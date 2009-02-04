Как мы стареем: что происходит с нами каждые 10 лет?

Бороться со старостью можно, но делать это надо по-разному. Вот несколько советов для тех, кому 20, 30, 40, 50...

Когда вам 20...

Что происходит. В этом возрасте начинают отмирать клетки мозга. Кровеносные сосуды постепенно теряют эластичность, поэтому кровяное давление может медленно, но повышаться.

На коже лица и рук вырисовываются первые складки и морщинки. Причина в уменьшении выработки коллагена и эластина — двух белков, обеспечивающих нашей коже способность стягиваться и упругость. Но это ещё не всё: сальные и потовые железы тоже начинают работать слабее, а процесс обновления кожи замедляется.

Кстати, именно в этом возрасте ваш скелет перестаёт развиваться. Пик роста приходится на 22 — 25 лет.

Что делать. Пока ничего особенного. Максимум, что вам необходимо, — это 30 минут лёгких упражнений в день, чтобы придержать кровяное давление и не набрать лишнего холестерина. Кроме того, последите за своей диетой: несмотря на то что скелет перестал развиваться, ему по-прежнему нужен кальций и витамин D. Их обеспечат молочные продукты и зелёные овощи.

Особого ухода за кожей не требуется. Просто ешьте побольше цитрусовых и сладкого перца — в них есть витамин С, который помогает сохранить уровень коллагена.

Когда вам 30...

Что происходит. Мышечный тонус постепенно падает. Шансы к зачатию снижаются на 50% по сравнению с 25-летним возрастом. Из-за падения уровня гормона тестостерона у мужчин начинается процесс потери волос. Постепенное угасание активности маланоцитов (эти клетки вырабатывают пигмент, который окрашивает наши волосы) приводят к появлению первых седых волос.

Слюнные железы работают хуже — ротовая полость плохо омывается, отчего повышаются шансы заработать кариес и воспаление дёсен. Цвет зубов постепенно темнеет, на поверхности появляются микротрещины.

Начинает замедляться обмен веществ; наш организм тратит всё меньше калорий, всё больше откладывая в виде жира.

Что делать. Теперь пора переходить на более интенсивные тренировки. Вы можете заниматься не каждый день, но упражнения должны быть сложнее и задействовать большие группы мышц. Особенно обращайте внимание на мышцы рук и туловища — это около половины всех существующих в человеческом теле мускул. Не гнушайтесь тренажёрными залами и силовыми тренировками: если хотите оставаться в форме, тягать гантели надо хотя бы раз в неделю. Кроме того, придётся пожертвовать своим рационом. Урежьте дневную норму потребления на 150-200 килокалорий.

Если планируете завести детей, не нажимайте на алкоголь и сигареты, откажитесь от кофе, старайтесь поменьше нервничать. Всё это уменьшает ваши шансы на зачатие, и это касается как мужчин, так и женщин. Кроме того, представителям сильного пола стоит обратить внимание на продукты, содержащие витамины С и Е, для улучшения качества спермы.

С сединой бороться сложно, но замедлить это процесс поможет витамин В (содержится в арахисе, свинине, молоке, большинстве овощей).

Когда вам 40...

Что происходит. Ежедневно ваш мозг теряет до 10 тысяч нервных клеток. Мышечная масса сокращается со скоростью от 0,5 до 2% в год. Шанс зачатия у женщин сокращается до минимума. Качество спермы у мужчин понижается настолько, что при зачатии очень велика возможность выкидыша. Из-за снижения уровня эстрогена, у женщин повышается кровяное давление, жировые отложения в области живота увеличиваются.

Падение мышечного тонуса приводит к растяжению мышц в области рта и носоглотки; начинает развиваться сонное апноэ. Это заболевание характеризуется кратковременными остановками дыхания во сне, постоянной усталостью и храпом.

В этом же возрасте может начать ухудшаться зрение, развивается остеопороз и другие болезни суставов, проявляются признаки износа костей. У мужчин могут появиться проблемы с предстательной железой (проявляются они в неприятных ощущениях при мочеиспускании и постоянных «позывах»).

Сердце и сосуды становятся всё более уязвимы. Лишний вес и отсутствие физической активности могут привести к образованию холестериновых бляшек и закупорке артерий. В свою очередь, с ухудшением кровотока ухудшается и эректильная функция у мужчин.

Что делать. Противостоять процессу износа скелета поможет укрепление мышц. Выбирайте аэробные нагрузки — бег, танцы, — больше гуляйте. Это, кроме того, полезно и для вашего сердца.

Снизьте содержание жира в своей диете, чтобы уберечь сосуды, не растолстеть и не испытывать проблем в постели. Чтобы компенсировать нехватку эстрогена, женщинам надо есть больше бобовых, зелёные овощи и льняные семена.

Когда вам 50...

Что происходит. В пищеварительном тракте снижается количество полезных бактерий, увеличивается риск желудочно-кишечных нарушений. Самое распространенное из них — запор. В ещё большей опасности находится зрение. После 55 резко возрастает риск дистрофии сетчатки и формирования старческих катаракт. Женщины, кроме того, могут заработать остеопороз и заболевания сердца, что связано с критическим падением уровня эстрогена и началом менопаузы. Резко подскакивает риск заболевания раком груди.

Кожа становится бледнее, истончается, теряет эластичность. Медленно тает подкожная жировая прослойка, из-за чего кожа выглядит как пергаментная бумага. Но самое главное — начинают разрушаться клетки почти всего нашего тела. Мышцы, кости, печень и почки — большинство органов постепенно теряют в массе, всё хуже и хуже справляются со своими функциями. Этот процесс не обходит стороной даже мозг: в 55 лет ухудшается память, затрудняется сам процесс запоминания.

Что делать. Чтобы защитить своё зрение, прежде всего, бросайте курить. Если не курите, обратите внимание на такие вещества, как лютеин (содержится в яичном желтке) и зеаксантин (в зелёных овощах и ягодах).

Если хотите сохранить крепкую память, попробуйте чему-нибудь научиться — займитесь иностранным языком или освойте азы игры на гитаре. Любой новоприобретённый навык поможет укрепить ваши умственные способности. Хорошим подспорьем будут продукты, богатые антиоксидантами (брокколи, ягоды, зелёный чай) и жирными кислотами омега-3 (жирная рыба, орехи).

Женщинам врачи советуют ежегодно проверяться у маммолога.

Когда вам 60...

Что происходит. Более половины человечества в этом возрасте начинает терять волосы. Острота и широта угла зрения значительно падает, становится сложнее различать синие и зелёные оттенки. Другие чувства также становятся всё менее острыми. Вкус, слух, обоняние, даже чувствительность к температуре — всё притупляется. Из-за растяжения мягких тканей гортани может измениться голос, появиться хрипотца.

У женщин начинаются проблемы с мочеиспусканием. Снижение уровня эстрогена приводит к ослаблению мышц уретры, что в свою очередь может вызвать недержание.

Что делать. Обязательно продолжайте следить за своим сердцем. Регулярные аэробные нагрузки в сочетании с низкожировой диетой помогут вам избежать закупорки сосудов и инфарктов. Чтобы не усугублять проблемы с мочевым пузырём, старайтесь пореже бегать в туалет. И, наконец, следите за своим весом, чтобы избежать излишнего давления на суставы и не усугублять остеопороз и другие болезни скелета.

