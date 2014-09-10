Осенняя хандра. Как ее не допустить и настроиться на хороший лад?

Если вы вдруг заметили у себя повышенную тягу к сладкому и булочкам, при этом постоянно хотите спать, знайте - наступила осень!

Многим из нас знакома осенняя хандра. Сезон увядания влияет на нас не самым лучшим образом, ведь мы живем в одном ритме с природой. Видя, как природа идет к завершению своего годового цикла, нам в голову невольно приходят мысли о бренности нашей жизни. Почему же так происходит?

В ритме осени

Ответ в том, что все мы живем по одним и тем же законам сезонных ритмов, поэтому и проявления их у многих людей похожи. Все живые организмы, начиная от простейших одноклеточных и кончая такими высокоорганизованными, как человек, обладают биологическими ритмами, которые проявляются в периодическом изменении жизнедеятельности и, как самые точные часы, отмеряют время. С каждым годом ученые находят новые внутренние ритмы. И происходит это в рамках науки биоритмологии, изучающей работу «биологических часов» в организме, которые являются отражением суточных, сезонных, годовых и других ритмов физиологических процессов. Сегодня темп жизни таков, что к человеку предъявляются очень серьезные требования.

Поэтому знания о том, по каким законам функционирует наш организм, какие циклы он проходит ежедневно, еженедельно, ежесезонно, могут помочь нам лучше адаптироваться и понимать самих себя. Какое же влияние осень оказывает на нас?

Перечислим эти критерии:

* Изменения, связанные со сном. Большинство людей испытывают большую потребность во сне с началом осеннего периода, чем это было летом. Если спать дольше нет возможности, они целый день могут испытывать вялость. Также возможен другой вариант нарушения сна: бессонница, когда человек никак не может заснуть, несмотря на усталость, или просыпается посреди ночи. Есть и кажущаяся бессонница: человек на самом деле может спать нормально всю ночь, но ощущения отдыха не возникает, и ему кажется, что он всю ночь не сомкнул глаз. Проявления зависят от особенностей нервной системы каждого человека.

Осенью, как никогда, важно организовать себе полноценный ночной отдых. Старайтесь за 1–2 часа до сна исключить просмотр телевизора (особенно, если сон сильно нарушен), а если посмотреть очень хочется, то сделайте выбор в пользу «легких» юмористических передач или фильмов. Перед сном можно принять ванну, выпить чашку молока с медом или успокаивающий настой трав. Осенью воздух свеж, так пустите его в вашу спальню! Позаботьтесь о том, чтобы постельное белье и одежда для сна были мягкими и уютными. Сейчас каждая мелочь может иметь значение. Если вы можете поспать днем (например, в выходные или вместе с малышом), воспользуйтесь этой возможностью. Но важно, чтобы дополнительный сон не пришелся на вечерние часы!

* Изменения, связанные с аппетитом. С наступлением осени люди начинают испытывать большую потребность в калорийной и быстроусваиваемой пище, это приводит к увеличению веса, что не может не расстраивать. Может быть и по-другому: вкусовые ощущения как будто притупляются, вкус любимых блюд перестает радовать. Может на время снизиться чувство голода. Не расстраивайтесь, когда организм «настроится» на осень, аппетит нормализуется.

* Метеочувствительность. Даже те люди, которые в остальное время года не могут пожаловаться на зависимость от погоды или температурных колебаний, осенью могут страдать от этого – ощущать ухудшение самочувствия.

* Изменения настроения. Фон настроения обычно снижен, может возникнуть ощущение недостатка жизненных сил. Инициативность и активность снижается, появляется повышенная потребность в отдыхе. На нас сильно влияет то, что солнечных дней становится очень мало, а частые дожди и пасмурное небо окрашивают все вокруг в унылые серые тона.

Сила проявления каждого из этих критериев зависит от индивидуального эмоционального состояния. Человек, находящийся в спокойном расположении духа, может и не заметить этих изменений, либо они будут минимальны и быстро сойдут на «нет». Люди же, в жизни которых «атака стресса» сильна, могут испытывать значительное ухудшение в своем самочувствии и настроении уже с начала осени. Можно ли помочь себе и своим близким быстрее прийти в себя, обрести бодрое состояние духа? Конечно, можно!

