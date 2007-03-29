Послеродовой период. Восстановление после родов

Чтобы говорить о послеродовых проблемах, необходимо хорошо представлять себе, что же такое послеродовой период в жизни женщины, помимо бесконечных хлопот.

Послеродовой период

Период этот, начинаясь сразу после рождения последа и продолжаясь, в среднем, 6 - 8 недель, так же уникален по своей физиологии, как и беременность, и так же отличается от «обычного» состояния женщины. За этот срок матка, весящая после родов около 1 кг, с обширной раневой поверхностью (весь внутренний слой), будет постоянно сокращаться, уменьшаясь в размерах и очищаясь путем выделения лохий - послеродовых выделений.

К 6 - 8 неделе матка достигнет нормальных размеров, внутри нее сформируется обычная слизистая выстилка, и, если женщина не кормит грудью, яичники начинают функционировать в нормальном режиме - начинаются менструации.

Для того, чтобы послеродовый период протекал без осложнений, необходимо, чтобы ничто не мешало маточным сокращениям и оттоку лохий. В противном случае возможно развитие осложнений - кровотечения или инфекции матки, которые приводят женщину в больницу. Сокращению матки способствует, во-первых, кормление грудью - первое время во время сосания женщина может ощущать достаточно сильные схваткообразные боли внизу живота и усиление выделений, даже выделение кровянистых сгустков, - это абсолютно нормально. Во-вторых, сокращению способствует регулярное опорожнение мочевого пузыря и кишечника. Первое время после родов - 2-5 дней - хорошо способствует оттоку лохий лежание на животе.

Особая уязвимость женщины в этот период диктует особые правила интимной гигиены. Лохии - послеродовые выделения, продолжаются 3-8 недель, первые дни - 3-7 они достаточно обильные, кровянистые, постепенно они становятся все более и более скудными, сначала сукровичными, бледно-розовыми, потом слизистыми, прозрачно-белесыми. У женщин, кормящих грудью, лохии прекращаются быстрее, т.к. быстрее проходит весь процесс обратного развития матки, у перенесших кесарево сечение, все происходит медленнее.

Если лохии приобрели неприятный запах, стали гнойными, или после сукровично-слизистых выделений снова начались кровянистые - срочно идите к врачу, это верный признак развития осложнений, которые сами, к сожалению, не проходят. Аналогично поступите, если кровянистые выделения продолжаются более 15 дней. Весь период кровянистых выделений, особенно, если у Вас швы на промежности или во влагалище, подмывайтесь после каждого посещения туалета: и «по-большому», и после мочеиспусканий. Туалетное мыло неуместно, лучше всего пользоваться либо детским, либо хозяйственным (тем самым ужасным, коричневым) - они хорошо высушивают кожу, не допуская аллергии и мокнутий. Каждый раз после туалета меняется и прокладка, которая сменяется, самое большее, через 4 часа (можно купить подешевле, т.к. впитываемость тут значения не имеет). Не будете лениться - на 90% не будет воспалительных осложнений. Прокладка не должна «затыкать» влагалище наглухо, должен быть свободный доступ воздуха.

Именно по этой причине в родильных домах ранее категорически запрещалось пользоваться трусами. Сейчас «строгостей» поменьше. Но сами старайтесь снимать трусы, как только ложитесь на кровать, чтобы выделения стекали свободно. Весь послеродовый период ни под каким видом нельзя пользоваться влагалищными тампонами и спринцеваться - инфекция заносится таким образом элементарно. Из тех же соображений нельзя жить половой жизнью - у большинства народов этот период является «запретным», а женщина «нечистой». Начало половой жизни, желательно, должно быть нерезким - слишком ранимые слизистые. Старайтесь пользоваться, как ни странно, презервативом со смазкой - он защитит от инфекции (не от венерической, а от банальной кишечной палочки, стафилококков и пр. - «безобидные» при обычной половой жизни, после родов, получая возможность для активного роста и «благодатную» раневую поверхность - могут вызвать проблемы), а кроме того, презерватив со смазкой даст дополнительную увлажненность.

Восстановление после родов - решаем проблемы

Все послеродовые проблемы можно разделить на 2 большие группы - серьезные осложнения, требующие, как правило, лечения в стационаре и «мелочи». Последние встречаются в том или ином варианте практически у всех. «Мелочи» не только осложняют и без того нелегкую жизнь, но и могут «перетечь» в более серьезные проблемы.

