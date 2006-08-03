Аборт и его последствия

Статистика печальна: в России из трех беременностей только одна заканчивается родами. Почти 10% женщин детородного возраста раз в год делают аборт, причем 60% женщин прерывают таким образом первую беременность. То есть аборт остается самым распространенным методом «контрацепции».

В чем истоки этого, можно сказать, национального феномена — тема отдельного разговора. А пока обратимся к прошлому…

НЕМНОГО ИСТОРИИ

В Древней Греции и Риме жизнь плода законом не охранялась. Искусственное прерывание беременности никак не каралось. Оно наказывалось лишь в тех случаях, когда производилось в корыстных целях или по другим низменным побуждениям. В то время для производства аборта применяли препараты спорыньи — растения, вызывающего спастические сокращения маточной мускулатуры и изгнание плода. Этот способ не всегда провоцировал выкидыш и обладал серьезными побочными явлениями. Позднее — когда Римская империя стала нуждаться в увеличении числа рабов и солдатах для захвата чужих земель — женщин и лиц, способствовавших производству аборта, начали строго наказывать.

Согласно христианскому вероучению, плод с момента зачатия обладает душой, а потому истребление его в утробе — большой грех, отягощаемый тем обстоятельством, что ребенок, лишенный возможности родиться, лишается и благодати крещения. Поэтому в средние века аборт квалифицировался как тяжкое преступление, аналогичное убийству родственника. Под влиянием церкви в XVI веке почти во всех европейских странах (Англии, Германии, Франции) производство аборта каралось смертной казнью, которая впоследствии была заменена каторжными работами и тюремным заключением. Причем это касалось не только врача, но и пациентки. Такое положение сохранялось во многих странах вплоть до 1-й пол. ХХ в. В Англии аборт был разрешен по медицинским показаниям, а также в случае наступления беременности после изнасилования.

УСТАНОВЛЕНИЕ ФАКТА БЕРЕМЕННОСТИ

Беременность или задержка?

Думаю, излишне напоминать, что святое женское дело — следить за своим месячным циклом. При малейшей неуверенности в том, что вы сейчас готовы сохранить, выносить и родить ребенка, в первые же дни задержки менструации — бегом к врачу. Беременность девочки-подростка, которая в настоящее время не такая уж и редкость, достаточно редко обнаруживается до пресловутых трех месяцев: бывает, что у девочки вообще не установились регулярные месячные или она еще не привыкла вести календарь, как это делают взрослые женщины. В результате надежды на то, что все «придет» или «рассосется» не оправдываются.

Конечно, если вы не беременны, все наладится само собой. А если все-таки беременны? Чем позднее вы решитесь на аборт, тем больше вероятность осложнений. Дело в том, что большинство нехирургических методов прерывания беременности эффективны только на ранних сроках, при задержке в несколько дней. Но дамы, к сожалению, в подобной ситуации чаще всего «ждут у моря погоды»...

Как же установить факт беременности?

Задержка менструации — это не обязательно беременность. Нервное напряжение, недосыпание, похудание (будь то просто недоедание или применение таблеток для снижения веса) имеют право отражаться на вашем цикле. Кстати, даже у самой здоровой женщины при снижении веса до предельного минимума начнутся перебои в месячных, а затем они и вовсе прекратятся. Природой устроено так, чтобы в критических ситуациях глобального масштаба (войны, революции), которые обязательно сопровождаются стрессом и голодом, женщины и кровь не теряли, и не беременели, и не рожали.

Всегда ли поможет УЗИ?

Единственным достоверным способом установления беременности является ультразвуковое исследование (УЗИ). УЗИ — один из самых надежных методов диагностики. Однако на первых неделях задержки он еще не способен достоверно «рассмотреть» беременность, а время бежит.

Установление беременности по уровню гормонов

«Тест-полоска». Это наиболее простое из средств экспресс-диагностики беременности можно купить в любом аптечном киоске. Принцип такой диагностики прост — во время беременности, с первого же дня после зачатия, происходит изменение уровня гормонов в крови женщины. Плодное яйцо (будущий плод) вырабатывает гормоны, которые поступают в кровь, а оттуда в мочу, на определении уровня одного из этих гормонов (хорионического гонадотропина) и основан тест.

