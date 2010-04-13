Елена ЧЕРКАССКАЯ: «В течение двух лет гинеколог должен дать женщине ребенка»

ДОСЬЕ:

ЧЕРКАССКАЯ Елена Федоровна, заведующая гинекологическим отделением «УГМК-Здоровье», акушер-гинеколог, врач высшей категории. Стаж работы 25 лет.

Окончила Свердловский государственный медицинский институт в 1985 г., обучалась в интернатуре СГМИ и клинической ординатуре Уральского НИИ ОММ по специальности «акушерство и гинекология».

Работала акушером-гинекологом в ГКБ № 27, Уральском НИИ ОММ и гинекологическом отделении ОКБ № 1.

С августа 2009 г. — заведующая гинекологическим отделением ООО «Европейский медицинский центр «УГМК-Здоровье».

Это не кабинет гинеколога, это космический корабль… Привыкнув видеть неловкое кресло и весы с гирьками, попадаешь в помещение, оборудованное по последнему слову техники: переносной аппарат УЗИ, кольпоскоп Leica, пара компьютеров, еще какие-то внеземные на вид приспособления…

U-mama: Елена Федоровна, приятно работать с современным оборудованием?

Е.Ф.: (Улыбается) А как же! Клиника «УГМК-Здоровье» новая, соответственно, От и До современная: построена по немецкому проекту, оснащена последним оборудованием фирмы Olimpus, на котором работают, в частности, в Германии. Считаю это нашим преимуществом.

U-mama: Вы заведующая отделением гинекологии. Проведите виртуальную экскурсию по владениям!

Е.Ф.: Гинекологическое отделение имеет два подраздела: амбулаторную службу и стационар. В распоряжении гинекологов два кабинета приема, кабинет экспертного УЗИ, процедурный кабинет - там осуществляем все гинекологические амбулаторные манипуляции: малоинвазивные хирургические вмешательства и лечение патологий шейки матки, наружных половых органов.

Мы занимаемся проблемами всех возрастов: от детской и подростковой гинекологии до гинекологии старшего возраста. Решаем любые задачи репродуктивного возраста: подготовка к беременности, решение проблемы бесплодия (как консервативно, так и хирургически), вопросы контрацепции.

U-mama: Ведете беременность?

Е.Ф.: …Единственное, чего мы не делаем, – не ведем беременность: для этого должна быть отдельная лицензия, клиника сознательно ее не получала, мы сосредоточились на малоинвазивной хирургии, лечим все виды гинекологической патологии, которые нуждаются в хирургическом вмешательстве.

U-mama: Что относят к малоинвазивной, то есть малотравматичной хирургии?

Е.Ф.: Лапароскопию, гистероскопию, минидоступы (когда оперативные вмешательства делаются через небольшие разрезы, до 5 сантиметров). К малоинвазивной хирургии можно отнести и влагалищный доступ (манипуляции с органами малого таза производятся через влагалище): этот новый способ - хорошо забытый старый, его применял еще в начале 20 века Дмитрий Оскарович Отт, имя которого сейчас носит Санкт-Петербургский НИИ акушерства и гинекологии.

В зависимости от заболевания и потребностей пациентки выбирается один из путей вмешательства. Эндоскопическая, малоинвазивная хирургия позволяет прооперировать щадяще, быстро выписать пациентку и вернуть к обычной жизни. Впрочем, мы занимаемся лечением и хирургическим, и консервативным.

U-mama: Кто работает вместе с вами?

Е.Ф.: Сейчас у нас два штатных врача: я и Ольга Юрьевна Кучумова, кандидат медицинских наук. Раньше она работала в институте ОММ, имеет специализацию по детской подростковой гинекологии, УЗИ в акушерстве и гинекологии, эндоскопической хирургии. Кроме того, с нами сотрудничают гинеколог-онколог, гинеколог-эндокринолог, два специалиста УЗИ.

U-mama: Елена Федоровна, существует ли «рейтинг» женских болезней?

