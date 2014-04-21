Эндометриоз - это заболевание, при котором происходит разрастание эндометрия (так называется внутренняя оболочка полости матки) в толщу стенки матки или за пределы матки. В норме эндометрий находится только в полости матки, он реагирует на гормональные воздействия яичников и функционирует циклически, подвергаясь дистрофическим изменениям и отторжению от стенки матки 1 раз 28-30 дней, что проявляется менструацией. Однако, клетки эндометрия могут мигрировать в несвойственные им места: в брюшную полость, полость малого таза, стенку мочевого пузыря и даже лёгкие, кишечник, кожу. Клетки эндометрия способны приживаться в нетипичных местах и образовывать инфильтраты до нескольких сантиметров в диаметре. Атипично расположенные очаги эндометрия функционируют так же, как эндометрий расположенный в матке: в начале менструального цикла от растёт, затем подвергается некротическим процессам, что сопровождается небольшим кровотечением в очаг. Эти явления приводят к формированию спаек и развитию болей.

О том, как сегодня диагностируют и лечат эндометриоз, мы беседуем с Татьяной Анатольевной Обоскаловой, доктором медицинских наук, профессором, заведующей кафедрой акушерства и гинекологии Уральского государственного медицинского университета.

- Татьяна Анатольевна, эндометриоз сегодня действительно заметно помолодел?

- Да, сегодня мы находим эндометриоз и у молодых женщин до 30 лет, и даже иногда у девочек-подростков. В последнем случае речь, скорее всего, идет о врожденном эндометриозе, когда клетки эндометрия, находящиеся вне полости матки может быть ещё с периода внутриутробного развития девочки, начинают свою активность сразу же после наступления полового созревания. Однако чаще эндометриоз встречается в возрасте от 25 до 40 лет. При наступлении климакса и прекращении менструаций очаги прекращают свою активность.

- Раньше считалось, что эндометриоз – это следствие абортов, и, скорее всего, абортов неоднократных. Это мнение сейчас не изменилось?

- Среди факторов риска эндометриоза не только аборты, но и воспалительные заболевания половых органов. Сейчас большое значение уделяется стрессовым факторам, которые приводят к нарушению работы иммунной системы. Заброс клеток эндометрия в брюшную полость происходит у каждой женщины во время менструации, но далеко не у всех они приживаются. В норме иммунная система распознает эти клетки и не дает развиться эндометриозу. В чём-то эндометриоз похож на опухолевый процесс, ведь основа для его развития – это ослабление защитных сил организма, но всё-таки это не рак, а заболевание, которое в подавляющем большинстве случаев успешно лечится.

- Татьяна Анатольевна, а какова роль наследственности? Например, если у мамы, бабушки или сестры уже выявлен эндометриоз – что тогда делать женщине?

- Самый надежный способ профилактики эндометриоза независимо от любых факторов риска и «плохой» наследственности – это рождение двоих, а лучше – троих детей.. Весьма важно грудное вскармливание детей как минимум 6 месяцев, а лучше - в течение всего первого года их жизни. Если же девушка или молодая женщина пока не планирует детей, то эффективной профилактикой эндометриоза в этом случае будет гормональная контрацепция. Для предупреждения эндометриоза эффективны любые гормональные контрацептивы, но наиболее уместны средства, содержащие диеногест.Диеногест – это гестагенный препарат, который эффективно блокирует овуляцию и всю цепочку гормональных изменений в организме женщины, которые приводят к росту очагов эндометриоза. Тот же эффект наблюдается и при беременности и грудном вскармливании – в это время у женщины нет менструаций, а значит, и нет причины ни для развития эндометриоза, ни для его рецидивов.

- Как ставится диагноз эндометриоз? Обязательны ли здесь цитологическое исследование, лапароскопия, гистероскопия?

- Главные симптомы эндометриоза – это боли в области малого таза, связанные с менструациями, кровотечения, анемия и бесплодие. Поэтому врач сначала должен внимательно провести опрос пациентки, особенно если есть подозрение на нетипичное расположение очагов эндометриоза: в кишечнике, легких или других органах. Боли и кровотечения в этих органах также будут возникать периодически, в определенные дни цикла. После осмотра на гинекологическом кресле обязательно проводится ультразвуковое исследование. Для диагностики внутреннего эндометриоза матки, когда очаги эндометриоидной ткани находятся в стенке матке (это называется аденомиоз) – необходимо провести гистероскопию с обязательным гистологическим исследованием. Гистероскопия – это осмотр полости матки изнутри с помощью специального прибора. Данный метод позволяет визуализировать очаги эндометриоза и верифицировать диагноз. При наружном эндометриозе, когда очаги расположены в брюшной полости, наиболее достоверный метод диагностики – это лапароскопическое исследование с биопсией. Вообще, диагностикуэндометриоза нельзя рассматривать отдельно от его лечения, и лапароскопическое исследование должно назначаться очень взвешенно. У специалистов по эндометриозуво всём мире есть установка, что лапароскопию пациентке с подозрением на эндометриоз должен проводить врач, который во время лапароскопии сможет провести не только диагностику, но и оперативное лечение - то есть иссечь образовавшиеся спайки и полноценно удалить очаги. Это бывает весьма сложной задачей,которую под силу осуществить только опытному и умелому хирургу.

- Татьяна Анатольевна, а какие осложнения бывают при эндометриозе? Может ли эндометриоз перейти в злокачественную опухоль?

- Самые главные осложнения эндометриоза – это образование спаек в полости малого таза, в брюшной полости и бесплодие. Причем спаечный процесс в брюшной полости и бесплодие могут быть единственными признаками эндометриоза - даже при отсутствии других признаков, например,болей и кровотечений. На это нужно обращать очень пристальное внимание в плане диагностики. Малигнизация при эндометриозе (то есть трансформация его очагов в злокачественные новообразования) происходит крайне редко.