Совет — покупайте тест с вечера и применяйте наутро: в утренней порции мочи концентрация гормона гораздо выше, чем в течение дня.

Лабораторные анализы. Более сложные методы определения беременности основаны на измерении уровня гормонов в организме женщины лабораторным способом. Вы сдаете анализ: кровь из вены или мочу, а через некоторое время получаете результат. В этом случае определяют обычно уровень другого, более специфичного гормона — трофобластического бета-глобулина, который дает более достоверную информацию о сроках возможной беременности.

Лабораторный метод гораздо надежнее, хотя и отнимает больше времени.

ИТАК, БЕРЕМЕННОСТЬ УСТАНОВЛЕНА

Сохранять эту беременность вы по каким-либо причинам не собираетесь. О чем прежде всего должен рассказать вам хороший врач?

Во-первых, о том, что всевозможные кустарные методы, вроде сидения в горячей ванне со стаканом водки, эффективны лишь в том случае, если никакой беременности на самом деле не было. Вывод: никогда не пытайтесь избавиться от беременности самостоятельно!

Во-вторых, о том, что любой, даже грамотно проведенный аборт, может повлечь за собой негативные последствия для женского организма:

в результате аборта у 12% женщин нарушается менструальный цикл, возможны кровотечения между месячными, у рожавшей женщины после аборта менструальный цикл может восстановиться через 3-4 месяца; у нерожавшей восстановление всех функций может затянуться на срок до полугода и более;

аборт — наиболее частая причина гинекологических заболеваний, после аборта они развиваются у каждой пятой женщины;

аборт нарушает работу эндокринной и нервной систем, снижает сопротивляемость организма;

женщина подсознательно воспринимает аборт как насилие над собственным телом — это психологический стресс, который может привести к изменениям психики;

как и любая другая операция, аборт может вызвать ряд осложнений различной степени тяжести.

В-третьих, если все эти доводы вас не убедили и вы все же решились на аборт, хороший врач должен подсказать вам, как действовать, чтобы свести последствия аборта к минимуму. И посоветует он вам примерно следующее:

Поставьте в известность о беременности отца будущего ребенка и вместе примите решение.

Сделайте аборт как можно раньше (безопаснее прерывать беременность на сроке до 6 недель). Вообще при первом подозрении на наступление незапланированной беременности (задержка месячных) нужно немедленно обратиться к гинекологу. Не откладывайте — дорог каждый день.

В зависимости от вашей ситуации выберите наиболее безопасный метод прерывания беременности.

Какой метод подходит именно вам, подскажет врач, задача этой статьи — познакомить женщину со всеми возможностями современной медицины, познакомить и лишний раз (увы, зачастую вовсе не лишний!) предупредить: определяя метод аборта, вы лишь выбираете наименьшее из нескольких зол; выбор человека, действительно заботящегося о своем здоровье, — это выбор средств контрацепции!

НЕХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Метод Особенности Гомеопатия Эффективность не более 20%. Иглорефлексотерапия Эффективность до 40% при небольшой (10-15 дней) задержке и зависит от квалификации специалиста. Магнитная индукция (“магнитный колпачок”) Магнитная индукция (“магнитный колпачок”) Метод основан на искусственном нарушении нормальной передачи электрических импульсов от матки в головной мозг, вызывающем сократительную активность матки и провоцирующем выкидыш. Эффективность 50% при задержке не более 3-5 дней, применяется только при отсутствии противопоказаний. Медикаментозный аборт (“французские таблетки”) Блокируются специфические рецепторы матки, отвечающие за развитие и сохранение беременности, в результате чего происходит изгнание плодного яйца. Эффективность 90-95% при задержке до 42 дней.

ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Метод Особенности Ваккум-аспирация (“мини-аборт”) На сроках беременности до 4-5 недель. Медицинский аборт Инструментальное удаление плодного яйца с одновременным выскабливанием полости матки. На сроках беременности до 12 недель. “Поздний аборт” В плодный пузырь вводятся растворы, вызывающие родовую деятельность. На сроках более 12 недель беременности по особым показаниям. Малое кесарево сечение Прерывание беременности на большом сроке по медицинским показаниям.