Е.Ф.: Три наиболее частых заболевания в гинекологии - это бесплодие, опухоли яичников (частая патология, встречающаяся в любом возрасте) и миома матки, эндометриоз. Для диагностики и лечения здесь незаменимы как раз малоинвазивные манипуляции.

Проблемы, часто возникающие у женщин старшего возраста, связаны с недостаточностью мышц тазового дна: это опущение матки, опущение стенок влагалища, стрессовое недержание мочи. В этом случае выполняется операция с применением сетчатых протезов.

U-mama: «Ю-мамы» часто задают вопросы про эрозию. Это такая распространенная проблема?

Е.Ф.: Эрозия (современное название - эктопия) – заболевание «безобидное», это просто неправильное расположение эпителия, который из цервикального канала выходит на влагалищную часть шейки матки. Есть мнение, что эктопию можно не прижигать, ее достаточно наблюдать. Но, чтобы точно сказать: «это эрозия», - нужно комплексное обследование: мазки, кольпоскопия, биопсия, анализ на инфекции, передаваемые половым путем. После подтверждения диагноза и в зависимости от размера эрозии мы можем провести местные заживляющие процедуры или «прижигание». Маленький очаг вообще можно оставить в покое.

Кабинет гинеколога со всевозможной аппаратурой, даже портативным аппаратом УЗИ

U-mama: Рожавшая женщина, не рожавшая – разница принципиальна для лечения?

Е.Ф.: Нет смысла прижигать эрозию перед наступлением беременности: очаг достаточно долго заживает. В ряде случаев после родов лечения эктопии и не требуется: она зарастает нужным эпителием.

U-mama: Еще одна тема, вызывающая не меньше споров, чем прижигать/не прижигать эрозию до рождения ребенка, - контрацепция. Часто попытки посоветоваться с врачом заканчиваются полученными на руки рекламками о современных ОК...

Е.Ф.: Есть ряд пациенток, которым необходимо сдавать анализы перед назначением ОК. А есть те, с кем достаточно беседы и осмотра гинекологом. На приеме мы знакомимся с анамнезом пациентки, тем, что она расскажет о себе, характере менструального цикла, заболеваниях, в том числе наследственных. Эта информация позволяет врачу решить, назначить дополнительное обследование или нет.

U-mama: Пластическая хирургия в гинекологии. Что это?

Е.Ф.: Как есть женщины, не довольные чертами своего лица, так же есть те, кому не нравится внешний вид интимных мест. Например, если после родов деформировались половые губы. Поправить дело бывает психологически необходимо, мы, как пластические хирурги, выполняем подобные операции.

U-mama: Девственную плеву восстановите?

Е.Ф.: (Смеется) Да, запросто! Для частной клиники это достаточно традиционный вопрос, который, однако, в государственном учреждении не решается: медико-экономические стандарты не позволяют. У меня были пациентки с подобными пожеланиями. Как правило, это женщины, в чьих семьях сильны восточные традиции. Восстанавливать девственность лучше накануне ночи, когда потребуют предъявить доказательства невинности.

U-mama: Замуж вышли, доказательства предъявили, а через девять месяцев… ничего. Вы назвали бесплодие в ряде главных проблем. Когда ставится подобный диагноз?

Е.Ф.: Когда в течение года регулярной половой жизни без контрацепции в супружеской паре не наступает беременность. Спустя год попыток забеременеть паре стоит обратиться на обследование.

U-mama: Что нужно будет проверить?

Е.Ф.: Существует узаконенный алгоритм. В первую очередь, обследуем мужчину. Потому что 40% бесплодия в супружеских парах – мужской фактор, и мужское бесплодие неизлечимо, есть лишь ограниченное число заболеваний, которые можно устранить, улучшив тем самым качество спермы.

Только обследовав мужчину (в первую очередь делается спермограмма), мы начинаем обследовать женщину. Первый шаг – анализ на инфекции, передающиеся половым путем. Второй - гормональное исследование, в том числе гормонов щитовидной железы. Третий - УЗИ органов малого таза, щитовидки. Четвертый шаг – проверка маточных труб – гистеросальпенгография. Это рентгеновская методика, наиболее качественная и информативная. Пятым, заключительным, этапом, как правило, становится лапароскопия или гистероскопия, эта процедура должна вынести окончательный «приговор» паре.