- В каких случаях при эндометриозе обязательна операция? И не опасна ли при эндометриозе лапароскопия – ведь существует мнение, что рост очагов может начаться после любого хирургического воздействия?

- Консервативное лечение эндометриоза возможно только при нераспространенных формах – когда нет больших очагов и сам диагноз поставлен сравнительно недавно. Все распространенные формы эндометриоза, которые вызывают выраженный болевой синдром и формирование спаек, приводящие к бесплодию, сегодня рассматриваются как хирургическое заболевание, которое требует оперативного лечения. При эндометриозе эффективность консервативной терапии напрямую зависит от проведенного перед ней оперативного лечения, и в большинстве случае без операции для того, чтобы справиться с эндометриозом и его последствиями, не обойтись. Причем при проведении операции предпочтительнее малотравматичный лапароскопический доступ, во время которого хирург не только может точно оценить выраженность процесса, но и рассечь спайки и удалить очаги даже в трудно доступных местах. Лапароскопические операции в несколько раз уменьшают риск развития спаечного процесса, который очень высок при операциях с большими разрезами. И, конечно же, они не способствуют прогрессированию эндометриоза, а, напротив, являются эффективным методом его лечения.

Поэтому при эндометриозе, как правило, первый этап лечения – это операция. Второй этап – это консервативная терапия. Здесь мы назначаем женщине препараты – агонисты рилизинг-гормонов, которые подавляют синтез женских половых гормонов, и очаги эндометриоза начинают деградировать. На фоне этих препратаов развивается состояние, аналогичное периоду постменопаузы, но оно проходит при завершении лечения. Также рекомендуются препаратыдиеногеста, но не в комбинации с эетрогенами , а в виде монопрепарата. Этот препарат также эффективно подавляет рост очагов эндометриоза, блокирует овуляцию.В этом случае в организме женщины возникает состояние, схожее с периодом беременности и грудного вскармливание, когда овуляции также не происходит, прекращается цикличность функционирования женского организма и наступает прекращение роста эндометриоидных очагов. Эти препараты назначаются для того, чтобы закрепить эффект хирургического лечения и предупредить возможный рецидив заболевания. Их используют в течение3-6 месяцев, иногда и более длительный срок, а дальше женщине необходимо решить – будет ли она планировать беременность после лечения или перейдет на прием гормональных контрацептивов. На третьем этапе лечения, который скорее можно назвать реабилитационным, проводится гормональная контрацепции любым препаратом, но также можно отдать предпочтение средствам, содержащим в своем составе диеногест. И принимают их сначала не в определенные дни цикла, а непрерывно длительными курсами по 3-4 месяца в течение 1 года, затем можно перейти на обычный режим приема или остаться на прлонгированной схеме. Вреда это не принесет, а удобства такого режима контрацепции давно уже поняли многие женщины. Выбор контрацептива конечно нужно делать вместе с врачом, потому что в данном случае это будет не только методом предупреждения нежелательной беременности, но и методом лечения и профилактики рецидивов. Предпочтение в ряде случаев отдавают средствам, содержащим только прогестаген. Это могут быть и таблетки, внутриматочная система, и подкожный имплантат. При отсутствии противопоказанийсуспехом могут применяться и комбинированные препараты, содержащие два вида гормонов: эстрогены и прогестагены, но лучше использовать комбинированные эстроген-гестагенные препараты с наименьшим количеством эстрогенов.

Если пациентка заинтересована в беременности, то нужно немедленно перейти к решению этой задачи. После завершения гормонального лечения беременность может наступить и самостоятельно, Однако, если бесплодие продолжается уже длительный срок, возраст пациентки приближается к 30-35 годам, времени на ожидание не остаётся, поэтому нужно прибегнуть к помощи вспомогательных репродуктивных технологий.

- Татьяна Анатольевна, многие пациентки при эндометриозе длительно принимают препарат дюфастон. Что Вы можете сказать о применении данного препарата в лечении эндометриоза?

Дюфастон - это препарат, аналогичный прогестерону, поэтому он также относится к арсеналу лечебных препаратов. Его нужно применять на этапе подготовки к беременности и даже в её начале для обеспечения достижения оптимальных условий для зачатия.

- Мы уже сказали, что беременность – это один из самых эффективных способов профилактики эндометриоза. А есть ли в данном случае какая-то разница в способе родоразрешения? То есть что при эндометриозе будет лучше - естественные роды или кесарево сечение?

- Выбор способа родов зависит только от акушерских показаний и наличия других сопутствующих заболеваний у женщины. Сама по себе операция кесарева сечения или естественные роды не являются причиной рецидивов эндометриоза, да и за 9 месяцев беременности очаги эндометриоза исчезают почти полностью.

- А почему при эндометриозе бывают рецидивы?

- Рецидивы эндометриоза бывают почти у всех женщин, которые не принимали терапию второго и третьего этапа после оперативного лечения или не использовали гормональную контрацепцию. К сожалению, таких случаев немало. Женщина видит улучшение или у неё после длительного лечения рождается ребенок – и она забывает о своем заболевании. А это неправильно, так как заболевание склонно к рецидивам, поэтомуподдерживать определенный, уже сформированный, гормональный фон намного проще, чем начинать лечения заново, с операций и препаратов второго этапа.

В заключении можно констатировать, что эндометриоз – нередкое и неприятное заболевание, но современный уровень развития медицины позволяетдостоверно поставить диагноз, определить стадию процесса, провести адекватное лечение и полностью реабилитировать женщину, обеспечив ей реализацию репродуктивной функции и достойное качество жизни.