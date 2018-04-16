Кольпоскопия: кому, когда и зачем?

Пожалуй, не найдется ни одной женщины, которая ни разу бы не посетила гинеколога — будь то для профилактики или целенаправленного обследования.

Иногда, наряду с привычным осмотром на гинекологическом кресле, врач может рекомендовать пройти кольпоскопию. Что представляет собой метод? Какие проблемы со здоровьем он помогает выявить?

Что такое кольпоскопия?

Гинекологическое исследование, которое проводится при помощи кольпоскопа — медицинского оптического или видео прибора.

Во время процедуры врач под увеличением тщательно осматривает влагалищную часть матки и шейки, влагалище и вульву.

Используемая медицинская аппаратура

Оптические кольпоскопы — устройства, имеющие встроенные линзы (оптический блок) и мощный источник света с регулируемой яркостью. Современные аппараты позволяют рассматривать исследуемые ткани под увеличением до 30–40 раз.

Видеокольпоскопы оснащены цифровыми видеокамерами с большим разрешением, обеспечивающими получение высококачественного и цветного изображения. «Картинка» передается на монитор кольпоскопа или компьютера. Изображение сохраняется в памяти устройства или компьютера, что даёт возможность в последующем сравнивать результаты нескольких исследований.

«Взгляд» изнутри: зачем нужна кольпоскопия?

Обследование помогает своевременно диагностировать заболевания с последующим контролем над эффективностью лечения.

Основные цели

1. Обнаружение патологически изменённых участков тканей — новообразований женской репродуктивной системы на ранних стадиях.

Наиболее серьезное — рак репродуктивной системы женщин. В мире по частоте злокачественных опухолей среди женщин рак шейки матки занимает 2-ое место, в РФ — 6-ое место. Ежегодно от данной патологии в мире погибает 200–300 тыс. женщин, в РФ — около 6000 пациенток.

2. Выбор оптимального метода лечения: прижигание лекарственными препаратами, удаление лазером, хирургическим инструментом и т. д.

3. Оценка результатов лечения и контроль в динамике за обнаруженными ранее патологическими образованиями.

Выявляемые заболевания:

* рак шейки матки, влагалища и вульвы;

* эрозия/эктопия — клетки слизистой из шеечного канала перемещаются на влагалищную часть шейки матки (выглядит как изъязвление на слизистой оболочке);

* дисплазия — наиболее частая форма предрака шейки матки, при которой нарушается нормальное строение клеток слизистой на поверхности шейки матки;

* цервицит — воспаление слизистой оболочки канала шейки матки;

* аногенитальные кондиломы или бородавки — образования в виде сосочков или узелков телесного цвета и многие др.

Преимущества и достоинства кольпоскопии

Процедура безболезненная, безопасная и высокоинформативная — даёт возможность широко использовать методику.

Под контролем кольпоскопа выполняется прицельная биопсия: забор кусочка патологически изменённых тканей с последующим гистологическим исследованием образца. Подход обеспечивает получение достоверного результата и раннюю диагностику заболеваний.

Когда назначается кольпоскопия?

Показаний много, но ниже перечислены основные:

* выявление изменённых или раковых клеток в мазке на цитологию — скрининговый тест Папаниколау;

* кровянистые выделения вне менструации (межменструальные кровотечения) или после полового акта (контактные кровотечения);

* обнаружение во время гинекологического осмотра образований на шейке матки или во влагалище (эрозий, полипов, кист и т. д. );

* неприятные ощущения во влагалище;

* выявление онкогенных типов вируса папилломы человека в мазке из шейки матки;

* тянущие и ни с чем не связанные болевые ощущения в нижней части живота;

* болезненный половой акт;

* выделения с неприятным запахом из половых путей;

* трудно-поддающиеся лечению длительные кольпиты и другие.

Как подготовиться?

За 1–2 дня до обследования рекомендуется воздержаться от полового контакта, не спринцеваться, не пользоваться вагинальными тампонами и препаратами (свечами, кремами, гелями, таблетками).