U-mama: Сколько же времени уйдет на обследования?

Е.Ф.: Все диагностические и коррекционные мероприятия проводятся в течение полугода, максимум - года. За это время мы должны дать окончательный ответ: либо пациентка беременеет сама, либо направляется на ЭКО. Считается дурным тоном, когда при современных медицинских возможностях женщина обследуется, лечится 5-6 лет, ходит в медицинский центр, как на работу. Мы должны дать женщине ребенка в течение двух лет.

U-mama: Кстати о двух годах. Ведь раньше срок, который отводился паре на самостоятельные попытки зачать, был не год, а два!

Е.Ф.: Совершенно верно. Некоторое время назад только после двух лет неудач ставился диагноз бесплодие, сейчас этот срок сократили: в нынешнем поколении слишком много проблем. К сожалению, много бесплодных мальчиков. Как-то неправильно молодое поколение растет…

Это не киношный персонаж Валл-и, это кольпоскоп, с его помощью диагностируют заболевания шейки матки

ВОПРОСЫ С ФОРУМА:

Анонимно: Имеет ли смысл делать лапароскопию при лечении бесплодия, если пройдено полное обследование, и никаких причин бесплодия не найдено (в том числе по ГСГ установлено, что трубы проходимы). Как часто в такой ситуации после операции наступает беременность?

Е.Ф.: В алгоритм обследования по бесплодию обязательно входит исследование спермограммы мужа, что определяет дальнейшую тактику ведения супружеской пары. Возможен различный подход к Вашей проблеме. Лапароскопическая операция при бесплодии является завершающим лечебно-диагностическим вмешательством, дающим возможность уточнить дальнейшие прогнозы наступления беременности. Приглашаю Вас на консультацию в нашу клинику.

!Mimi! Лечение эрозии интересует.

Е.Ф.: «Эрозия шейки матки», «псевдоэрозия» - понятие несколько устаревшее. В настоящее под «эрозией» шейки матки понимают острое состояние, связанное с инфекцией или злокачественным процессом. То, что раньше называлось эрозией, псевдоэрозией в настоящее время называется эктопией шейки матки. Требуется определенное обследование для установления диагноза: кольпоскопия; цитологическое исследование; обследование на инфекции, передающиеся половым путем; биопсия шейки матки. После обследования выбирается метод лечения: консервативное лечение и наблюдение или различные виды хирургического лечения (различные виды «прижигания»), которые зависят от анамнеза пациентки (были ли роды, или роды только предстоят, данные биопсии шейки матки и т.д.). Неосложненные формы эктопии шейки матки лечения не требуют.

Lipo4ka: Какие есть методы лечения эрозии, кроме прижигания?

Е.Ф.: Неосложненные формы «эрозии» можно просто наблюдать. При малых размерах эктопии возможно использование химического препараты солковагин для деструкции эктопированного эпителия. Для хирургического лечения эктопии используются различные методы: электрокоагуляция, аргоно-плазменная коагуляция, радиоволновая хирургия.

uvs: Можно ли лечить эрозию, если сын на ГВ? Через какое время после лечения можно ставить спираль?

Е.Ф.: Для выбора метода лечения «эрозии» шейки матки необходимо обследоваться (см. выше). Внутриматочный контрацептив лучше использовать после уточнения диагноза «эрозия шейки матки» и лечения. Может потребоваться противовоспалительная и антибактериальная терапия, что лучше осуществлять после завершения грудного вскармливания.

СуМрАчНаЯ: Можно ли во время эрозии начать пить ОК?

Е.Ф.: Можно.

Катюша: Стоит ли лечить, если выявили псевдоэрозию, и были уже 1 роды? Планирую вторую беременность.

Е.Ф.: Обычная «эрозия»- псевдоэрозия- эктопия шейки матки требует обследования. При отсутствии дисплазии возможно не лечение, а только наблюдение эрозии. И вынашивание беременности.

