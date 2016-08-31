Чем может помочь женщине гинеколог-эндокринолог?

Досье: Беломестнова Елена Николаевна - специалист кабинета бесплодного брака Областного перинатального центра ОДКБ №1, гинеколог-эндокринолог, врач высшей категории. Закончила Свердловский государственный медицинский институт в 1994 году. В 1995 году обучалась в интернатуре СГМИ по специальности «Акушерство и гинекология». В 1998 году прошла тематическое усовершенствование по гинекологической эндокринологии на кафедре акушерства и гинекологии на базе Московского университета дружбы народов.

Стаж работы - 22 года. Замужем, воспитывает сына и дочь.





Чем занимается врач гинеколог-эндокринолог?

Врач гинеколог-эндокринолог занимается изучением гормональной функции организма. Диагностирует и лечит гинекологические заболевания, которые были вызваны нарушением выработки тех или иных гормонов. Также этот специалист может подобрать гормональную контрацепцию для женщины. И поможет в перестройке организма в климактерический период.

В каких случаях необходимо обращаться к гинекологу-эндокринологу? Как понять, что требуется помощь именно этого специалиста?

Во-первых, если у женщины нерегулярный менструальный цикл, то есть больше, чем 28-35 дней.

Во-вторых, если проявляются какие-то клинические симптомы, например, межменструальные кровянистые выделения, появление посткоитальных кровянистых выделений.

Также у гинеколога-эндокринолога рекомендуется наблюдаться женщинам в период менопаузы.

И если пара не может забеременеть в течение года.

Как проходит первичный прием у гинеколога-эндокринолога, какие анализы нужно иметь при себе?

Обычно мы не просим приносить с собой какие-либо результаты анализов, потому что часто бывает так, что пациентка сдает много проб, половина из которых просто не нужна. Таким образом, она просто выбрасывает деньги на ветер.

На первичном приеме гинеколог-эндокринолог знакомится с анамнезом, смотрит на историю становления менструального цикла у женщины, выясняет количество половых партнеров, исключает инфекционный характер заболевания, который мог дискредитировать работу маточных труб. Далее проводим УЗИ, в нашем кабинете его можно сделать в день приема. Иногда необходимо сделать УЗИ в какие-то определённые дни цикла, тогда делаем назначение. Далее решается вопрос постановки диагноза, решается вопрос о применении каких-то дополнительных методов исследования. Если это супружеская пара, то мы рекомендуем одновременно и мужчине посетить андролога, потому что процент мужского бесплодия достаточно высок.

Если поставлен диагноз бесплодие, есть ли шансы у пары родить ребенка?

Бесплодие – это не приговор. Это лишь формулировка медицинского диагноза, который отнюдь не означает, что супружеская пара неспособна к зачатию.

Бесплодие может быть первичным, если пара не имеет беременности в течение года без контрацепции.

Бесплодие может быть вторичным, если у женщины уже были беременности, роды, выкидыш, но повторно пара не может забеременеть в течение года.

Существует также абсолютное мужское бесплодие - в случае отсутствия сперматозоидов в эякуляте или их незначительное количество. Существует абсолютное женское бесплодие, когда имеется полное отсутствие маточных труб или их полная непроходимость. Но даже в этих случаях супружеская пара на сегодняшний день имеет возможность зачать собственного ребенка с помощью современных методов лечения, преодоления факторов бесплодия путем применения вспомогательных репродуктивных технологий, таких как ЭКО и ЭКО-икси.

Раньше уже в 27 лет женщину считали позднородящей, как сейчас с этим обстоят дела? В каком возрасте не поздно обратиться к врачу за помощью.

Возрастными мы считаем пары с 35 лет. После 35 лет могут сужаться границы овариального резерва. Поэтому, если после 35 лет беременность не наступает в течение шести-восьми месяцев, мы начинаем обследование. Если имеются какие-то отклонения, лучше не тянуть до 42-45 лет, чтобы успеть решить проблему. Активный репродуктивный возраст у женщин до 35-36 лет. Молодые пары, которые не могут забеременеть в течение года, также должны обратиться к врачу.

Какова структура современного бесплодия?

Структура современного бесплодия достаточно широка. Чаще всего у нас сейчас на амбулаторном этапе встречается бесплодие смешанное, то есть мужское и женское, либо оно изолированное, как правило, это гормональные дисфункции работы яичников. Часто встречается гипотоламо-гипофизарная дисфункция, когда мозг в неправильном ритме выделает неправильное соотношение гормонов, регулирующих выработку яйцеклетки. И из-за этого возникают различные нарушения в строении эндометрия, в строении функций яичников. Для решения этой проблемы часто нужен год-полтора-два.

Если лечение не помогает, зачатие не происходит, то бесплодная пара будет направлена на ЭКО в рамках государственной программы.

Мужской фактор лечения бесплодия достаточно трудно корригируется и, в общем-то, в основном у нас почти все попытки ЭКО проходят по мужскому фактору.

С какими формами эндокринного бесплодия вы чаще всего сталкиваетесь?

Ановуляторное бесплодие, поликистоз яичников, эндометриоз яичников, эндометриоз матки – это наиболее часто встречающиеся нарушения, которые приходится корригировать гинекологу-эндокринологу.

Какие рекомендации вы можете дать, чтобы сотрудничество пары и врача-эндокринолога было максимально успешным?

