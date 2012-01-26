Забота о здоровье женской груди. Техника самообследования

Идеальный бюст не только в юности – мечта каждой женщины. Но забота о красоте груди должна начинаться с заботы об ее здоровье. В культурах многих стран и народов мира женская грудь всегда считалась одним из ярких эротических символов. Во все времена она воспринималась не только как атрибут женской красоты, воспетый в произведениях поэзии, живописи и скульптуры, но и как мощное оружие в завоевании мужских сердец. Какая же женщина после этого не захочет иметь красивую грудь!

Однако нередко этот «предмет гордости» прекрасного пола доставляет его представительницам немало тревог, причем весьма обоснованных. Вот почему в последние годы все больше молодых женщин беспокоятся не только об эстетичном внешнем виде своей груди, но и о состоянии ее здоровья.

Возьмите это за правило!

Что же следует знать и регулярно предпринимать каждой женщине, чтобы оставаться здоровой? Молочные железы являются гормонально зависимым органом. Они тонко реагируют на изменения уровня половых органов в крови в течение всего менструального цикла. Многим знакомо ощущение напряжения и легкой болезненности молочных желез незадолго до «критических дней». В первые дни месячных эти симптомы исчезают. Период с 5 по 12 день цикла является оптимальным для проведения самообследования грудных желез, которое должна проводить каждая женщина.

Техника самообследования

- Встаньте перед зеркалом и осмотрите внешний вид кожи над железами, также обратите внимание на состояние сосков. Сначала проделайте это в положении с опущенными руками, а затем – подняв руки вверх. Осмотрите себя не только спереди, но и с боков.

- Мягко надавливая пальцами и передвигаясь по часовой стрелке, пропальпируйте всю ткань молочной железы, начиная с ее верхнего наружного квадранта. Затем исследуйте область подмышечных впадин.

- Сожмите каждый сосок поочередно между указательным и большим пальцами, обращая внимание на наличие выделений из сосков.

- Повторите ощупывание груди и подмышечных впадин по той же методике, только теперь в положении лежа.

Вас должно насторожить следующее:

- появление асимметрии желез;

- стянутый участок кожи над железой или втянутый сосок;

- отечность или покраснение кожи над железой;

- выделения из сосков;

- наличие каких-либо уплотнений в ткани железы или в области подмышечных впадин.

Если вы обнаружили у себя хоть один их этих признаков, следует, не откладывая, записаться на прием к врачу-маммологу.

Если формы не рубенсовские

Многие молодые женщины отчаянно переживают из-за того, что молочные железы у них недостаточно развиты, - в связи с этим у них даже возникают различные комплексы.

Таким «страдалицам» помогут советы натуропатов.

Известно, что некоторые растения содержат фитоэстрогены – аналоги женских половых гормонов. Этих веществ много в плодах черешни и абрикоса,в цветках ивы и корне солодки, а также во многих пищевых растениях, относящихся к семействам бобовых, сложноцветных, портулаковых, крестоцветных. Поэтому в некоторых европейских странах девочкам для роста груди рекомендуют активно употреблять в пищу, например, листья белокочанной капусты. Считается, что аналогичным эффектом обладают шишки хмеля. Их применяют в виде напара. Для этого берут 1 столовую ложку шишек, заваривают 1 стаканом крутого кипятка, настаивают в термосе 6-8 часов и пьют по ½ стакана 2-3 раза в день до еды.

Вы знаете, я раньше, до замужества, тоже комплексовала по поводу своей маленькой груди. Но после того, как я выкормила ею двоих детей, да еще по полтора-два года, я стала гордиться своим бюстом. Как говорится, маленькая, да удаленькая! Да и муж мне внушил, что маленькая грудь женщины, которая умещается в руку любящего мужчины, это прекрасно! Так что цените свою грудь, данную от Бога, какой бы она ни была!

Кстати, вскармливание потомства - это основное предназначение груди и главная его природная функция. Беременность, роды, лактация вызывают бурные изменения в ткани молочной железы. Поэтому в послеродовом периоде она становится наиболее чувствительной. Из-за резкого увеличения молочных желез в объеме происходит перерастяжение кожи. Она истончается, становится более уязвимой.

Для ухода за кожей груди применяйте специализированные средства. Помимо увлажнения кожи, восстановления эпидермального барьера, они многофакторно воздействуют на синтез коллагена и эластина и предотвращают появление трещин.

Кроме того:

- Используйте специальные кремы для сосков на основе медицинского ланолина. Масла: вазелиновое, оливковое, облепиховое – являются потенциальными аллергенами и могут вызвать расстройство пищеварения у малыша.

- Содержите грудь в строгой чистоте: один раз в сутки мойте ее теплой водой и сушите промокательными движениями мягким полотенцем. Не рекомендуется мыть грудь с мылом. После кормления не вытирайте оставшееся на сосках молоко: оно помогает предотвратить их пересушивание.

- Ни в коем случае не протирайте грудь спиртом, это может привести к трещинам на сосках.

- Предпочтите специализированное белье для кормящих матерей и использование вкладышей в бюстгалтер, которые предохранят соски от контакта с подтекающим молоком, так как повышенная влажность провоцирует развитие болезнетворных бактерий.

- Соблюдайте правила прикладывания к груди. При появлении болезненных ощущений при сосании необходимо забрать грудь у крохи и подать ее снова.

- Старайтесь не простужаться, одеваться по погоде, особенно зимой. Если вы все же простудили грудь (болезненность, припухлость, покраснение), поднялась температура, обратитесь к врачу.