Я: Как лучше подготовиться к беременности?

Е.Ф.: Существует определенный алгоритм для обследования женщины, которая готовится к беременности: гормональные исследования, обследование на инфекции, передаваемые половым путем, УЗИ, гистеросальпингография и др. Все выполняется поэтапно. Конечно, имеет значение и обследование состояния здоровья мужа, куда входит исследование спермограммы.

Пуфыфтая: У меня отрицательный резус. Через какое время я могу планировать второго малыша?

Е.Ф.: Если у Вашего первенца отрицательный резус-фактор крови, то конфликта по резус-фактору крови во время беременности у Вас не было. Имеет значение группа крови и резус-фактор Вашего мужа. Аборты при резус-отрицательной крови женщины и резус-положительной крови мужа опасны для рождения следующих детей.

irmen: У меня группа крови 3-, у мужа 2+. Абортов не было, беременность первая – благополучная, иммуноглобулин не вводили. Сейчас дочке 1,10. Гинеколог сказала, что между первым и вторым ребенком разница не должна быть больше 2 лет. Очень хочется второго, но не сразу.

Е.Ф.: В Вашем случае нежелательно прерывание беременности, потому что это может привести к накоплению резус–антител в Вашей крови, что опасно для вынашивания следующей беременности. А время рождения второго ребенка – это Ваш выбор.

helen436: Боюсь второй беременности из-за резус-конфликта. Через сколько стоит планировать вторую беременность? Дочке 9 месяцев, на ГВ. Вместо менструации у меня нерегулярная мазня. Принимаю "Чарозетту". Это нормально, или стоит срочно пройти обследование?

Е.Ф.: В Вашем случае необходимо знать группу крови Вашего ребенка. После этого можно говорить о риске резус-конфликта. Мажущие кровянистые выделения на фоне приема «Чарозетты» возможны. Советую Вам пройти УЗИ органов малого таза и консультацию акушера-гинеколога.

Anna-liza: У меня группа крови 1-, у мужа 3+. При первой беременности резус-конфликта не было, иммуноглобулин не вводили. Сейчас ребенку 10 лет, группа крови 3+. Хотим второго, но пугают осложнения. Где можно получить консультацию по данному вопросу и пройти необходимое обследование?

Е.Ф.: Приходите на консультацию в нашу клинику для проведения полного обследования перед планируемой беременностью.

tna: У меня группа крови 2-, у мужа 2+. При первой беременности резус-конфликта не было, иммуноглобулин не вводили. Чем сейчас грозит аборт?

Е.Ф.: Абортов вообще лучше избегать. В Вашем случае аборт может повлиять на появление антител к резус-фактору, чем больше срок беременности, тем выше риск. Необходимо после прерывания беременности сразу ввести иммуноглобулин антирезус для профилактики сенсибилизации и развития при следующей беременности резус-конфликта у плода.

Дусёчек: У меня удален желчный пузырь. Какие методы контрацепции мне показаны?

Е.Ф.: Подбор контрацепции необходимо проводить индивидуально с учетом многих факторов: возраст, перенесенные и имеющиеся заболевания, наследственные заболевания, наличие в анамнезе родов, воспалительных заболеваний и др. Приходите в нашу клинику на консультацию по контрацепции.

Фоти: Где можно наблюдаться беременной с риском активации TORCH-инфекций? Я являюсь носителем ЦМВ. Первый ребенок погиб.

Е.Ф.: Вам необходимо пройти полное обследование на инфекции, а так же консультацию генетика. Генетическое консультирование проводится в Областном центре планирования семьи, основным направлением деятельности которого является профилактика пороков развития у плода (ул. Флотская, 52). В зависимости от выявленной инфекции по данным ПЦР – диагностики и TORCH-комплекса, выбирается необходимое лечение перед планируемой беременностью.

solnet: Обнаружили аденомиоз 1 степени. Врач назначила "Жанин" на 6 месяцев. Насколько, Вы считаете, оправдано такое лечение, и какие современные методы сейчас используются в лечении эндометриоза? Что является причиной эндометриоза?

