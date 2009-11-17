FAQ про КОК (комбинированные оральные контрацептивы)

Комбинированные оральные контрацептивы (КОКи) – это те, которые содержат как гормон из группы эстрогенов, так и из группы гестагенов (аналогов прогестерона). Большинство противозачаточных таблеток являются комбинированными оральными контрацептивами.

Наиболее важен гестагенный компонент – именно он предотвращает наступление нежелательной беременности. Эстрогены нужны в таблетках только для контроля цикла.

Большинство КОК в настоящее время являются монофазными, то есть все таблетки содержат одинаковые дозы гормонов. Еще существуют двух- и трухфазные КОК, где доза гормонов в таблетке зависит от фазы цикла (например, Три-Регол, Триквилар, Три-Мерси).

Рассказать про КОК все в одной статье невозможно, поэтому в статье содержатся только ответы на самые популярные вопросы относительно ОК.

Какие дополнительные положительные эффекты женщина получает при приеме КОК, помимо контрацепции?

На фоне приема КОК обычно улучшается состояние кожи и волос, особенно это заметно, если ранее были проблемы (угревая сыпь, выпадение волос). Некоторые женщины отмечают еще один положительный косметический эффект – некоторое увеличение груди (что, впрочем, проходит сразу после окончания приема ОК).

Менструальный цикл на фоне приема ОК регулярный, сами менструации менее обильные и обычно безболезненные. При приеме ОК чаще всего отсутствует предменструальный синдром.

Повышают ли КОКи риск рака.

Применение КОК снижает риск развития рака яичников и рака эндометрия (слизистой матки).

Длительный прием КОК незначительно повышает риск развития рака шейки матки.

Данные о влиянии КОК на частоту рака молочной железы противоречивы.

Как можно изменить дату наступления менструации с помощью КОК?

С помощью КОК можно отодвинуть менструацию не несколько дней. Для этого нужно использовать монофазный ОК где в упаковке содержится 21 таблетка (подразумевается прием в течение 21 дня, затем перерыв в течение 7 дней, во время которого и приходит менструация). Если менструацию требуется отсрочить, нужно сразу после окончания упаковки начинать пить таблетки из новой упаковки, до тех пор пока вам не нужна менструация. После этого нужно устроить 7-дневный перерыв, и затем начать новую упаковку.

Менструация не наступит до тех пор, пока вы пьете таблетки, но возможны незначительные мажущие выделения в дни ожидаемой менструации.

Что делать в случае пропуска приема таблетки.

Опоздание в приеме таблетки в течение 12 часов допускается в любой день и пропуском не считается. Приема КОК ежедневно в строго определенное время не требуется.

Наиболее опасен пропуск таблетки в первую неделю приема. В этом случае желательно предохраняться в течение недели дополнительно презервативами. В последующие дни пропуск одной таблетки незначительно повышает риск наступления беременности, поэтому применение дополнительной контрацепции не требуется.

Таблетку нужно принять как только вы про нее вспомнили, далее принимать таблетки по расписанию. Если вы вспомнили про пропущенную таблетку только тогда, когда уже пора принимать следующую, нужно принять 2 таблетки одновременно.

Если вы пропустили 2 таблетки, то когда вы спохватились, нужно принять одновременно 2 таблетки, далее принимать таблетки по расписанию. В этом цикле до конца упаковки применяйте дополнительные методы контрацепции. Возможно появление мажущих выделений до самой менструации.

При пропуске 3х и более таблеток следует устроить себе 7-дневный перерыв (включая дни пропуска таблеток), и далее начать новую упаковку. При этом следует применять дополнительные методы контрацепции.

Когда можно беременеть после отмены ОК?.

После отмены ОК можно беременеть уже в следующем цикле. Выжидать какое-то время используя презервативы не требуется.

Можно ли сохранить беременность, если она наступила на фоне приема ОК.

Хотя оральные контрацептивы относятся к абсолютно противопоказанным при беременности, беременность в случае ее наступления прерывать не требуется. Обширные исследования не выявили значительного повышения риска дефектов развития у детей, чьи матери получали в ранние сроки беременности КОК. Если есть желание, беременность можно и нужно сохранять.

Какие побочные эффекты могут быть при приеме КОК?

К наиболее частым побочным эффектам, которые встречаются более чем в 1% случаев, относятся тошнота, повышение массы тела, головная боль, перепады настроения, нагрубание и боль в молочных железах, межменструальные мажущие выделения. Эти явления обычно наблюдаются только вперые месяцы приема КОК.

Гораздо реже (1/1000-1/10000) встречаются такие побочные эффекты как снижение полового влечения и уменьшение количества вагинальной смазки, мигрень, сыпь, кровотечение из половых путей, развитие тромбозов и тромбоэмболии.

При применении КОК повышается риск потемнения кожи (хлоазмы) и образования пигментных пятен, поэтому следует избегать длительного пребывания на солнце. Чаще этот побочный эффект встречается у брюнеток.

В редких случаях возможно ухудшение зрения и ухудшение переносимости контактных линз.

Как подобрать новый контрацептив, при появлении побочных эффектов?

При снижении полового влечения может помочь КОК с большим содержанием эстрогенов, либо переход на трехфазный КОК.

При межменструальных кровотечениях в первой фазе цикла нужно перейти на КОК с большей дозой эстрогенов, а во второй фазе цикла – с большей дозой гестагенов. При обильных менструациях напротив дозу эстрогена нужно уменьшить.

При появлении нагрубания молочных желез или отеков лучше выбрать Ярину, так как в ней содержится гестаген с мочегонным эффектом, что приводит к выделению избыточной жидкости, и уменьшению данных побочных эффектов.

При появлении болей в икроножных мышцах или ухудшении состояние варикозно расширенных вен нужно перейти на КОК с меньшим содержанием эстрогенов, а лучше вообще отказаться от КОК.

При появлении угревой сыпи подойдет препарат с антиандрогенным эффектом (Жанин, Белара).

Когда нужно обратиться к врачу?

При приеме КОК требуется минимум 1 раз в год посещать гинеколога. При наличии факторов риска (возраст более 35 лет, курение, хронические заболевания и т.д.) наблюдение требуется раз в полгода.

Срочно обратиться за консультацией нужно при появлении сильной боли в икроножных мышцах, сильной боли за грудиной, кашля с кровянистой мокротой, сильной боли в животе, внезапном нарушении зрения, начале желтухи. Также обращение к врачу требуется, если на фоне приема ОК повысилось артериальное давление, впервые появилась мигрень, наблюдается значительная прибавка веса.