Комбинированные оральные контрацептивы (КОКи): ответы на часто задаваемые вопросы

Применение КОКов — наиболее популярный и эффективный метод контрацепции (предупреждения наступления нежелательной беременности). Однако прием КОКов сопровождается как преимуществами, так и рисками, которые необходимо тщательно взвесить перед началом использования.

Что такое КОКи и как они работают?

КОКи содержат аналоги половых гормонов (половые стероиды): эстрогены и прогестагены, работающих сообща. Принимаются внутрь (перорально) в форме таблеток.

Гормональные контрацептивы:

— подавляют созревание яйцеклетки → имитируется состояние, возникающее при беременности;

— сгущают и повышают вязкость слизи в просвете шейки матки → затрудняется проникновение сперматозоидов в полость матки;

— истончают эндометрий (слизистую оболочку матки) → создаются неподходящие условия для прикрепления оплодотворенной яйцеклетки (имплантации).

Большинство применяемых таблетированных КОКов монофазные: активные таблетки содержат одинаковые дозы гормонов. Существуют двух- и трехфазные КОКи: доза гормонов в таблетке зависит от фазы цикла.

Как правильно принимать КОКи?

Ежедневно по одной таблетке в одно и тоже время.

Схема: начиняя с 1-го дня менструального цикла в течение 21 дня (активные таблетки с гормонами), затем — 7 дней «пустых» таблеток (плацебо), в этот период наступает менструалоподобное кровотечение) → активные таблетки 21 день → 7 дней плацебо и т.д.

Пропустила очередной прием таблетки: что делать?

При пропуске 1-ой таблетки, примите ее, как только вы про нее вспомнили, далее — по обычной схеме.

При пропуске 2-х таблеток, то, когда вы спохватились, нужно принять одновременно 2 таблетки, далее — по схеме.

При пропуске 3х и более таблеток, сделайте 7-ми дневной перерыв и начните новую упаковку.

Пропуск 2-х и 3-х таблеток повышают вероятность наступления беременности, поэтому используйте методы барьерной контрацепции (например, презерватив).

Как подобрать «свой» препарат КОК?

Получите консультацию врача, который оценит риски (тромбоз и др.), наличие заболеваний, положительные моменты и вероятность беременности в будущем. На основе информации врач посоветует препарат.

Подбор КОК происходит опытным путем — например, попробовали один — не очень, второй — хорошо, но что-то не то, третий — вот этот то, что нужно. Иногда и вовсе КОК не подходит, нужен другой вариант контрацепции — решение принимайте совместно с врачом. Самодеятельность в этом вопросе нежелательна.

Нужно ли обследоваться перед началом приема КОКов?

Рекомендуется выполнить УЗИ органов малого таза для оценки состояния эндометрия и яичников, исключить/выявить патологии — например, полипы, кисты и др. Поскольку в некоторых случаях КОКи могут усугубить течение заболевания.

Какие побочные эффекты возможны при приеме КОК?

Частые (более1%): тошнота, повышение массы тела, головная боль, перепады настроения, нагрубание и боль в молочных железах, межменструальные мажущие выделения. Обычно проявления наблюдаются только в первые месяцы приема КОК, затем нивелируются, но не всегда.

Редкие: снижение полового влечения, уменьшение количества вагинальной смазки, мигрень, сыпь, кровотечение из половых путей, развитие тромбозов и тромбоэмболии.

Крайне редкие: ухудшение зрения и плохая переносимость контактных линз.

Как долго могу принимать КОКи без риска для здоровья?

Десятилетиями, при условии, что у вас нет побочных эффектов и вы регулярно посещаете врача. При планировании материнства, учитывайте, что после 35-40 лет закономерно снижается запас яйцеклеток (овариальный резерв), прием КОК способен усугубить этот процесс и после их отмены имеется риск получить «спящие» яичники.

Назначили КОК, есть ли риски онкологии?

Крупные многочисленные исследования показывают, что у пользовательниц КОК ниже риск развития: любых злокачественных опухолей на 12%, гинекологических раков — на 27%, на 50% — рака яичников и рака эндометрия, на 30% — колоректального рака.

Имеющиеся данные показывают, что прием КОКов незначительно повышает риск рака молочной железы, но даже если эта форма рака на фоне КОК все же возникает, протекает она менее агрессивно и лучше поддается лечению.

Риск рака шейки матки также незначительно повышается, но нередко он обусловлен косвенной причиной: наличием вируса папилломы человека (ВПЧ) — основным этиологическим фактором рака шейки матки.

Как связаны тромбозы с приемом КОКов?

