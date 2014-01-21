По данным екатеринбургских онкологов, 80% взрослых горожанок сегодня имеют те или иные варианты мастопатий. Причем часть женщин при появлении у них неприятных ощущений – болей в молочных железах, различных уплотнений, выделений из сосков – обращаются к специалистам. Другие же, к сожалению, опасаются болезненных методов лечения мастопатии и откладывают визит к врачу до последнего. Совершенно не предполагая, что только небольшая часть мастопатий лечится с помощью хирургии, а зачастую для того, чтобы помочь женщине, бывает достаточно поменять используемый ею оральный контрацептивный препарат.

А для того, чтобы совсем успокоить себя относительно дальнейших прогнозов – пройти обследование, которое заставило известную американскую актрису принять столь кардинальное решение относительно собственной груди. Которое, кстати, сейчас делают и в Екатеринбурге.

Итак, мастопатия – это заболевание молочных желез, при котором в железе происходит разрастание соединительной и железистой ткани с образованием уплотнений и кист различного размера. Чаще всего мастопатия встречается в возрасте 30-50 лет.

Все мастопатии можно разделить на две группы – мастопатии узловые и мастопатии диффузные. При узловой мастопатии в молочной железе обнаруживаются один или несколько отдельных достаточно крупных узлов, а при диффузной - множество мелких уплотнений без четких границ друг от друга. Примечательно, что и клеточный состав диффузных и узловых мастопатий различен, и для дальнейшего прогноза, в том числе и возможности перехода мастопатии в рак молочной железы, они также имеют совершенно разное значение.

Главная причина развития мастопатии – это нарушение гормонального баланса в организме женщины. Причем значение здесь имеют не только половые гормоны и не только яичники! Здесь нужно учитывать то, что обмен половых гормонов – это очень сложный процесс, в котором участвуют не только яичники, но и щитовидная железа, печень, жировая ткань, нервная система, а также секреторные железы, расположенные в головном мозге. Поэтому факторами риска развития мастопатии могут быть: травмы и стресс, ожирение, заболевания щитовидной железы (в том числе – сахарный диабет), заболевания печени и желчного пузыря, заболевания сосудов (в том числе – артериальная гипертония), аборты, нерегулярная половая жизнь. Главный итог работы всех этих факторов – гормональный дисбаланс, который приводит к изменениям в работе клеток молочной железы.

Зато приятно, что на фоне всех этих факторов достаточно четко можно выделить те, которые защитят женщину от мастопатии. Это все то, что можно отнести к нормальному, здоровому, уравновешенному образу жизни женщины, состоявшейся в социуме и в своей семье, и во многом зависит от нас самих и нашего отношения к жизни. А именно - позитивный фон настроения, здоровое питание без излишка животных жиров, стройное телосложение, контроль состояния своего здоровья (в том числе – своевременно лечение любых заболеваний половых органов), рождение детей желательно в возрасте около 25 лет, кормление их грудью (хотя бы до 6-9 месяцев), а также регулярная половая жизнь без неприятных ощущений, но с положительными эмоциями.

Но и у самых счастливых и здоровых женщин все-таки есть повод для беспокойства. Это то, что мастопатия с высоким риском развития рака молочной железы может быть генетически обусловлена. Сегодня степень этого риска можно оценить, вспомнив то, чем болели наши мамы и бабушки. Если кто-то из Ваших родственниц болел раковыми заболеваниями молочных желез, тела матки (не шейки матки, а именно тела матки) или яичников в возрасте до 50 лет, то здесь стоит очень внимательно отнестись к состоянию своего здоровья. А ещё – пройти обследование на наличие дефектных генов BRCA 1 и 2. Это анализ мазка со слизистой щеки, без забора крови. Сделать его можно платно, в НИИ ОММ, а также в филиалах клиники «Гармония». Стоимость обследования составляет менее 1 тысячи рублей. Именно результаты этого анализа дают врачам возможность оценить риск развития рака молочной железы у женщины и определиться с тактикой лечения у неё мастопатии. Если же носительство дефектного гена по анализу было выявлено, а мастопатии у женщины нет, то в последующем ей будет достаточно раз в полгода проходить УЗИ молочных желез – для того, чтобы максимально рано выявить возможные изменения. Кстати, маммография как метод обследования более важна в тех случаях, когда заболевание молочной железы уже есть, и на этапе профосмотров (независимо – есть дефектный ген или него нет) от неё можно и отказаться, вместе с рентгеновским облучением, которое она так или иначе все равно создает.

Как утверждают онкологи из Екатеринбурга, пока в нашем городе случаев «профилактического» удаления молочных желез ещё не было, но повышенного внимания к состоянию своего здоровья положительны анализ на дефектный ген требует однозначно. И в первую очередь – здесь уж точно придется исключить все возможные факторы риска. Похудеть, по возможности пролечить все имеющиеся заболевания и стараться радоваться жизни. Вопреки всем прогнозам. Нельзя сбрасывать со счетов и самообследование, которое раз в месяц, в середине цикла – на 14-15 его день, может провести дома любая женщина. Для этого необходимо лечь и, не очень сильно надавливая, тщательно прощупать каждую молочную железу. При появлении вопросов после такого осмотра – обратиться в женскую консультацию или к врачу-маммологу.

Сегодня все врачи акушеры-гинекологи женских консультаций Екатеринбурга прошли обучение по ранней диагностике и лечению мастопатии, и диффузные формы мастопатии с успехом лечатся в женской консультации, даже без посещения врачей-маммологов, онкологов, Онкоцентра и тем более – без болезненных процедур. Чаще всего врачи назначают гормональные препараты, в том числе – оральные контрацептивы, витамины, а также растительные препараты, имеющие антигормональный эффект. Очень часто женщине, имеющей мастопатию, бывает достаточно выбрать оптимальный вариант контрацепции, и имеющаяся у неё проблема решается в течение нескольких месяцев.

Исключение составляют только узловые мастопатии, при которых риск развития рака значительно выше, чем при мастопатиях диффузных. Такую пациентку должен обязательно осмотреть врач-маммолог (они принимают в ЕКДЦ на Уралмаще и в ГКБ № 40) и принять решение о том, как будет проводиться дальнейшее лечение. Здесь, помимо назначения гормональных препаратов, действительно, может потребоваться оперативное лечение и более расширенное обследование, назначить которое должен врач. Но даже и при обнаружении в молочной железе узлов женщине ни в коем случае не стоит падать духом, так как предполагаемая узловая мастопатия на деле может оказаться кистой молочной железы, и после пункции, во время которой врач удалить жидкость внутри кисты, исчезнуть совсем.

В связи с этим ещё раз хочется обратить внимание представительниц прекрасного пола на то, что молочные железы, как и мы сами, созданы исключительно для радости (эстетической) и для наших детей (в функциональном плане). Если вас что-то беспокоит – не нужно паниковать, лить слезы и перерывать тонны литературы, выискивая схожие симптомы. В том случае, если вам кажется, что у вас появились тревожные симптомы – уплотнения в молочных железах, болезненные ощущения или выделения их них – нужно обратиться к врачу. Потому что профилактика и максимально раннее лечение – здесь превыше всего.