Е.Ф.: Эндометриоз - дисгормональное иммунозависимое и генетически обусловленное заболевание. Эндометриозом страдают 10 % женщин. В настоящее время нет абсолютно эффективных методов консервативного лечения эндометриоза. Аденомиоз – это эндометриоз матки (внутренний эндометриоз). У Вас выявлена легкая степень заболевания. Часто при начальных формах аденомиоза нет никаких симптомов, и лечения не требуется. "Жанин" – гормональный контрацептив, т.е. препарат в первую очередь для контрацепции, но он подходит особенно пациенткам с эндометриозом за счет своего гормонального состава. В лечении аденомиоза при обильных менструациях используется гормоносодержащий внутриматочный контрацептив, другие гормональные препараты, которые подбираются индивидуально.

Анонимно: Когда можно планировать беременности после лапароскопического лечения миомы? Можно ли применять циклическую гормонотерапию?

Е.Ф.: Маленькие узлы миомы (до 4 см) не являются противопоказанием для вынашивания беременности. Имеет значение: размер узлов, расположение узлов. При маленьких субсерозных узлах - беременность возможна через 2-3 месяца после операции. Циклическая гормональная терапия не противопоказана, но все должно быть индивидуально подобрано.

luna1982: Какое лечение порекомендуете женщине с аденомиозом при планировании беременности?

Е.Ф.: При легких формах аденомиоза лечения не требуется. Тяжелые формы являются причиной бесплодия. Лечение должно подбираться индивидуально в зависимости от симптомов заболевания. Приходите на консультацию.

Анонимно: Менструации после 55-57 лет – это нормально, или нужно искать какую-то патологию и проводить гистероскопию?

Е.Ф.: Средний возраст менопаузы, т.е. последней самостоятельной менструации, - 50 лет. Временные параметры климактерия условны и индивидуальны, возрастной период с 45 лет до 55 лет считается переходным, перименопаузальным. Продолжение регулярных менструаций после 55 лет требует обследования и регулярного наблюдения.

МаКоТи: Какие современные и эффективные методы лечения крауроза используются?

Е.Ф.: Это заболевание чаще встречается у лиц пожилого возраста. Нет единой теории возникновения этого заболевания и, соответственно, не выработано абсолютно эффективного лечения. Основными препаратами в терапии крауроза остаются глюкокортикоиды, так же применяются гормональные препараты (женских и мужских половых гормонов). Из хирургических методов, согласно современным данным, основными являются лазерная абляция или криодеструкция тканей вульвы.

Джуси: У дочери в 1 год обнаружили синехии, с тех пор 2 раза разводили механически, пару раз овестином. Сейчас ей 4,8 года, и опять начало срастаться. Какой способ лечения и профилактики синехий самый эффективный?

Е.Ф.: В Вашем случае необходимо вновь пройти обследование у детского гинеколога, возможно, потребуется исследование микрофлоры. Приглашаем на прием к детскому гинекологу в клинику «УГМК-Здоровье».

pir@midk@: После операции по поводу внематочной долго не заживал шов, осталась ямочка на рубце. Боюсь, что при следующей беременности шов разойдется. И еще: обязательно ли проходить диагностику на проходимость трубы?

Е.Ф.: Послеоперационные грыжи в области рубцов чаще возникают после нижне-срединных лапаротомий (продольные рубцы, от пупка к лону). Для исключения грыжи необходима консультация хирурга. Исследование проходимости маточной трубы назначается в случае постановки диагноза «бесплодие».

vic-chel: Заключение гистероскопии – «картина гигантского полипа эндометрия», нужно гормональное лечение. Как мне быть - поставить «Мирену» или принимать какие-то таблетки?

