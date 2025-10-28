Накануне Всемирного дня борьбы с инсультами, который ежегодно отмечается 29 октября, U-mama.ru поговорила с заведующей неврологическим отделением №1 ГКБ № 40 Коломиец Татьяной Викторовной о первых симптомах, диагностике и профилактике инсультов.

– Что может быть предвестниками инсульта?

– Предвестники инсульта – это так называемые транзиторные ишемические атаки (кратковременные эпизоды нарушения мозгового кровообращения), когда возникают определённые симптомы, которые проходят в течение нескольких минут,часов и которые могут повторяться и, если не обратиться за медицинской помощью , то это может перерасти в настоящий инсульт.

Симптомами могут быть:

Неловкость в руке. Человек не может взять кружку, открыть кран, выпадают предметы из руки, начинает набирать текст в телефоне и не попадает по буквам, либо не узнает буквы, не может напечатать сообщение в телефоне .

Нарушения речи. Несвязная, нечеткая речь или человек жалуется на «тяжелый, не свой» язык.

Асимметрия лица.

Сильная внезапная громоподобная головная боль, возникшая впервые в жизни.

Нарушение зрения.

Такие атаки могут повторяться. При этом, например, рука «выпала», потом восстановилась. Не надо игнорировать такие эпизоды, а немедленно обращаться к врачу. У нас недавно был пациент – водитель, у которого полностью отказывала рука на протяжении 5 дней от нескольких минут до 5 часов. И только на 6 дней коллеги по работе вызвали скорую и он был доставлен к нам в больницу , прооперирован и в удовлетворительном состоянии с полным регрессом выписан из отделения.

– Признаки инсульта у мужчин и женщин отличаются?

– Нет.

– Кто в группе риска?

– Люди, страдающие гипертонией, сахарным диабетом, повышенным холестерином, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также ведущие малоподвижный образ жизни, курящие, злоупотребляющие алкоголем и имеющие избыточный вес.

– Как избежать инсультов?

– Во-первых, следить за своим давлением. Мы выявляем пациентов, у которых есть гипертензия (повышенное артериальное давление), но они даже не чувствуют высокое давление, а по факту у них давление 170-180. А сколько людей ходит с таким давлением?

Во-вторых, посещать кардиолога, так как нарушение ритмов сердца тоже может приводить к нарушению мозгового кровообращения, и таких пациентов тоже надо оперативно выявлять, чтобы назначить им специальную терапию. Медицина не стоит на месте, сейчас при фибрилляция предсердий назначают пероральные антикоагулянты, препараты, растворяющие тромбы, которые могут образоваться в сердце. При перебоях в работе сердца, высоком пульсе, могут назначить холтеровское мониторирование сердечного ритма.

В-третьих, сдавать анализы, чтобы следить за уровнем холестерина и глюкозы, так как липопротеины низкой плотности (ЛПНП или «плохой» холестерин) являются причиной образования атеросклеротических бляшек , а повышенный уровень глюкозы долго протекает бессимптомно, приводя со временем к микро и макрососудистым повреждениям.

В-четвертых, делать УЗИ сосудов шеи и головы для выявления асимптомных стенозов артерий головы.

Ну и, конечно, следить за своим весом и быть физически активным.

Если есть возможность, обязательно проходить диспансеризацию, в рамках которой можно пройти все вышеперечисленные исследования.



– Нужно ли делать КТ головного мозга, если ты боишься инсульта?

– Нет.

– Бывают ли инсульты у детей?

– Да.

– Что делать, если инсульт уже случился?

– Вовремя вызвать скорую помощь. Не давать никаких таблеток, не везти самому, а оперативно вызвать скорую помощь. Наши золотые часы – это 4,5 часа, когда мы можем провести реперфузионную тромболитическую терапию.

Обязательно рассказать всем родственникам о признаках инсульта, даже детям. Чтобы вовремя оказать помощь.

– Когда пациента оперируют, а когда нет?

– Тромбоэкстракцию (операцию по механическому удалению тромба из сосуда, чаще всего из артерий мозга или сердца) проводят в течение суток. Но когда пациент приезжает спустя сутки или по результатам компьютерной томографии мы видим большой очаг ишемии и большой объем мозга погиб, здесь никакой речи об операции не идёт.

