Здравствуйте, уважаемая редакция газеты “Уральская Медицина”. Мне 21 год. Год назад у меня обнаружили эрозию шейки матки, но врачи не назначили ни какого лечения, сказав, что эрозия может сама зажить после родов. Так ли это? Расскажите, пожалуйста, подробней об этой болезни. Из-за чего она возникает, как от нее уберечься и как она может повлиять на здоровье моего будущего ребенка?

С уважением, Оксана.

Екатеринбург.

За ответами мы обратились к Виктории Сергеевне ИВАНОВОЙ, заведующей акушерско-гинекологическим отделением №1 МУ “ЕКДЦ”.

- Виктория Сергеевна, насколько эрозия шейки матки актуальна для молодых женщин?

- Это действительно очень актуальный вопрос, потому что очень много молодых женщин и девушек страдает псевдоэрозией шейки матки.

Патология шейки матки может никак себя не проявлять. Если беспокоят выделения, особенно кровянистые, усиливающиеся или появляющиеся после полового акта, - это сигнал для похода к врачу. Но если ничего не беспокоит, гинеколога необходимо посещать ежегодно, а лучше каждые полгода, и при каждом обращении проводить цитологическое исследование и мазок на флору. При обнаружении патологии шейки матки сначала лечат воспаление. Избавление от инфекции может привести к исчезновению эктопии.

При подтвержденной патологии шейки матки проводят лечение независимо от возраста женщины и наличии родов в ее жизни. Современные методы лечения позволяют делать это без последствий для будущих родов.

Обследоваться и лечиться необходимо у квалифицированного специалиста по патологии шейки матки – специально обученного гинеколога. - Значит, это не настоящая эрозия?

- Когда женщине говорят, что у нее эрозия шейки матки, скорее всего, речь идет не об истинной эрозии, а всего лишь об эктопии или псевдоэрозии - так называют патологическое поражение слизистой шейки, при котором “родные” клетки замещаются клетками из шеечного (цервикального) канала. Эпителий из канала шейки матки выходит на ее наружную часть, где под воздействием кислой среды влагалища замещенные клетки начинают активно разрастаться, вызывая псевдоэрозию (эктопию).

Истинные эрозии шейки матки бывают у женщин в постменопаузальный период. В этом возрасте эрозия нередко бывает началом развития онкологического процесса.

В норме у девочек граница смешается в сторону влагалища шейки матки. В более позднем возрасте у женщин 45-60 лет эта граница может смещаться внутрь цервикального канала. Но если мы видим, что псевдоэрозия или эктопия шейки матки занимает всю влагалищную часть - это, конечно, уже не норма.

- В чем причина и опасность эктопий?

- Воспалительный процесс - это наиболее частая причина эктопий. Этиология воспаления может быть разной - это и папилломо-вирусная инфекция, длительные и вялотекущие инфекции, передающиеся половым путем: трихомонады, хламидии, уреаплазмы. Папилломо-вирусная инфекция бывает различных видов, некоторые из них считаются онкогенными, то есть высок риск развития злокачественного процесса. Кроме этого, на шейке матки могут быть и другие патологические изменения, например, лейкоплакия, дисплазия.

- Как проявляет себя эрозия шейки матки?

- В ряде случаев эрозия может не вызывать никаких болезненных или других ощущений, но чаще они вызывают симптомы: сукровичные выделения, особенно появляющиеся после полового акта.

Во время полового акта шейка матки может травмироваться, повышается риск передачи инфекции. Большинство инфекций, возбудители которых поражают шейку матки, передаются именно половым путем. Поэтому основной профилактикой воспалительных заболеваний является использование презерватива, даже если контрацепция достигается другим способом (например, противозачаточными таблетками). Наличие нескольких половых партнеров повышает риск развития заболеваний шейки матки, так как увеличивает нагрузку на иммунную систему женщины.

- Какое обследование может назначить гинеколог?

- Обязателен мазок на онкоцитологию, чтобы исключить вероятность онкологического процесса как на шейке матки, так и в цервикальном канале. Необходимо так же сдать мазок на флору. Чтобы оценить характер патологии, может потребоваться кольпоскопия. Она позволяет уточнить место для биопсии шейки матки. Во время этой процедуры врач берет маленький кусочек ткани с шейки матки для более глубокого обследования, чтобы определить, насколько глубоко зашел процесс.

После этих исследований решается вопрос о проводимой терапии. Она будет зависеть от того, какова причина.

Причины возникновения эрозии шейки матки • Во-первых, это половые инфекции, дисбактериоз влагалища и воспалительные заболевания женской половой сферы. Хламидии, мико-, уреаплазмы и другие микроорганизмы постоянно раздражают слизистую оболочку.

• Во-вторых, это раннее начало половой жизни. Слизистая оболочка женских половых органов окончательно созревает к 20 годам. Если в этот тонкий процесс вмешивается инфекция, псевдоэрозии практически не миновать.

• Еще одна причина - нарушения менструального цикла. Вследствие проблем в гормональном фоне. Шейка матки, хоть и в меньшей степени, подвержена таким же гормональным изменениям, как и все в организме женщины. - Какие методы лечения эктопии и эрозий используют сегодня?

- Если процесс доброкачественный, в этом случае возможно консервативное лечение. Для лечения могут использоваться химические препараты, азот – криодеструкция, радиоволновое воздействие на шейку матки. Доктор выбирает, каким методом проводится лечение.

Если есть рубцовая деформация и требуется привести шейку матки в нормальное состояние, то проводится операция – конизация шейки матки – это удаление ее части.

После любого лечения, консервативного или оперативного обязательно нужно контролировать заживление.

В период, когда проводится лечение, половая жизнь запрещена. Ведь когда идет заживление, больные ткани отторгаются, слизистая становится очень тоненькой, конечно же, половая жизнь в это время может привести к травматизации шейки матки и кровотечению. Поэтому на время лечения назначается половой покой.

- Как совместима беременность с псевдоэрозией шейки матки?

- Во время беременности лечение эрозии шейки матки не проводится. Врач только наблюдает эрозию, чтобы исключить онкологический процесс. А после родоразрешения у женщины проводится соответствующая терапия.

- Существует ли наследственная предрасположенность к этому заболеванию?

- Особой наследственности не прослеживается, хотя, наверное предрасположенность существует. Сложно сказать, что больше влияет на развитие эктопий. Роды, аборты, выкидыши травмируют шейку матки, если их вовремя не заметили и не пролечили, это может привести к развитию патологии. Бывает, что и после качественного лечения псевдоэрозия может рецидивировать, если ее причина не устранена.

