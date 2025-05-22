Гормоны счастья: научный взгляд на хорошее настроение
Разберёмся, как естественным образом поддерживать оптимальный уровень этих веществ, опираясь на мнения эндокринологов и научные данные.
Дофамин — гормон мотивации и вознаграждения
Дофамин — это нейромедиатор и гормон, который синтезируется в головном мозге, надпочечниках и кишечнике, если коротко, то его роль - в передаче нервных импульсов в головном мозге. Однако только мозговой дофамин влияет на эмоции и поведение.
Роль дофамина в организме
Как гормон, дофамин:
- Повышает давление и частоту сердечных сокращений.
- Улучшает кровоток в почках.
- Регулирует работу ЖКТ.
Как нейромедиатор, он:
- Формирует чувство удовольствия. В паре с окситоцином укрепляет чувство привязанности.
- Создаёт мотивацию и предвкушение награды.
- Помогает учиться на ошибках. Нехватка гормона может приводить к обратному: не делать выводов из негативного опыта.
Как повысить уровень дофамина?
Своеобразными «кирпичиками», предшественниками дофамина, служат молекулы аминокислоты тирозин. Потребление продуктов, богатых этой аминокислотой, может помочь повысить уровень дофамина. Тирозин содержится в: мясе, рыбе, яйцах, сыре, твороге, бобовых, орехах (особенно миндале и грецких).
Кроме еды:
- Стимулирует выброс дофамина достижение целей — даже небольшие победы (например, завершение рабочей задачи).
- Физическая активность — бег, плавание, танцы. Дофамин выделяется как во время тренировки, так и после неё.
- Приятные тактильные ощущения — объятия, массаж, секс.
Что снижает выработку дофамина?
- Сахар и фастфуд — вызывают резкий скачок дофамина, но затем — резкий спад, что ведёт к перееданию.
- Алкоголь и наркотики — искусственно стимулируют выработку, но со временем истощают ресурсы мозга.
Важно! Дофамин — не только «гормон радости». Он также выделяется при стрессе и боли, помогая организму адаптироваться.
Серотонин — гормон спокойствия и уверенности
95% серотонина производится в кишечнике, и лишь 5% — в мозге. Он улучшает восприятие и память, влияет на настроение. От выработки серотонина зависит не только качество сна, но и пищеварение. А также наша чувствительность к боли (болевой порог).
Как повысить уровень серотонина?
Серотонин образуется из аминокислоты триптофан при участии глюкозы. Триптофан содержится в сырах, индейке, бананах, орехах, сое. Глюкозу содержат фрукты, мёд, цельнозерновые продукты.
Что ещё?
- Солнечный свет — стимулирует выработку витамина D, который участвует в синтезе серотонина.
- Магний — содержится в шпинате, гречке, тёмном шоколаде.
Что блокирует серотонин?
- Кофеин — снижает уровень гормона и усиливает тревожность.
- Алкоголь — нарушает баланс, блокирует синтез серотонина и подавляет функции уже имеющегося в организме, в конечном счете провоцируя депрессию.
Осторожно! Передозировка антидепрессантов (особенно СИОЗС) может вызвать серотониновый синдром — опасное состояние с дрожью, жаром и спутанностью сознания.
Эндорфины — природные анальгетики и антидепрессанты
Эндорфины вырабатываются в нейронах головного мозга. Эта группа химических соединений крайне важна в организме. Они отвечают за обезболивающий эффект и стрессоустойчивость, а также вызывают восторг после успешно выполненной сложной задачи, чувство эйфории (например, «эйфория бегуна»). Ещё от выработки серотонина зависит наше образное мышление, возникновение ассоциаций и творческих фантазий.
Как стимулировать выработку эндорфинов?
- Спорт — 30-40 минут кардионагрузки (бег, плавание, велоспорт).
- Секс — момент интимной близости огромное количество «гормонов счастья» выбрасывается в кровь.
- Смех и творчество — просмотр комедий, рисование, игра на музыкальных инструментах.
- Острая еда — капсаицин в перце чили «обманывает» мозг, заставляя его вырабатывать эндорфины. Да и вообще еда, особенно любимая — отдельное удовольствие. Вот почему мы едим, когда грустно - повышаем выработку эндорфинов!
- Мечты — даже подумать о хорошем - уже с их помощью легко прийти в блаженное состояние
Что мешает выработке эндорфинов?
- Хронический стресс.
- Злоупотребление алкоголем.
Окситоцин — гормон доверия и привязанности
Окситоцин вырабатывается в гипоталамусе и поступает в гипофиз, где хранится и выделяется под воздействием внешних стимулов. Например, при контакте мамы и новорожденного, окситоцин участвует в выработке грудного молока. А ещё у него очень важная роль - притуплять боль, он начинает вырабатываться, когда мы её испытываем.
- Укрепляет эмоциональные связи.
- Снижает тревожность.
- Стимулирует родовую деятельность и лактацию.
Как повысить уровень окситоцина?
- Объятия и прикосновения — массаж, релакс, даже поглаживание собаки работает!
- Доверительные беседы — разговоры «по душам» с близкими.
- Забота о других — волонтёрство, помощь друзьям.
- Как и другие, повышается в момент получения любого удовольствия.
Что снижает окситоцин?
- Одиночество и изоляция.
- Алкоголь.
Вывод: как поддерживать баланс гормонов счастья?
- Дофамин — ставьте цели, ешьте богатые тирозином продукты, двигайтесь.
- Серотонин — больше солнечного света, триптофана и магния.
- Эндорфины — спорт, смех, творчество.
- Окситоцин — общайтесь, доверяйте, проявляйте заботу.
Важно: уровень этих веществ не измеряют в обычных анализах. Но если у вас есть симптомы гормонального дисбаланса (например, хроническая усталость или перепады настроения), стоит проверить щитовидную железу и половые гормоны.
При подготовке материала использовались данные из книги В.А. Дубынина «Регуляторные системы организма человека», а также рекомендации эндокринологов.