ХОРОШИХ АБОРТОВ НЕ БЫВАЕТ

Аборты обычно делят на ранние (срок до 12 недель беременности) и поздние (от 12 до 28 недель), выполняющиеся по особым показаниям. На практике чаще всего применяют искусственный аборт в ранние сроки беременности. Есть также такое понятие, как мини-аборт, его делают на сверхранних сроках (от 12 до 25 дней задержки).

МЕТОДЫ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Нехирургические методы прерывания беременности имеют огромное преимущество по сравнению с традиционным абортом, так как сводят к минимуму возможные осложнения. Нет проникновения инструментов в матку, поэтому нет надрывов, разрывов или каких-либо иных механических травм. Нет воспалительных осложнений и, наконец, нет осложнений, связанных с наркозом. Среди недостатков — наличие ряда противопоказаний и резкое снижение эффективности по мере увеличения срока беременности.

Но если сроки упущены, в запасе остается лишь классический аборт. Выбирая клинику для производства этой операции, важно обратить внимание на следующие обстоятельства: прежде всего, у клиники должна быть лицензия, а у врача — сертификат. Операцию обязательно должны проводить под общим обезболиванием (наркозом). Делать ее, естественно, следует в стерильных условиях. Весьма желательно также после аборта провести курс лечения антибиотиками для профилактики инфицирования.

РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ АБОРТАХ

В дореволюционной России производство абортов считалось преступлением, ответственность за которое несли как сама женщина, так и лицо, производившее операцию (женщине грозило заключение в исправительный дом, а врачу - тюрьма).

После революции положение изменилось: Постановлением Народного комиссариата здравоохранения и Народного комиссариата юстиции от 16 ноября 1920 г. «Об искусственном прерывании беременности» аборты были легализованы.

Затем в 1936 г., в связи со сложной демографической ситуацией, операции по искусственному прерыванию беременности вновь были запрещены под страхом уголовной ответственности (Постановление ЦИК и СНК СССР от 27 июня 1936 г. «О запрещении абортов…»).

23 ноября 1955 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об отмене запрещения абортов» производство операции искусственного прерывания беременности было разрешено всем женщинам при отсутствии медицинских противопоказаний. Приказом Минздрава СССР от 29 ноября 1956 г. была принята Инструкция «О порядке проведения операции искусственного прерывания беременности (аборта)», детально регулировавшая этот вопрос, в 1961 г. в нее были внесены некоторые изменения, касающиеся выдачи больничных листов.

При этом производство незаконного (криминального) аборта влекло за собой достаточно строгое наказание. Ст. 116 Уголовного кодекса РСФСР (1960) предусматривала ответственность (от 1 до 8 лет лишения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью) за незаконное производство аборта лицом без высшего медицинского образования и даже врачом, не имеющим специальной подготовки, а также за производство аборта вне специализированного медучреждения. Ряд УК союзных республик предусматривал также ответственность за принуждение женщины к аборту.

В настоящее время аборт официально разрешен, однако его производство строго регламентировано Инструкцией о порядке проведения операции искусственного прерывания беременности (утверждена Приказом Минздрава РФ №242 от 11 июня 1996 г.), отступление от которой влечет за собой уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет с лишением права заниматься медицинской деятельностью.

Производство аборта допускается только в стационарных лечебных учреждениях, специально предназначенных для проведения подобного рода операций, при сроке беременности не более 12 недель.

При наличии медицинских или социальных показаний возможно проведение аборта и в срок свыше 12, но до 22 недель. Медицинскими показаниями считаются наличие у женщины заболеваний, создающих угрозу ее жизни и здоровью при вынашивании беременности и родах; тяжелые заболевания у будущего ребенка. Эти показания содержатся в Перечне медицинских показаний для искусственного прерывания беременности (утвержден Приказом Минздрава РФ № 302 от 28.12.1993 г.).

Производство аборта по социальным показаниям: несовершеннолетие беременной, многодетность, пребывание в исправительном учреждении, наступление беременности в период войны и др. (их перечень утвержден Постановлением Правительства РФ № 567 от 8 мая 1996 г.) осуществляется после рассмотрения каждого конкретного случая специальной комиссией.

Несовершеннолетним беременным до 15 лет аборт делается только с согласия родителей или лиц, их заменяющих (ст.32 Основ законодательства о здравоохранении РФ).