Е.Ф.: Полипы эндометрия не являются показанием к гормональной терапии, достаточно их полного хирургического удаления. Внутриматочная система «Мирена» предназначена для контрацепции, для лечения обильных менструаций, для профилактики гиперплазии эндометрия. В подборе метода контрацепции должен осуществляться индивидуальный подход с учетом общего состояния здоровья женщины, ее гинекологических проблем и наследственных факторов. Приходите к нам на консультацию.

semia: У меня обнаружили папиллому 16, как ее можно вылечить?

Е.Ф.: Вирус папилломы человека 16 типа может вызывать рак шейки матки. Применяются схемы лечения, в том числе изопринозином. Возможна вакцинация от рака шейки матки, которая направлена на вирусы папилломы человека (ВПЧ) 16, 18, 6, 11 типов, ее можно проводить до 26 лет.

Ангелиша: При первых родах у меня было расхождение костей таза (послеродовый симфизит). Возможны ли вторые роды естественным путем?

Е.Ф.: Расхождение лонного сочленения в предыдущих родах является показанием для оперативного родоразрешения - операции кесарева сечения.

Mama Lenka: У меня вторая беременность (12 нед.). И уже третий раз замечаю, что внешние половые губы опухают - причем это не только чувствуется, но и видно. Это может быть связано с варикозом?

Е.Ф.: При беременности возникает гормональная перестройка, снижается тонус венозной стенки. Дополнительно затруднение оттока крови по венам от нижней части туловища происходит с увеличением размеров матки. Конечно, наличие варикозной болезни может быть причиной отеков нижних конечностей и наружных половых органов. При наличии варикозной болезни нижних конечностей необходимо проведение УЗИ с доплерометрией (УЗДГ) вен нижних конечностей и таза. После чего лучше проконсультироваться с сосудистым хирургом. Отек наружных половых органов может быть связан и с каким-либо воспалительным процессом или аллергической реакцией. :)

Cutty Sark@: У меня АФС, задумываюсь о 2 ребенке. Где можно наблюдаться с таким заболеванием на Урале, кроме ОММ?

Е.Ф.: НИИ ОММ является федеральным научно-исследовательским учреждением на весь Уральский Федеральный округ. Беременных с диагнозом АФС наблюдают преимущественно там.

NS: Диагноз - хронический эндометрит с очаговым склерозом стромы и секреторной трансформацией эндометрия. Читала, что эндометрит можно лечить антибиотиками, а так же сделать чистку. Поможет ли это зачатию? Куда можно обратиться?

Е.Ф.: Хронический эндометрит действительно может являться причиной бесплодия. Требуется обследование для уточнения бактериального возбудителя. Применяется антибактериальная, гормональная терапия, физиолечение и др. Приходите в нашу клинику. Мы постараемся Вам помочь.

Ирина: Мне 25 лет, через год планирую беременность, когда лучше всего отменить ОК и какие исследования пройти перед этим? И еще: мой вес 48 кг. при росте 163 см., врачи в голос твердят - набирай вес, а то не сможешь забеременеть и выносить... Обязательно набирать?

Е.Ф.: При планировании беременности рекомендуется обследование на инфекции передаваемые половым путем, обследование щитовидной железы, пройти профилактическое обследование для уточнения состояния своего здоровья. Набирать вес специально не надо, но полноценное разнообразное питание важно.

Аноним: Подскажите, как выбрать метод лечения миомы матки?

Е.Ф.: Индивидуально в зависимости от возраста, размеров и локализации узлов, планируемой беременности и ряда других факторов. Приходите на консультацию.

Anjshka: Обнаружили частичную проходимость труб, поликизтоз яичников. В июле 2008 - лапароскопия в ОКБ№1. Трубы прочистили, кисты убрали, сделали резекцию яичников. Самые обнадеживающие прогнозы. В феврале 2010 – ГСГ: одна труба полностью не проходима, вторая - частично. Стимуляцию врач не разрешает, совет - ЭКО. Что посоветуете вы? Может, снова лапароскопию?

Е.Ф.: Важен диагноз, который Вам поставили после операции в ОКБ №1. Возможно, имело смысл провести через год стимуляцию овуляции. Важно знать Ваш гормональный фон в настоящее время, резервные возможности яичников. Имеет значение и Ваш возраст. Повторная операция (лапароскопия) не показана. ЭКО рекомендуется при неэффективности консервативного (гормонального) лечения бесплодия, обусловленного синдромом поликистозных яичников.

