогулки до озера, расстояние до которого 6 км. Можно взять в прокат велосипед.

Добраться из Екатеринбурга до озера Эльтон можно на поезде. Пункт назначения – станция Эльтон. В зимнем расписании это всего один поезд, в летнем значительно больше. Поездка займет почти 2 суток, стоимость билета в один конец от 2500 руб.

Также до озера и санатория «Эльтон» можно доехать на автобусе из Волгограда, добравшись до Волгограда на самолёте. Займёт это около 5 часов.