Риск тромбозов невелик при приеме КОК, но он выше чем у тех, кто их не получает. Обусловлено тем, что эстроген и прогестаген активизируют свертывающую систему крови. Способность эта напрямую связана с дозой эстрогена и типом прогестерона в составе препарата. Предпочтительны формы с минимально-эффективной дозой эстрадиола, прогестагена — с метаболической нейтральностью (не оказывающего выраженного влияния на обмен веществ).

Факторы риска тромбозов: возраст старше 35 лет, курение, ожирение, заболевания печени, сахарный диабет, прием некоторых лекарственных препаратов и др.

КОКи или мини-пили: что выбрать?

Мини-пили содержат синтетические аналоги прогестерона и подходят женщинам, имеющим противопоказания к эстрогенам. По сравнению с КОК, у них меньше побочных эффектов, но и эффективность их ниже.

Можно ли продлить «женский» век КОКами?

Нет. С рождения у каждой женщины заложен определенный запас яйцеклеток и прием КОКов не предотвращают их естественную гибель (начальные стадии развития фолликулов в яичниках происходят непрерывно, на этот процесс синтетические гормоны не оказывают влияния).

Важное мероприятие приходится на «те самые дни»: можно ли отсрочить менструацию?

При стандартном 28-дневном режиме приема КОК (21 активная таблетка и 7 плацебо), отмена активных таблеток на неделю вызывает так называемое «кровотечение отмены», имитирующее естественную менструацию. Для изменения даты начала этого кровотечения пропускайте фазу плацебо и сразу начинайте новую упаковку активных таблеток — позволит отсрочить кровотечение до момента завершения новой упаковки.

Можно ли принимать КОКи при гипертонии и сахарном диабете?

КОКи способны увеличивать объем крови и сужать сосуды, приводя к повышению кровяного давления, что следует учитывать (особенно у гипертоников).

По данным зарубежных публикаций, КОКи не ухудшают течение уже имеющегося сахарного диабета (без сосудистых осложнений) и могут быть назначены. Более того, проведены исследования, показавшие, что КОКи способны снизить риск сахарного диабета при синдроме поликистозных яичников (Бирмингемский университет, Великобритания, 2021 г.).

Не хочу пить таблетки: можно ли их чем-то заменить?

Да, другими средствами, содержащими половые стероиды — например, подкожным имплантатом, внутриматочной спиралью с левоноргестрелом, контрацептивной инъекцией или пластырем.

Принимаю КОК, можно ли загорать?

Да, соблюдая меры предосторожности. Дело в том, что эстрогены повышают чувствительность кожи к УФ-лучам, что может стать причиной появления на коже пятен желтовато-коричневого цвета (подвержены до 40% женщин на фоне КОК). Принимайте вместе с КОК фолаты (фолиевую кислоту) в качестве фотопротектора (фолаты участвуют в восстановлении поврежденных клеток кожи).

Пила КОК, но беременность все же наступила: что делать?

Немедленно прекратите прием таблеток и обратитесь к врачу за консультацией. Вреда от КОК на ранних сроках беременности нет: исследования не выявили негативного влияния на плод. Если нет противопоказаний и вы хотите сохранить беременность, нет необходимости в ее прерывании.

Помимо контрацепции, на что положительно влияют КОКи?

Обычно улучшается состояние кожи и волос, особенно это заметно, если ранее были проблемы (угревая сыпь, выпадение волос). Менструальный цикл на фоне приема ОК регулярный, сами менструации менее обильные и обычно безболезненные. При приеме ОК чаще всего отсутствует предменструальный синдром.

Неконтрацептивные преимущества гормональной контрацепции (журнал Гинекология, РФ, 2017 г.): регуляция менструального цикла; лечение аномальных маточных кровотечений, предменструального синдрома, гирсутизма и акне, тазовой боли при эндометриозе; снижение риска развития и рецидива бактериального вагиноза; сохранение минеральной плотности кости.

Назначили КОК: как часто должна наблюдаться у врача?

Старайтесь как минимум один раз в год посещать гинеколога/терапевта (при отсутствии проблем со здоровьем). Показывайтесь врачам чаще если вы: старше 35 лет, курите, имеете хронические заболевания, у вас повысилось артериальное давление, впервые появилась мигрень, значительно прибавили в весе.

Не ждите планового приема и срочно обращайтесь к врачу при появлении сильной боли в икроножных мышцах, животе или за грудиной, кашля с кровянистой мокротой, внезапном нарушении зрения, начале желтухи.

Конечно, в одном материале всей информации про гормональные контрацептивы невозможно предоставить, потому задайте интересующие вас вопросы вашему гинекологу.