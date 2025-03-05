Предменструальный синдром: болезнь или «дурной» характер?

Резкие перепады настроения, раздражительность, нагрубание молочных желез, отеки… Пожалуй, не найдется ни одной женщины, ни разу не столкнувшейся с этими или другими неприятными и, порой, необъяснимыми ощущениями, возникающими перед менструацией.

Предменструальный синдром (ПМС): масштаб проблемы

Согласно данным различных исследований и опросов, 85-95% менструирующих женщин отмечают у себя хотя бы один симптом ПМС.

Выраженность проявлений ПМС варьирует: могут не оказывать существенного влияния на состояние женщины либо значительно нарушают ее повседневную активность.

ПМС или «плохое» настроение: найти тонкую грань

Международным обществом по предменструальным расстройствам (ISPMD, 2012 г.) предложено определение предменструального расстройства (ПМР) и разделение его на две категории

* Основное ПМР — психологические или соматические (физические) расстройства, наблюдающиеся за одну-две недели до наступления менструации и проходящие во время или сразу после менструации. Обязателен бессимптомный период между менструациями. При основном ПМР, циклические изменения в состоянии наблюдаются в большинстве циклов (обычно в двух из трех, идущих подряд).

* Вариантные ПМР:

— предменструальное обострение основного заболевания (сахарного диабета, бронхиальной астмы, депрессии и др.): их течение имеет тенденцию к ухудшению перед менструацией;

— не происходит овуляции, но симптомы ПМР присутствуют (вариант спорный);

— ПМР, спровоцированное прогестагеном: наблюдается на фоне приема циклической менопаузальной гормональной терапии или комбинированных оральных контрацептивов;

— ПМР при отсутствии менструации связно с сохраненной овуляцией и овариальным циклом: удаленная матка, аблация эндометрия, внутриматочная система с левоноргестрелом (Мирена).

Немного статистики… * 80-95% случаев имеет место физиологические предменструальные симптомы, не ограничивающие повседневную активность женщины; * 30-40% — проявления ПМС оказывают умеренное влияние на ежедневную активность. * 3-8% — развивается предменструальное дисфорическое расстройство (ПМДР), негативно сказывающееся на состоянии женщины и требующее медикаментозной терапии.

Развитие ПМС: теорий много, истина не найдена или находится где-то рядом

Нет ни одного объяснения, полностью раскрывающего причину или несколько причин ПМС. Однако имеется концепция касательно развития этого состояния: ПМС — следствие неадекватной реакции центральной нервной системы на колебания уровня половых гормонов (происходит в норме) в течение менструального цикла.

Факторы и их значение в развитии ПМС/ПМДР

* Генетика и наследственность играет роль в 30-80% случаях.

* Недостаточное образование метаболита прогестерона (аллопрегнанолона) в ответ на стресс обуславливает формирование тревожного состояния/поведения (в норме аллопрегнанолон принимает участие в уменьшении раздражительности и волнения).

* Снижение уровня эстрогена влечет за собой уменьшение синтеза серотонина (отвечает за настроение).

* Психологическая травма и/или посттравматический синдром (ПТСР): в ответ на стресс отмечается недостаточная выработка кортизола. Между тем, кортизол принимает участие обмене веществ и отвечает за снабжение мозга дополнительной энергией при стрессе (повышает в крови уровни глюкозы, холестерина и липидов).

Симптомы ПМС: на что обратить внимание?

Описано более 150 проявлений ПМС, приведем наиболее часто встречающиеся:

— физические: боль в спине, суставная/мышечная боль, головные боли, нагрубание и болезненность молочных желез, вздутие живота, отеки, увеличение веса, кожный зуд и др.

— психологические и поведенческие: изменение пищевого поведения, повышенный аппетит, усталость, быстрая утомляемость, резкие перепады настроения, нетерпеливость, социальная отчужденность, чувство одиночества, недовольство окружающими и собой, чувство безысходности, трудности с контролем над своими действиями, тревожность, нетерпеливость и раздраженность, угнетенное настроение и др.

Проявления ПМС при физиологическом течении обычно умеренно выражены, для их купирования чаще всего достаточно коррекции питания и нормализации образа жизни, реже требуется проведение медикаментозной терапии.

При ПМДР описанные симптомы выражены и вызывают значительные нарушения в состоянии женщины (физическом/эмоциональном), поэтому, как правило, пациентки нуждаются в комплексном подходе к лечению: лекарственных препаратах, помощи психиатра, психолога и др.

ПМДР: оцениваем свое состояние самостоятельно

* Диагностика ПМДР основывается на наличии у женщины 11 симптомов ПМС, 10 из которых — психоэмоциональные и поведенческие.

* Симптомы ПМС присутствует в большинстве менструальных циклов на протяжении последнего года.

* Проявления ПМС оказывают влияние на взаимоотношения с окружающими, рабочую и социальную деятельность, негативно сказываются на общем самочувствии и настроении женщины.

Основа диагностики ПМС — оценка симптомов пациентками

Пациенткам рекомендуется вести дневник в течение 2-3-х циклов, отражающий патологические симптомы — помогает врачу определить, действительно ли имеет место ПМС или патологические симптомы не взаимосвязаны с менструальным циклом.

Дневник заполняться до начала терапии, если же не соблюсти это условие и начать лечение раньше, симптомы могут улучшиться, но имеющийся ПМС замаскируется.

