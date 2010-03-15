Жиры, наряду с белками и углеводами, являются поставщиками жизненно необходимой энергии, и, кстати, самой калорийной составляющей – в 1 г жира содержится 9 ккал по сравнению с 4 ккал в 1 г белков или углеводов. Поэтому совет об ограничении употребления жиров в рационе людей, страдающих лишним весом, является обоснованным. Здесь следует подчеркнуть одно важное слово – «ограничить», а не «исключить» как считают пристально следящие за своим весом дамы. Это раз.

Также необходимо знать, что существует два вида жиров – насыщенные и ненасыщенные. Они обладают разными свойствами, следовательно, и на организм жиры влияют по–разному. Это два.

Ну а три – без жира прожить невозможно!

Что такое жир?

Теперь обо всем по порядку. Что же такое жир? Молекула жира представляет собой триглицерид, то есть три молекулы жирных кислот, прицепленные в виде хвостиков к молекуле глицерина. Именно жирные кислоты определяют свойства того или иного жира (растительного, животного или рыбного).

Жир необходим человеку – жиры входят в состав клеточных мембран, отвечая за их прочность и эластичность, попадая в желудок, они стимулируют секрецию гормона эстерогастрона, который препятствует проходу пищи через желудочно-кишечный тракт. Таким образом, жирная пища дольше находится в желудке, замедляя пищеварение, значит, мы будем дольше ощущать чувства сытости.

Кроме того, жир необходим всем худеющим и ещё по одной причине: при недостаточном поступлении жиров происходит увеличение уровня сахара в крови и, как следствие, чувства острого голода. Без жира в питании уменьшается выработка эстрогена, необходимого для восстановления костей, т.е. для процесса, который идет в нормальном организме непрерывно. Это вызывает преждевременный остеопороз - заболевание, при котором кости становятся более тонкими и более хрупкими, что, в свою очередь, увеличивает риск возникновения переломов.

Жир необходим и для мозга, несмотря на тот факт, что основным питательным веществом для этого органа является глюкоза, мозг на 1/6 часть состоит из холестерина. Без жира невозможно усвоение некоторых витаминов (А, Е, К). Не стану спорить с тем фактом, что избыток жиров в питании вреден и приводит к негативным последствиям для здоровья – повышается уровень холестерина в крови, увеличивается вес, растет давление. Но далеко не все жиры одинаково вредны.

Жир бывает разный.

Как уже упоминалось выше, жир бывает двух видов – насыщенный и ненасыщенный .

К первым относятся жиры, остающиеся твердыми при комнатной температуре – это все животные жиры, кроме рыбьего жира, являющегося суперполезным продуктом, о котором мы поговорим позже.

А ко второй группе относятся жиры растительного происхождения, которые мы называем маслами.

При употреблении животного жира происходит повышение уровня холестерина в крови , с этим явлением принято связывать многие заболевания, но это происходит только тогда, когда уровень этого самого холестерина превысит отметку в 200-250 мг/дл и из «хорошего» превратится в «плохой» холестерин. Если мы переели насыщенных жиров, то их излишек приведет к образованию атеросклеротических бляшек, забивающих стенки сосудов.

Ненасыщенные жиры обладают прямо противоположным свойством – они очищают стенки сосудов от холестериновых бляшек. Поэтому будет разумным снизить количество потребляемых колбас, паштетов, жирных молочных продуктов, яиц. В идеале большую часть жиров мы должны получать из продуктов растительного происхождения: миндаля, авокадо, кешью, масла канолы, ореха макадамия, натурального орехового масла, оливкового масла, фисташек, кунжутного масла, семян кунжута и пасты тахини.

Также существует особая группа жиров, так называемые жирные кислоты Омега3-типа. Они полезны для сердечно-сосудистой системы и содержатся в жирных сортах рыбы (длинноперый тунец, макрель и лосось), а также в растительных продуктах (серый калифорнийский орех, льняное семя и масло из него, конопляное семя и конопляное масло, соевое масло и грецкие орехи).

Но есть и ещё один вид жиров – транс-жиры, которые образуются при гидрировании жиров, они чаще всего встречаются в составе маргарина. Трансжиры – самый вредный вид жиров! Повышает общий холестерин и уровень «плохого», одновременно понижая «хороший». При этом возрастает вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний — особенно при наличии других факторов риска (одним из которых как раз и является высокий уровень холестерина). Поскольку экспертами не установлено, какой уровень содержания трансжиров в организме следует считать безопасным, сократите, насколько возможно, потребление трансжиров, а лучше не употребляйте их вообще.

Как определить оптимальное количество жира?

Теперь, когда вы в курсе о том, какие жиры полезны, а какие вредны для здоровья, поговорим о том, сколько же нам необходимо этого самого жира в сутки. Величина жира в дневном рационе составляет 30-40 г. Здесь многие из вас могут воскликнуть: «Это что же, всю жизнь высчитывать количества жира? Это же так скучно!» В том-то и дело, что ничего высчитывать не надо!

Жирность пищи определяется всего пятью-шестью типами продуктов, действительно достаточно жирных. К ним относятся: любые масла, включая растительные, маргарин и майонез, сыры, колбасы, сосиски, сардельки и жирное мясо, некоторые сладости - шоколад, сливочное мороженное, кремы. Все они легко уменьшаются и заменяются маложирными продуктами. Мясо может быть постным, вместо сыров подходит подсоленный нежирный творог, сладостей много и не жирных - мармелад, пастила, зефир, варенье и так далее. Другими словами, если жирных продуктов в пище очень мало, то все остальное можно и не считать. Все равно вы не сможете съесть их столько, чтобы жирность вашего дневного рациона превысила 40 граммов.

Как видите, все не так уж и страшно. Для здоровья и похудения достаточно лишь снизить потребление «плохих» жиров, часть заменить растительными маслами, больше двигаться и есть натуральную пищу, тогда и совесть будет спокойна, и талия на месте.

Будьте здоровы!