Анна Грушина, Юлия Сазонова

Адвокаты, г. Владивосток

ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ АБОРТА

После операции у женщины некоторое время имеют место кровянистые выделения. Их количество и длительность индивидуальны и зависят от срока беременности, сократительной способности матки и свертываемости крови. Осложнения после аборта бывают двух видов: ранние и поздние. Ранние развиваются во время аборта или сразу после него, а поздние проявляются через некоторое время, иногда через годы после операции. Вообще, осложнения после аборта — не такое уж редкое явление. Однако прежде чем говорить о них подробнее, перечислим категории женщин, входящих в «группу риска» получения возможных осложнений.

Группа риска

Вероятность возникновения осложнений наиболее высока у женщин:

сделавших два и более абортов;

страдающих воспалительными заболеваниями половых органов, нарушениями менструального цикла, заболеваниями крови;

ранее перенесших операцию на матке и яичниках;

прерывающих хирургическим путем первую беременность.

Ранние осложнения

Самое страшное осложнение аборта — нарушение целостности стенки матки (перфорация) и ее разрыв. Перфорация может привести к повреждению крупных сосудов, кишечника, мочевого пузыря и воспалению брюшины (перитониту).

Наиболее частые осложнения — кровотечение, повреждение шейки матки, нарушение свертываемости крови, эмболия (закупорка сосудов). Довольно часто случается неполное извлечение плодного яйца. Для предупреждения этого осложнения проводят ультразвуковое исследование, а в случае обнаружения остатков плодного яйца — повторное выскабливание. Кроме того, после аборта обостряются хронические заболевания половых органов (сальпингоофорит, эндометрит и т.д.). Значительно более серьезную опасность представляет занос инфекции в матку во время аборта (инфицированный аборт). Если бактерии проникли в матку, то велика вероятность ее воспаления или воспаления яичников и их придатков. Чаще всего инфекция не заносится инструментами (они стерильны), а проникает из влагалища после раскрытия шейки матки.

Поздние осложнения

К ним относятся воспалительные заболевания половых органов, гормональные нарушения, эндометриоз, дисфункция яичников, бесплодие, осложнения течения беременностей.

Использование во время аборта расширителей нередко влечет за собой развитие недостаточности (неполного смыкания) шейки матки. Шейка представляет собой массу кольцевидных и цилиндрических мышц, и при насильственном быстром расширении они зачастую растягиваются и рвутся. В дальнейшем это может привести к слабости мышечного аппарата шейки матки, снижению запирательной функции и, как следствие, к поздним выкидышам на сроке 18-24 недели.

После аборта резко возрастает частота внематочных беременностей. При последующих беременностях и родах возрастает вероятность нарушения родовой деятельности и аномалий расположения плаценты; мертворождения и заболеваний новорожденных, связанных с патологией сосудов матки.

После единичного аборта угроза выкидыша при последующей беременности составляет 26%, после двух — возрастает до 32%, а после трех и более опасность самопроизвольного прерывания беременности достигает 41%.

Увеличивается и риск образования опухолей молочных желез, шейки и тела матки.

СОВЕТЫ ВРАЧА-ГИНЕКОЛОГА

Итак, выбор решившейся на аборт женщины, по возможности, должен падать на безоперационные методы. Конечно, они дороже стоят, но в данной ситуации экономия на здоровье вряд ли уместна. Из хирургических методов предпочтителен «мини-аборт», характеризующийся наименьшей частотой побочных явлений за счет минимальной травматизации матки и сокращения времени операции. Любое хирургическое прерывание беременности настоятельно рекомендуется проводить «под прикрытием» антибиотиков: для профилактики воспалительных процессов, как правило, врач предписывает прием антибиотиков широкого спектра действия за 1-2 дня до аборта. Желательно после аборта оставаться под наблюдением врача — вплоть до восстановления нормального менструального цикла. Половую жизнь после нехирургических абортов можно возобновить примерно через 7-14 дней, после инструментальных — не ранее чем через месяц.

И в конце статьи хочу еще раз напомнить: основной путь оптимального планирования семьи и снижения числа абортов — грамотное использование современных методов контрацепции.

Алексей Путинцев

Акушер-гинеколог, Центр женского здоровья на Кутузовском проспекте, г. Москва

Журнал "9 МЕСЯЦЕВ", №9 2001 г.