Нужно научиться находить положительные моменты даже там, где их на первый взгляд нет. (Читайте также статью нашей ю-мамочки 10 способов забыть об осенней хандре). Вполне можно научиться радоваться жизни даже тогда, когда совсем не радостно, когда дождливая погода и отсутствие солнца навевают тоску. Главное – найти приятные мелочи, которые нас порадуют, научиться получать от осени тот позитив, который она, несомненно, несет в себе.

Разноцветная осень

Алла, 30 лет: «Признаюсь, что раньше я не любила осень. Но с некоторых пор я с нетерпением жду ее прихода. Именно осень для меня – повод обновить свой гардероб, сделав его особенно ярким. А когда на тебе нарядная одежда, и хандра куда-то исчезает!» Да, действительно, осень, особенно начиная с ее середины, – это время, когда мы испытываем дефицит ярких красок. Листья с деревьев уже почти облетели, небо цвета асфальта, солнце почти не показывается. Это влияет на наше настроение самым удручающим образом. И в это время как никогда важно, чтобы в нашем гардеробе появились яркие вещи. Это относится как к верхней одежде, так и к тому, в чем мы появляемся на работе, а также ходим дома.

Красный цвет повышает жизненную активность и инициативность, желтый и его оттенки дарят надежды на будущее, зеленый настраивает на достижение цели, а голубой успокаивает раздраженные нервы. А вот серого, коричневого и черного лучше избегать или сочетать одежду этих цветов с яркими деталями (шарфами, шапочками, зонтиками, перчатками, сумками). К сожалению, из-за чувства усталости и апатии иногда не хочется ухаживать за собой, подбирать себе одежду. Но надо постараться это преодолеть, и когда вы взглянете на себя в зеркало, уныние рассеется.

Даешь тепло!

Когда приходит осень, может возникнуть ощущение постоянного холода, замерзания. Оно нарастает по мере того, как температура на улице снижается. Поэтому важно организовать жизнь так, чтобы не мерзнуть. Выбирайте верхнюю одежду, в которой вам будет комфортно, даже если окружающие посмеиваются над вашей «мерзлявостью». Иногда люди, даже находясь в теплой квартире, мерзнут, чувствуя снижение температуры за окном. Если это так, незамедлительно оденьтесь во что-то мягкое и теплое, чтобы согреться.

Побалуйте себя!

Осенью мы особенно нуждаемся в большом количестве позитивных эмоций. Поэтому старайтесь отсекать тот негатив, который идет со страниц печатных изданий и телевидения. Выбирайте для чтения и просмотра что-то познавательное или юмористическое. Возможно, есть то, что принесло бы вам удовольствие, но долго откладывалось. Это может быть поход в театр или визит к подруге, а возможно давняя мечта посетить стилиста. Исполните свою мечту осенью и добавьте позитива в копилку ассоциаций, связанных с этим временем года! Постарайтесь не концентрироваться на неприятностях и проблемах, ведь именно сейчас мы склонны делать «из мухи слона». Находите «противовес» неприятным впечатлениям («хоть на работе сейчас и неприятности, зато дома все хорошо»). Воспринимайте проблемы как временные. Будьте уверены, у вас достаточно сил, чтобы с ними справиться!

Вкусная осень

Мы уже упоминали, что приход осени часто несет с собой изменение вкусовых пристрастий. Кому-то постоянно хочется конфет и булочек, чтобы усмирить возросший аппетит, а у кого-то и видеть еду нет желания. Но давайте вспомним, что осень – это витаминная пора. Прекрасные овощи, фрукты и ягоды готовы заменить нам булочки и конфеты. И этим надо обязательно воспользоваться! Возьмите себя в руки и несколько дней подряд ешьте больше овощей и особенно фруктов, если вам хочется сладкого. Вы заметите, что настроение стало более стабильным и желание утолить голод конфеткой значительно уменьшилось.

