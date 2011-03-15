Интимная гигиена женщины

Думаю, что все женщины понимают важность интимной гигиены. Но, к сожалению, не все знают, как правильно ее соблюдать. Многие советы, из тех, что на слуху, иногда могут навредить. А ошибки в этой сфере могут привести к проблемам со стороны женских половых органов. В этой статье я постараюсь разобрать наиболее важные вопросы.

Как часто нужно подмываться и как правильно это делать

Желательно подмываться теплой водой хотя бы 2 раза в день – утром и вечером, плюс до и после интимной близости. Использовать каждый раз гель или мыло для интимной гигиены не обязательно, специальные средства достаточно использовать 1 раз в день. Направление движения воды должно быть обязательно спереди назад, чтобы не заносить бактерии с прямой кишки на женские половые органы (потому что микроорганизмы, которые, живя в кишечнике, приносят пользу, попав во влагалище, могут вызвать воспалительный процесс).

После мытья деликатные места не нужно растирать полотенцем, достаточно просто промокнуть. Естественно, это полотенце должно быть во-первых индивидуальным, во-вторых использоваться только для этой области, и в-третьих, должно быть мягким на ощупь.

Можно с гигиеническим целями использовать влажные салфетки для интимной гигиены, но не стоит полностью ими заменять подмывание, так как при постоянном использовании они вызывают раздражение. Хотя в некоторых ситуациях, например в путешествиях на поезде или в машине, влажные салфетки бывают палочкой-выручалочкой.

Нужно ли спринцеваться

Спринцевание – манипуляция, заключающаяся в промывании влагалища. При нормальном состоянии женской половой сферы спринцевание не требуется. Более того, если женщина часто спринцуется, это может привести к нарушению нормальной микрофлоры влагалища, так как частое спринцевание приводит к вымыванию из влагалища полезных лактобактерий, вызывает сухость слизистой оболочки и нарушает рН влагалища. В результате этого создаются условия для развития бактериального вагиноза (дисбактериоза влагалища) или воспалительного процесса.

Спринцевания иногда назначаются с лечебной целью, но при этом они проводятся курсами по несколько дней, а не постоянно.

После полового акта спринцевание также не требуется. Как метод контрацепции оно не сработает (сперматозоиды проникают в шейку матки уже через 30 секунд после эякуляции, вы не успеете их остановить), а с гигиеническими целями достаточно обычного подмывания. Если даже во влагалище останется на время какое-то количество спермы, вреда от этого не будет.

Спринцевание противопоказано при беременности и во время менструации.

Как выбрать гель для интимной гигиены

Для интимной гигиены необходимо пользоваться специальными средствами, так как обычное мыло или гель для душа могут привести к высушиванию слизистой оболочки половых органов. Интимный гель отличается тем, что его кислотность приближена к естественной для влагалища, и он содержит больше увлажняющих компонентов и меньше красителей и ароматизаторов.

Лучше выбирать средства, содержащие минимальное количество парфюмерных отдушек, так как различные ароматизаторы могут вызывать аллергические реакции.

Лучше всего пользоваться гелем для интимной гигиены, содержащим лактобактерии. Это будет способствовать поддержанию нормальной микрофлоры.

При наличии небольшого раздражения в области наружных половых органов неплохо помогают гели для интимной гигиены с ромашкой.

Что делать при наличии неприятного запаха из влагалища

В норме запах отсутствует или может быть кисловатый.

Внезапно появившийся неприятный запах практически всегда свидетельствует о патологическом процессе. Это может быть либо дисбактериоз влагалища, либо инфекция, поэтому при наличии этого симптома обязательно нужно обратиться к врачу, даже если никаких других симптомов нет.

Однако иногда бывает и другая ситуация – когда запах имеется постоянно. В некоторых случаях женщина сама может этот запах даже не чувствовать (человек привыкает к собственному индивидуальному запаху), но к сожалению его может почувствовать половой партнер.

В народной медицине есть совет: чтобы был приятный запах от тела и половых органов, рекомендуется заваривать и пить мяту. Кроме того, можно подкорректировать диету. К неприятному запаху могут приводит острые продукты, лук и чеснок. Некоторые женщины отмечают усиление неприятного запаха после употребления пива.

Белье лучше носить из натуральных «дышащих» материалов. При ношении синтетического белья половые органы преют, это также может быть причиной неприятного запаха.

Подмывать половые органы при наличии такого запаха следует почаще. И обязательно делать это до и после полового акта.

Стоит ли пользоваться интимными дезодорантами

Как уже было сказано выше, при наличии неприятного запаха чаще всего есть какая-то причина. Поэтому нужно прежде всего искать эту причину, а не маскировать запах.

Интимный дезодорант может быть полезен при индивидуальной непереносимости вашего запаха партнером, если вы уже точно удостоверились, что никакой инфекции у вас нет. Перед использованием дезодоранта обязательно подмыться, так как наносить его можно только на чистые половые органы.

Старайтесь использовать интимный дезодорант не чаще 1-2 раз в неделю. При частом использовании такой дезодорант может привести к нарушению рН влагалища. Кроме того, кожа в области половых органов очень чувствительна, и нельзя исключить появление раздражения.

Приобрести интимный дезодорант можно в аптеке.

Нужно ли использовать «ежедневные» прокладки

Ежедневные прокладки, несомненно, изобретение удобное. У любой женщины в норме в течение дня появляется небольшое количество выделений, которые могут оставлять след на белье, а «ежедневки» от этого защищают.

Однако, все же не стоит слишком увлекаться и носить их постоянно, так как кожа половых органов больше преет. Любые прокладки, даже самые тонкие, нарушают воздухопроницаемость. При постоянном использовании ежедневных прокладок может появиться раздражение.

Прокладку нужно менять хотя бы раз в 4 часа, иначе в ней могут начать размножаться бактерии, которые в небольшом количестве могут присутствовать во влагалище и на половых органах и в норме, но при интенсивном размножении могут приводить к дисбактериозу влагалища.

Как видите, правильно соблюдать интимную гигиену достаточно просто, никаких особых премудростей нет. А ее соблюдение – залог ощущения свежести и уверенности.