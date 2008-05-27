Контрацепция после родов

В послеродовом периоде женщине особенно важно предохраняться от нежелательной беременности, потому что организму нужно время, чтобы восстановиться. Беременность, наступившая вскоре после родов, чаще сопровождается различными осложнениями, может закончиться выкидышем. Кроме того, наступление беременности может отрицательно сказаться на лактации, столь важной для вашего малыша.

Крайне нежелательны в первый год после родов, и особенно после кесарева сечения, аборты, потому что в этот период намного чаще встречаются осложнения (инфекционные осложнения, перфорация матки).

В послеродовом периоде женщина должна заботиться не только о себе, но и о малыше. Важным условием послеродовой контрацепции является ее безопасность для ребенка. Нужно помнить, что не все контрацептивы «одинаково полезны».

Еще одной особенностью послеродового периода является отсутствие менструаций или их нерегулярность. Поэтому нельзя пользоваться «календарным» методом. Кроме того, из-за нерегулярного цикла женщина может просто напросто не заметить наступления беременности, и узнать о ней уже на достаточно позднем сроке.

То, что в течение нескольких месяцев после родов женщина не может забеременеть, это заблуждение. Наступление беременности у некоторых женщин возможно уже через 21 день после родов.

В этой статье мы разберем те методы контрацепции, которые можно использовать при лактации (если ребенок находится на искусственном вскармливании, то уже через 2 месяца после родов можно использовать любые методы контрацепции).

Лактационная аменорея

Существует расхожее мнение, что если женщина кормит грудью, то она не может забеременеть. Однако это не совсем так. Метод эффективен только при соблюдении ряда условий:

1. Полное отсутствие менструаций (если появились любые мажущие выделения, метод уже нельзя считать надежным).

2. Кормление по требованию, перерыв между кормлениями не более 3х часов (в том числе и в ночное время).

3. Ребенок питается только материнским молоком, не используется докорм, не вводится прикорм.

4. Ребенку меньше 6 месяцев.

При соблюдении всех четырех условий эффективность метода составляет около 98%.

После начала введения докорма или прикорма, появления менструаций, увеличения ночного перерыва между кормлениями данный метод неэффективен.

Достоинствами метода являются отсутствие каких-либо побочных эффектов и его экономичность – он совершенно бесплатный.

Биологические методы контрацепции

Как было сказано выше, календарный метод использовать нельзя из-за нерегулярности цикла.

Метод измерения базальной температуры также неэффективен, так как после ночных кормлений результаты измерения искажаются.

Метод оценки цервикальной слизи или рисунка папоротника в слюне до установления регулярного цикла также не применяются.

Таким образом, даже если использовать в период лактации все три биологических метода, эффективность составляет всего около 50%.

Барьерные методы контрацепции

«Барьер» может быть механическим (презерватив) или химическим (спермициды).

Кроме того, что презерватив является достаточно надежным средством контрацепции (эффективность 95% при правильном применении), он также имеет другие достоинства: отсутствие противопоказаний и надежная защита от инфекций. Это особенно важно в первые месяцы после родов, когда цервикальный канал еще расширен и инфекция легко может проникнуть в матку. Так как количество влагалищной слизи в послеродовом периоде обычно снижено, лучше использовать презервативы совместно с влагалищными любрикантами. Любриканты нужно выбирать нейтральные, возможно с противовоспалительным компонентом, так как ароматизированные и «возбуждающие» средства могут вызывать раздражение чувствительных слизистых.

При использовании качественных презервативов («Контекс», «Дюрекс» и т.д.) аллергия на латекс возникает достаточно редко. При правильном использовании редки также разрывы презерватива. Презервативы должны покупаться только в аптеках, на них должно быть написано «проверено электроникой». Помните, что срок годности презервативов ограничен (3-5 лет), поэтому обращайте внимание на дату изготовления.

Стоимость презервативов «Контекс» около 150р. 12 штук, «Дюрекс» около 250р. 12 штук.

При использовании презервативов может быть снижена чувствительность при половом акте. Применение требует внимания при извлечении презерватива из влагалища во избежание излития спермы. Некоторые пары считают, что презерватив вносит элемент натянутости в занятия сексом.

Спермициды выпускаются в виде нескольких лекарственных форм: гели, пасты, пенки, влагалищные свечи и таблетки, мази, растворимые пенки, губки.