Также овощи и фрукты – это спасение для тех, у кого аппетит снижен. Среди всего многообразия вы обязательно сможете найти то, что захочется съесть. А если сделать блюдо еще и цветным, красивым, как, например, салат из огурцов, помидоров, разноцветного перца, то это будет не только радость для желудка, но и для глаз. Такой эффект от употребления овощей и фруктов связан с тем, что с ними в организм поступают сложные углеводы, которые долго поддерживают уровень сахара на постоянном уровне, в то время как простые сахара, поступающие с конфетами и булками, быстро повышают уровень глюкозы в крови, но после этого он быстро снижается – то же происходит и с настроением. Кроме того, если вы, каждый день употребляя овощи и фрукты, исключите или ограничите сладости, вам будет за что себя похвалить, а это еще один повод для радости.

Прогулка по осени

Рассказывает Лена, мама 5-летнего Артема: «Мы с сыном очень любим лето. Но и приходу осени тоже научились радоваться. Точнее, это Артем меня научил. Наблюдая, как он весело подбрасывает вверх охапки красно-желтых листьев и кричит «Салют!», трудно удержаться от веселого смеха. Скоро и я начала присоединяться к этой забаве. Мы ничуть не печалимся приходу осени, ведь это такая красивая пора!»

Детям, особенно дошкольного возраста, почти неведома скука. Они умеют находить развлечения там, где взрослому и в голову не придет это сделать. А раз так, то пусть дети и будут «экскурсоводами» по осени! В хорошую погоду, когда не идет дождь, не отказывайте в прогулке ни себе, ни им. И обязательно возьмите с собой фотоаппарат, чтобы запечатлеть самые веселые фрагменты прогулки. Осень – это очень красивое время года. Поэтому даже в дождливую погоду нужно обращать внимание на буйство красок: красных, желтых, оранжевых оттенков, а не на лужи под ногами. К тому же осенью такой свежий воздух! Сходите в ближайший лес или парк. Ковер из листьев очень мягок, а их шуршание успокаивает и уравновешивает нервную систему. Самые красивые листья заберите домой и создайте из них осенний букет. Порадовать может и истинно осеннее развлечение – поездка в лес за грибами и ягодами. Конечно, лучше взять с собой какого-нибудь бывалого грибника. Общение с осенней природой в лесу уносит хандру, заряжает позитивными эмоциями, которые будут помниться еще долго. А фотографии, сделанные с корзиной белых грибов или лукошком клюквы, станут одним из предметов гордости домашней фотогалереи.

Коллаж осенней радости

Ранняя осень радостна для глаз. Деревья меняют цвет, вокруг буйство красок и оттенков. Это потом наступает дефицит ярких цветов, который может усилить осеннюю хандру. Но есть одно замечательное средство оставить у себя в памяти осень красочной и веселой. Это – фотоколлаж . Помните, мы рекомендовали вам брать на прогулки фотоаппарат и снимать все веселое и красивое? Теперь пришел «звездный час» для этих фотографий. И они не будут лежать в альбоме. Они станут красоваться у вас на стене!

Этот фотоколлаж весело делать всей семьей или, по крайней мере, вместе с ребенком. Возьмите лист ватмана и клей ПВА. Сверху листа напишите красками или фломастерами название (например, «Осень золотая», «Красавица Осень»). А дальше – проявите свое собственное творчество! Наклеивайте фотографии в художественном беспорядке, не забывая делать к ним забавные подписи. Вы можете использовать не только фотографии, но и листья деревьев. Можно привлечь и ребенка к этому увлекательному занятию: попросите малыша сделать несколько рисунков на осеннюю тему и также поместите их в общий коллаж. Даже годовалый малыш способен нарисовать «осенний» рисунок, если давать ему поочередно пальчиковые краски зеленого, красного и желтого цветов. Будьте уверены, что получившаяся работа будет очень красивой и яркой. Повесьте ее на стену на видное место. Пусть вся семья любуется тем, какой красивой и радостной может быть осень, и тогда хандре и плохому настроению не будет места в вашем доме!

Журнал "Мама и малыш"

Автор: Нина Любимова, психолог.