Когда лучше выполнять?

Наиболее оптимально — за 2–3 дня до начала менструации или в первые 2–3 «чистых» дня после окончания менструального кровотечения. При необходимости обследование проводится в день обращения к доктору.

Сколько длится процедура?

Обычно в среднем — около 15–20 минут, максимально — до 30 минут.

Это больно?

Исследование безболезненно, но могут возникнуть неприятные ощущения или дискомфорт.

Как проводится кольпоскопия?

Процедура выполняется врачом-гинекологом . Женщина ложится на гинекологическое кресло, во влагалище вводится гинекологическое зеркало, между его створками фиксируется шейка матки.

Затем врач проводит осмотр с помощью кольпоскопа, установленного на штативе на расстоянии 20–25 см от гинекологического кресла. Сам аппарат не вводится во влагалище.

Какой бывает кольпоскопия?

Существует два основных вида: простой и расширенный.

Простое или обзорное исследование — без применения дополнительных средств.

Во время осмотра определяется состояние шейки матки и цервикального канала, характер выделений, наличие старых рубцов или разрывов, образований (эрозий, полипов, кондилом, кист и др.).

Расширенное исследование — проведение эпителиальных тестов с оценкой реакции ткани в ответ на обработку медикаментами

* Проба с 3% уксусной кислотой: тампон, смоченный в растворе, врач оставляет во влагалище на 40–50 секунд, затем извлекает и продолжает осмотр при помощи кольпоскопа. Под воздействием кислоты измененные «неправильные» участки ткани приобретают белую окраску — видно белое пятно. Здоровые участки не меняют своего цвета. Тест проводится обязательно и имеет большое диагностическое значение.

* Проба Шиллера: водным раствором Люголя доктор смазывает шейку матки. Здоровая слизистая приобретает тёмно-коричневый цвет, а изменённые участки остаются более светлыми или вовсе не окрашиваются.

При необходимости выполняется биопсия: берется фрагмент ткани из подозрительных участков с последующим гистологическим исследованием образца. После получения результатов выставляется диагноз, а доктор выбирает наиболее оптимальный метод лечения.

Чего ожидать после исследования?

Если была проведена простая кольпоскопия, последствий обычно нет. Женщина ведёт обычный образ жизни без каких-либо ограничений.

Возможны выделения из половых путей в течение нескольких дней:

* при расширенном исследовании могут иметь зеленый, жёлтый или коричневый оттенок — остатки препаратов, которыми проводились тестовые пробы;

* кровянистые и мажущие — после биопсии.

Выделения являются нормой, не представляют опасности и не требуют лечения.

Половые контакты возможны после прекращения выделений из влагалища, но обычно рекомендуется воздержаться от них на 10–14 дней с момента исследования.

Кольпоскопия и беременность

Допускается проведение по показаниям. Решение принимает доктор в каждом случае индивидуально с учетом срока и наличия осложнений течения беременности.

Когда от процедуры лучше воздержаться?

Абсолютных противопоказаний нет, но имеются некоторые ограничения.

Исследование временно не проводится:

* во время менструации;

* при острых воспалительных процессах до момента выздоровления — например, при кольпите;

* первые 4 недели после родов, аборта или операций на шейке матки.

Не рекомендуется кольпоскопия в середине цикла, поскольку обилие слизи затрудняет осмотр и диагностику.

Если имеется аллергия на уксусную кислоту или препараты с содержанием йода, исследование проводится с исключением медикаментозного препарата.

P. S. Кольпоскопия — простой и безопасный метод, важность которого трудно переоценить. Своевременно выявленный и пролеченный недуг поможет сохранить не только здоровье, но продлить жизнь женщине на долгие годы.

Дорогие женщины и девушки, обращайтесь к докторам своевременно. Отнеситесь бережно к своему здоровью!

Автор: Корецкая Валентина Петровна,

педиатр, врач-ординатор детского отделения

Фото: globallookpress.com