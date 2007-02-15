Эрозия? Лечиться!

На что жалуетесь?

Эрозии могут возникать в любом возрасте, они не жалеют даже самых юных девочек, не живущих половой жизнью. О том, что у женщины есть это заболевание, она может не подозревать месяцами и даже годами и узнать только после посещения гинеколога. Наиболее частая жалоба — выделения (это слизь, которую вырабатывает железистый эпителий). Они могут быть светлые, творожистые, при инфекции — зеленоватые или желтоватые. Иногда это вынуждает женщину постоянно пользоваться прокладками. Вторая жалоба — розоватые или кровяные выделения во время близости с мужчиной. Это достаточно серьёзный симптом, который может говорить о развитии злокачественной опухоли. Как правило, при неосложнённой эрозии женщины не испытывают никаких болей. Они возникают в случае инфекционного воспаления во влагалище.

Несмотря на то что заболевание врач может выявить при обычном осмотре, обязательно должно быть углублённое исследование: под микроскопом (кольпоскопия), цитологическое (берётся мазок-соскоб) — чтобы удостовериться, что нет начинающегося перерождения в рак, дисплазию. Если результаты не показывают недоброкачественного процесса, молодым нерожавшим женщинам не рекомендуется проводить биопсию, то есть брать на гистологическое исследование кусочек шейки (изучаются не отдельные клетки, попавшие в мазок, как при цитологии, а единый срез ткани). Это дополнительная травма матки. Кроме того, при биопсии надо делать выскабливание цервикального канала (проходит внутри шейки и соединяет её с маткой), а иногда и всей матки.

Убрать «неправильные» клетки

Обычно при эрозиях женщины жалуются на плохой мазок. Поэтому прежде чем лечить шейку матки, надо привести в порядок флору во влагалище. А это не всегда реально, потому что сама эрозия поддерживает воспаление. Нередко женщины месяцами пьют бесконечные антибиотики, в результате нарушается бактериальный баланс во влагалище, развиваются кандидозы (молочница).

Поэтому гоняться за «чистотой» флоры ни к чему. Достаточно ограничиться традиционным противовоспалительным лечением (все врачи знают, в чём оно заключается), а потом заняться шейкой. Вылечить эрозию — значит устранить железистый эпителий на поверхности шейки матки. Все процедуры желательно проводить после менструации. Во-первых, есть определённая гарантия, что нет беременности. Во-вторых, быстрее пройдёт заживление. После лечения слизистая шейки матки восстанавливается 8–10, максимум 12 недель. А вот любимому мужчине придётся «потерпеть» 3–6 недель.

Не после, а до!

Раньше считалось, что молодым нерожавшим женщинам до родов никаких мер по устранению эрозии предпринимать не нужно. В лучшем случае назначались тампоны. Однако нелечение опасно тем, что это может стать причиной развития опухоли. Кроме того, оголённые участки слизистой легко подхватывают инфекцию. А местные воспалительные процессы в свою очередь могут привести к бесплодию. Доказано, что каждая четвёртая женщина, не способная зачать ребёнка, после излечения шейки беременеет и рожает.

Примерно в 70% случаев обширные эрозии с воспалением становятся причиной неразвивающихся и внематочных беременностей. Дело в том, что при заболевании шейки в сочетании с инфекцией меняется кислотность во влагалище, нарушается скорость продвижения сперматозоидов к яйцеклетке. Поэтому, если женщина планирует родить ребёнка, надо обязательно сначала решить проблемы с эрозией. Во время беременности и первых месяцев грудного вскармливания лечить шейку матки не рекомендуется.

Чего не любит шейка матки:

частые аборты,

слишком раннее начало половой жизни,

частые половые инфекции,

неправильную контрацепцию,

нарушение гормонального баланса,

травмы, разрывы.

Как вылечить эрозию:

введение тампонов (масляных, с антибиотиками и др.) — эффекта практически нет,

обработка шейки лекарственными веществами (как солковагин, ваготил) — болезненно и травматично,

прижигание электричеством (электрокоагуляция) не рекомендуется нерожавшим женщинам: могут образоваться рубчики, шейка станет неэластичной, а это приведёт к осложнениям при родах,

воздействие лазерным лучом — высокая точность разреза, сохранение здоровых тканей, быстрое заживление,

лечение жидким азотом — холодом (криодеструкция) — повреждённый участок «вымораживается» до здоровой ткани. После курса процедур шейка «оттаивает» — выделяется прозрачная жидкость,

электрорадиолуч — быстро, бескровно.



