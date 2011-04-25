Выпадают волосы? Как найти и устранить причину

«Тающая» прическа для женщины – просто катастрофа. Как ее предотвратить и что предпринять, если проблема уже возникла?

Но сначала поговорим о самой этой проблеме и причинах, которые могут к ней привести. А также развенчаем самые стойкие мифы, которыми «обросла» эта тема.

Миф № 1

Прическа «под Котовского» у женщин может возникнуть сама собой только в пожилом возрасте.

На самом деле: эта напасть способна проявиться в любой момент после периода полового созревания – даже в 14 лет.

Миф № 2

Голова может стать голой, как коленка, из-за плохого питания.

На самом деле: фактор питания сильно преувеличен. Если женщина недополучает белковую пищу, витамины и микроэлементы, проблемы с волосами у нее непременно будут, но облысение тем не менее не наступит. Однако если женщина специально голодает, а тем более страдает анорексией или булимией, или если у нее имеется анемия (дефицит железа), то повышенное выпадение волос практически неизбежно. В большинстве случаев такое облысение поправимо, если устранить вызвавшие его причины. Но если вес у женщины опустился ниже критической нормы, то это почти всегда вызывает гормональные нарушения, а их устранить очень трудно, иногда невозможно.

Миф № 3

К критической потере волос приводит их частое расчесывание и мытье, многократное окрашивание и завивка.

На самом деле: и это не так. Небрежное и невнимательное отношение к волосам обязательно скажется на них – волосы станут секущимися и тусклыми, будут обламываться, плохо выглядеть, но все-таки не выпадут. Да и вред от расчески – тоже всего лишь миф. Прядь здоровых волос выдерживает вес гири в 30 кг. А вот если шевелюра нездорова, то она осыпается буквально от одного прикосновения. Поэтому если уж волосам суждено покинуть голову, то будьте уверены – они это сделают и без посторонней помощи.

Миф № 4

Если уж волосы стали выпадать, то этот процесс необратим.

На самом деле: и это необязательно. Поредение шевелюры может наступить у женщины вследствие физиологических причин. Отмена оральных контрацептивов, роды, аборты – все эти состояния связаны с большими колебаниями гормонального фона. Во всех этих случаях у некоторых женщин может наблюдаться диффузная потеря волос. Но, как правило, через некоторое время «статус-кво» восстанавливается самостоятельно.

От озона до вакуума

Конечно, лечение зависит от диагноза. Есть диффузное облысение (когда волосы облетают по всей голове). Есть локальная алопеция (когда проплешины «сияют» лишь местами). Различают также симптоматическую, или реактивную, алопецию, связанную с однократным неблагоприятным или токсическим воздействием на организм. В этом случае выпадение волос начинается резко, длится не более 4 месяцев и устраняется, когда исключается его причина. Например, симптоматическая потеря волос часто бывает следствием перенесенных острых инфекционных заболеваний, сопровождающихся высокой температурой.

Сильные стрессы тоже часто вызывают симптоматическое выпадение волос. Прогноз для этой формы облысения – почти всегда благоприятный, но только если стресс не повлечет за собой гормональных нарушений. Увы, на долю обратимых форм выпадения волос приходится ничтожно малый процент. 95% женщин, имеющих недостаточный объем волос, страдают обычным или андрогенетическим облысением. Его причинами чаще всего является либо повышенное количество тестостерона в женском организме, либо индивидуальная чувствительность волос к нормальному уровню мужских гормонов.

Но, чтобы поставить точный диагноз, придется сделать микровидеоанализ волос и, возможно, проверить их на содержание минералов. В ходе процедуры микровидеоанализа волосок исследуется под микроскопом, а изображение выводится на экран компьютера. Это позволяет наглядно продемонстрировать пациенту его проблему.

Иногда такого анализа бывает достаточно, чтобы определить причину алопеции. Микровидеоанализ позволяет врачу понять, в какую сторону направить внимание – на дефицитные состояния пациента или на исследование гормонов.

Чтобы выяснить, каких микроэлементов недостает волосам, делается анализ волос на содержание минералов: волоски берутся с лысеющей зоны (как правило, теменной) и с более-менее «благополучного» участка головы.

Среди лечебных процедур для улучшения роста волос выделяют:

● причесывание лазерной расческой, улучшающей обмен веществ в корнях волос;

● мезотерапия – инъекции в кожу головы на основе витаминов группы В, биотина, аминокислот и антиоксидантов;

● озонотерапия – применяется при явной себорее, грибковой или стафилококковой инфекции. В кожу головы делаются инъекции озонокислородной смесью.

● дарсонвализация – показана только при жирных волосах. С помощью попеременного тока высокой частоты проводят электростимуляцию кожи головы.

● криомассаж жидким азотом улучшает кровообращение в коже головы.

● вакуумный массаж – с помощью микротоков пробуждает спящие фолликулы и предупреждает их атрофию. На разных стадиях облысения и при разных проблемах процедуры подбираются индивидуально.

Что касается лечебных спреев, ампул и лосьонов, то, увы, это не панацея. Многие из них действительно эффективны, но лишь до тех пор, пока используются.