Наиболее известны:

- отечественные препараты Контрацептин Т и Трацептин (свечи 40р. 10 штук),

- импортные препараты Ноноксинол-9 (свечи 140р. №10),

- Патентекс овал (свечи 150р. 10 штук),

- Фарматекс (вагинальные таблетки 180р. 12 штук, свечи 280р. 10 штук, крем 220 р., тампоны 450р. 6 штук).

Вещество ноноксилон-9 входящее в состав практически всех спермицидов является также антисептиком, поэтому они снижают риск половых инфекций, в том числе ВИЧ.

Большинство свечей и таблеток нужно вводить во влагалище за 15-30 минут до полового акта (свечи растворяются быстрее), контрацептивный эффект сохраняется 3-4 часа. Пенку и крем вводят непосредственно перед половым актом. Тампоны можно вводить заранее (действуют 24 часа), удаляется тампон не ранее чем через 2 часа после полового акта. Перед применением спермицида ознакомьтесь с инструкцией, где должно быть указано, через какое время после введения препарат начинает действовать и в течение какого периода.

По сравнению с гормональными и внутриматочными контрацептивами спермициды имеют невысокую эффективность (75-80%). Поэтому их целесообразно использовать женщинам с низким риском возникновения беременности, в том числе кормящим женщинам. Также их можно использовать в первые дни приема оральных контрацептивов. При частом применении спермициды могут приводить к сухости влагалища.

Противопоказаниями являются аллергия на спермицид, эндоцервицит, кольпит или эрозия шейки матки, подозрение на рак шейки матки.

Оральные контрацептивы

Комбинированные оральные контрацептивы, в которых содержатся эстрогены и прогестины в период грудного вскармливания противопоказаны, так как эстрогены могут отрицательно повлиять на ребенка.

Но существуют таблетки, содержащие только прогестины – мини-пили. К ним относятся Экслютон и Чарозетта (цена около 450-500р. 28 таблеток). Их можно принимать при лактации (начинать прием можно через 6 недель после родов в любой день). В упаковке содержится 28 таблеток.

Контрацептивный эффект мини-пили ниже, чем у комбинированных оральных контрацептивов, но в сочетании с лактацией они достаточно надежны (при условии регулярного приема).

Количество гормона, которое при этом попадает в молоко, незначительно. Чтобы получить дозу гормона, содержащуюся в одной таблетке, ребенку нужно находиться на ГВ три года (если мама при этом непрерывно принимает контрацептив). На количестве молока и продолжительности лактации прием мини-пили не отражается.

Механизм действия препаратов заключается во влиянии на эндометрий, что препятствует имплантации яйцеклетки. Кроме того, повышается вязкость цервикальной слизи, снижается сократительная активность маточных труб. Овуляция при приеме мини-пили может сохраняться.

В первые два дня приема таблеток следует использовать другие методы контрацепции (спермициды, презервативы).

Недостатки метода:

- Контрацептивный эффект практически полностью нивелируется через 24 часа после приема таблетки, поэтому важно принимать таблетки ежедневно в одно и то же время. Нерегулярный прием значительно увеличивает риск беременности. Максимальная доза препарата и, следовательно, максимальный контрацептивный эффект, достигается через 3 часа после приема таблетки, поэтому рекомендуется принимать таблетки вечером (исходя из того, что большинство людей занимаются любовью ночью).

- Возможна некоторая прибавка массы тела.

- Из-за снижения функциональной активности маточных труб повышается риск внематочной беременности.

- Часто возникают нарушения менструального цикла: нерегулярные менструации, межменструальные мажущие выделения. Особенно выражены эти нарушения в первые 3 месяца приема препарата. Может быть отсутствие менструаций.

- Изредка встречаются такие побочные эффекты как тошнота, угревая сыпь, депрессия, головная боль, снижение либидо.

Экстренная гормональная контрацепция в период грудного вскармливания противопоказана. В крайнем случае можно однократно применить препарат Эскапел, но при этом нужно отложить ГВ по крайней мере на день.

Внутриматочная контрацепция

Внутриматочная контрацепция является эффективным методом контрацепции. Внутриматочные спирали не влияют на образование молока.

Внутриматочную спираль можно поставить сразу же после родов или кесарева сечения (в течение 48 часов). Если это не было сделано, то начать использовать внутриматочную контрацепцию можно спустя 6-8 недель после родов (после прекращения послеродовых выделений). В течение первой недели после введения не рекомендуется половая жизнь и интенсивная физическая нагрузка.

Достоинствами метода являются его экономичность и удобство.

