Менструальная чаша: преимущества, недостатки и правила использования

Поговорим еще об одном средстве интимной женской гигиены — менструальной чаше. Как пользоваться чашей, какие у нее преимущества и недостатки, как выбрать размер, ухаживать и хранить.

Каждая женщина в дни менструации нуждается в большей защите, поэтому старается выбрать надежное средство интимной женской гигиены. Одно из таких средств — менструальная чаша, позволяющая придерживаться привычного ритма жизни в критические периоды.

Что известно о чаше? Как пользоваться? Не вредна ли? Ответим на эти и некоторые другие вопросы.

Что такое менструальная чаша или капа?

Является альтернативой традиционным средствам личной гигиены — прокладкам (одноразовым/многоразовым) и тампонам. Служит для сбора менструальных выделений, вводится непосредственно во влагалище.

Чашечка представляет собой небольшую емкость в виде колокола с «хвостиком», разного размера и цвета.

Чаша имеет вентиляционные отверстия для воздуха, расположенные таким образом, чтобы кровь из них не вытекала. Благодаря отверстиям, создается вакуум — чаша «присасывается» к стенкам влагалища, удерживаясь внутри и предотвращая подтекание менструальных выделений.

Наиболее распространены менструальные чаши для многоразового использования, изготовленные из мягкого и пластичного материала: латекса, медицинского силикона или термопластичного эластомера.

Преимущества и недостатки

Менструальные чашечки призваны помочь женщинам соблюдать личную гигиену и комфортно себя чувствовать в критические дни.

Плюсы

* Физиологичность. Не содержат отбеливающих и токсических веществ, не вызывают раздражения, пересушивания слизистой и аллергических реакций.

* Экологичность. Выбрасываются лишь выделения, что значительно сокращает количество мусора. Хлопок, используемый в большинстве прокладок, обеляется, негативно сказываясь на окружающей среде: на хлопке остаются следы диоксина (является канцерогеном).

* Экономия. Одна чашечка может использоваться в течение нескольких лет.

* Компактность. Вместо нескольких тампонов или прокладок, капу удобно брать с собой в путешествия.

* Комфорт. Чашечка помещается непосредственно во влагалище, удерживаясь благодаря создаваемому вакууму и влагалищным мышцам. При правильном подборе размера и введении, не причиняет неудобств. Собирает в себе менструальные выделения, препятствуя их соприкосновению со стенками влагалища и не позволяя крови проникнуть наружу.

* Активность. Возможность вести привычный образ жизни, не сбавляя темп (занятия спортом, плавание и др.), даже в критические дни.

* Не вредит здоровью. Отсутствует взаимосвязь между развитием инфекционно-токсического шока (вызывается токсинами бактерий/вирусов) и использованием менструальных чаш. При применении тампонов такой небольшой риск существует. Не влияет на микрофлору влагалища. Создает герметичность среды во влагалище, обеспечивая защиту от влияния внешних факторов.

* Практичность. Чаша вмещает в себя больше жидкости, нежели тампон или прокладка для сильного менструального кровотечения.

Минусы

* Нужны навыки введения и извлечения чашечки из влагалища. Если ввести неправильно, капа может протекать и доставлять дискомфорт.

* При опорожнении, необходимо соблюдать гигиену (тщательно мыть руки) и промывать чашечку водой — не всегда возможно выполнить вне дома.

* Проводится стерилизация чаши перед первым использованием и между циклами — нужна отдельная посуда.

Выбор размера

Учитывайте несколько факторов в совокупности:

* Возраст. У женщин младше 30 лет мышцы влагалища более упругие, поэтому удобнее пользоваться чашей меньшего размера S. Старше 30 лет — чашей большего размера L или М.

* Беременность/роды приводят к изменению формы и ослаблению мышц влагалища — рекомендуется чаша размера L или М (даже если возраст младше 30 лет).

* Количество выделений: меньшего размера — для необильных выделений, большего — обильных.

Использование: советы новичкам

Соблюдаете правила гигиены и правильно вводите капу.

Введение * Вымойте руки. * Чтобы облегчить введение, можете использовать интимную гель-смазку или обычную воду. * Общая рекомендация: сложите чашечку 2 раза и в таком виде введите во влагалище примерно на высоту всей чаши. * Если вы все выполнили правильно, капа раскроется с легким шумом, а ее края должны «присосаться» к стенкам влагалища. * После введения коснитесь чашечки рукой и убедитесь, что она находится на достаточной глубине.

Важно!

* Расслабьтесь перед введением чашечки.

* Заранее потренируйтесь: попробуйте несколько раз ввести капу во влагалище до начала менструации.

* Не вводите чашу слишком высоко, располагая ее близко к шейке матки, поскольку вакуумный эффект трудно снимается при извлечении капы из влагалища.

Опорожнение чаши: рекомендуемая частота — 1 раз в 10-12 часов (не более!), по необходимости — чаще.

Извлечение

* Пальцем нащупайте основание капы (не тянуть!).

* Надавите на дно чашечки сбоку — нарушается вакуумный эффект.

* Захватите капу с двух сторон указательным и большим пальцами.

* Как только исчезнет вакуумный эффект, извлеките чашечку из влагалища.

Уход и хранение

Перед первым применением простерилизуйте капу одним из способов:

* прокипятите в течение 3-5 минут (капа должна быть полностью погружена в кипящую воду);

* используйте стерилизационные таблетки (холодная стерилизация): готовится раствор, в который на 15 минут помещается чашечка (уничтожаются микробы, вирусы и грибы);

* погрузите чашу в контейнер с водой и поместите на 3-5 минут в микроволновую печь.

Во время менструации

Чашечку промывайте в холодной воде (холодная хорошо смывает кровь, горячая — сворачивает) после каждого опорожнения, не применяя мыла/геля. Допустимо дополнительное использование нейтрального мыла без отдушки.

После окончания каждой ежемесячной менструации, стерилизуйте капу так же, как и перед первым использованием.

Храните чашечку в мешочке или небольшой сумочке из хлопчатобумажной ткани.

Замена капы

Определить точные сроки сложно — все индивидуально и зависит от многих факторов.

При правильном применении одна чаша может прослужить до 5-10 лет.

Однако если в организме произошли изменения (например, имели место роды или гинекологическая операция), возможно, понадобится капа большего размера.

Итак, мы поговорили немного менструальной чаше. Пользоваться или нет — выбор остается за женщиной.