Аноним: 24 года, абортов и родов не было, патологий нет. Постоянные нарушения цикла с самого начала месячных. Гормоны не хочу пить категорически. Подскажите, пожалуйста, как быть.

Е.Ф.: Вам необходимо пройти обследование для уточнения причины нарушений менструального цикла. Чаще всего – это нарушения эндокринной системы. Но возможны заболевания и других органов и систем. Это важно для выбора метода лечения.

Lenha: Мне 27 лет, дочери 2 года. Вторая беременность была внематочной, удалили трубу справа. Через какое время можно повторить попытку забеременеть? Как подготовить себя к беременности?

Е.Ф.: После внематочной беременности необходимо обследоваться на инфекции, передаваемые половым путем. При отсутствии инфекционного фактора можно не предохраняться сразу после восстановления менструации.

MARINAV: Два года назад я поставила ВМС «Мирена», вскоре почувствовала боли в правом подреберье. Сейчас там постоянная тупая ноющая боль. Надо ли убирать спираль, и является ли она причиной моих болей в правом подреберье?

Е.Ф.: Вам необходимо обследоваться у терапевта, сделать УЗИ органов брюшной полости. Возможно, стоит удалить ВМС.

Ang: Хочется знать, что это за болезнь – аденомиоз - и каковы ее последствия как в молодом возрасте, так и в менопаузе.

Е.Ф.: Эндометриоз – дисгормональное иммунозависимое и генетически обусловленное заболевание. Эндометриозом страдают 10 % женщин. В настоящее время нет абсолютно эффективных методов консервативного лечения эндометриоза. Аденомиоз – это эндометриоз матки (внутренний эндометриоз). Часто при начальных формах аденомиоза нет никаких симптомов, и лечения не требуется. Основными симптомами аденомиоза являются болезненные и обильные менструации, переходящие в кровотечения, которые могут приводить к снижению гемоглобина в крови (анемии). В молодом возрасте тяжелые формы аденомиоза являются одной из причин бесплодия.

Финка: Елена Федоровна, каким документом руководствуются теперь врачи при решении вопроса о стерилизации по медицинским показаниям, раз приказ Минздрава № 303 утратил силу? Осуществляет ли ваша клиника стерилизацию?

Е.Ф.: Стерилизация по медицинским показаниям может проводиться только в государственных учреждениях здравоохранения. Добровольная хирургическая стерилизация возможна при наличии 2-х детей или в возрасте после 36 лет. Приглашаем Вас к нам на консультацию, мы Вам поможем.

Домосед: Сдала анализы на гормоны по назначению врача, повышен ФСГ. Назначили анализы, т.к. нерегулярные месячные после КС. Как вы относитесь к беременности через 1 год после кесарева? Врачи советуют ждать 2 года, но сил нет.

Е.Ф.: Вам необходимо обследоваться более углубленно, 2-х гормонов мало. Приходите к нам на консультацию. Мы Вам поможем.

Flaminga77: Два года назад удалили одну трубу. Сейчас планирую беременность, надо ли проверять оставшуюся трубу на проходимость? И каким методом - лапароскопией? Е.Ф. Черкасская: - Проверять проходимость маточной трубы следует при отсутствии беременности в течение 1 года при регулярной половой жизни без контрацепции, даже после внематочной беременности. Желя: - На 37 неделе отошли воды, экстренное кесарево. Хочу второго ребенка в будущем рожать сама! Кто и как может определить, можно ли рожать естественным путем? Есть ли способы подготовить организм заблаговременно?

Е.Ф.: Современные методы кесарева сечения позволяют провести роды при следующей беременности через естественные родовые пути. Все решается индивидуально в течение беременности. Конечно, необходимо начинать обследование до беременности – УЗИ, гистерография, обследование на инфекции, общеклиническое обследование, гормональное обследование.