В первые дни после родов на первом месте по количеству неудобств и неприятностей находятся проблемы с мочеиспусканием и походами в туалет «по-большому». Объем брюшной полости резко изменился, женщина часто не чувствует позывов к опорожнению кишечника и мочевого пузыря, тем более, что каждый визит в туалет сопровождается саднящей болью. В первые 4-5 дней мочиться необходимо не реже, чем через 4-5 часов, даже если это неприятно и нет желания - организм избавляется от накопленной жидкости и ничего не мешает правильным сокращениям матки. Для стимуляции мочеиспускания можно включить струю воды - звук «падающей капли» рефлекторно расслабляет сфинктеры мочевого пузыря. Если мочится больно из-за швов, можно попытаться мочиться под душем или под струей теплой воды. Принятие ванны в послеродовом периоде недопустимо!

Если Вас беспокоит недержание мочи, ее непроизвольное отделение при смехе, чихании, ежедневно выполняйте несложные упражнения для мышц тазового дна - какие именно, подскажет лечащий врач в родильном доме. Все проблемы, связанные с недержанием мочи при регулярных упражнениях должны пройти за 3 месяца. Если при подскоке на месте после 3 месяцев у Вас выделяется моча - идите к врачу, дальнейшую тактику определит он.

Запоры - еще одна частая послеродовая неприятность. Переполненный «ленивый» кишечник вызывает и неприятные ощущения, мешает правильному сокращению матки, токсины из него активно всасываются в кровоток, проникая и в молоко. Бороться с запорами следует прежде всего диетой - продукты, богатые клетчаткой - курага, хлеб грубого помола, орехи, качественные макароны, чернослив, свекла, отруби - стимулируют работу кишечника. Помните, что при кормлении грудью те же продукты могут вызвать жидкий стул у Вашего малыша, поэтому старайтесь не стимулировать стул «наскоком». Способствуют активации кишечника и физические упражнения, и обильное питье. Клизма - один из вариантов стимулирования стула, но она ни под каким видом не должна войти в привычку, это «одноразовая» процедура. Слабительные средства, даже самые «невинные», как, впрочем, и все остальные лекарственные препараты, во время кормления грудью назначаются только врачом.

Во время беременности и после родов достаточно часто «вылезают» геморроидальные вены. В остром периоде помогут холодные компрессы (прикладывание кубиков со льдом), стул - только со смягчающей свечкой с глицерином. Замените туалетную бумагу ватой, Обязательно подмывайтесь холодной водой после каждого посещения туалета. После туалета в области анального отверстия можно оставить ватный тампончик с оливковым или облепиховым маслом. Стул должен быть «мягким», это достигается употреблением большого количества овощей и фруктов, и того же растительного масла. Специальные противогеморроидальные свечи можно применять только после консультации с врачом - многие содержат сильнодействующие препараты, проникающие в молоко.

Нередко вместе с приходом молока - на 3-5 сутки - женщину настигает депрессия. Её развитие связано и с резкой гормональной перестройкой, и со стрессом рождения. Во-первых, не обвиняйте себя в слабости, нелюбви к ребенку и т.д. Негативные эмоции посещают очень многих, ничего «позорного» здесь нет, тем более, что послеродовая депрессия в 99% быстро разрешается сама собой. Во-вторых, не стесняйтесь говорить о своем состоянии близким - «стороннее» разумное мнение, обычно, позволяет взглянуть на ситуацию чуть под другим углом, и понять, что ничего ужасного не происходит. В-третьих, если Вы чувствуете, что само собой ничего не проходит, не бойтесь обратиться к врачу (акушеру-гинекологу) - никто Вас на спецучет ставить не будет, и лечится такая депрессия, как правило, не психотропными препаратами, а женскими гормонами.

Первое время женщины бывают обескуражены своим внешним видом - фигура отнюдь не сразу становится такой же, как до беременности, и сама по себе к «исходному уровню» внешность вернется вряд ли - тут необходимы некоторые усилия с вашей стороны. Выполнение легких гимнастических упражнений восстановит хорошую фигуру и самочувствие уже месяца через 2-4, если вы набрали во время беременности менее 12 кг. Ничего не надо делать «наскоком», лучше заниматься понемногу и чаще - 10 мин 2 раза в день на себя выделить вполне реально даже при самом «проблемном» малыше.

Обычно после родов женщина находится в родильном доме не менее 4 суток, старайтесь использовать это время с максимальной пользой. Если Вы лежите с малышом отдельно - выспитесь, далее такой возможности не представится. Задавайте врачу, акушерке, педиатру как можно больше вопросов, даже «глупых» и занудных - первый месяц после выписки Вам будет не до ознакомления со спецлитературой, а проблем, пусть и мелких, накопится уйма.