Если менструации возобновились, то спираль устанавливают на 2-3 день менструации, если нет – то в любой день. После этого могут быть несколько дней умеренные кровянистые выделения.

Противопоказаны внутриматочные средства при воспалительных процессах в половых органах, так как спираль может способствовать восхождению инфекции с проникновением ее в брюшную полость. Женщинам, у которых симптомы воспаления органов малого таза возникли на фоне применения внутриматочной контрацепции, спираль удаляется. Также нельзя устанавливать спираль при патологических изменениях матки (аномалии развития, миомы матки, деформирующие полость матки, стеноз шейки матки).

Мультилоуд Cu-375

В настоящее время наиболее распространены медь-содержащие ВМС, например, Мультилоуд Cu-375 (цена около 1800 р.). Эти спирали должны использоваться не более 5 лет.

Юнона Био – Е380 супер

Медь- и серебросодержащая спираль Юнона Био – Е380 супер может использоваться до 8 лет. Это спираль отечественного производства, цена около 150 р. Серебряное или золотое ядро содержат спирали фирмы Eurogine (срок использования 5 лет). Ионы золота и серебра защищают органы малого таза от развития воспалительных реакций.

Механизм действия внутриматочной контрацепции состоит в подавлении функциональной активности эндометрия, наблюдается его истончение, а также повышение сократительной активности мускулатуры матки. Поэтому имплантация оплодотворенной яйцеклетки становится невозможной. Однако повышается риск внематочной беременности.

Частота экспульсии («выпадения» спирали) составляет 6-16%. Экспульсия чаще всего происходит в первые месяцы применения спирали, чаще в дни менструации. Женщина при этом может ощущать тянущие боли внизу живота, наличие инородного тела во влагалище, «усики» спирали становятся длиннее.

Фертильность (способность к оплодотворению) обычно восстанавливается в течение первого года после удаления ВМС.

Мирена

Кроме того, можно использовать внутриматочную систему (ВМС) Мирена. Мирена является сочетанием внутриматочной и гормональной контрацепции. Она представляет собой Т-образную систему, ежедневно высвобождающую определенную дозу гормона (20 мкг левоноргестрела) В крови при этом доза гормона ниже, чем при применении мини-пили, в молоко он практически не проникает. Воздействие на массу тела крайне незначительно, практически отсутствует. За счет сочетания двух механизмов действия (внутриматочная и гормональная контрацепция) повышается эффективность (99,9%).

ВМС устанавливается на срок 5 лет, но по желанию женщины может быть удалена ранее, в любое время. Овуляция в 85% случаев сохраняется. Фертильность восстанавливается сразу же после удаления ВМС.

ВМС Мирена, в отличие от других спиралей, не способствует проникновению инфекции из влагалища в матку, так как она вызывает сгущение шеечной слизи.

Ограничивает применение метода его достаточно высокая стоимость – около 7000р. Хотя если подсчитать ежемесячные затраты, то при использовании Мирена в течение 5 лет вы тратите в месяц около 120 р. Противопоказания такие же, как для других средств внутриматочной контрацепции.

Экспульсии возникают с частотой 3-6%. Риск внематочной беременности намного ниже, чем у других средств внутриматочной контрацепции.

В первые 3-5 месяцев приема возможно возникновение межменструальных мажущих кровянистых выделений, но при этом общая кровопотеря ниже, чем при обычных менструациях. Может возникнуть аменорея (отсутствие менструаций). Для женщин с обильными, длительными менструациями применении Мирены может положительно сказаться на состоянии здоровья, так как снижается менструальная кровопотеря и вследствие этого повышается уровень гемоглобина в крови.

После удаления ВМС цикл восстанавливается. У 2% женщин при применении Мирены может возникнуть угревая сыпь. Возможно возникновение тех же побочных эффектов, что и у мини-пили, но еще реже.

После начала применения любой внутриматочной контрацепции необходимо провести контрольный осмотр врача-гинеколога через месяц, затем через три месяца, далее при отсутствии жалоб достаточно одного посещения в год.

Добровольная хирургическая стерилизация (ДХС)

ДХС может быть проведена женщинам старше 35 лет и имеющим двух и более детей. Метод является необратимым.

Стерилизация может быть проведена во время операции кесарево сечение (об этом с женщиной говорят заранее, она подписывает информированное согласие на операцию). После родов ДХС может быть проведена через мини-разрез в надлобковой области или при лапароскопии.