9 правил как выглядеть на 10 лет моложе

Простые, вполне житейские советы. С комментариями эксперта - косметолога Ольги Романовой.

1. Прячьтесь от солнца

Это только кажется, что загар - сплошной позитив. На самом деле защищаясь от ультрафиолета, кожа становится толще. Как объясняют эксперты журнала, солярий в этом плане еще хуже: он излучает самые вредные UVA-лучи, да еще и в концентрированном виде. Они проникают глубже и приносят больший вред. А потому никаких соляриев. В солнечную погоду перед выходом на улицу наносите на лицо солнцезащитный крем с SPF-30. Самые эффективные фильтры на данный момент – мексорил и гелиоплекс.

- Фотостарение кожи из-за УФ-лучей никто не отменял, - согласна Ольга. - На «шоколадном» личике ярче проступают морщины, кожа сохнет. Если уж хочется приобрести коричневый оттенок - лучше пользоваться автозагаром. Пользу от солнца можно получить и в тени. Хотя скоро настанут пасмурные дни и потребность в защитных средствах сойдет на нет.

2. Перестаньте тереть глаза

Каждый раз, когда вы это делаете, есть риск повредить тонкие кровеносные сосуды, - предупреждают знатоки. А вот крем для кожи вокруг глаз обязателен. Причем два раза в день. Ищите средства с ретинолом, пептидами или цинком. Они подстегнут производство эластина, уменьшит количество «гусиных лапок» и их глубину.

- А наносить крем надо легкими похлопывающими движениями, как бы вбивая средство, - добавляет Романова.

3. Не забывайте про шею и зону декольте

Кожа здесь тоньше и уязвимее, чем на лице. Но мы почему-то уход заканчиваем в районе подбородка. Зря! Шее и декольте нужен тот же размах увлажнения и при необходимости - защиты от солнца.

- С морщинками на шее нужно бороться с помощью простых упражнений. Их можно выполнять прямо за рабочим столом, - говорит Ольга. - Локоть – на столешницу. Подоприте подбородок сжатым кулаком. И с силой пытайтесь опустить голову вниз. Медленно поворачивайте голову влево-вправо, затем вверх-вниз. Упражнения нужно делать ежедневно в течении 3-х минут. Они так же не дадут появиться второму подбородку. Обратите внимание и на положение головы ночью. Идеальна ортопедическая подушка и сон на спине.

4. Ищите правильный крем

Если вам за 40, простые увлажняющие средства не эффективны. Кожа с возрастом становится чувствительнее и суше. Когда выбираете крем можете уже не смотреть, для какого типа кожи он предназначен - главное пометка «anti-age». И важно, чтобы средство было направлено на решение конкретной проблемы: скажем, для борьбы или с морщинами, или с пигментацией.

5. Каждому средству свое время суток

Также важно и время нанесения средства. Кремы с антиоксидантами следует наносить утром, чтобы защитить кожу в течение дня. Эксфолианты (особенно с гликолиевой кислотой) и кремы с коллагеном и ретиноидами применяйте на ночь. Они восстанавливают клетки. А вот средства с активными увлажнителями, напротив, наутро приведут к отекам.

6. Не откладывайте борьбу с морщинами «на потом»

Если заметили появление морщинки - борьбу с ней начинайте сразу же! Применяйте сыворотку с пептидами. Она, как уверяют эксперты, не даст «сделать из мухи слона». Пептиды - строительный материал для коллагена, они не дадут морщинкам распространиться вглубь и вширь.

- А еще лучше не забывать про регулярные походы к косметологу, - добавляет Ольга.

7. Бросьте курить

Никотин обезвоживает организм, разрушает коллагеновые и эластиновые волокна, вызывает пигментацию, круги и мешки под глазами, купероз. Процесс вдыхания дыма приводит к развитию носогубных складок и морщин вокруг глаз. Список можно продолжать. Сколько бы мы не давали советов, как восстанавливать кожу курильщика - единственный надежный способ не превратится в старуху раньше времени - бросать сигареты!

- Морщинки вокруг глаз у курящих женщины после девяти лет «в дыму», становятся в пять раз глубже, чем у некурящих, - добавляет Романова.

8. Меньше алкоголя - больше спорта

Алкоголь увеличивает уровень определенных агентов в крови, что может ускорить провисание кожи и нарисовать на лице новые морщины, - предупреждают эксперты красоты. Даже два коктейля в день принесут коже вред.

А вот спорт наоборот, улучшает кожное кровообращение. Вот почему после занятий кожа выглядит румяной и более здоровой. Только обязательно умывайтесь как следует после тренировки.

9. Расслабьтесь

И экспертом быть не надо, чтоб понять: стрессы - равно раннее старение. А вот какой механизм у этого процесса. Когда мы нервничаем, в крови повышается уровень кортизола. Он разрушает организм - и эластичность кожи в том числе. Вот почему после отпуска, когда мы расслабимся, забудемся, кожа становится более гладкой и сияющей.

