Слабость интимных мышц: лечение на ранних и поздних стадиях

Фото: http://www.globallookpress.com

К сожалению, женские деликатные проблемы в последнее время значительно «помолодели». Трудность заключается ещё и в том, что не всегда о них удобно рассказать. Поэтому нередко визит к врачу откладывается. Чем это чревато? Несвоевременно начатое лечение создает немалые сложности для достижения положительного результата.

Нехирургический подход: щадящие методики

Основное направление — безоперационная коррекция пролапса тазового дна на начальных стадиях заболевания (I-II степень пролапса).

После проведения операции при более поздних стадиях способы также применяются для поддержания достигнутого результата и укрепления мышц тазового дна.

Тренировка интимных мышц — залог женского здоровья и сексуальности.

Первый несложный комплекс упражнений был разработан профессором Кегелем в 1948 году для больных женщин с недержанием мочи. При регулярном их выполнении достигается достаточно хороший результат.

Упражнение Кегеля — поддержка снизу

Существует много разновидностей этого комплекса, но классический вариант вы можете выполнять самостоятельно.

Как найти интимные мышцы?

Во время мочеиспускания попробуйте приостановить мочу, не напрягая мышцы бедра и пресса. Получилось? Запомните мышцы, которые были задействованы. Именно с ними вы и будете работать.

Техника выполнения:

* Вначале опорожните мочевой пузырь.

* Затем займите удобное положение: сидя, стоя или лёжа.

* Напрягите и подтяните вверх интимные мышцы, удерживая их в таком положении непродолжительное время. Начинать необходимо с двух-трёх секунд, постепенно доводя длительность удержания до десяти секунд.

* Расслабьте мышцы тазового дна на несколько секунд.

Повторяйте весь комплекс трижды в день на протяжении 3-5 минут.

Несложные упражнения можно выполнять незаметно для окружающих. Находитесь на работе или в транспорте, отдыхаете после трудового дня? Не теряйте времени — используйте для тренировок любую свободную минутку.

К сожалению, самостоятельные занятия не всегда приводят к увеличению мышечной массы интимных мышц и решению существующих проблем.

Упражнения с применением специальных приспособлений позволяют достичь быстрого и стойкого результата при ранних стадиях пролапса:

Устройства с перинеометром. Электронный или резиновый датчик вводится во влагалище. При его сжатии на манометре или экране телефона видна сила, с которой сокращаются интимные мышцы.

Электромиостимуляция — пассивная тренировка. Во влагалище вводится датчик и подается ток небольшого напряжения, усиливающий силу и продолжительность сокращения интимных мышц — женщине показываются мышцы для разработки. Курс — 10-12 процедур.

Использование обратной биологической связи или БОС-терапия — новый способ тренировки интимных мышц. Первые занятия проходят под руководством инструктора. Во влагалище вводится датчик, а женщина самостоятельно сокращает и расслабляет интимные мышцы.

Данные передаются на монитор, что даёт возможность женщине:

* Правильно сокращать интимные мышцы, регулируя их силу и частоту.

* Исключить напряжение мышц бедер и передней брюшной стенки при выполнении упражнений.

После обучения тренировки продолжаются в домашних условиях.

Применение вагинальных конусов или шариков разного размера — достаточно эффективный метод. Однако лучше переходить к их использованию после укрепления мышц тазового дна при помощи БОС-терапии, электростимуляции или перинеометра.

На заметку:

Положительный результат достигается через три-четыре месяца регулярных занятий: уменьшаются или устраняются проявления слабости интимных мышц, улучшается качество сексуальной жизни.

Начинайте тренировки с небольших нагрузок и продолжительности по времени. По мере регулярных занятий постепенно их увеличивайте.

Не «штурмуйте» спортзал. Любые усиленные физические нагрузки вводите только после исчезновения симптомов слабости интимных мышц — будь то бег, занятия на силовых тренажёрах или разработка мышц пресса. Поскольку во время интенсивных тренировок увеличивается давление в брюшной полости, значительно ухудшая состояние интимных мышц.

Выполняя упражнения, придерживайтесь некоторых правил: не задерживайте дыхание, не толкайте мышцы тазового дна вниз, не напрягайте мышцы передней брюшной стенки.

Интимные мышцы укрепляются при регулярной половой жизни и физической активности с исключением напряжения передних мышц живота (плавание, фитнес, пилатес, йога).

Хирургическое лечение: всё решаемо

Используются инновационные и малотравматичные хирургические технологи:

* Гель на основе гиалоурановой кислоты вводится в подслизистую оболочку мочеиспускательного канала и создает объем, улучающий удержание мочи. В месте введения стимулируется образование в тканях собственного коллагена и эластина, улучшается кровоснабжение и питание. Недостаток: нередко требуется повторное введение препарата через несколько лет.

* При помощи лазера иссекаются старые рубцы и стимулируется образование коллагена — способствует восстановлению эластичности собственных тканей и расположения тазовых органов. Операция переносится хорошо и дает долговременный результат. При необходимости проводиться несколько процедур.

Существует больше разновидностей бережных малотравматичных операций, но подбирать методику должен врач в зависимости от вашей ситуации.

Слинговые или подвешивающие операции

Подводится петля под мочеиспускательным каналом и слизистой влагалища — создается «гамак», который формирует дополнительную опору и восстанавливает правильную анатомию органов малого таза. Проведение операции рекомендуется при неэффективности других хирургических методик или выраженном пролапсе.

После любого оперативного лечения рекомендуется регулярно тренировать интимные мышцы во избежание рецидива заболевания.

Профилактика, направленная в будущее

Проводятся тренировки для укрепления тазовых мышц:

До беременности — подготовка к вынашиванию и рождению крохи.

Во время беременности — профилактика разрывов и развития слабости родовой деятельности. Перед началом занятий проконсультируйтесь с доктором и убедитесь, что у вас отсутствуют угрожающие состояния: тонус матки, угроза прерывания беременности и другие. Тренируйтесь один-два раза в неделю, начиная со второго триместра.

После родов — для предотвращения развитие опущение тазового дна. Начинайте занятия спустя полтора месяца после рождения ребёнка.

P.S. При появлении первых признаков заболевания обращайтесь к доктору. На ранних стадиях многое зависит именно от ваших усилий.

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения

фото: http://globallookpress.com/