Профилактика ПМС: на заметку каждой женщине

По данным нескольких исследований, было достоверно показано, что:

— увеличение веса по ИМТ на каждый 1 кг/м2 повышает риск ПМС на 3%, тогда как снижение и нормализация массы тела способствует профилактике развития ПМС;

— небольшое употребление алкоголя не приводит к ПМС и ПМДР, но ранний алкоголизм или продолжительный прием алкоголя повышает риск ПМС;

— потребление кофеина не взаимосвязано с ПМС, а существующие рекомендации по сокращению/отказу от потребления кофеина для профилактики не предотвращают развитие ПМР.

Немедикаментозный подход — основа коррекции ПМС

При легком течении в большинстве случаев уменьшить проявления ПМС помогает изменение образа жизни!

Доказано, что у женщин, ведущих здоровый образ жизни ПМС встречается реже. Занятия спортом 2-3 раза в неделю, правильное питание, соблюдение режима труда и отдыха — банальные рекомендации действительно эффективны при ПМС.

Осознание проблемы — первый шаг на пути к ее решению!

Если вы уже установили наличие у себя ПМС, постарайтесь усилить контроль над своим настроением в те дни, когда возникают проблемы. Кроме того, вы должны четко осознавать, что через несколько дней плохое настроение пройдет — и жизнь снова заиграет яркими красками. Осознание временности симптомов поможет преодолеть депрессивный настрой. В очередной раз, когда покажется, что жизнь не удалась, просто посмотрите на календарь и скажите себе: «на самом деле все нормально, а печаль и тоска — следствие физиологического состояния и явления временные». Когда точно знаешь, что скоро неприятности закончатся, легче их переносить.

Важно соблюдать диету и некоторые ограничения в питании во второй фазе цикла — способствует выведению излишней жидкости из организма и сохранению водно-солевого баланса:

* Уменьшите количество соли в пище.

* Объем жидкости в этот период ограничите до 1,5 литров в сутки.

* Исключите из рациона соленую и острую пищу за неделю до менструации.

* Крепкие кофе и чай задерживают жидкость в организме — рекомендуется ограничить их употребление во второй половине цикла.

* Жирные сорта мяса замените рыбой.

* Пища должна быть богата витаминами, поэтому употребляйте больше овощей и фруктов, пейте соки (предпочтительно — свежевыжатые).

* Старайтесь не употреблять алкогольные напитки — способствуют перепадам настроения и повышают раздражительность.

Занятия спортом

Способствуют не только снижению массы тела, но и положительно влияют на настроение. Особенно помогают расслабиться занятия йогой. Однако не стоит злоупотреблять физическими нагрузками, потому что в этом случае спорт наоборот вызовет чрезмерное напряжение.

Хорошие помощники — лекарственные растения

Избавиться от повышенной возбудимости помогает чай из мелиссы и мяты. Раздражительность уменьшает настой из листьев валерианы с добавлением ромашки. Травяные сборы принимайте 2 раза в день курсами по 2 недели во второй фазе цикла.

Ароматерапия

Многим женщинам помогает ароматерапия. Используются эфирные масла иланг-иланга или лаванды — можно нанести небольшое количество на запястье или «ароматизировать» комнату с помощью аромалампы. Существует множество гелей для душа из серии «ароматерапия» — теплая ванна с ароматной пеной тоже может помочь вам снять нервное напряжение вечером, контрастный душ — взбодриться с утра.

Сон

Чтобы держать свое настроение под контролем, высыпайтесь. По крайней мере в те дни, в которые вы страдаете от проявлений ПМС старайтесь ложиться пораньше и не нагружайте себя работой.

Витамины

Весна — сезон, в который происходит «обострение» симптомов ПМС, что связывают с весенним авитаминозом. Поэтому в это время года следует устроить себе курс витаминотерапии. Предпочтение отдайте витаминно-минеральным комплексам (с осторожностью — у аллергиков).

Принимайте Магний В6: магний комплекс способствует выведению излишков жидкости и уменьшению мышечных болей, витамин В6 отвечает за здоровье нервной системы.

Вышеперечисленные рекомендации не помогли? Обратитесь за врачебной помощью!

Лечении ПМС: общие принципы

Подходы зависят от преобладания симптомов ПМС. Однако имеются направления терапии с доказанной эффективностью при ПМС

Первая линия (нетяжелые формы): физические упражнения, когнитивно-поведенческая терапия, комбинированные оральные контрацептивы (предпочтителен непрерывный режим), небольшие дозы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина.

Вторая линия (среднетяжелые формы): гормональная коррекция — эстрогены в сочетании с прогестероном (внутрь/вагинально) или внутриматочная спираль с прогестагеном (Мирена), показаны более высокие дозы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина.

Третья линия (тяжелые формы): применяются препараты для подавления выработки гормонов яичниками в сочетании с менопаузальной гормональной терапией либо назначается тиболон.

Четвертая линия (крайняя мера при тяжелых случаях ПМДР): хирургическое удаление яичников с последующей менопаузальной гормональной терапией.

Симптоматическая терапия

* При болях внизу живота — спазмолитики, головных болях — анальгетики.

* При отечной форме ПМС — мочегонные препараты.

* При кожном зуде — антигистаминные средства.

ПМС — проблема, затрагивающая несколько областей медицины, потому к ведению пациенток привлекаются врачи различных специальностей: психиатра, дерматолога, невропатолога, терапевта и др.

ПМС — не стыдно и не «плохой» характер, проблему не нужно замалчивать. Обнаружили у себя проявления ПМС? Обращайтесь за помощью — обретите и внутреннюю гармонию, и гармонию с внешним миром!