Главное это настойчивость и планомерность. Часто бывает так, что супружеские пары бросают лечение на полпути. Или очень медленно идут к диагностическим процедурам – долго думают, решают. Если однозначно выявлены какие-то эндокринные отклонения, их необходимо сразу же корригировать.

У нас было много вопросов про Анти-Мюллеровый гормон. Что это такое? И насколько этот гормон важен при зачатии?

Это показатель зачатка незрелых фолликулов в яичнике женщины или другими словами это некий «счетчик яйцеклеток». Измерив этот гормон, можно получить представление о количестве яйцеклеток, готовых к оплодотворению.

Но исследования, проводимые по изучению этого фактора в 2004-2008 годах, значительно отличаются от исследований нынешнего времени. Ранее были другие представления о влиянии этого гормона на зачатие, но наука не стоит на месте и клинические данные доказывают, что даже при низком Анти-Мюллеровом гормоне возможно зачатие. Уверена, что в практике каждого врача была такая пациентка. Все очень индивидуально.

Вопросы с форума

«Вы все еще считаете, что низкие значения Анти-Мюллерова гормона являются основанием для постановки диагноза - бесплодие?»

Эндокринная гинекология – динамично развивающаяся наука, которая за последние 8-10 лет дала существенный скачок, поэтому те научные данные, которые мы имели в 2004-2008 году, сейчас претерпевают значительные изменения. Спустя какое-то время меняются принципы и подходы к диагностике и лечению бесплодия и других эндокринных заболеваний, особенно его сложных форм – эндометриоза, низкого овариального резерва, спаечных процессов, мужского фактора бесплодия.

Меняется интерпретация гормональных анализов. Поэтому любой врач имеет право на ошибку в постановке диагноза, именно поэтому существуют медицинские консилиумы. Поэтому иногда супружеской парой приходится заниматься нескольким специалистам. Врач должен придерживаться постулата – мы лечим пациента, а не болезнь.

«У меня были 3 неудачные попытки ЭКО в НИИ ОММ. В первый раз взяли 8 яйцеклеток, в последующие по 2. Антимюллеров гормон - 0,53. Остальные гормоны в норме. Есть миома матки и эндометриоз. Мне 42 года. Есть смысл еще раз идти на ЭКО?»

Это достаточно сложный случай – сочетание нескольких эндокринных и гинекологических заболеваний, ЭКО не эффективно, поэтому в данном случае необходим сбор консилиума врачей-репродуктологов, которые уже совместно будут решать, что делать паре, и имеет ли смысл повторять попытки.

«Диагноз после УЗИ - спаечный процесс органов малого таза. Можно ли это полностью излечить? Такой диагноз может быть причиной отсутствия беременности?».

УЗИ выявляет косвенные признаки спаечного процесса. Поэтому изначально необходимо найти причину и устранить ее. Затем приступить к лечению.

Здесь требуется уточнение степени спаечного процесса, возможно, будет необходима хирургическая коррекция этого процесса. Вообще спаечный процесс малого таза – это хирургический диагноз.

Проведение консервативного лечения спаечного процесса – процесс достаточно трудоемкий и не всегда доказанный в плане использования каких-либо препаратов.

Поэтому вопрос решается индивидуально.

«Сократился цикл, был 28 дней в среднем, стал 24. Гормоны три месяца назад были в норме, овуляция по УЗИ тоже есть. В очереди на ЭКО. Может ли короткий цикл помешать ЭКО?»

Укорочение менструального цикла не приведет к нарушению подготовки к ЭКО. Укорочение цикла может говорить о каких-то гормональных заболеваниях – эндометриоз или недостаточность второй фазы цикла, или просто идет не совсем полноценная овуляция. Здесь нужны гормональные диагностические тесты. Опять же, это все решает в индивидуальном порядке репродуктолог. Как правило, укорочение цикла - это симптом каких-то временных нарушений.

«Какой примерно срок лечения СПКЯ?»

Синдром поликистозных яичников можно лечить годами. Все будет зависеть от того, какую цель пациентка преследует.

В климактерическом периоде это профилактика гиперпластических процессов, профилактика образования полипов в полости матки, в молодом возрасте в 16-18 лет, когда девушка не стремится забеременеть, это лечение гиперандрогении, сопутствующего диагноза и коррекция регуляции менструального цикла. Далее, когда женщина подошла к зачатию, а беременность не наступает, определяются формы и длительность поликистоза. И за 1,5-2 года мы добиваемся полноценной овуляции.

Очень важно синхронизировать работу яичников и эндометрия, что тоже не просто, но возможно.

«Что скажете про исследования лекарств анастразол и летрозол для лечения СПКЯ?»

Исследования ведутся до сих пор, пока нет однозначного ответа, что лучше. Поэтому врач на приеме решает индивидуально и то, какой препарат подобрать пациентке.

«Сказывается ли негативным образом криоконсервация на выживание яйцеклеток?

Все научные данные говорят о том, что криоконсервация не ведет к ухудшению качества яйцеклетки. Эффективность ЭКО с криоконсервированными и свежими эмбрионами одинаковая. Но здесь нужно понимать, что в криоконсервации очень важна форма и состав криоконсервирующей жидкости. Но это, скорее, вопрос к репродуктологам.

Благодарим Елену Николаевну за участие в интервью!

Если вы не получили ответ на свой вопрос, значит ваша проблема решается в индивидуальном порядке.