Ответы на вопросы форумчан.

– Какие витамины необходимо принимать после ишемического инсульта?

– Никакие. Самое главное принимать препараты, понижающие артериальное давление, статины, препараты для снижения уровня холестерина, антикоагулянты, если есть нарушения ритма сердца, или антиагреганты. При диабете – сахароснижающие препараты.

– У близкого родственника смерть от геморрагического инсульта. Мне 47 лет. Какие обследования помогут выявить предрасположенность к инсульту?

– Причиной геморрагических инсультов может быть не только артериальная гипертензия , но и наследственная патология сосудов головного мозга. Если у вашего родственника была подтверждена аневризма, а у вас жалобы на постоянные головные боли и есть повышенное давление, гиперхолестериемия, нужно обратиться к врачу и возможно провести КТ или МР-ангиографию.

– Может ли пожилой родственник понять, что у него инсульт?

– Не всегда.

– Женщина, 39 лет. Есть наследованная мигрень с аурой.Верно ли, что при этом заболевании риск инсульта выше? Если да, как профилактировать? Гормональные оральные контрацептивы в инструкции содержат информацию, что мигрень с аурой – это противопоказание к приему. Это связано с тем, что прием может спровоцировать инсульт?

– Да, риск инсульта выше. Это не так часто, но, тем не менее, на фоне затянувшегося мигренозного приступа может развиться инсульт. И , к сожалению, мы видели таких пациенток.

Вам нужно контролировать приступы головной боли, для этого есть специальные врачи цефалгологи. Вовремя принимать таблетки. Как правило, пациенты, которые много лет страдают мигренями, знают все свои предвестники. Есть препарат вовремя принять, развернутого приступа мигрени не будет. Для вас самое главное – профилактическое лечение.

Действительно, на фоне приёма оральных контрацептивов высок риск тромбообразования. Мы регулярно видим молодых пациенток, которых привозят с ишемическими атаками. Поэтому перед приёмом контрацептивов обязательно нужно сдать все анализы, посмотреть свою коагулограмму, проверить нет ли у вас наследственной коагулопатии, тромбофилии. К нам редко, но тем не менее регулярно привозят таких пациенток.

– Расскажите? пожалуйста, как в Екатеринбурге и области построена этапная реабилитация для пациентов, перенесших инсульт. На что в рамках государственных гарантий может расcчитывать пациент?

– Ранняя реабилитация начинается уже в больнице. Если у пациентов сохраняются нарушения функции, данных пациентов консультирует КИМ (Клинический Институт Мозга) по видеосвязи и при отсутствии противопоказаний пациента направляют в отделения медицинской реабилитации для продолжения восстановительного лечения. У нас реабилитацию можно пройти в ГКБ №3, ГКБ № 6, Ситидоке, Новой больнице, РЖД Медицине. С ноября этого года срок первичной бесплатной реабилитации увеличен с 14 до 20 дней.

Гарантированного количеств реабилитационных курсов нет. Пациент может быть направлен на 2 этап (в КСС) или на 3 этап (дневной стационар или амбулаторная медицинская реабилитация) в зависимости от степени восстановления после перенесенного инсульта (сохранения зависимости от постороннего ухода).

– Наследуются ли инсульты?

– Да, есть наследственная гиперхолестеринемия — генетическое заболевание, приводящее к очень высоким уровням «плохого» холестерина (ЛПНП) в крови с рождения, что вызывает ранний атеросклероз и повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт и инсульт. Также есть наследственные тромбофилии. Данные патологии выявляются при медико-генетическом консультировании и подбирается соответствующая терапия.

– Насколько опасны энергетики?

– Энергетики увеличивают частоту сердечных сокращений, это может опосредованно привести к нарушению ритма сердца , повышению артериального давления. При регулярном употреблении за видимой бодростью стоит истощение резервов организма.

– Может ли произойти инсульт из-за сильного стресса, когда давление подскочило до давления до 185/110?

– Да.

В заключении хочется сказать, что инсульт у близких меняет жизнь не только самого человека, но и всей семьи. Поэтому тщательно следите за своим здоровьем и здоровьем пожилых родственников. Информируйте близких о симптомах инсульта, обязательно акцентируйте о немедленном обращении в скорую помощь, счёт идет на минуты.